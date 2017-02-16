Xiaomi Mi MIX 2, %93 ekran-gövde oranıyla gelebilir

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Çin'in Apple'ı olarak anılan Xiaomi, son birkaç yıldır akıllı telefon alanında önemli bir çıkış yakalamış durumda. Şirket geçen yılki Mobil Dünya Kongresi'nde 4 eksenli OIS teknolojisine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olan Xiaomi Mi 5'i tanıtarak tüm dikkatleri toplamayı başarmıştı. Ancak Fransız tasarımcı Philippe Starck ile birlikte geliştirilen çerçevesiz Xiaomi Mi MIX, 2016 yılında piyasaya çıkan en yenilikçi cihazlardan biri oldu.Ayrıca Bkz. "Windows Vista'nın fişinin çekilmesine çok az kaldı"
Şirket geçen ay Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017'de ise Mi MIX'in seramik gövdeye sahip beyaz renkli varyantını duyurdu. Ancak, cihaz sadece Çin'de bulunuyor ve orada bile çok sınırlı miktarda satıldığını biliyoruz. Birkaç ay önce Mi MIX Nano'nun piyasaya çıkacağıyla ilgili söylentiler yayılmıştı. Ancak şirket daha sonra bunların asılsız olduğunu açıkladı. Şimdi ise şirketin CEO'su Lei Jun, ikinci jenerasyon Mi MIX akıllı telefon üzerinde çalışmak üzere bir kez daha Fransız tasarımcı Philippe Starck ile bir araya geldi.
Mi MIX 2 için hedef ekran-gövde oranını yüzde 93'e yükseltmek
Mi MIX'in ekran-gövde oranı yüzde 91.3 gibi yüksek bir seviyeye ulaşmıştı. Peki şirket bunu nasıl daha da üst seviyeye taşıyacak? Weibo kaynaklı habere göre, daha önce Mi Mix'te tasarımcı olarak görev yapan Philippe Starck tasarım ekibine geri dönüyor. Görünüşe göre ikili Mi MIX 2'nin tasarımı için bir araya gelmiş durumda ve söylentilere bakılırsa yüzde 93'lük bir ekran-gövde oranı yakalayarak yenilikçi bir tasarım yaratmak niyetindeler.
Mi MIX 2'nin bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle şu an itibariyle cihaz hakkında pek fazla bilgi yok. Şirketin önümüzdeki birkaç hafta içinde en yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 6'yı Çin'de piyasaya sürmesi bekleniyor. Muhtemelen bu lansmanın ardından Mi MIX 2 hakkında daha somut bilgilere sahip olabileceğiz.
http://weibo.com/1749127163/EvDNPpizw?from=page_1003061749127163_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1487264779366 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir
son olrak yinede xiaomi'yi alışılmışın dışında kendine has birşeyler üretmesinden dolayı kutluyorum. çin malı çin malı diye hep yerden yere vurduğumuz çinliler eskiden yabancıların taşeronluğunu yaparken şimdi kendi telefonlarını üretmeye başladılar, onu geçtim dünyada ilk defa teknoloji deneyen şirketler olmaya başladılar.. bizim gibi çinde toplama PC siparişi verir gibi telefon siparişi verip üstüne kespır yazdırıp yerli diye satmıyorlar. kendi özgün tasarımlarını artık tasarlayıp üretiyorlar ve en iyi telefonları artık üretiyorlar. hemde bizim yerli diye sattıklarımızdan çok daha ucuza... böyle giderse ortalıkta ne kore nede taiwan malı kalır. çok yakındır dünyada yeni gümrük tarifelerinin gelmesi.. daha hızlı ve aynı kalitedeki ürünü koreli 3 kat daha fazla fiyata nasıl satar yoksa??
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