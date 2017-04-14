Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen teknik çizimler ortaya çıktı

Bu yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan iPhone 8'e ait taslak çizimler cihazın çok ince çerçeveli OLED ekrana sahip olacağını ve Touch ID sensörünün arka panele taşındığın gösteriyor
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,7b
1
92
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın 10. yıla özel yeniliklerle çıkaracağı iPhone 8, bu yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olmuş durumda. Yaklaşan cihazla ilgili bilgiler internete düşmeye devam ederken yakın zamanda sızdırılmış bir görüntünün iPhone 8'e ait teknik çizimleri gösterdiği iddia ediliyor.
Görüntü, Çin'in en büyük sosyal ağlarından biri olan Weibo'da yayınlanırken Foxconn'da çekildiği ve iPhone 8 için hazırlanmış olan taslak çizimleri yansıttığı söyleniyor. Ön panelin iPhone 7'ye kıyasla oldukça ince çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Arka kısımda ise çift kamera ile birlikte Apple logosunun altına yerleştirilmiş Touch ID parmak izi sensörü var.

Arka Touch ID parmak izi tarayıcısı ve ince tasarım

Touch ID'nin konumu Apple'ın parmak izi sensörünü ekranın altına entegre etmekle ilgili sorunlarla karşılaştığını yansıtan haberleri doğruluyor. Samsung, Galaxy S8 ile benzer bir strateji benimsedi, zira amiral gemisinde ilk önce parmak izi tarama özelliğini ekranın altına koymayı planladı ancak şirketin bu teknolojiyi hayata geçirmeye zamanı yoktu.
Ayrıca Bkz. "HTC One X10 resmen göründü, büyük bir pille geliyor"
Bu tasarımın kesin olmadığını belirtelim. Görsel, taslakların Mühendislik Geçerlilik Testi için tasarlandığını gösterirken tasarım sonlandırılmadan önce iki aşamadan daha geçmesi gerekiyor. Yani bu da taslakların Apple'ın iPhone 8 için düşünmekte olduğu birçok seçenekten biri olduğu anlamına geliyor.
Weibo'nun her zaman güvenilir bir sızıntı kaynağı olmadığını ve akıllı telefon duyurulmadan önce Apple'ın tasarımda önemli değişiklikler yapabileceğini de unutmamak gerekir.

http://www.slashleaks.com/l/alleged-iphone-8-schematics-shows-vertical-dual-camera-setup-and-home-button-on-the-back Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aycibin 2 yıl en beğenilen
parmak izi sensöründe sony'yi tek geçerim nokta.patent falan aldı heralde kimse taklit edemiyor.telefonu tam tuttuğunuz yerde.parmakla hiçbiryere basmaya gerek yok.ister avcunuzda ister masada olsun farketmiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
parmak izi sensöründe sony'yi tek geçerim nokta.patent falan aldı heralde kimse taklit edemiyor.telefonu tam tuttuğunuz yerde.parmakla hiçbiryere basmaya gerek...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosster 2 yıl
G6 baba oluyor...
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ynsemre1 2 yıl
Bu çerçeveler ile gelirse 5500 6000 e şaşmayın beyler.
3 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cinemaker 2 yıl
apple yine sınırları zorluyor ama fiyatta!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 2 yıl
Otomobil markaları yeni modelini çıkarmadan önce bir konsept tanıtır fuarda uzay gemisi gibi sonra bir bakarsın modelin kendisi gelir alakası yok, yıllardır iPhone dedikoduları da aynı şekilde devam ediyor, önce hayal satıyorlar sonra telefonun kendisi geliyor ve hayal kırıklığı, daha önce de yazdım Galaxy S8 tasarımından sonra kimse düz ekranlı modelleri amiral gemisi diye bize itelemeye bakmasın, Galaxy S8 artık şampiyonlar ligidir, diğerleri ancak uefa da oynar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakulta8585 2 yıl
Daha yeni iPhone 7 aldim. Umarim tasarim bir yil daha degismez 😁
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 2 yıl
Herkes önce çirkin diyip ilk onlar alacak. Sürü psikolojisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeopol 2 yıl
Bir gun herkes nexus olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Experimentation 2 yıl
inandırıcı gelmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 2 yıl
çöp+leş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 2 yıl
Bence iPhone 7 ile aynı tasarım olacak, pil 40 mAh civarı, chipset/cpu/gpu yüzde 10 civarı güçlenecek, fiyat artacak, ama çok satacak...
Hayırlısı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 2 yıl
Mesele fiyatının ne olacağı. Kalkıp da 1000 dolar derlerse bize gelişi rahat 5.000 TL'yi bulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tutankenshta 2 yıl
kimse dandiPhone 8 beklemiyor + bunun olması imkansız... home tuşunu koymayı unutmuşlar yazık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8742 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iphone 8, şema ve
9 etiket daha oled ekran taslak çizim teknik çizim ince çerçeve Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yeni Skoda Octavia RS ve Scout'un detay ve görselleri yayınlandı 2 yıl Nokia 8 ve Nokia 9'un tasarımları ortaya çıktı 2 yıl Nintendo Switch’in dünya genelindeki satış sayısı açıklandı 2 yıl DJI Phantom 4 Advanced duyuruldu 2 yıl Google Fotoğraflar etkileyici video sabitleme yapabiliyor 2 yıl Apple'dan otonom araç hamlesi: Kaliforniya'da test sürüşleri için izin aldı 2 yıl NSA’in hack araçları Windows kullanıcılarının güvenliğini tehdit ediyor 2 yıl Facebok Alman gazetelerine ''yalan haber'' ilanı verdi 2 yıl Taşınabilir şarj cihazı ancak priz çıkışı da var 2 yıl Slack kullanıcıları için Status özelliği kullanıma sunuluyor 2 yıl Genesis'ten hidrojen yakıt hücreli yeni konsept SUV: GV80 2 yıl Williams Advanced Engineering, elektrikli araç bataryası fabrikası için $125 milyon yatırım aldı 2 yıl Xiaomi Mi Mix'e Çin'den göz kamaştıran bir rakip geliyor 2 yıl 2si1 "Aral rezaleti ve AMD RX 580'li" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Beklenen Star Wars: The Last Jedi fragmanı geldi 2 yıl Kullanıcısını yüzünden tanıyan drone: Hover Camera Passport 2 yıl Cardtek, dünyanın ilk 10 şirketi arasına girmeyi hedefliyor 2 yıl Beauty and the Beast gişede 1 milyar dolara ulaştı 2 yıl Güneşten sonra sıra rüzgârda: 1,2 milyar dolarlık dev yatırım 2 yıl Apple ve Foxconn, Toshiba'nın bellek bölümü için bir araya geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen teknik çizimler ortaya çıktı Sonraki Xbox Scorpio geliştirici kiti tam bir canavar 2 yıl Yeni bir Google Earth tecrübesi geliyor 2 yıl Tesla, Model 3'ün son halini temmuz ayında gösterecek 2 yıl Enceladus’ta yaşam için gerekli olan temel şey keşfedildi 2 yıl Oyun pazarında skandal: Teknoloji mağazaları ile Aral arasındaki ilginç yazışmalar 2 yıl AMD Radeon RX 500 basın görselleri sızdırıldı 2 yıl Elon Musk'tan kamyonet ve tır açıklaması 2 yıl 30.000TL'lik bilgisayar topladık: Karşınızda çılgın sistem 2 yıl Uber, rakip uygulama Lyft'in sürücülerini gizlice takip etmiş 2 yıl Kara mayınlarını bulmak için ışıldayan bakteriler kullanılacak 2 yıl Elon Musk’ı kızdırdılar: “Gidin Ford hissesi alın!” 2 yıl Facebook Messenger 1.2 milyar kullanıcıya ulaştı 2 yıl Xiaomi Mi Max 2 haftaya geliyor 2 yıl Referandum öncesinde BTK’dan önemli hamle 2 yıl Orijinal Tamagotchi geri dönüyor 2 yıl Güney Kore’de Galaxy S8 ön siparişleri bir milyona yürüyor 2 yıl HTC One X10 resmen göründü, büyük bir pille geliyor 2 yıl Microsoft güncellenmemiş Windows 10 desteğini sonlandırıyor 2 yıl Google çalışanlarının yeni hobisi: Otonom oyuncak araba yarışı 2 yıl Altay Tankı'nın seri üretim tarihi ile ilgili açıklama geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim