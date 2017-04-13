HTC One X10 resmen göründü, büyük bir pille geliyor

Şirketler premium akıllı telefonlarla kullanıcıları cezbetmek için teknik özelliklere olduğu kadar cihazların tasarımlarına da önem veriyorlar. HTC U Play ve U Ultra modelleri iyi bir kullanıcı deneyimi için güçlü bileşenler, kaliteli ana kameralar, gösterişli bir tasarım ve kullanışlı özellikler sunuyor.

Bununla birlikte orta seviye cihazlar genelde öncekilere kıyasla daha iyi özelliklere sahipler ve tüketicileri kendi lehlerine çevirmek için cazip özellikler sunuyorlar. HTC One X10, bu yılın başlarında gerçek resimlerle sızdırılırken bazı özellikleri de açığa çıkmıştı.

Şimdi ise sızıntılarıyla tanınan Evan Blass, "Büyük stil daha büyük pille buluşuyor" ifadesini içeren resmi bir poster paylaştı ve cihazın güçlü bir bataryayla geleceğini ima etti. Poster aynı zamanda Desire 10'u anımsatan bir tasarım izlenimi veriyor.

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Arka panelde daha merkezi bir konuma yerleştirilen ana kameranın hemen arkasında bir parmak izi tarayıcısının olduğunu görüyoruz. Görüntü, One X10'un ön cephesini ortaya koymuyor ancak arka kısımdan anladığımız kadarıyla HTC, One X serisinde bazı önemli tasarım değişiklikleri yapmaya karar vermiş.

3GB RAM ve 16MP arka kamera

Ne yazık ki akıllı telefonun pil kapasitesi hakkında bir bilgi yok, ancak söylentiler HTC One X9'le aynı 5.5 inçlik bir Full HD ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca HTC One X9'un Helio X10 yonga setinden daha düşük MediaTek Helio P10 çalıştıracağına dair ipuçları var.

Cihazdaki dahili bellek 32GB'a kadar çıkabilirken 3GB RAM kapasitesi öncekiyle aynı olacak. HTC, telefonun kamera özelliklerini geliştirmiş ve arka tarafa 16MP'lik bir sensör, ön tarafa ise 8MP'lik bir selfie kamerası yerleştirmiş. Ayrıca, HTC U Ultra'nın aksine akıllı telefonda 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor.

HTC One X10 büyük olasılıkla yaklaşık 300 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Serinin geçen yılki modelinin Ocak ayında çıktığı göz önüne alındığında akıllı telefonun önümüzdeki günlerde tanıtılacağını söyleyebiliriz.