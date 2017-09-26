iPhone 8'deki cam arka panelin değişimi, ekrandan daha pahalı

Haber Editörü
Apple'ın iPhone 8 ve 8 Plus tasarımı konusunda baş döndürücü yenilikler sunduğunu söylemek pek mümkün değil ancak akıllı telefonlara eklenen cam arka yüzeyin seriye şık bir görünüm kazandırdığını inkar edemeyiz. Cam panel telefonları daha parlak ve şık göstermesinin yanında kırılganlık gibi büyük bir dezavantajla geliyor.
Apple her ne kadar bunun "akıllı telefonlardaki en dayanıklı cam" olduğunu iddia etse de son beş yıl içinde piyasaya sürülen modellerdeki alüminyum kadar dayanıklı olmadığı bir gerçek. Sonuç olarak akıllı iPhone 8'lerin yanlışlıkla düşme sonucu kırılma riski oldukça artmış durumda.Ayrıca Bkz. "Samsung, otomobiller için eUFS bellek üretimine başladı"
iPhone ekran değişiminin nispeten düşük maliyetini göz önünde bulundurarak bunun büyük bir sorun olmayacağını düşünebilirsiniz ancak durum hiç de öyle değil. Aynı fiyatlar iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin arkasındaki cam panel için geçerli olmayacak gibi görünüyor. Yani bir başka deyişle kırık cam yüzeyin değişimi, kırık ekrandan çok daha pahalı olacak.
Appleinsider'da yer alan habere göre, birden fazla Apple çalışanı kırık camın "diğer hasarlar" kategorisine gireceğini doğruladı. Apple'ın 129 dolar tutarındaki AppleCare+ programının kullanıcıları ekran değişimi için sadece 29 dolar gibi çok küçük bir rakam ödüyorlar. Kırık camın değişimi için ise ek olarak 99 dolar + vergi ödemek zorunda kalacaklar.
İlk iki cam değişiminden sonra ise ücret hayli artıyor. Bu durumda kullanıcıların iPhone 8 için 349 dolar, iPhone 8 Plus için ise 399 dolar gibi daha yüksek bir değişim ücreti ödemesi gerekecek. Arka cam değişim maliyetinin bu derece pahalı olmasının ise oldukça sağlam şekilde yapıştırılan cam plakayı çıkarmanın son derece zor olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.
http://appleinsider.com/articles/17/09/22/applecare-iphone-8-back-screen-glass-replacement-99-not-screen-repair-cost-of-29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yada 8 yerine 7 almak için bir sebep.
Yukarıda söylediğimden de anlaşılacağı üzere, iş dünyasında konular böyle tahmin ettiğiniz kadar basit değil. "Elde kalan parçaları satmak" bu derece devasa ve karmaşık bir tedarik zinciri olan firmalar için -hatta çok daha küçük firmalar için bile- yerinde bir tabir değil. Diyeceğim şu ki, bu yıl iPhone 8 ve 8+ belki kendi başlarına da tanıtılabilirlerdi ama sadece iPhone X tanıtılamazdı. Birincisi, iPhone X sorun çıkarabilecek ve maliyetleri değiştirebilecek çok fazla parçaya sahip. Bu cihaz on milyonlarca üretilecek ve şuanki tedarik zincirindeki birçok şirket, hem adet bazında hem de parçaların kalitesi-verimliliği bazında ihtiyaçları zar zor karşılayabildi. Bu yüzden aylarca "iPhone X ertelenir mi?" "iPhone X'in şu parçası yetişmeyecek" gibi haberler görüp durduk. Yani bu cihaz zaten başından beri büyük bir riskti. İkinci ve belki daha önemlisi, 1000 dolarlık bir cihaz olsa bile, karlılık oranı iPhone 8 ve 8+'dan kat kat düşük bir cihaz. iPhone 8 ve 8+ cihaz başına 250-300 dolar maliyetle üretilirken iPhone X için tahminler maliyetin 580 dolar bile olabileceğini gösteriyor. Üçüncü ve son olarak, bahsettiğimiz Apple da olsa, 1000 dolar konusu satışları az da olsa baltalayacak bir faktör. Yatırımcı insanların da sürekli aç gözlü ve gelişim bekleyen, her şeyden mızmızlanan tipler olduğunu hesaba katarsanız, iPhone X'in tek başına tanıtılması bazı yöneticilerin ve belki bir sürü çalışanın işinden olmasına bile sebep olabilirdi. Burada, iPhone 7'nin ilk aylarında sırf iPhone satışları geçen seneye göre pek artmadı diye hemen hemen bütün üst düzey yöneticilerin maaşlarında kesinti yapan bir yönetim kurulu-yatırımcı grubundan bahsediyoruz.
(Aşağıdaki kısmın alıntı yaptığım kişiyle ilgisi yoktur)
Bu arada dipnot, bazı yerlerde "iPhone aslında 200 dolar ediyor ama kazıklanıyoruz" tarzı yorumlar görüyorum. Bu yüzden bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Samsung, Apple, LG, Htc, Huawei, Sony ve daha birçok üretici aslında bu pazarda yüksek rekabet dolayısıyla kar marjlarını kısarak ve maliyeti arttırmak pahasına daha kaliteli cihazlar ortaya koyarak mücadele ediyorlar. Bu sektör rekabetin çok yoğun olduğu ve bu yüzden aslında yüksek teknolojiyi düşük fiyatlarla bize getiren bir sektör. Tabii ülkemiz için durum ayrı, vergiler çok yüksek. Ama günlük hayatta kullandığımız birçok nesnenin parça maliyetleri bize satılandan çok ama çok daha düşük. Bazen sırf karlılık yüksek olduğu için, bazense firmaların diğer operasyonel maliyetleri çok yüksek olduğu için. Yani sonuç olarak, "kazıklanıyoruz", "bu koca firmalar da çok para kazanıyor yea" gibi laflarla etrafta dolaşmak yerine biraz ufkunuzu genişletin, yeni şeyler öğrenin.