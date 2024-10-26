Apple, gelecek iPhone'larda daha parlak ve düşük güç tüketen OLED ekrana geçiş yapacak

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Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro modelleri piyasadaki en iyi OLED ekranlardan birine sahip olsa da, Apple bununla yetinemeyerek gelecek iPhone modellerine çok daha kaliteli ve düşük güç tüketimine sahip yeni panelleri entegre etmeyi planlıyor.

Çok daha yüksek parlaklık ve düşük güç tüketimi sunuyor

Güney Koreli The Elec'in haberine göre şirket, gelecekteki iPhone'larda Apple Watch ile aynı panel teknolojisini kullanmayı planlıyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Apple Watch Series 10'da kulanılan bu OLED panel LTPO3 olarak adlandırılıyor. Bu yeni panel Series 9'da kullanılan LTPO2 panelden %40 daha yüksek parlaklık sunabiliyor. Bununla beraber yeni panel çok daha az güç tüketiyor. Dolayısıyla, ekranın gelecekteki iPhone modellerine entegre edilmesiyle, pil ömrü önemli ölçüde iyileşecek.

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Ayrıca, LTPO3 teknolojisiyle beraber iPhone'lar, her zaman açık ekran modundayken daha yüksek yenileme hızına sahip olacak ve dakikada bir yerine saniyede bir yenileme yapabilecek. Ekran aynı zamanda daha iyi görüş açılarına sahip olacak.

LTPO, düşük sıcaklıklı Polikristalin Silikon TFT'ye oksit ekleyen ve daha düşük yenileme hızlarında güç tüketimini azaltan bir OLED ekran türü olarak son yıllarda amiral gemisi modellerde sıklıkla kullanılıyor.

Apple'ın iPhone için LTPO3 ekranları ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor, ancak geçmiş eğilimler şirketin ekran teknolojisini Apple Watch'tan iPhone'a taşıdığını gösteriyor. Ancak tahminler, Apple'ın iPhone 17 serisinini tamamına LTPO2 panelleri entegre edeceği yönünde. Böylece düz iPhone modelleri de yüksek yenileme hızı ve her zaman açık ekran özelliğine kavuşacak. LTPO3 için ise, iPhone 18'i beklememiz gerekebilir.

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Apple gelecek iPhone'larda yeni teknolojili OLED ekran kullanacak