Windows 10 Mobile telefonlara Çift Dokunuşla Uyandırma özelliği geliyor

Çift Dokunuşla Uyandırma (Double Tap to Wake) özelliği Lumia 950 ve 950 XL gibi Windows 10 Mobile amiral gemilerinde yer almazken bazı Windows Phone modellerinde mevcut durumda. Bu nedenle kullanıcılar özelliğin tüm cihaz serilerinde geçerli olmasını istiyorlar. Şirket kısa bir süre önce Geribildirim Merkezi'ndeki bir mesajı cevaplayarak Çift Dokunuşla Uyandırma fonksiyonunun, uyumlu tüm cihazlara geleceğini onayladı.

Diğer bir deyişle Lumia 950 and 950 XL gibi üst sınıf akıllı telefonlar nihayet fiziksel tuşa basmadan sadece ekrana iki kez dokunarak telefon kilidinin açılmasını sağlayan bu kullanışlı özelliğe sahip olabilecekler.

Yıldönümü Güncellemesi ile geliyor

Kullanıcılar, telefonun kilidini açmak veya bildirimleri kontrol etmek için yan taraftaki düğmeye basmak yerine ekrana dokunmanın daha basit ve pratik olacağını düşündüğünden Çift Dokunuşla Uyandırma özelliğinin kendi cihazlarında da yer almasını istiyorlar. Özellikle eski model sahiplerinin zaten bu özelliği kullanabiliyor olmaları şirket üzerindeki baskıyı daha da arttırmış durumda.

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"Düşüşe devam eden Windows Phone, BlackBerry'nin rakibi olmaya aday"

Geribildirim Merkezi'ne gelen bir gönderiyi cevaplayan mühendislik ekibi "Görüşleriniz için teşekkür ederiz! Sorunun farkındayız. Destekleyen tüm cihazlara Çift Dokunuşla Uyandırma özelliğini eklemeye çalışıyoruz" dedi. Uzun zamandır beklenen özelliğin Windows 10 Mobile çalıştıran telefonlara tam olarak ne zaman geleceği bilinmiyor ancak önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni önizleme sürümlerinde yer almasını bekliyoruz. Son kullanıcılar ise muhtemelen Yıldönümü Güncellemesi ile bu fonksiyona sahip olabilecekler.

http://mspoweruser.com/microsoft-confirms-double-tap-wake-coming-devices-support-feature/