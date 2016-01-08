iPhone 7'de 3.5 mm kulaklık girişine ilişkin son durumlar netleşiyor.

iPhone 7'nin 3.5 mm kulaklık girişine telefonda yer vermeyeceği dedikoduları bir süredir dolaşıyor. Nedeni ise iPhone 7'nin daha ince olmasının sağlanması olarak gösteriliyor .Bununla beraber iPhone7' ye ilişkin tahminler daha ince, su geçirmez ve kablosuz şarj destekli olacağı.

iPhone'un yeni çıkacak ürünleri ile ilgili her seferinde birçok dedikodu işitilmesine rağmen, belirli özelliklere ilişkin farklı kaynaklardan aynı dedikoduların duyulmasının, durumun gerçekleşme olasılığının yüksekliğine işaret ettiği söyleniyor.





3.5 mm'lik kulaklık girişi iptaline karşı artan dedikodular kullanıcıları da endişelendirmiş olacak ki sanal toplu imza sitesi olarak nitelendirebileceğimiz "Sumofus.org" da Apple'ın bu olasılığına karşı imza kampanyası bile düzenlenmiş. 210.000 katılımcı beklenen kampanya şuan itibari ile 217.000 katılımcıya ulaşmış durumda. İmza sayısında ki artışın dahi Apple'ın 3.5mm'lik kulaklık girişini iPhone 7 ile tarihe gömeceği gerçeğini değiştirmeyeceği düşünülüyor.





Apple, ürünlerine ilişkin cesur değişiklikleri hayata geçirmekten çekinmeyen bir firma. Kullanıcılar hazır olsun veya olmasın disk sürücüleri ve DVD'leri bilgisayarlarından erken çıkardı. Kullanıcılarını kendi ürünlerine özel konnektörleri kullanma konusunda zorlayıcı olsa da (FireWire, Thunderbolt, Lightning) hep başarılı oluyor.





3.5 mm kulaklık girişinden kendini kurtaran telefonun, son modellerinde şarj ve veri transfer işleri için kullanılan Lightning port üzerinden kablolu kulaklıklara ses çıkışı vereceği tahmin ediliyor. Apple'ın Lightning porttan ses çıkışı almak için uzun yıllardır çalıştığı, ses yongaları üzerinde uzman ve ses sistemlerine ilişkin 2.200 patente sahip Cirrus Logic ile çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor. Yeni telefonda Cirrus tarafından 2014 yılında satın alınan İngiltere merkezli Wolfson Microelectronics'in geliştirdiği gürültü önleyici teknolojinin de kullanılacağı belirtiliyor. İlgili yazılımın hem telefona hem de kulaklıklara yerleştirileceği ve konuşma ve müzik dinleme esnasında kullanıcılarını arka plan gürültülerden kurtaracağı ifade ediliyor.





3. parti kulaklık üreticilerinin de lisans ücretlerini ödemek şartı ile Lightning destekli kulaklıklarında yazılımı kullanabilecekleri söyleniyor.

Kutu içeriğinden Lightining destekli kulaklıkların çıkacağı ve daha pahalı kulaklıkların Beats markası altında satışa sunulacağı dile getirilen dedikodular arasında. Alışılagelmiş 3.5mm kulaklıkların kullanımı için de bir adaptörün kutu içinde yer alabileceği de belirtiliyor.





Telefon bileşenlerine uygulanan kimyasal bir kaplama ile su geçirmezlik özelliği telefonlara kazandırılabiliyor. Samsung S7 'nin su geçirmezlik özelliği ile gelmesi beklenirken iPhone7'nin de aynı özelliğe sahip olacağı konuşuluyor. Apple'ın iPhone 6s de büyük değişiklikler yapmamasına rağmen çok sayıda satmasının, akıllı telefon satışlarının düşmesi beklenen 2016'da, iPhone 7 için rahatlatma yaratmadığı belirtiliyor. iPhone 7'de büyük değişiklikler ile kullanıcıların karşısına çıkmak isteyen firma mevcut müşterilerini, eski iPhone'larını satıp yeni modeli almaları için donanımsal olarak en iyi şekilde motive etmek istiyor.





http://mashable.com/2016/01/07/phone-7-headphone-jack-rip/#Eud545IJnuqC