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Windows 10 Mobile telefonlara Çift Dokunuşla Uyandırma özelliği geliyor

Microsoft, bazı Windows Phone modellerinde yer alan ve ekrana iki kez dokunarak telefon kilidinin açılmasını sağlayan Çift Dokunuşla Uyandırma özelliğini Windows 10 Mobile cihazlara da ekleyecek.
3 yıl
4,2b
1
91
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çift Dokunuşla Uyandırma (Double Tap to Wake) özelliği Lumia 950 ve 950 XL gibi Windows 10 Mobile amiral gemilerinde yer almazken bazı Windows Phone modellerinde mevcut durumda. Bu nedenle kullanıcılar özelliğin tüm cihaz serilerinde geçerli olmasını istiyorlar. Şirket kısa bir süre önce Geribildirim Merkezi'ndeki bir mesajı cevaplayarak Çift Dokunuşla Uyandırma fonksiyonunun, uyumlu tüm cihazlara geleceğini onayladı.
Diğer bir deyişle Lumia 950 and 950 XL gibi üst sınıf akıllı telefonlar nihayet fiziksel tuşa basmadan sadece ekrana iki kez dokunarak telefon kilidinin açılmasını sağlayan bu kullanışlı özelliğe sahip olabilecekler.
Yıldönümü Güncellemesi ile geliyor
Kullanıcılar, telefonun kilidini açmak veya bildirimleri kontrol etmek için yan taraftaki düğmeye basmak yerine ekrana dokunmanın daha basit ve pratik olacağını düşündüğünden Çift Dokunuşla Uyandırma özelliğinin kendi cihazlarında da yer almasını istiyorlar. Özellikle eski model sahiplerinin zaten bu özelliği kullanabiliyor olmaları şirket üzerindeki baskıyı daha da arttırmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Düşüşe devam eden Windows Phone, BlackBerry'nin rakibi olmaya aday"
Geribildirim Merkezi'ne gelen bir gönderiyi cevaplayan mühendislik ekibi "Görüşleriniz için teşekkür ederiz! Sorunun farkındayız. Destekleyen tüm cihazlara Çift Dokunuşla Uyandırma özelliğini eklemeye çalışıyoruz" dedi. Uzun zamandır beklenen özelliğin Windows 10 Mobile çalıştıran telefonlara tam olarak ne zaman geleceği bilinmiyor ancak önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni önizleme sürümlerinde yer almasını bekliyoruz. Son kullanıcılar ise muhtemelen Yıldönümü Güncellemesi ile bu fonksiyona sahip olabilecekler.

http://mspoweruser.com/microsoft-confirms-double-tap-wake-coming-devices-support-feature/ Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Bu bildiğin küfür ya. Nokia N9 sahibiyim. ( 2011 model bu arada tel ) ve ben 5 yıldır zaten ekranı çift dokunuşla açıyorum. Ekstra bir program falan değil telefonun yerleşik özelliği.
Şimdi sen bu Nokia'yı satın alıp bitirensin. Bre köhne Bzanslı hali hazırda satın aldığın markanın böyle bir özelliği uygulamada olduğu halde sen 4 yıldır ne bekliyorsun.
İnsan bazen hayret ediyor.
Gerçi Lg g2 mi neydi bu dokunarak ekran açma olayını çıkaran bir arkadaş hava atıyor dokunarak açarak. Çıkardım emektar N9'u çift tık hop aynı özellik yılların Nokia'sında zaten var. Far tutulmuş tavşan gibi kaldı.
Bu bildiğin küfür ya. Nokia N9 sahibiyim. ( 2011 model bu arada tel ) ve ben 5 yıldır zaten ekranı çift dokunuşla açıyorum. Ekstra bir program falan değil telef...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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eulogy 3 yıl

Dünyanın en büyük yazılım firması bir mobil işletim sistemine 100 tane uygulama yazamadı ya la.
Yanıtla +16
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giogo 3 yıl
Aaaa ne kadar güzelll özellikk!!!
Windows devri bitiyor, windows phone almayı düşünen arkadaşlara nacizane tavsiyem, vazgeçsinler.
Geçmişte apple'dan araklanan işletim sistemiyle birşeyler yaptılar ve onca sene geldikleri nokta ilk günkü gibi. Büyük bir değişiklik yok.
Sonra mobil pazar için nokia'yı silip süpürdüler. Nokianın başına kendi adamlarını koydular(elop) nokia'yı kendilerine sattırdılar, nokia'nın bütün bilgilerini silip süpürdüler girdiler mobil pazara. Sonuç; windows phone cihazlar yine ilk günkü gibiler büyük bir değişik kaydedemediler.
Steve jobs'un dediği gibi windows;sıradan ve sıkıcı.
Aaaa ne kadar güzelll özellikk!!!Windows devri bitiyor, windows phone almayı düşünen arkadaşlara nacizane tavsiyem, vazgeçsinler.Geçmişte apple'dan ara...
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lionhearts 2 yıl
Windows telefon kaldı mı ya?
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jumuu 2 yıl
Çift tıkla uyandırma mı
ah microsoft. Bişey vereceksin bari böyle basit şeylerle ismin duyulmasın. Zaten kullanıcıları kaçırttın kendi ayağına sıktın. 2013 eylulde aldığım 925te yıllardır var bu
950lilere yeni yeni vereceklermiş? Allah askına çift tıkla uyanışı yazmak sisteme uygulamak ne kadar zor olabilir? Hali hazırda bazı modellerinde bu ozellik varken ustelik. W10 kullanıyorum 925te w10 uyumu da gayet iyi. Microsofttan bi cacık olmaz mobilde. 3 sene Kullandım, gelişsin diye bekledim. La 3 senede adamlar marsa gidip gelirler be. Hala savunuluyor şu sistem ustelik. O sizin savunduğunuz sisteme gun gelecek soveceksiniz haberiniz yok.
1 Yanıt Yanıtla +2
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açmayın-bağıran-karı 2 yıl jumuu
jumuu

Çift tıkla uyandırma mı
ah microsoft. Bişey vereceksin bari böyle basit şeylerle ismin duyulmasın. Zaten kullanıcıları kaçırttın kendi ayağına sıktın. 2013 eylulde aldığım 925te yıllardır var bu
950lilere yeni yeni vereceklermiş? Allah askına çift tıkla uyanışı yazmak sisteme uygulamak ne kadar zor olabilir? Hali hazırda bazı modellerinde bu ozellik varken ustelik. W10 kullanıyorum 925te w10 uyumu da gayet iyi. Microsofttan bi cacık olmaz mobilde. 3 sene Kullandım, gelişsin diye bekledim. La 3 senede adamlar marsa gidip gelirler be. Hala savunuluyor şu sistem ustelik. O sizin savunduğunuz sisteme gun gelecek soveceksiniz haberiniz yok.

Dur hocam heveslerini alsınlar, kazıklandıkları gerçeğine alışsınlar o zaman söverler

Bizde ilk 1 sene fanlığını yaptık, savunduk sevdik ama işler değişti sonradan.
2 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 2 yıl
WP10 diye saçmalayacağına WP 8.1 i kendini sıkıntıya sokmadan canın istedikçe güncelle yeni özellikler getir dahada geliştir.Bir sistemi baştan oluşturacağına Enerjini paranı zamanını marketi ve 8.1 i mükemmelleştirmeye HARCA.. mesela PARA VER UYGULAMA GELİŞTİRT reklam ettir ucuz telefon sat. Baştan yeni bir sistemle ne uğraşıyorsun :D YA ODUN BUNLAR YADA NOKİA YI BATIRMAK İÇİN BİLEREK YAPTILAR.
1 Yanıt Yanıtla
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e-Militarist 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
WP10 diye saçmalayacağına WP 8.1 i kendini sıkıntıya sokmadan canın istedikçe güncelle yeni özellikler getir dahada geliştir.Bir sistemi baştan oluşturacağına Enerjini paranı zamanını marketi ve 8.1 i mükemmelleştirmeye HARCA.. mesela PARA VER UYGULAMA GELİŞTİRT reklam ettir ucuz telefon sat. Baştan yeni bir sistemle ne uğraşıyorsun :D YA ODUN BUNLAR YADA NOKİA YI BATIRMAK İÇİN BİLEREK YAPTILAR.

Ucuz derken? Asgari ücrete göre mi? Yoksa size göre ucuz mu? Bana göre ucuz mu? Kime neye göre ucuz? Hatta niye ucuz?
1 Yanıt Yanıtla +2
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osmantorer 2 yıl
Şu an Lumia 640 XL kullanıyorum. Gayet memnunum. İyi ki satın almışım. Çift dokunuşlu ekran uyandırma süper.
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Microsoft Specialist 2 yıl
Hâla nokia yapmıştı Microsoft beceremedi diyenler var
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mavizaman 3 yıl
lumia 620 kullandım onda vardı 8.1 sürümünde.
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Türbülans Havayolları A.Ş 3 yıl
Arama yonlendirme ozeliiginin bile 8.1 ile gelen isletim sisteminden ne bekliyosunuz ki
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e-Militarist 3 yıl Türbülans Havayolları A.Ş
Şenyar
Arama yonlendirme ozeliiginin bile 8.1 ile gelen isletim sisteminden ne bekliyosunuz ki

Niye ne oluyor ki öyle olunca? Arama yönlenmiyor mu?
1 Yanıt Yanıtla +1
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yunus1476 3 yıl
çok seviyorum windows cihaz kullanmayı ve şuanda 640XL kullanıyorum ama arkadaş win10 olmamış 8.1 deki hazıı görmüyorum ben.kasıntı sanki sistem ve bekleneni alamıyorum heran 8.1 i kurmaya yeltenebilirim.inşallah düzelirdi sistem kendini kurtarır çünkü microsoft üzerindeki bu hantallığı attığında sistemde iyi yerlere gelecektir.
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Microsoft Specialist 3 yıl
Bu özellik uzun zamandır var zaten sanki yepyeni bir özellik geliyor gibi söylemişsiniz. Windows 10 mobile'e değil lumia 950'lere geliyor deseniz daha doğru olur
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seyru 3 yıl
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Grkwnxs 3 yıl
Artık saf android cihazlardada olması lazım bu özelliğin
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microsoft, windows 10 mobile ve
6 etiket daha double tap to wake çift dokunuş uyandırma Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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