Xiaomi Mi MIX 2, %93 ekran-gövde oranıyla gelebilir

Çin'in Apple'ı olarak anılan Xiaomi, son birkaç yıldır akıllı telefon alanında önemli bir çıkış yakalamış durumda. Şirket geçen yılki Mobil Dünya Kongresi'nde 4 eksenli OIS teknolojisine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olan Xiaomi Mi 5'i tanıtarak tüm dikkatleri toplamayı başarmıştı. Ancak Fransız tasarımcı Philippe Starck ile birlikte geliştirilen çerçevesiz Xiaomi Mi MIX, 2016 yılında piyasaya çıkan en yenilikçi cihazlardan biri oldu.

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Şirket geçen ay Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017'de ise Mi MIX'in seramik gövdeye sahip beyaz renkli varyantını duyurdu. Ancak, cihaz sadece Çin'de bulunuyor ve orada bile çok sınırlı miktarda satıldığını biliyoruz. Birkaç ay önce Mi MIX Nano'nun piyasaya çıkacağıyla ilgili söylentiler yayılmıştı. Ancak şirket daha sonra bunların asılsız olduğunu açıkladı. Şimdi ise şirketin CEO'su Lei Jun, ikinci jenerasyon Mi MIX akıllı telefon üzerinde çalışmak üzere bir kez daha Fransız tasarımcı Philippe Starck ile bir araya geldi.

Mi MIX 2 için hedef ekran-gövde oranını yüzde 93'e yükseltmek

Mi MIX'in ekran-gövde oranı yüzde 91.3 gibi yüksek bir seviyeye ulaşmıştı. Peki şirket bunu nasıl daha da üst seviyeye taşıyacak? Weibo kaynaklı habere göre, daha önce Mi Mix'te tasarımcı olarak görev yapan Philippe Starck tasarım ekibine geri dönüyor. Görünüşe göre ikili Mi MIX 2'nin tasarımı için bir araya gelmiş durumda ve söylentilere bakılırsa yüzde 93'lük bir ekran-gövde oranı yakalayarak yenilikçi bir tasarım yaratmak niyetindeler.

Mi MIX 2'nin bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle şu an itibariyle cihaz hakkında pek fazla bilgi yok. Şirketin önümüzdeki birkaç hafta içinde en yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 6'yı Çin'de piyasaya sürmesi bekleniyor. Muhtemelen bu lansmanın ardından Mi MIX 2 hakkında daha somut bilgilere sahip olabileceğiz.

http://weibo.com/1749127163/EvDNPpizw?from=page_1003061749127163_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1487264779366