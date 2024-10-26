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    Apple, gelecek iPhone'larda daha parlak ve düşük güç tüketen OLED ekrana geçiş yapacak

    Apple, gelecek iPhone modellerine, yeni Apple Watch Series 10'da kulanılan çok daha yüksek parlaklığa ve düşük güç tüketimine sahip LTPO3 OLED panelleri entegre etmeyi planlıyor.
    Apple gelecek iPhone'larda yeni teknolojili OLED ekran kullanacak Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro modelleri piyasadaki en iyi OLED ekranlardan birine sahip olsa da, Apple bununla yetinemeyerek gelecek iPhone modellerine çok daha kaliteli ve düşük güç tüketimine sahip yeni panelleri entegre etmeyi planlıyor.

    Çok daha yüksek parlaklık ve düşük güç tüketimi sunuyor

    Güney Koreli The Elec'in haberine göre şirket, gelecekteki iPhone'larda Apple Watch ile aynı panel teknolojisini kullanmayı planlıyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Apple Watch Series 10'da kulanılan bu OLED panel LTPO3 olarak adlandırılıyor. Bu yeni panel Series 9'da kullanılan LTPO2 panelden %40 daha yüksek parlaklık sunabiliyor. Bununla beraber yeni panel çok daha az güç tüketiyor. Dolayısıyla, ekranın gelecekteki iPhone modellerine entegre edilmesiyle, pil ömrü önemli ölçüde iyileşecek.

    Ayrıca, LTPO3 teknolojisiyle beraber iPhone'lar, her zaman açık ekran modundayken daha yüksek yenileme hızına sahip olacak ve dakikada bir yerine saniyede bir yenileme yapabilecek. Ekran aynı zamanda daha iyi görüş açılarına sahip olacak.

    LTPO, düşük sıcaklıklı Polikristalin Silikon TFT'ye oksit ekleyen ve daha düşük yenileme hızlarında güç tüketimini azaltan bir OLED ekran türü olarak son yıllarda amiral gemisi modellerde sıklıkla kullanılıyor. 

    Apple'ın iPhone için LTPO3 ekranları ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor, ancak geçmiş eğilimler şirketin ekran teknolojisini Apple Watch'tan iPhone'a taşıdığını gösteriyor. Ancak tahminler, Apple'ın iPhone 17 serisinini tamamına LTPO2 panelleri entegre edeceği yönünde. Böylece düz iPhone modelleri de yüksek yenileme hızı ve her zaman açık ekran özelliğine kavuşacak. LTPO3 için ise, iPhone 18'i beklememiz gerekebilir.

    Kaynakça https://wccftech.com/apple-watch-ltpo3-display-technology-to-come-to-iphone/ https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30759
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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