Apple, Çinli BOE'den ekran alımını durdurabilir: İşte sebebi

Apple'ın cihazları için OLED paneller tedarik eden BOE, LG ve Samsung gibi Apple'ın diğer tedarikçilerine kıyasla daha düşük fiyatlar sunması nedeniyle Apple'ın elini güçlendirmek adına önemli bir tedarikçi durumunda. BOE ayrıca önümüzdeki sene çıkacak olan düşük maliyetli iPhone SE 4'ün panellerini de üretecek.
ABD Temsilciler Meclisi'nde bulunan The Select Committee On The CCP'ye göre, Başkan John Moolenar, Çin'in ekran üreticilerine yaptığı sübvansiyonlar hakkında Savunma Bakanı Lloyd Austin'a bir mektup yazdı. AppleInsider tarafından tespit edilen mektup, BOE ve Tianma gibi şirketleri hedef aldı ve bu tür şirketlerin ulusal güvenlik tehdidi oluşturabileceğini iddia etti.
"Çin'in sübvansiyonları ile piyasayı ele geçiriyorlar"
OLED ve LCD ekran teknolojilerinin silah sistemlerindeki kritik rolünün vurgulandığı mektupta, BOE ve Tianma'nın devlet sübvansiyonları aracılığıyla küresel ekran pazarının önemli bir kısmını ele geçirdiği ve ABD ordusu için tedarik zinciri riski oluşturduğunu belirtiyor. Bunun yanında, BOE ve Tianma'nın ana şirketleri ve Çin'deki askeri füzyon bölgelerine katılımları aracılığıyla Halk Kurtuluş Ordusu ile derin bağlantıları olduğu iddia ediliyor.
Moolenaar, ilgili makamlardan BOE ve Tianma'yı bir tehdit olarak görmelerini ve onları Çin askeri şirketleri olarak kara listeye koymalarını talep ediyor. Her iki üretici de bu listede yer alırsa, Apple gibi ABD şirketleriyle ticaret yapmaları neredeyse imkansız olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu