iPhone 7 Plus modelinin olası ilk fotoğrafı ortaya çıktı

iPhone 7 Plus'ın ilk olası gerçek fotoğrafı Çinli web sitesi Bastille Post tarafından yayınlandı. Sızdırılan görüntü, iPhone7'nin arka yüzüne bir çift lensli kamera entegre edildiğini gösteriyor. Durum doğruysa Apple bu yıl çıkıntılı kamera lensini terk etmeyecek gibi görünüyor.

Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinin tümünde çift lensli kamera kullanıp kullanmayacağı henüz net değil. İlk söylentilere göre şirket, tedarik kısıtlamaları nedeniyle bu özelliği sadece iPhone 7 Plus modelinde sunmayı planlıyor. Telefonun arka yüzünü yakından incelememize fırsat veren muhtemel iPhone 7 fotoğrafına baktığımızda, yeniden tasarlanmış anten bantlarının alt ve üst kenarlar boyunca konumlandırılmış olduğunu görüyoruz. Bunlara çift lensli kamera, mikrofon ve bir LED flaş eşlik ediyor.

Öte yandan iPhone 7 Plus'ın alt kısmıda görünen üç nokta cihazın Smart Connector bağlantısına sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Aynı anda hem veri hem de güç iletebilen bu bağlantı arayüzü ilk olarak iPad Pro modelinde tanıtılmıştı. Ancak, Smart Keyboard ile iPad Pro arasında bağlantı sağlamayı amaçlayan manyetik Smart Connector'ün iPhone'da nasıl kullanılacağı henüz bilinmiyor. Eğer beklenildiği gibi Apple kulaklık jakını ortadan kaldırısa 'Smart Connector' çözümü, kulaklıkla müzik dinlerken aynı anda şarj imkanı da sunabilir. Yeni iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın resmi olarak önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

http://www.bastillepost.com/hongkong/8-%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BA%8B/1052580-%E7%B6%B2%E5%82%B3iphone7%E6%A9%9F%E8%83%8C%E7%85%A7-%E7%9B%B8%E6%A9%9F%E7%8E%A9%E6%BF%80%E5%87%B8%EF%BC%9F?r=w