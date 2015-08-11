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iPhone 6S'in ekran paneline ait sızıntı videoda Force Touch dikkat çekiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
27
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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iPhone 6S'in ekran paneline ait sızıntı videoda Force Touch dikkat çekiyor
 
Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı tarih yaklaşırken sızıntılar da daha sık gündeme gelmeye başladı. Bu kez ise Apple ürünlerini satan MacManiack iPhone 6S'e ait olduğu iddia edilen ekran panelinin videosunu yayınladı. Videoda panelin genel anlamda iPhone 6'dakine çok benzediği görülüyor ancak Force Touch teknolojisi iki cihazı birbirinden ayıracak.
Takip etmeyen kullanıcılar için hatırlatmak gerekirse Force Touch dokunmatik yüzeye ne kadar baskılı basıldığını anlayan bir teknoloji. Bu sayede sizin ekrana basma şiddetiniz farklı sonuçlar doğurabilecek. Örneğin haritalar servisinde belirli bir alana sert basmak hızlı yol tarifi almanızı sağlayacakken müzik uygulamasında şarkının üzerine sert basıldığında özel bir kısayol menüsü açılacak.
Bunun dışında ön kısımda fiziksel bir yenilik olmadığı da görülüyor. Hatta ön kamera, yakınlık sensörü ve ahize hoparlörü de birebir aynı. Bu video ile birlikte ön kamerada flaş olacağına dair iddiaların doğru olmadığı da ortaya çıktı. Diğer yandan Force Touch teknolojisinin ön paneli kalınlaştıracağı düşünülse de videoda iPhone 6 ve iPhone 6S panellerinin neredeyse aynı kalınlıkta olduğunu görüyoruz.
Şimdilik yeni modeller hakkında çok net bilgiler yok ancak ilk detaylar A9 işlemci, arttırılmış bellek kapasitesi, 4K kayıt yapabilen 12 MP arka kamera, FHD kayıt yapabilen ön kamera şeklinde. Muhtemelen Eylül ayının ilk dönemlerine doğru daha detaylı sızıntılar cihazın diğer bir çok teknik özelliğini de ortaya çıkaracaktır.

http://www.macrumors.com/2015/08/10/iphone-6s-vs-6-display-video-comparison/ Yorum Yaz
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dark dragon 4 yıl en beğenilen
Su 16 gb saçmalığı bitsin artık
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___Lawyer___ 4 yıl
Force Touch dediğimiz olay asılda süslü bir laf mesela Android'te menüde ekrana basılı tutunca altta widget duvar kağıdı gibi simgeler çıkar veya kısa yollarda wifiye basılı tutunca ayarlara geçer. Force Touch'ta tam olarak budur arkadaşlar sadece süslü şeklidir Macbook kullananlar bilir esasında windows laptoplarda ki touchpad'e boşa tık yaparsanız klasör içine girebilir ya da mouse nerdeyse tıkla işlevi görürsünüz Mac'de kendi özel işlevşeri dışında temelde buna benzer bir işlev görür Force Touch mesela eski model Air'lerde zoraki tıklamanız gerekir. Sanırım Force Touch'u anlatabildim kesinlikle güzel bir özellik ama beklentinizi yüksek tutmayın verdiğim Android telefonlardaki örneklere benzer işlev görecek.
Force Touch dediğimiz olay asılda süslü bir laf mesela Android'te menüde ekrana basılı tutunca altta widget duvar kağıdı gibi simgeler çıkar veya kısa yollarda ...
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sakarboy 4 yıl
Artık daha vergi filan gelmicek arkadaşlar
Bakan yeni açıklama yaptı...
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Umutcan 4 yıl
Pil tabi ki yine 1800mAh olacak... Millet de batarya değil force touch bekliyordu.
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DH Misafiri 4 yıl
air 2 de olan parlama önleyici ekran kaplaması(mavi gözükmesine sebep olan) olmayacak mı acaba yeni iphone da? ipad air 2 ye ekleyen apple bence yeni iphone'una da ekleyecektir bu kaplamayı. videodaki panelde yok gibi gözüküyor olsa da.
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
8 GB lik artırılamayan hafızalı ucuz ip6s ler çıkartsınlar. Bimde a101 de 700 liraya satsınlar.
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ilko 4 yıl
6s 6 nın aynısı gene tip olarak elimizdekini millet zaten 6s dedikmi 6s sanar 7 yi beklemekte fayda var 6s alacaklara şimdiden ölü yatırımlarında başarılar diliyor geçmişler olsun diyorum
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OneAboveAll 4 yıl
Bukuluyomu bu
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*GameOver* 4 yıl
cihaz sadece 2gb ramle geliyorum dese yeterli
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CooL_ROMEO 4 yıl
Bakalım samsung nasıl kopyalacak bu sefer
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doctor_bey 4 yıl
Her S serisinde olduğu gibi Apple'a güveniyorum, güzel bir şey gelecek
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___Lawyer___ 4 yıl
Force Touch dediğimiz olay asılda süslü bir laf mesela Android'te menüde ekrana basılı tutunca altta widget duvar kağıdı gibi simgeler çıkar veya kısa yollarda wifiye basılı tutunca ayarlara geçer. Force Touch'ta tam olarak budur arkadaşlar sadece süslü şeklidir Macbook kullananlar bilir esasında windows laptoplarda ki touchpad'e boşa tık yaparsanız klasör içine girebilir ya da mouse nerdeyse tıkla işlevi görürsünüz Mac'de kendi özel işlevşeri dışında temelde buna benzer bir işlev görür Force Touch mesela eski model Air'lerde zoraki tıklamanız gerekir. Sanırım Force Touch'u anlatabildim kesinlikle güzel bir özellik ama beklentinizi yüksek tutmayın verdiğim Android telefonlardaki örneklere benzer işlev görecek.
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kadirirdem 4 yıl
şu 16 gb saçmalıgı bitse,batarya çok daha iyi olsa gerisi bile önemli değil
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sakarboy 4 yıl
anatolianwarrior
eğer böyle çıkarsa telefon ilk defa düz seriyle s serisi arasında büyük farklılık olmayacak.6dan çokta farklı bir telefon olmayacak gibi.

2GB ram
yeni nesil 14nm işlemci
13mp arka 5mp ön kamera
çok daha güclü ve daha hafif alimunyum gövde
ve daha bilmediğimiz olası özellikler...
buda bir fark değilse daha diyebilirimki size...
hangi amrka farklı birşey yapıyor merak ediyorum ?
hepsi ram de işlemcide kamera biraz güncelleme yapıp bitiriyor..
kimisi sadece işlemciyi bir tık yükseltip bile yeni model olarak sunuyor...
teknolojiyi biraz daha okumanızı rica ediyorum...
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This Is My Destiny 4 yıl sakarboy
sakarboy

anatolianwarrior

eğer böyle çıkarsa telefon ilk defa düz seriyle s serisi arasında büyük farklılık olmayacak.6dan çokta farklı bir telefon olmayacak gibi.


2GB ram
yeni nesil 14nm işlemci
13mp arka 5mp ön kamera
çok daha güclü ve daha hafif alimunyum gövde


ve daha bilmediğimiz olası özellikler...

buda bir fark değilse daha diyebilirimki size...
hangi amrka farklı birşey yapıyor merak ediyorum ?
hepsi ram de işlemcide kamera biraz güncelleme yapıp bitiriyor..

kimisi sadece işlemciyi bir tık yükseltip bile yeni model olarak sunuyor...

teknolojiyi biraz daha okumanızı rica ediyorum...




Onlar sanırım sadece 8 çekirdekli işlemciler ve 4gb ram enterese ediyor.
Force touch çıkacak,seneye s7'de (belki seneye kalmaz note 5'te felan) görürüz.
13MP arka kameraya kendimi hazırlamıyorum,çünkü inanmıyorum.

Yine 8mp olacak sanıyorum ama eğer hala 8mp kalırsa kamera,yuh Apple'a.MP önemli değil ama artık 2015 yani iPhone'dan çektiğimiz fotoğrafları basabilmeliyiz veya,zoomladığımızda kumlanmamalı.
5MP ön kamera pek sanmıyorum.Sanki 3.2 kalır.3.2 kalacağını sanıyorum.1.2'den 5'e zor bence.
Yeni işlemci zaten çok büyük fark olacaktır.3 çekirdekli olur.
2GB ram kesin artık.iPad Air2'de vardı zaten.
32GB baz model gelirse 64 hayatta almam.64 ile tek yaptığım,daha bir kez kullanmadığım uygulamaları arka sayfalara atmak.Bana 32gb tam yeter.Sanırım iOS 9 sayesinde uygulamalar incelecekmiş ve iOS az yer kaplayacakmış.29-30gb boş yerim olur.6s Plus'umu alırım.
Güçlü aluminyum olabilir,ama hafif olmaz sanıyorum.Beni alakadar etmiyor.6s'im 6 gibi geçiş telefonu olmayacak muhtemelen 7s'e kadar kullanacağım.O yüzden çok iyi bakacağımdan tough armor takarım,bu yüzden teneke de olsa 7000 serisi aluminyum da olsa farketmez benim için.
bunlar dışında bir özellik geleceğini pek sanmıyorum.
Belki nfc chipini açarlar airdrop tarzı şeylere,kulaklık pairlemeye vesaire.Kablosuz şarj gelse ne müthiş olur alırım bi fatboy'unkilerden veya ikea'nınkinden süper olur.

kesin alacağım Allah izin verirse.
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EmuMaster 4 yıl
Çöp
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beşiktaşk07bjk 4 yıl EmuMaster
EmuMaster
Çöp

Apple çöp , Sony çöp. kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş. senin için geçmiş hacı dayı
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