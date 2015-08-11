iPhone 6S'in ekran paneline ait sızıntı videoda Force Touch dikkat çekiyor

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı tarih yaklaşırken sızıntılar da daha sık gündeme gelmeye başladı. Bu kez ise Apple ürünlerini satan MacManiack iPhone 6S'e ait olduğu iddia edilen ekran panelinin videosunu yayınladı. Videoda panelin genel anlamda iPhone 6'dakine çok benzediği görülüyor ancak Force Touch teknolojisi iki cihazı birbirinden ayıracak.
Takip etmeyen kullanıcılar için hatırlatmak gerekirse Force Touch dokunmatik yüzeye ne kadar baskılı basıldığını anlayan bir teknoloji. Bu sayede sizin ekrana basma şiddetiniz farklı sonuçlar doğurabilecek. Örneğin haritalar servisinde belirli bir alana sert basmak hızlı yol tarifi almanızı sağlayacakken müzik uygulamasında şarkının üzerine sert basıldığında özel bir kısayol menüsü açılacak.
Bunun dışında ön kısımda fiziksel bir yenilik olmadığı da görülüyor. Hatta ön kamera, yakınlık sensörü ve ahize hoparlörü de birebir aynı. Bu video ile birlikte ön kamerada flaş olacağına dair iddiaların doğru olmadığı da ortaya çıktı. Diğer yandan Force Touch teknolojisinin ön paneli kalınlaştıracağı düşünülse de videoda iPhone 6 ve iPhone 6S panellerinin neredeyse aynı kalınlıkta olduğunu görüyoruz.
Şimdilik yeni modeller hakkında çok net bilgiler yok ancak ilk detaylar A9 işlemci, arttırılmış bellek kapasitesi, 4K kayıt yapabilen 12 MP arka kamera, FHD kayıt yapabilen ön kamera şeklinde. Muhtemelen Eylül ayının ilk dönemlerine doğru daha detaylı sızıntılar cihazın diğer bir çok teknik özelliğini de ortaya çıkaracaktır.
http://www.macrumors.com/2015/08/10/iphone-6s-vs-6-display-video-comparison/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakan yeni açıklama yaptı...
2GB ram
yeni nesil 14nm işlemci
13mp arka 5mp ön kamera
çok daha güclü ve daha hafif alimunyum gövde
ve daha bilmediğimiz olası özellikler...
buda bir fark değilse daha diyebilirimki size...
hangi amrka farklı birşey yapıyor merak ediyorum ?
hepsi ram de işlemcide kamera biraz güncelleme yapıp bitiriyor..
kimisi sadece işlemciyi bir tık yükseltip bile yeni model olarak sunuyor...
teknolojiyi biraz daha okumanızı rica ediyorum...
Onlar sanırım sadece 8 çekirdekli işlemciler ve 4gb ram enterese ediyor.
Force touch çıkacak,seneye s7'de (belki seneye kalmaz note 5'te felan) görürüz.
13MP arka kameraya kendimi hazırlamıyorum,çünkü inanmıyorum. Yine 8mp olacak sanıyorum ama eğer hala 8mp kalırsa kamera,yuh Apple'a.MP önemli değil ama artık 2015 yani iPhone'dan çektiğimiz fotoğrafları basabilmeliyiz veya,zoomladığımızda kumlanmamalı.
5MP ön kamera pek sanmıyorum.Sanki 3.2 kalır.3.2 kalacağını sanıyorum.1.2'den 5'e zor bence.
Yeni işlemci zaten çok büyük fark olacaktır.3 çekirdekli olur.
2GB ram kesin artık.iPad Air2'de vardı zaten.
32GB baz model gelirse 64 hayatta almam.64 ile tek yaptığım,daha bir kez kullanmadığım uygulamaları arka sayfalara atmak.Bana 32gb tam yeter.Sanırım iOS 9 sayesinde uygulamalar incelecekmiş ve iOS az yer kaplayacakmış.29-30gb boş yerim olur.6s Plus'umu alırım.
Güçlü aluminyum olabilir,ama hafif olmaz sanıyorum.Beni alakadar etmiyor.6s'im 6 gibi geçiş telefonu olmayacak muhtemelen 7s'e kadar kullanacağım.O yüzden çok iyi bakacağımdan tough armor takarım,bu yüzden teneke de olsa 7000 serisi aluminyum da olsa farketmez benim için.
bunlar dışında bir özellik geleceğini pek sanmıyorum.
Belki nfc chipini açarlar airdrop tarzı şeylere,kulaklık pairlemeye vesaire.Kablosuz şarj gelse ne müthiş olur alırım bi fatboy'unkilerden veya ikea'nınkinden süper olur.
kesin alacağım Allah izin verirse.
Apple çöp , Sony çöp. kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş. senin için geçmiş hacı dayı
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