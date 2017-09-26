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iPhone 8'deki cam arka panelin değişimi, ekrandan daha pahalı

Apple'ın cam tasarımıyla öne çıkan iPhone 8 ve 8 Plus modelleri dikkatli kullanılmadığı taktirde cihaz sahiplerini çok üzecek gibi görünüyor. Arka cam değişim maliyeti, ekran değişiminden pahalı...
1 yıl
5,2b
1
16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone 8 ve 8 Plus tasarımı konusunda baş döndürücü yenilikler sunduğunu söylemek pek mümkün değil ancak akıllı telefonlara eklenen cam arka yüzeyin seriye şık bir görünüm kazandırdığını inkar edemeyiz. Cam panel telefonları daha parlak ve şık göstermesinin yanında kırılganlık gibi büyük bir dezavantajla geliyor.
Apple her ne kadar bunun "akıllı telefonlardaki en dayanıklı cam" olduğunu iddia etse de son beş yıl içinde piyasaya sürülen modellerdeki alüminyum kadar dayanıklı olmadığı bir gerçek. Sonuç olarak akıllı iPhone 8'lerin yanlışlıkla düşme sonucu kırılma riski oldukça artmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Samsung, otomobiller için eUFS bellek üretimine başladı"
iPhone ekran değişiminin nispeten düşük maliyetini göz önünde bulundurarak bunun büyük bir sorun olmayacağını düşünebilirsiniz ancak durum hiç de öyle değil. Aynı fiyatlar iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin arkasındaki cam panel için geçerli olmayacak gibi görünüyor. Yani bir başka deyişle kırık cam yüzeyin değişimi, kırık ekrandan çok daha pahalı olacak.
iPhone 8'deki cam arka panelin değişimi, ekrandan daha pahalı
Appleinsider'da yer alan habere göre, birden fazla Apple çalışanı kırık camın "diğer hasarlar" kategorisine gireceğini doğruladı. Apple'ın 129 dolar tutarındaki AppleCare+ programının kullanıcıları ekran değişimi için sadece 29 dolar gibi çok küçük bir rakam ödüyorlar. Kırık camın değişimi için ise ek olarak 99 dolar + vergi ödemek zorunda kalacaklar.
İlk iki cam değişiminden sonra ise ücret hayli artıyor. Bu durumda kullanıcıların iPhone 8 için 349 dolar, iPhone 8 Plus için ise 399 dolar gibi daha yüksek bir değişim ücreti ödemesi gerekecek. Arka cam değişim maliyetinin bu derece pahalı olmasının ise oldukça sağlam şekilde yapıştırılan cam plakayı çıkarmanın son derece zor olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

http://appleinsider.com/articles/17/09/22/applecare-iphone-8-back-screen-glass-replacement-99-not-screen-repair-cost-of-29 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl en beğenilen
Apple telefonlar bence bu sene hayal kırıklığı yarattı. 8 ve 8 plus yeni bir özellik yok. İşlemci daha güçlü ama 7 Plus ile arasındaki farkı kimse anlamaz. İphone x te üstteki ahize çıkıntısı hiç iyi gözükmüyor. Çerçevesiz telefon ne kadar gerekli orası ayrı konu... Çerçevesiz ekran yerine daha makul ekran, kasa oranı ve daha büyük pil daha iyi olurdu.
Apple telefonlar bence bu sene hayal kırıklığı yarattı. 8 ve 8 plus yeni bir özellik yok. İşlemci daha güçlü ama 7 Plus ile arasındaki farkı kimse anlamaz. İph...
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interwap 1 yıl
Almamak için bir sebep.
Yada 8 yerine 7 almak için bir sebep.
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Exterminio 1 yıl 12 Angry Men
Keşke sadece iPhone X tanıtılsaydı (!), sonra da Apple'ın yüzdesel olarak karlılığının yarı yarıya düştüğünü ve hisselerinin çakıldığını görürdük

Yukarıda söylediğimden de anlaşılacağı üzere, iş dünyasında konular böyle tahmin ettiğiniz kadar basit değil. "Elde kalan parçaları satmak" bu derece devasa ve karmaşık bir tedarik zinciri olan firmalar için -hatta çok daha küçük firmalar için bile- yerinde bir tabir değil. Diyeceğim şu ki, bu yıl iPhone 8 ve 8+ belki kendi başlarına da tanıtılabilirlerdi ama sadece iPhone X tanıtılamazdı. Birincisi, iPhone X sorun çıkarabilecek ve maliyetleri değiştirebilecek çok fazla parçaya sahip. Bu cihaz on milyonlarca üretilecek ve şuanki tedarik zincirindeki birçok şirket, hem adet bazında hem de parçaların kalitesi-verimliliği bazında ihtiyaçları zar zor karşılayabildi. Bu yüzden aylarca "iPhone X ertelenir mi?" "iPhone X'in şu parçası yetişmeyecek" gibi haberler görüp durduk. Yani bu cihaz zaten başından beri büyük bir riskti. İkinci ve belki daha önemlisi, 1000 dolarlık bir cihaz olsa bile, karlılık oranı iPhone 8 ve 8+'dan kat kat düşük bir cihaz. iPhone 8 ve 8+ cihaz başına 250-300 dolar maliyetle üretilirken iPhone X için tahminler maliyetin 580 dolar bile olabileceğini gösteriyor. Üçüncü ve son olarak, bahsettiğimiz Apple da olsa, 1000 dolar konusu satışları az da olsa baltalayacak bir faktör. Yatırımcı insanların da sürekli aç gözlü ve gelişim bekleyen, her şeyden mızmızlanan tipler olduğunu hesaba katarsanız, iPhone X'in tek başına tanıtılması bazı yöneticilerin ve belki bir sürü çalışanın işinden olmasına bile sebep olabilirdi. Burada, iPhone 7'nin ilk aylarında sırf iPhone satışları geçen seneye göre pek artmadı diye hemen hemen bütün üst düzey yöneticilerin maaşlarında kesinti yapan bir yönetim kurulu-yatırımcı grubundan bahsediyoruz.
(Aşağıdaki kısmın alıntı yaptığım kişiyle ilgisi yoktur)
Bu arada dipnot, bazı yerlerde "iPhone aslında 200 dolar ediyor ama kazıklanıyoruz" tarzı yorumlar görüyorum. Bu yüzden bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Samsung, Apple, LG, Htc, Huawei, Sony ve daha birçok üretici aslında bu pazarda yüksek rekabet dolayısıyla kar marjlarını kısarak ve maliyeti arttırmak pahasına daha kaliteli cihazlar ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Bu sektör rekabetin çok yoğun olduğu ve bu yüzden aslında yüksek teknolojiyi düşük fiyatlarla bize getiren bir sektör. Tabii ülkemiz için durum ayrı, vergiler çok yüksek. Ama günlük hayatta kullandığımız birçok nesnenin parça maliyetleri bize satılandan çok ama çok daha düşük. Bazen sırf karlılık yüksek olduğu için, bazense firmaların diğer operasyonel maliyetleri çok yüksek olduğu için. Yani sonuç olarak, "kazıklanıyoruz", "bu koca firmalar da çok para kazanıyor yea" gibi laflarla etrafta dolaşmak yerine biraz ufkunuzu genişletin, yeni şeyler öğrenin.
Keşke sadece iPhone X tanıtılsaydı (!), sonra da Apple'ın yüzdesel olarak karlılığının yarı yarıya düştüğünü ve hisselerinin çakıldığını görürdük
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 1 yıl
İphone 8 ve x modelleri gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı, iphone kendine çok güveniyor. Biraz donanım değiştirp eski kasalarını satar oldu. İphone 6/6s 5,5S,5SE
son olarakta iphone 7/8 kasalar aynı. elimden geldiğince telefon teknoloji haberlerini takip etmeye çalışıyorum. Size bu senin bombardımanını söyliyeyim, Pek dillendirilmniyor ama LG V30 dehşet bir cihaz olmuş.
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DH Misafiri 1 yıl
iPhone marka akıllı telefonları genellikle gelir düzeyi yüksek kişiler olduğundan onları pek etkilemez sanırım :)
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kadirirdem 1 yıl
Son kullanıcıya vurma konusunda gelinen inovasyon budur! Tebrikler Apple!
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TearsForFears 1 yıl
Arka kısımdaki kırık camın değişim ücreti 100 dolar+ kdv miş anladığım kadarıyla. 400 dolar dedikleri şeyde uydurmadır bence 2. 3. değişimde niye fiyat artsın?
Karşılaştırmak için S8 gibi amiral gemilerin arka panel camları kaça değişiyor onlara bakıp karşılaştırmak lazım. Zaten kılıfsız telefon kullanan kalmadı arka cam paneli kıranlar zengin olup kılıfsız kullanıp telefonu umursamayanlardır.
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10ur 1 yıl TearsForFears
TearsForFears

Arka kısımdaki kırık camın değişim ücreti 100 dolar+ kdv miş anladığım kadarıyla. 400 dolar dedikleri şeyde uydurmadır bence 2. 3. değişimde niye fiyat artsın?

Karşılaştırmak için S8 gibi amiral gemilerin arka panel camları kaça değişiyor onlara bakıp karşılaştırmak lazım. Zaten kılıfsız telefon kullanan kalmadı arka cam paneli kıranlar zengin olup kılıfsız kullanıp telefonu umursamayanlardır.

yanlış yorumluyorsunuz; Apple'ın 129 dolar tutarındaki AppleCare+ programının kullanıcıları ilk iki kırık camın değişimi için ise ek olarak 99 dolar + vergi ödüyor. İlk iki cam değişiminden sonra ise Phone 8 için 349 dolar, iPhone 8 Plus için ise 399 dolar ödüyor.

yani bu fiyatları Applecare koruması alanlara uygulanan fiyatlar. Ekran değişimi 29 dolarmış mesela (normalde bu kadar değil tr de 600 küsür tl örneğin.) ama nasıl olsa 29 dolar diye hor kullanma 10 defa 29 dolara değiştirmem aynı sorunla 2 den fazla gelirsen applecare fiyatlarını arttırırım diyor. gayet mantıklı.
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DH Misafiri 1 yıl en beğenilen
Apple telefonlar bence bu sene hayal kırıklığı yarattı. 8 ve 8 plus yeni bir özellik yok. İşlemci daha güçlü ama 7 Plus ile arasındaki farkı kimse anlamaz. İphone x te üstteki ahize çıkıntısı hiç iyi gözükmüyor. Çerçevesiz telefon ne kadar gerekli orası ayrı konu... Çerçevesiz ekran yerine daha makul ekran, kasa oranı ve daha büyük pil daha iyi olurdu.
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shunter 1 yıl
İşte inovasyon helal olsun adamlara iyi vuruyorlar...
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reiis 1 yıl
Apple her türlü kazanıyor
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12 Angry Men 1 yıl
İphone 8'i sırf ellerinde kalan parçaları satmak için üretmişler gibi geliyor. Keşke sadece iphone x tanıtılsaydı, iphone 8 çok tepki görüyor.
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Exterminio 1 yıl 12 Angry Men
Keşke sadece iPhone X tanıtılsaydı (!), sonra da Apple'ın yüzdesel olarak karlılığının yarı yarıya düştüğünü ve hisselerinin çakıldığını görürdük

Yukarıda söylediğimden de anlaşılacağı üzere, iş dünyasında konular böyle tahmin ettiğiniz kadar basit değil. "Elde kalan parçaları satmak" bu derece devasa ve karmaşık bir tedarik zinciri olan firmalar için -hatta çok daha küçük firmalar için bile- yerinde bir tabir değil. Diyeceğim şu ki, bu yıl iPhone 8 ve 8+ belki kendi başlarına da tanıtılabilirlerdi ama sadece iPhone X tanıtılamazdı. Birincisi, iPhone X sorun çıkarabilecek ve maliyetleri değiştirebilecek çok fazla parçaya sahip. Bu cihaz on milyonlarca üretilecek ve şuanki tedarik zincirindeki birçok şirket, hem adet bazında hem de parçaların kalitesi-verimliliği bazında ihtiyaçları zar zor karşılayabildi. Bu yüzden aylarca "iPhone X ertelenir mi?" "iPhone X'in şu parçası yetişmeyecek" gibi haberler görüp durduk. Yani bu cihaz zaten başından beri büyük bir riskti. İkinci ve belki daha önemlisi, 1000 dolarlık bir cihaz olsa bile, karlılık oranı iPhone 8 ve 8+'dan kat kat düşük bir cihaz. iPhone 8 ve 8+ cihaz başına 250-300 dolar maliyetle üretilirken iPhone X için tahminler maliyetin 580 dolar bile olabileceğini gösteriyor. Üçüncü ve son olarak, bahsettiğimiz Apple da olsa, 1000 dolar konusu satışları az da olsa baltalayacak bir faktör. Yatırımcı insanların da sürekli aç gözlü ve gelişim bekleyen, her şeyden mızmızlanan tipler olduğunu hesaba katarsanız, iPhone X'in tek başına tanıtılması bazı yöneticilerin ve belki bir sürü çalışanın işinden olmasına bile sebep olabilirdi. Burada, iPhone 7'nin ilk aylarında sırf iPhone satışları geçen seneye göre pek artmadı diye hemen hemen bütün üst düzey yöneticilerin maaşlarında kesinti yapan bir yönetim kurulu-yatırımcı grubundan bahsediyoruz.
(Aşağıdaki kısmın alıntı yaptığım kişiyle ilgisi yoktur)
Bu arada dipnot, bazı yerlerde "iPhone aslında 200 dolar ediyor ama kazıklanıyoruz" tarzı yorumlar görüyorum. Bu yüzden bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Samsung, Apple, LG, Htc, Huawei, Sony ve daha birçok üretici aslında bu pazarda yüksek rekabet dolayısıyla kar marjlarını kısarak ve maliyeti arttırmak pahasına daha kaliteli cihazlar ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Bu sektör rekabetin çok yoğun olduğu ve bu yüzden aslında yüksek teknolojiyi düşük fiyatlarla bize getiren bir sektör. Tabii ülkemiz için durum ayrı, vergiler çok yüksek. Ama günlük hayatta kullandığımız birçok nesnenin parça maliyetleri bize satılandan çok ama çok daha düşük. Bazen sırf karlılık yüksek olduğu için, bazense firmaların diğer operasyonel maliyetleri çok yüksek olduğu için. Yani sonuç olarak, "kazıklanıyoruz", "bu koca firmalar da çok para kazanıyor yea" gibi laflarla etrafta dolaşmak yerine biraz ufkunuzu genişletin, yeni şeyler öğrenin.
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PeYLeR. 1 yıl
" Arka cam değişim maliyetinin bu derece pahalı olmasının ise oldukça sağlam şekilde yapıştırılan cam plakayı çıkarmanın son derece zor olmasından kaynaklandığı düşünülüyor."
Ne yani ekranı yeterince sağlam yapıştırmadılar mı?
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IceRulez 1 yıl
yuh.. saçmalık.
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