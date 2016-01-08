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iPhone 7'de 3.5 mm kulaklık girişine ilişkin son durumlar netleşiyor.

iPhone 7'nin 3.5 mm kulaklık girişine telefonda yer vermeyeceği dedikoduları bir süredir dolaşıyor. Bunun nedeni ise iPhone 7'nin daha ince olmasının sağlanması olarak gösteriliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,1b
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63
Cep Telefonları
Serhat Çevik
Haber Editörü
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iPhone 7'de 3.5 mm kulaklık girişine ilişkin son durumlar netleşiyor.
 
iPhone 7'nin 3.5 mm kulaklık girişine telefonda yer vermeyeceği dedikoduları bir süredir dolaşıyor. Nedeni ise iPhone 7'nin daha ince olmasının sağlanması olarak gösteriliyor .Bununla beraber iPhone7' ye ilişkin tahminler daha ince, su geçirmez ve kablosuz şarj destekli olacağı.
iPhone'un yeni çıkacak ürünleri ile ilgili her seferinde  birçok dedikodu işitilmesine rağmen, belirli özelliklere ilişkin farklı kaynaklardan aynı dedikoduların duyulmasının, durumun gerçekleşme olasılığının yüksekliğine işaret ettiği söyleniyor.
iPhone 7'de 3.5 mm kulaklık girişine ilişkin son durumlar netleşiyor.


3.5 mm'lik kulaklık girişi iptaline karşı artan dedikodular kullanıcıları da endişelendirmiş olacak ki sanal toplu imza sitesi olarak nitelendirebileceğimiz "Sumofus.org" da Apple'ın bu olasılığına karşı imza kampanyası bile düzenlenmiş. 210.000 katılımcı beklenen kampanya şuan itibari ile 217.000 katılımcıya ulaşmış durumda. İmza sayısında ki artışın dahi Apple'ın 3.5mm'lik kulaklık girişini iPhone 7 ile tarihe gömeceği gerçeğini değiştirmeyeceği düşünülüyor.

Apple, ürünlerine ilişkin cesur değişiklikleri hayata geçirmekten çekinmeyen bir firma. Kullanıcılar hazır olsun veya olmasın disk sürücüleri ve DVD'leri bilgisayarlarından erken çıkardı. Kullanıcılarını kendi ürünlerine özel konnektörleri kullanma konusunda zorlayıcı olsa da (FireWire, Thunderbolt, Lightning) hep başarılı oluyor.

3.5 mm kulaklık girişinden kendini kurtaran telefonun, son modellerinde şarj ve veri transfer işleri için kullanılan Lightning port üzerinden kablolu kulaklıklara ses çıkışı vereceği tahmin ediliyor. Apple'ın Lightning porttan ses çıkışı almak için uzun yıllardır çalıştığı, ses yongaları üzerinde uzman ve ses sistemlerine ilişkin 2.200 patente sahip Cirrus Logic ile çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor. Yeni telefonda Cirrus tarafından 2014 yılında satın alınan İngiltere merkezli Wolfson Microelectronics'in geliştirdiği gürültü önleyici teknolojinin de kullanılacağı belirtiliyor. İlgili yazılımın hem telefona hem de kulaklıklara yerleştirileceği ve konuşma ve müzik dinleme esnasında kullanıcılarını arka plan gürültülerden kurtaracağı ifade ediliyor.

3. parti kulaklık üreticilerinin de lisans ücretlerini ödemek şartı ile Lightning destekli kulaklıklarında yazılımı kullanabilecekleri söyleniyor.
iPhone 7'de 3.5 mm kulaklık girişine ilişkin son durumlar netleşiyor.

Kutu içeriğinden Lightining destekli kulaklıkların çıkacağı ve daha pahalı kulaklıkların Beats markası altında satışa sunulacağı dile getirilen dedikodular arasında. Alışılagelmiş 3.5mm kulaklıkların kullanımı için de bir adaptörün kutu içinde yer alabileceği de belirtiliyor.

Telefon bileşenlerine uygulanan kimyasal bir kaplama ile su geçirmezlik özelliği telefonlara kazandırılabiliyor. Samsung S7 'nin su geçirmezlik özelliği ile gelmesi beklenirken iPhone7'nin de aynı özelliğe sahip olacağı konuşuluyor. Apple'ın iPhone 6s de büyük değişiklikler yapmamasına rağmen çok sayıda satmasının, akıllı telefon satışlarının düşmesi beklenen 2016'da, iPhone 7 için rahatlatma yaratmadığı belirtiliyor. iPhone 7'de büyük değişiklikler ile kullanıcıların karşısına çıkmak isteyen firma mevcut müşterilerini, eski iPhone'larını satıp yeni modeli almaları için donanımsal olarak en iyi şekilde  motive etmek istiyor. 


http://mashable.com/2016/01/07/phone-7-headphone-jack-rip/#Eud545IJnuqC Yorum Yaz
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floydrose 3 yıl en beğenilen
İphone... Siz istediğiniz gibi kullanamazsınız, apple nasıl isterse öyle kullanacaksınız.
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eXteras 3 yıl
3,5mm jacktan lightninge dönüştürücü adaptör 79,99 dolar.
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matmuhendisi 3 yıl
Serhat bey mobil siteye uygun olmayan resim yüklemeniz haberi okumayı çok zorlaştırıyor..
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DH Misafiri 3 yıl
Apple yine bir açgözlülük yapacak gibi duruyor. Kulaklık girişini kaldırıp, 10 TL'lik Lightning-kulaklık girişi adaptörünü 100 TL'ye satarlar kesin. Sonra Apple'cılar böyle daha iyi diye kendilerini kandırıp dururlar. Lightning şarj girişini yapmalarının da tek sebebi Lightning girişi kullanan aksesuarlar üzerinden daha çok para kazanabilmek. Ama Apple yakında Lightning girişini kaldırmak zorunda kalıcak Avrupa Birliği, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde satılan tüm telefonların, iOS ya da Android fark etmez, tek tip şarj girişi olmasını zorunlu kıldı. Apple ne yapacak bakalım.
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avb 3 yıl
Aynı girişten hem şarj hem kulaklık çıkışı verseler ne kadar güzel olur.Fiyat ile alakalı yorum yazan arkadaşlar unutmasınlarki malum ekonomimiz ortada o yüzden saçmalamasınlar.
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yaki83 3 yıl
Kutuya guzel bi bt kulaklık koysun olsun bitsin..
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EasyBell 3 yıl
Saçmalamayın bildiğiniz üzere 2.5mm lik jacklar var. İncelteceklerse 2.5mm jack kullanırlar...
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Citizen'in Pengueni 3 yıl
apple kullanıcıları iyice yalnızlaşacak böylece.Kulaklığını unuttuğunda güne 1-0 yenik başlıcaksın artık sağdan soldan kulaklık isteyemezsin.
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ertugrulaknc 3 yıl
herkes kutudan çıkan kulaklığı kullanmıyor bence satışta düşüşler olur ayrıca converter çıkarır onuda bi güzel satar.
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benhuraxu 3 yıl
Lightning ile sarj ederken kulaklik kullanamayacak kullanicilar.
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masaüçyarımsaat 3 yıl
Hafıza kartınıda apple bitirmisti hatirlatirim
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
iphone 6 kullanıcısı olarak adamlar nereden kar etsek diye bakıyor resmen çakal apple.
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Crashlone 3 yıl
Nereden kar edeceklerini şaşırdılar 3.5mm giriş yongasınada para ödemeyerek maliyeti iyice düşürmek amaç.
Diğer arkadaşlarında dediği gibi dönüştürücüyüde 79dolara ayrı satarlar.
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fthkn 3 yıl
command_4
diğer markalar apple takip eder diyenler neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum. lightnin port endüstri standardı mı kafasına esen telefonuna bu portu koyabilir mi? herkes bu port bağlantılı aksesuar üretebilir mi?apple sebil gibi bu portun patentini dağıtacakda diğer üreticiler kırk yıllık endüstri standardı 3.5 mm jackı ve usb portları kaldıracak apple portunu koyacak. rüyamda görsem komedi filmi derim :) port ekleme çıkarma macbooklardan dvd sürücüyü kaldırmaya benzemez. apple cihazlarda kullanılan kendi ürettiği portlardan hangisi endüstri standardı oldu ki? diğer üreticiler bunu takip edecekmiş.sonuçta apple ekosistemini kullanan kullanıcılar mevzuattan etkilenmeyecek. herkes kutudan çıkan kulaklıkları kullanıyor.

Apple'ın bu standardı yok sayan uygulamaları bir gün ekosisteme bir şey olursa bütün apple ürünlerini çöp yapacak diye bekliyorum. Geçi apple için aksesuar üreten firmalar kullanıcıları yalnız bırakmaz ama ciddi arıza durumunda cihazları çöp olacak. Gerektiğinde en küçük elktronik tamircisinde bile 3,5 mm girişi bulup kulaklığa kabaca takıp kullanmaya devam edilebiliyor. Apple kullanıcıları çok hazıra alıştırıyor. Servis ve parça anlamında da aç gözlü davranıyor. 3.5 mm kalkarsa artık kendi kulaklığını da kendisi satacak. Standart özgürlüktür ve sanırım Apple özgürlüğü alalade ve kârsız görüyor. Özgür adam boş beleş adamdır onlara göre. Herşeye para vermeden bir çok şeyi yaşamında bedava sağlayan insanlardan nefret ediliyor edilmeye başlıyor.
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command_4 3 yıl
diğer markalar apple takip eder diyenler neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum. lightnin port endüstri standardı mı kafasına esen telefonuna bu portu koyabilir mi? herkes bu port bağlantılı aksesuar üretebilir mi?
apple sebil gibi bu portun patentini dağıtacakda diğer üreticiler kırk yıllık endüstri standardı 3.5 mm jackı ve usb portları kaldıracak apple portunu koyacak. rüyamda görsem komedi filmi derim :) port ekleme çıkarma macbooklardan dvd sürücüyü kaldırmaya benzemez. apple cihazlarda kullanılan kendi ürettiği portlardan hangisi endüstri standardı oldu ki? diğer üreticiler bunu takip edecekmiş.
sonuçta apple ekosistemini kullanan kullanıcılar mevzuattan etkilenmeyecek. herkes kutudan çıkan kulaklıkları kullanıyor.
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volkan_kolay 3 yıl
Samsung Level On kulaklık kullanıyorum ve bu aralar ciddi ciddi BOSE QC25 almayı düşünüyorum, şimdi örnek veriyorum ben BOSE QC25 aldım ve ilerde bir iPhone almak istedim anaaa oda ne 3.5mm kulaklık girişi yok. BOSE QC25 gibi bir kulaklık yerine kendi üretecekleri kulaklığa mahkum edecekler beni. Ondan sonra bir aparat çıkaracaklar 3.5mm kulaklık girişi aparatı 70 80 dolara bana satarlar. Bir telefonda 3.5mm kulaklık girişinin olmaması saçmalığın ta kendisidir..

Ulan BOSE QC25 alan kullanan bir adam hangi Apple kulaklığına bakar dinler beğenir ya. Bunu savunan arkadaşların belliki müzik zevki yokkk. iPad Air 2 alma nedenimde işim gereği olmanın yanı sıra müzik dinlemek için ve daha iyi bir seviyede müzik dinlemek için BOSE QC25 almayı düşünüyorum.

Kardeşim sanane sen koy 3.5mm kulaklık girişini ben istediğim kulaklığı alırım sananeee..
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