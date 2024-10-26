Apple, gelecek iPhone'larda daha parlak ve düşük güç tüketen OLED ekrana geçiş yapacak

Çok daha yüksek parlaklık ve düşük güç tüketimi sunuyor
Güney Koreli The Elec'in haberine göre şirket, gelecekteki iPhone'larda Apple Watch ile aynı panel teknolojisini kullanmayı planlıyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Apple Watch Series 10'da kulanılan bu OLED panel LTPO3 olarak adlandırılıyor. Bu yeni panel Series 9'da kullanılan LTPO2 panelden %40 daha yüksek parlaklık sunabiliyor. Bununla beraber yeni panel çok daha az güç tüketiyor. Dolayısıyla, ekranın gelecekteki iPhone modellerine entegre edilmesiyle, pil ömrü önemli ölçüde iyileşecek.
Ayrıca, LTPO3 teknolojisiyle beraber iPhone'lar, her zaman açık ekran modundayken daha yüksek yenileme hızına sahip olacak ve dakikada bir yerine saniyede bir yenileme yapabilecek. Ekran aynı zamanda daha iyi görüş açılarına sahip olacak.
LTPO, düşük sıcaklıklı Polikristalin Silikon TFT'ye oksit ekleyen ve daha düşük yenileme hızlarında güç tüketimini azaltan bir OLED ekran türü olarak son yıllarda amiral gemisi modellerde sıklıkla kullanılıyor.
Apple'ın iPhone için LTPO3 ekranları ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor, ancak geçmiş eğilimler şirketin ekran teknolojisini Apple Watch'tan iPhone'a taşıdığını gösteriyor. Ancak tahminler, Apple'ın iPhone 17 serisinini tamamına LTPO2 panelleri entegre edeceği yönünde. Böylece düz iPhone modelleri de yüksek yenileme hızı ve her zaman açık ekran özelliğine kavuşacak. LTPO3 için ise, iPhone 18'i beklememiz gerekebilir.Kaynakça https://wccftech.com/apple-watch-ltpo3-display-technology-to-come-to-iphone/ https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30759 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu