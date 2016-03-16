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iPhone 7 Plus modelinin olası ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Çinli bir web sitesi tarafından sızdırılan fotoğrafın, çift lensli kamera ile gelmesi beklenen iPhone 7 Plus modeline ait olduğu iddia ediliyor. Cihazda sadece iPad Pro'ya özgü bir özellik de var...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,3b
1
80
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone 7 Plus'ın ilk olası gerçek fotoğrafı Çinli web sitesi Bastille Post tarafından yayınlandı. Sızdırılan görüntü, iPhone7'nin arka yüzüne bir çift lensli kamera entegre edildiğini gösteriyor. Durum doğruysa Apple bu yıl çıkıntılı kamera lensini terk etmeyecek gibi görünüyor.
Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinin tümünde çift lensli kamera kullanıp kullanmayacağı henüz net değil. İlk söylentilere göre şirket, tedarik kısıtlamaları nedeniyle bu özelliği sadece iPhone 7 Plus modelinde sunmayı planlıyor. Telefonun arka yüzünü yakından incelememize fırsat veren muhtemel iPhone 7 fotoğrafına baktığımızda, yeniden tasarlanmış anten bantlarının alt ve üst kenarlar boyunca konumlandırılmış olduğunu görüyoruz. Bunlara çift lensli kamera, mikrofon ve bir LED flaş eşlik ediyor.
Öte yandan iPhone 7 Plus'ın alt kısmıda görünen üç nokta cihazın Smart Connector bağlantısına sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Aynı anda hem veri hem de güç iletebilen bu bağlantı arayüzü ilk olarak iPad Pro modelinde tanıtılmıştı. Ancak, Smart Keyboard ile iPad Pro arasında bağlantı sağlamayı amaçlayan manyetik Smart Connector'ün iPhone'da nasıl kullanılacağı henüz bilinmiyor. Eğer beklenildiği gibi Apple kulaklık jakını ortadan kaldırısa 'Smart Connector' çözümü, kulaklıkla müzik dinlerken aynı anda şarj imkanı da sunabilir. Yeni iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın resmi olarak önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
iPhone 7 Plus modelinin olası ilk fotoğrafı ortaya çıktı
 

http://www.bastillepost.com/hongkong/8-%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BA%8B/1052580-%E7%B6%B2%E5%82%B3iphone7%E6%A9%9F%E8%83%8C%E7%85%A7-%E7%9B%B8%E6%A9%9F%E7%8E%A9%E6%BF%80%E5%87%B8%EF%BC%9F?r=w Yorum Yaz
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Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
S7 edge'in yanından bile geçemez.
2 Yanıt Yanıtla +46
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Kamerayi ari mi sokmus?? o nasil cikinti öyle
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Xtrud 3 yıl
Gittikçe çirkinleşiyor... Zaten o tuhaf çizgiler saçma sapan logolar kamera çıkıntısı ve dev çerçevelerle piyasaya telefon sunmuş şirket tasarım muhabbeti yapmasın.
Gittikçe çirkinleşiyor... Zaten o tuhaf çizgiler saçma sapan logolar kamera çıkıntısı ve dev çerçevelerle piyasaya telefon sunmuş şirket tasarım muhabbeti yapma...
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_RapiD_ 3 yıl
Neredeyse tüm sızıntılar gerçeğe yakın sonuçlar verdi yine gerçeğe yakın bir modeldir bu her 2 yılda 1 yeni iphoneu aldım 6 plustayım şu an yeni iphoneu almam için en ufak neden yok şu an için yok kamerası zoom yapıyormuş bilmemneymiş de yok kablosuz şarjmış bence yenilik değil artık taklit kıvamında olaylar bunlar.
Kamera olayı da bence çok abartılıyor 3-4 bin bandında bu cihazı alacağıma bi 6s bi de profesyonel fotoğraf makinesi alırım bı dangalak tasarımı kullanmamış olurum en azından.
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Matherson 3 yıl
SahteDir arkadaşlar ben inanmıyorum böyle çıkacağını
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DH Misafiri 3 yıl
beyler Meizu pro mış dağılın trekler
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kılıç-61 3 yıl
Olumlu yorum yazin plz küçük onur üzülmesin
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WB 3 yıl
Meizu pro6 imis arkadaslar, dagilabilirsiniz..
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Captain_Ivy 3 yıl
sanmıyorum artık eskisi kadar rekorlar kıracağını..
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kod adı çökertme 3 yıl
tasarım fake çıktı meizu pro 6 nın resmine elma logosunu yapıştırmışlar
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Saydam 3 yıl Captain_Ivy
Aazam
sanmıyorum artık eskisi kadar rekorlar kıracağını..

Buda her senenin klişesi
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Silent Guardian 3 yıl
Merhaba arkadaşlar,

Öncelikle ben de dahil piyasayı az-çok takip edenler zaten her sene 100 sızıntı haberi (ne kadar haber denirse artık) çıktığını bilirler, aynı şekilde 100'ünden 80'inin sallama olduğunu lansman sonrası görür veya farkına varır. Burda "az-çok takip eden" dediğim kitle 7/24 DH'de ya da MacRumors, Gsmarena gibi sitelerde tüm gününü heba eden arkadaşlar değil, Hürriyet.com'a günde 1-2 kere girenler ve ilgisini çeken arkadaşlarım da bu gruptadır nezdimde. Adı üstünde "dedikodu" olur genelde ya da bir grup "sızıntı" şeklinde bunları piyasaya sürer, kendi egolarını mı tatmin ediyorlar, tıklanma sayısı mı artırıyorlar bilemem. Dedikoduların genellikle asılsız çıktığında anlaştığımıza göre ikinci kısma geçelim. Bu cihazlar muhtemelen şuan prototiptir ve hala değişimlere maruz kalıyorlardır. iPhone 2G (ilk iPhone) piyasaya sürülmeden önce, rahmetli Sitiv Cobs(ya da cabs nasıl hoşunuza giderse öyle okuyun) lansmana çok kısa bir süre kala gece tasarımcısını arayıp "yav hacı bu çerçeve olmadı bak bu bana dostane gelmiyo şuna Bi el atalım" deyip çerçeveyi tekrardan tasarlatmıştı. Çerçeve dediğimiz zaman kolay geliyor tabi fakat o yılları o işlemleri bataryayı vs. düşününce neredeyse kökten değişim demek oluyor bu.

Burdan da anlaşılabileceği gibi lansmanı bekleyip ona göre yorum yapmak bence daha mantıklı. 5S sızıntısı doğruydu, herkes çöp demişti; ama lansmanda onu öyle süslediler ki herkes çark etti tabi ki. Apple size bu kasayı öyle sunar ki: "Yav o kadar laf ettik harbi iyi yapmışlar ha neyse dönmeyeyim şimdi ya da dur lan döneyim 3-4 aya ben de alırım bi tane" diye içinizde pazarlık yaparsınız. Adamların olayı pazarlamacılık beyler, boşuna bu ne satsa alırlar muhabbeti yok ortalıkta; adamlar çok iyi PAZARLAMACI. Bakın teknoloji şirketi demiyorum, PAZARLAMACI diyorum. Piyasayı iyi analiz edip, halkın ihtiyaçlarına yönelik ürün çıkartmak bunlardan birisi.

Ayrıca G5, S7 çöp vs. yazan arkadaşlarım: Yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim. Her piyasaya çıkan ürün, son tüketiciye ilerlemek için fırsat yaratır. Galaxy S, Nexus olmasa bu günleri görebilir miydik? Rekabet artsın, öyle şiddetlensin ki 200 dolara telefon satmaya başlasınlar, biz tüketicilerin seslerine kulak versinler. Ben A telefonunu kullanıyorsam B cihazı da piyasada olsun tekel olmasın. Android kullanıcısı arkadaşım, iOS kullanıcısı arkadaşım, WP'cu arkadaşım, çaycı dostum hepiniz ya da hepimiz bu sistemin çarklarıyız. Yaşasın rekabet beyler!

Edit: Dur la takıldım, G5'in neresi çöp mis gibi telefon; bence maşallahı var. Tasarım tercih meselesi tabi ki. Ne demiş Latin dostlar; "Renkler ve zevkler tartışılmaz" haydi kendinize iyi bakın kardeşlerim, birbirinizin kalbini kırmayın, dost olalım bilgi paylaşımında bulunalım...

Edit 2: yav mesajı 2.ye dönüp okudum da sevgi kelebeği gibi yazmışım iyice hoş olmamış östrojen hormonum mu artıyor yoksa eyvahlar ola...
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Whippoorwill 3 yıl
Umarım kamera böyle olmaz.

Apple tasarımlarını sevmişimdir umarım hayal kırıklığına uğratmaz.
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Master_Evil 3 yıl
kamera çıkıntısı geri gelmiş
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shake06 3 yıl
yıllardır çıkıntılı kamera ile dolaşanlar şimdi iPhone a çamur atmaya başlamış :) hadi ordan..
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LastShip 3 yıl shake06
shake06
yıllardır çıkıntılı kamera ile dolaşanlar şimdi iPhone a çamur atmaya başlamış :) hadi ordan..

Tespitin dibi...
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