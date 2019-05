iPhone 9 Plus'ın tasarımı sızdı: İşte şimdiye kadarki en büyük iPhone

Apple iPhone 9 serisi ile ilgili söylentiler hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün yaklaşan iPhone'lar hakkında yeni ve heyecan verici bilgiler öğreniyoruz. Bu yıl Apple'ın üç iPhone duyurması bekleniyor. Bunlardan biri LCD ekranla gelirken diğer iki modelde OLED ekran göreceğiz.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi Mi Max 3'ün resmi görselleri yayınlandı"

iPhone 8 Plus ve iPhone X'un devamı olarak gelecek modellerin OLED ekrana sahip olacağı ileri sürüldü. iPhone X'un halefinin iPhone X Plus olarak duyurulması bekleniyor. Çinli kılıf üreticisi Sanfeng sayesinde iPhone 9 Plus'ın tasarımı ortaya çıktı. Şirkete göre büyük iPhone modeli iPhone 9 Plus olarak adlandırılacak.

Yayınlanan görseller iPhone 9 Plus'ın 10. yıla özel olarak hazırlanan iPhone X'a benzer bir tasarımla geleceğini ortaya koymuş durumda. Cihazın ön kısmına baktığımızda çentikli kenardan kenara bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla iPhone 9 Plus, 6.5 inç OLED ekranla gelecek. Akıllı telefonun ebatlarının ise 157.5 x 77.4 x 7.7 mm olacağını belirtelim.

Üçlü kamera iddiaları çürüdü

Şirketin bu yıl Plus modelinde üçlü kamera sunabileceği söyleniyordu. Ancak, kılıflarda cihazın sol üst köşesinde dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kameranın yer aldığını görüyoruz. Beklenildiği gibi kılıflar cihazın donanım özellikleri hakkında herhangi bir detay ortaya koymadı ancak iPhone 9 Plus'ın 3.000 mAh kapasiteli pil, A12 yonga seti ve iOS 12 ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

iPhone X geçen sene 999 dolar gibi bir başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülmüştü. Dolayısı ile iPhone 9 Plus'ın daha yüksek bir fiyat etiketi ile gelmesi sürpriz olmayacak.

https://www.gizmochina.com/2018/07/17/iphone-9-plus-case-renders-reveal-design-of-the-largest-iphone-ever/