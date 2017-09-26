iPhone 8'deki cam arka panelin değişimi, ekrandan daha pahalı

Apple'ın iPhone 8 ve 8 Plus tasarımı konusunda baş döndürücü yenilikler sunduğunu söylemek pek mümkün değil ancak akıllı telefonlara eklenen cam arka yüzeyin seriye şık bir görünüm kazandırdığını inkar edemeyiz. Cam panel telefonları daha parlak ve şık göstermesinin yanında kırılganlık gibi büyük bir dezavantajla geliyor.

Apple her ne kadar bunun "akıllı telefonlardaki en dayanıklı cam" olduğunu iddia etse de son beş yıl içinde piyasaya sürülen modellerdeki alüminyum kadar dayanıklı olmadığı bir gerçek. Sonuç olarak akıllı iPhone 8'lerin yanlışlıkla düşme sonucu kırılma riski oldukça artmış durumda.

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iPhone ekran değişiminin nispeten düşük maliyetini göz önünde bulundurarak bunun büyük bir sorun olmayacağını düşünebilirsiniz ancak durum hiç de öyle değil. Aynı fiyatlar iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin arkasındaki cam panel için geçerli olmayacak gibi görünüyor. Yani bir başka deyişle kırık cam yüzeyin değişimi, kırık ekrandan çok daha pahalı olacak.

Appleinsider'da yer alan habere göre, birden fazla Apple çalışanı kırık camın "diğer hasarlar" kategorisine gireceğini doğruladı. Apple'ın 129 dolar tutarındaki AppleCare+ programının kullanıcıları ekran değişimi için sadece 29 dolar gibi çok küçük bir rakam ödüyorlar. Kırık camın değişimi için ise ek olarak 99 dolar + vergi ödemek zorunda kalacaklar.

İlk iki cam değişiminden sonra ise ücret hayli artıyor. Bu durumda kullanıcıların iPhone 8 için 349 dolar, iPhone 8 Plus için ise 399 dolar gibi daha yüksek bir değişim ücreti ödemesi gerekecek. Arka cam değişim maliyetinin bu derece pahalı olmasının ise oldukça sağlam şekilde yapıştırılan cam plakayı çıkarmanın son derece zor olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

http://appleinsider.com/articles/17/09/22/applecare-iphone-8-back-screen-glass-replacement-99-not-screen-repair-cost-of-29