iPhone 6S'in ekran paneline ait sızıntı videoda Force Touch dikkat çekiyor

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı tarih yaklaşırken sızıntılar da daha sık gündeme gelmeye başladı. Bu kez ise Apple ürünlerini satan MacManiack iPhone 6S'e ait olduğu iddia edilen ekran panelinin videosunu yayınladı. Videoda panelin genel anlamda iPhone 6'dakine çok benzediği görülüyor ancak Force Touch teknolojisi iki cihazı birbirinden ayıracak.

Takip etmeyen kullanıcılar için hatırlatmak gerekirse Force Touch dokunmatik yüzeye ne kadar baskılı basıldığını anlayan bir teknoloji. Bu sayede sizin ekrana basma şiddetiniz farklı sonuçlar doğurabilecek. Örneğin haritalar servisinde belirli bir alana sert basmak hızlı yol tarifi almanızı sağlayacakken müzik uygulamasında şarkının üzerine sert basıldığında özel bir kısayol menüsü açılacak.

Bunun dışında ön kısımda fiziksel bir yenilik olmadığı da görülüyor. Hatta ön kamera, yakınlık sensörü ve ahize hoparlörü de birebir aynı. Bu video ile birlikte ön kamerada flaş olacağına dair iddiaların doğru olmadığı da ortaya çıktı. Diğer yandan Force Touch teknolojisinin ön paneli kalınlaştıracağı düşünülse de videoda iPhone 6 ve iPhone 6S panellerinin neredeyse aynı kalınlıkta olduğunu görüyoruz.

Şimdilik yeni modeller hakkında çok net bilgiler yok ancak ilk detaylar A9 işlemci, arttırılmış bellek kapasitesi, 4K kayıt yapabilen 12 MP arka kamera, FHD kayıt yapabilen ön kamera şeklinde. Muhtemelen Eylül ayının ilk dönemlerine doğru daha detaylı sızıntılar cihazın diğer bir çok teknik özelliğini de ortaya çıkaracaktır.

http://www.macrumors.com/2015/08/10/iphone-6s-vs-6-display-video-comparison/