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Xiaomi Mi MIX 2, %93 ekran-gövde oranıyla gelebilir

Xiaomi CEO'su Lei Jun, yeni nesil Mi MIX için Fransız tasarımcı Philippe Starck ile bir araya geldi. Hedef %93 ekran-gövde oranına sahip yenilikçi bir cihaz oluşturmak.
2 yıl
5,5b
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24
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çin'in Apple'ı olarak anılan Xiaomi, son birkaç yıldır akıllı telefon alanında önemli bir çıkış yakalamış durumda. Şirket geçen yılki Mobil Dünya Kongresi'nde 4 eksenli OIS teknolojisine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olan Xiaomi Mi 5'i tanıtarak tüm dikkatleri toplamayı başarmıştı. Ancak Fransız tasarımcı Philippe Starck ile birlikte geliştirilen çerçevesiz Xiaomi Mi MIX, 2016 yılında piyasaya çıkan en yenilikçi cihazlardan biri oldu.
Ayrıca Bkz. "Windows Vista'nın fişinin çekilmesine çok az kaldı"
Şirket geçen ay Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017'de ise Mi MIX'in seramik gövdeye sahip beyaz renkli varyantını duyurdu. Ancak, cihaz sadece Çin'de bulunuyor ve orada bile çok sınırlı miktarda satıldığını biliyoruz. Birkaç ay önce Mi MIX Nano'nun piyasaya çıkacağıyla ilgili söylentiler yayılmıştı. Ancak şirket daha sonra bunların asılsız olduğunu açıkladı. Şimdi ise şirketin CEO'su Lei Jun, ikinci jenerasyon Mi MIX akıllı telefon üzerinde çalışmak üzere bir kez daha Fransız tasarımcı Philippe Starck ile bir araya geldi.

Mi MIX 2 için hedef ekran-gövde oranını yüzde 93'e yükseltmek

Mi MIX'in ekran-gövde oranı yüzde 91.3 gibi yüksek bir seviyeye ulaşmıştı. Peki şirket bunu nasıl daha da üst seviyeye taşıyacak? Weibo kaynaklı habere göre, daha önce Mi Mix'te tasarımcı olarak görev yapan Philippe Starck tasarım ekibine geri dönüyor. Görünüşe göre ikili Mi MIX 2'nin tasarımı için bir araya gelmiş durumda ve söylentilere bakılırsa yüzde 93'lük bir ekran-gövde oranı yakalayarak yenilikçi bir tasarım yaratmak niyetindeler.
Mi MIX 2'nin bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle şu an itibariyle cihaz hakkında pek fazla bilgi yok. Şirketin önümüzdeki birkaç hafta içinde en yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 6'yı Çin'de piyasaya sürmesi bekleniyor. Muhtemelen bu lansmanın ardından Mi MIX 2 hakkında daha somut bilgilere sahip olabileceğiz.
Xiaomi Mi MIX 2, %93 ekran-gövde oranıyla gelebilir
 

http://weibo.com/1749127163/EvDNPpizw?from=page_1003061749127163_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1487264779366 Yorum Yaz
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mehmet4428 2 yıl en beğenilen
%99.9 isteriz.
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dark dragon 2 yıl
Hiç bir yerde satılmadıktan sonra ister %100 yap kimin umurunda.
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mehmedaltair 2 yıl
Gördüğüm bütün incelemelerde (gsmarena, phonearena, androidauthority) ekran kasa oranı xiaomi'nin söylediği gibi %91 falan değil biz %83-84 ölçtük diyorlardı eğer yine böyle sallama iş yapacaklarsa hiç yapmasınlar
Gördüğüm bütün incelemelerde (gsmarena, phonearena, androidauthority) ekran kasa oranı xiaomi'nin söylediği gibi %91 falan değil biz %83-84 ölçtük diyorlardı e...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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kenan_0 2 yıl
Her an herşey olabilir
Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir
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mesken01 2 yıl
Xiaomi Mi6 ne zaman çıkacak? teknocard.com/...
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mehmedaltair 2 yıl
Gördüğüm bütün incelemelerde (gsmarena, phonearena, androidauthority) ekran kasa oranı xiaomi'nin söylediği gibi %91 falan değil biz %83-84 ölçtük diyorlardı eğer yine böyle sallama iş yapacaklarsa hiç yapmasınlar
1 Yanıt Yanıtla +5
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Neyinkafasi 2 yıl mehmedaltair
Ozaman iPhone %50 diyebilirmiyiz?
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Tolgá 2 yıl
arkadaş bu seferde alttaki yer çok kötü görünüyor bütün olarak baktığında.g2 ye bakın biraz yada ön taraf komple ekran olsun.
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kadirirdem 2 yıl
Şuan bile rakipsiz zaten önce malzeme kalitesine önem versinler Mi Mix'in o seramik malzemesi çok dandik bir his veriyor elinin altında...
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Batuist 2 yıl
bu şekildeki asimetrik tasarımlar her zaman göze hoş görünmüyor. şahsi düşüncem çok tipsiz olduğu. mesela son zamanlardaki s8 sızıntılarındaki telefon yani s8 olacağı söylenen telefon ekran kasa oranı yine oldukça yüksek gözükmesine rağmen alttan ve üstten eşit kenar bıraktığı için göze çok daha hoş gözüküyor. en azından kaliteli bir hoparlör için az da olsa alttaki kadar bir boşluk ekranın her iki tarafında da olmalı diye düşünüyorum. bu şekilde bence çok çirkin görünüyor. ön kameranın altta olması filan hiçte alışık olunan bir durum değil. s8 sızıntılardaki gibi gelirse tasarımda zirveye oturur. tasarım demek ekran kasa oranı %99 olması demek değil.
son olrak yinede xiaomi'yi alışılmışın dışında kendine has birşeyler üretmesinden dolayı kutluyorum. çin malı çin malı diye hep yerden yere vurduğumuz çinliler eskiden yabancıların taşeronluğunu yaparken şimdi kendi telefonlarını üretmeye başladılar, onu geçtim dünyada ilk defa teknoloji deneyen şirketler olmaya başladılar.. bizim gibi çinde toplama PC siparişi verir gibi telefon siparişi verip üstüne kespır yazdırıp yerli diye satmıyorlar. kendi özgün tasarımlarını artık tasarlayıp üretiyorlar ve en iyi telefonları artık üretiyorlar. hemde bizim yerli diye sattıklarımızdan çok daha ucuza... böyle giderse ortalıkta ne kore nede taiwan malı kalır. çok yakındır dünyada yeni gümrük tarifelerinin gelmesi.. daha hızlı ve aynı kalitedeki ürünü koreli 3 kat daha fazla fiyata nasıl satar yoksa??
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Herhalde ceo olarak Walter White'ı işe aldılar
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BekirTemel 2 yıl
Bu cihaz müthiş be
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Marrusia 2 yıl
Hay xiaomi nin......
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fuujitsu 2 yıl
Ekranı biraz kasaya ortalasalarmış daha güzel olurmuş. Böyle çok çirkin geliyor şahsen gözüme.
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