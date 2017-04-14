iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen teknik çizimler ortaya çıktı

Apple'ın 10. yıla özel yeniliklerle çıkaracağı iPhone 8, bu yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olmuş durumda. Yaklaşan cihazla ilgili bilgiler internete düşmeye devam ederken yakın zamanda sızdırılmış bir görüntünün iPhone 8'e ait teknik çizimleri gösterdiği iddia ediliyor.

Görüntü, Çin'in en büyük sosyal ağlarından biri olan Weibo'da yayınlanırken Foxconn'da çekildiği ve iPhone 8 için hazırlanmış olan taslak çizimleri yansıttığı söyleniyor. Ön panelin iPhone 7'ye kıyasla oldukça ince çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Arka kısımda ise çift kamera ile birlikte Apple logosunun altına yerleştirilmiş Touch ID parmak izi sensörü var.

Arka Touch ID parmak izi tarayıcısı ve ince tasarım

Touch ID'nin konumu Apple'ın parmak izi sensörünü ekranın altına entegre etmekle ilgili sorunlarla karşılaştığını yansıtan haberleri doğruluyor. Samsung, Galaxy S8 ile benzer bir strateji benimsedi, zira amiral gemisinde ilk önce parmak izi tarama özelliğini ekranın altına koymayı planladı ancak şirketin bu teknolojiyi hayata geçirmeye zamanı yoktu.

Ayrıca Bkz.

"HTC One X10 resmen göründü, büyük bir pille geliyor"

Bu tasarımın kesin olmadığını belirtelim. Görsel, taslakların Mühendislik Geçerlilik Testi için tasarlandığını gösterirken tasarım sonlandırılmadan önce iki aşamadan daha geçmesi gerekiyor. Yani bu da taslakların Apple'ın iPhone 8 için düşünmekte olduğu birçok seçenekten biri olduğu anlamına geliyor.

Weibo'nun her zaman güvenilir bir sızıntı kaynağı olmadığını ve akıllı telefon duyurulmadan önce Apple'ın tasarımda önemli değişiklikler yapabileceğini de unutmamak gerekir.

http://www.slashleaks.com/l/alleged-iphone-8-schematics-shows-vertical-dual-camera-setup-and-home-button-on-the-back