Apple, Çinli BOE'den ekran alımını durdurabilir: İşte sebebi

Tam Boyutta Gör Apple ve Çinli ekran üreticisi BOE arasındaki işbirliği yakında sona erebilir. ABD Temsilciler Meclisi'nden bir komite, ABD Savunma Bakanlığı'na bir mektup göndererek, Çinli ekran tedarikçilerinin ülke için bir güvenlik riski oluşturduğunu söyledi.

Apple'ın cihazları için OLED paneller tedarik eden BOE, LG ve Samsung gibi Apple'ın diğer tedarikçilerine kıyasla daha düşük fiyatlar sunması nedeniyle Apple'ın elini güçlendirmek adına önemli bir tedarikçi durumunda. BOE ayrıca önümüzdeki sene çıkacak olan düşük maliyetli iPhone SE 4'ün panellerini de üretecek.

ABD Temsilciler Meclisi'nde bulunan The Select Committee On The CCP'ye göre, Başkan John Moolenar, Çin'in ekran üreticilerine yaptığı sübvansiyonlar hakkında Savunma Bakanı Lloyd Austin'a bir mektup yazdı. AppleInsider tarafından tespit edilen mektup, BOE ve Tianma gibi şirketleri hedef aldı ve bu tür şirketlerin ulusal güvenlik tehdidi oluşturabileceğini iddia etti.

"Çin'in sübvansiyonları ile piyasayı ele geçiriyorlar"

OLED ve LCD ekran teknolojilerinin silah sistemlerindeki kritik rolünün vurgulandığı mektupta, BOE ve Tianma'nın devlet sübvansiyonları aracılığıyla küresel ekran pazarının önemli bir kısmını ele geçirdiği ve ABD ordusu için tedarik zinciri riski oluşturduğunu belirtiyor. Bunun yanında, BOE ve Tianma'nın ana şirketleri ve Çin'deki askeri füzyon bölgelerine katılımları aracılığıyla Halk Kurtuluş Ordusu ile derin bağlantıları olduğu iddia ediliyor.

Moolenaar, ilgili makamlardan BOE ve Tianma'yı bir tehdit olarak görmelerini ve onları Çin askeri şirketleri olarak kara listeye koymalarını talep ediyor. Her iki üretici de bu listede yer alırsa, Apple gibi ABD şirketleriyle ticaret yapmaları neredeyse imkansız olacak.

