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HTC One X10 resmen göründü, büyük bir pille geliyor

Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, HTC One X10'in resmi posterini yayınladı. Görsel cihazın tasarım değişiklikleriyle geleceğini ve yüksek kapasiteli bir pile sahip olacağını gösteriyor.
2 yıl
5,2b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Şirketler premium akıllı telefonlarla kullanıcıları cezbetmek için teknik özelliklere olduğu kadar cihazların tasarımlarına da önem veriyorlar. HTC U Play ve U Ultra modelleri iyi bir kullanıcı deneyimi için güçlü bileşenler, kaliteli ana kameralar, gösterişli bir tasarım ve kullanışlı özellikler sunuyor.
Bununla birlikte orta seviye cihazlar genelde öncekilere kıyasla daha iyi özelliklere sahipler ve tüketicileri kendi lehlerine çevirmek için cazip özellikler sunuyorlar. HTC One X10, bu yılın başlarında gerçek resimlerle sızdırılırken bazı özellikleri de açığa çıkmıştı.
Şimdi ise sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, "Büyük stil daha büyük pille buluşuyor" ifadesini içeren resmi bir poster paylaştı ve cihazın güçlü bir bataryayla geleceğini ima etti. Poster aynı zamanda Desire 10'u anımsatan bir tasarım izlenimi veriyor.
Ayrıca Bkz. "Casper’ın çift arka kameralı ilk akıllı telefonu VIA F1 tanıtıldı"
Arka panelde daha merkezi bir konuma yerleştirilen ana kameranın hemen arkasında bir parmak izi tarayıcısının olduğunu görüyoruz. Görüntü, One X10'un ön cephesini ortaya koymuyor ancak arka kısımdan anladığımız kadarıyla HTC, One X serisinde bazı önemli tasarım değişiklikleri yapmaya karar vermiş.

3GB RAM ve 16MP arka kamera

Ne yazık ki akıllı telefonun pil kapasitesi hakkında bir bilgi yok, ancak söylentiler HTC One X9'le aynı 5.5 inçlik bir Full HD ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca HTC One X9'un Helio X10 yonga setinden daha düşük MediaTek Helio P10 çalıştıracağına dair ipuçları var.
Cihazdaki dahili bellek 32GB'a kadar çıkabilirken 3GB RAM kapasitesi öncekiyle aynı olacak. HTC, telefonun kamera özelliklerini geliştirmiş ve arka tarafa 16MP'lik bir sensör, ön tarafa ise 8MP'lik bir selfie kamerası yerleştirmiş. Ayrıca, HTC U Ultra'nın aksine akıllı telefonda 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor.
HTC One X10 büyük olasılıkla yaklaşık 300 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Serinin geçen yılki modelinin Ocak ayında çıktığı göz önüne alındığında akıllı telefonun önümüzdeki günlerde tanıtılacağını söyleyebiliriz.

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eP_362 2 yıl en beğenilen
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12 Angry Men 2 yıl
Eskiden heyecanla htc nin yeni telefonlarını beklerdim, şimdi çinli markalar bile daha heyecan verici telefonlar tanıtıyorlar. Hatice çok bozdu, bu saatten sonra bir beklentim yok artık.
Eskiden heyecanla htc nin yeni telefonlarını beklerdim, şimdi çinli markalar bile daha heyecan verici telefonlar tanıtıyorlar. Hatice çok bozdu, bu saatten sonr...
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Cosster 2 yıl
HTC'nin kendi tasarım dilini çalan firmalar karşısında hırsız durumuna düşmeside ilginç...
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Windows10 2 yıl
kesinlikle çöp. 4000 mah batarya ile bataryanın reklamını yapmak kadar gereksiz birşey yok.
gsmarena.com/...
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Windows10 2 yıl
bari helio x20 ile gelseydi.
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axaxa 2 yıl
Çok ilkel beğenmedim
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OverClocK1ng 2 yıl
Tipe bak. Bunlar Galaxy S8 i hiç görmemişler. S5 ile rakip görünümde cihaz üretiyorlar.
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Zuko 2 yıl
Valla tek guzel tasarim HTC'den geliyordu o da yalan olmaya basladi. Blackberry KEYone tasarim konusuyla acik arada ileride tum telefonlardan.
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Cosster 2 yıl
HTC'nin kendi tasarım dilini çalan firmalar karşısında hırsız durumuna düşmeside ilginç...
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DH Misafiri 2 yıl
Bu htc kadar BEN BATMAK İSTİYORUM diyen başka bir firma yok.
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silver0021 2 yıl
One m7 tasarım harikası ürünün bu şirketten çıkmasına artık şaşırıyor insan. Tasarımcılar istifa etti yerine yenilerini koyamadilar. Htc nin cihaz kalitesi kötü değil kötü olanı tasarımı.
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zaomss 2 yıl
Bir zamanların tasarım efendisi(bkz.One m7) şimdi çinli dizaynları da kopyalar olmuş. Üzerine birde mediatek kullanıyor? Saol htc kalsın senin vereceğin fiyata 5tane xiaomi cihazı alınır büyük ihtimal. Gerçekten batmaya uğraşıyorlar yazık.
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Kerim5100 2 yıl
Bunların hakiki amiral gemisi ne zaman gelecek Allah aşkına?!?!
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