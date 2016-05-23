Windows 10 Mobile telefonlara Çift Dokunuşla Uyandırma özelliği geliyor

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Çift Dokunuşla Uyandırma (Double Tap to Wake) özelliği Lumia 950 ve 950 XL gibi Windows 10 Mobile amiral gemilerinde yer almazken bazı Windows Phone modellerinde mevcut durumda. Bu nedenle kullanıcılar özelliğin tüm cihaz serilerinde geçerli olmasını istiyorlar. Şirket kısa bir süre önce Geribildirim Merkezi'ndeki bir mesajı cevaplayarak Çift Dokunuşla Uyandırma fonksiyonunun, uyumlu tüm cihazlara geleceğini onayladı.
Diğer bir deyişle Lumia 950 and 950 XL gibi üst sınıf akıllı telefonlar nihayet fiziksel tuşa basmadan sadece ekrana iki kez dokunarak telefon kilidinin açılmasını sağlayan bu kullanışlı özelliğe sahip olabilecekler.
Yıldönümü Güncellemesi ile geliyor
Kullanıcılar, telefonun kilidini açmak veya bildirimleri kontrol etmek için yan taraftaki düğmeye basmak yerine ekrana dokunmanın daha basit ve pratik olacağını düşündüğünden Çift Dokunuşla Uyandırma özelliğinin kendi cihazlarında da yer almasını istiyorlar. Özellikle eski model sahiplerinin zaten bu özelliği kullanabiliyor olmaları şirket üzerindeki baskıyı daha da arttırmış durumda.Ayrıca Bkz. "Düşüşe devam eden Windows Phone, BlackBerry'nin rakibi olmaya aday"
Geribildirim Merkezi'ne gelen bir gönderiyi cevaplayan mühendislik ekibi "Görüşleriniz için teşekkür ederiz! Sorunun farkındayız. Destekleyen tüm cihazlara Çift Dokunuşla Uyandırma özelliğini eklemeye çalışıyoruz" dedi. Uzun zamandır beklenen özelliğin Windows 10 Mobile çalıştıran telefonlara tam olarak ne zaman geleceği bilinmiyor ancak önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni önizleme sürümlerinde yer almasını bekliyoruz. Son kullanıcılar ise muhtemelen Yıldönümü Güncellemesi ile bu fonksiyona sahip olabilecekler.
http://mspoweruser.com/microsoft-confirms-double-tap-wake-coming-devices-support-feature/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi sen bu Nokia'yı satın alıp bitirensin. Bre köhne Bzanslı hali hazırda satın aldığın markanın böyle bir özelliği uygulamada olduğu halde sen 4 yıldır ne bekliyorsun.
İnsan bazen hayret ediyor.
Gerçi Lg g2 mi neydi bu dokunarak ekran açma olayını çıkaran bir arkadaş hava atıyor dokunarak açarak. Çıkardım emektar N9'u çift tık hop aynı özellik yılların Nokia'sında zaten var. Far tutulmuş tavşan gibi kaldı.
Dünyanın en büyük yazılım firması bir mobil işletim sistemine 100 tane uygulama yazamadı ya la.
Windows devri bitiyor, windows phone almayı düşünen arkadaşlara nacizane tavsiyem, vazgeçsinler.
Geçmişte apple'dan araklanan işletim sistemiyle birşeyler yaptılar ve onca sene geldikleri nokta ilk günkü gibi. Büyük bir değişiklik yok.
Sonra mobil pazar için nokia'yı silip süpürdüler. Nokianın başına kendi adamlarını koydular(elop) nokia'yı kendilerine sattırdılar, nokia'nın bütün bilgilerini silip süpürdüler girdiler mobil pazara. Sonuç; windows phone cihazlar yine ilk günkü gibiler büyük bir değişik kaydedemediler.
Steve jobs'un dediği gibi windows;sıradan ve sıkıcı.