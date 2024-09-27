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    Anlık Bildirim

    Apple, Çinli BOE'den ekran alımını durdurabilir: İşte sebebi

    Apple ve Çinli ekran üreticisi BOE arasındaki işbirliği yakında sona erebilir. ABD'de bir komite, Savunma Bakanlığı'na Çinli ekran üreticilerinin ülke için güvenlik riski oluşturduğunu söyledi.
    Apple, Çinli BOE'den ekran alımını durdurabilir: İşte sebebi Tam Boyutta Gör
    Apple ve Çinli ekran üreticisi BOE arasındaki işbirliği yakında sona erebilir. ABD Temsilciler Meclisi'nden bir komite, ABD Savunma Bakanlığı'na bir mektup göndererek, Çinli ekran tedarikçilerinin ülke için bir güvenlik riski oluşturduğunu söyledi.

    Apple'ın cihazları için OLED paneller tedarik eden BOE, LG ve Samsung gibi Apple'ın diğer tedarikçilerine kıyasla daha düşük fiyatlar sunması nedeniyle Apple'ın elini güçlendirmek adına önemli bir tedarikçi durumunda. BOE ayrıca önümüzdeki sene çıkacak olan düşük maliyetli iPhone SE 4'ün panellerini de üretecek.

    ABD Temsilciler Meclisi'nde bulunan The Select Committee On The CCP'ye göre, Başkan John Moolenar, Çin'in ekran üreticilerine yaptığı sübvansiyonlar hakkında Savunma Bakanı Lloyd Austin'a bir mektup yazdı. AppleInsider tarafından tespit edilen mektup, BOE ve Tianma gibi şirketleri hedef aldı ve bu tür şirketlerin ulusal güvenlik tehdidi oluşturabileceğini iddia etti.

    "Çin'in sübvansiyonları ile piyasayı ele geçiriyorlar"

    OLED ve LCD ekran teknolojilerinin silah sistemlerindeki kritik rolünün vurgulandığı mektupta, BOE ve Tianma'nın devlet sübvansiyonları aracılığıyla küresel ekran pazarının önemli bir kısmını ele geçirdiği ve ABD ordusu için tedarik zinciri riski oluşturduğunu belirtiyor. Bunun yanında, BOE ve Tianma'nın ana şirketleri ve Çin'deki askeri füzyon bölgelerine katılımları aracılığıyla Halk Kurtuluş Ordusu ile derin bağlantıları olduğu iddia ediliyor.

    Moolenaar, ilgili makamlardan BOE ve Tianma'yı bir tehdit olarak görmelerini ve onları Çin askeri şirketleri olarak kara listeye koymalarını talep ediyor. Her iki üretici de bu listede yer alırsa, Apple gibi ABD şirketleriyle ticaret yapmaları neredeyse imkansız olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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