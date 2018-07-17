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iPhone 9 Plus'ın tasarımı sızdı: İşte şimdiye kadarki en büyük iPhone

Çin merkezli kılıf üreticisi Sanfeng tarafından hazırlanan kılıflar bugüne kadarki en büyük iPhone'un tasarımını gözler önüne serdi. İşte iPhone 9 Plus olarak gelmesi beklenen cihazın görseleri.
10 ay
14b
1
37
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple iPhone 9 serisi ile ilgili söylentiler hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün yaklaşan iPhone'lar hakkında yeni ve heyecan verici bilgiler öğreniyoruz. Bu yıl Apple'ın üç iPhone duyurması bekleniyor. Bunlardan biri LCD ekranla gelirken diğer iki modelde OLED ekran göreceğiz.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Max 3'ün resmi görselleri yayınlandı"
iPhone 8 Plus ve iPhone X'un devamı olarak gelecek modellerin OLED ekrana sahip olacağı ileri sürüldü. iPhone X'un halefinin iPhone X Plus olarak duyurulması bekleniyor. Çinli kılıf üreticisi Sanfeng sayesinde iPhone 9 Plus'ın tasarımı ortaya çıktı. Şirkete göre büyük iPhone modeli iPhone 9 Plus olarak adlandırılacak.
Yayınlanan görseller iPhone 9 Plus'ın 10. yıla özel olarak hazırlanan iPhone X'a benzer bir tasarımla geleceğini ortaya koymuş durumda. Cihazın ön kısmına baktığımızda çentikli kenardan kenara bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla iPhone 9 Plus, 6.5 inç OLED ekranla gelecek. Akıllı telefonun ebatlarının ise 157.5 x 77.4 x 7.7 mm olacağını belirtelim.

Üçlü kamera iddiaları çürüdü

Şirketin bu yıl Plus modelinde üçlü kamera sunabileceği söyleniyordu. Ancak, kılıflarda cihazın sol üst köşesinde dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kameranın yer aldığını görüyoruz. Beklenildiği gibi kılıflar cihazın donanım özellikleri hakkında herhangi bir detay ortaya koymadı ancak iPhone 9 Plus'ın 3.000 mAh kapasiteli pil, A12 yonga seti ve iOS 12 ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
iPhone X geçen sene 999 dolar gibi bir başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülmüştü. Dolayısı ile iPhone 9 Plus'ın daha yüksek bir fiyat etiketi ile gelmesi sürpriz olmayacak.

https://www.gizmochina.com/2018/07/17/iphone-9-plus-case-renders-reveal-design-of-the-largest-iphone-ever/ Yorum Yaz
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dr20mouse 10 ay en beğenilen
Apple sözcüsü;
6.5 inç ekranlar ele mükemmel oturuyor ayrıca ultra retina teknolojimiz ile gözleriniz bayram edecek.
Gazeteci;
Efendim, zamanında 3.5 inç ekranlar için en ideal kullanımı sağlıyor demiştiniz.
Apple sözcüsü;
3.5inc ekrana bakıp miyop mu olalım?
Apple sözcüsü;6.5 inç ekranlar ele mükemmel oturuyor ayrıca ultra retina teknolojimiz ile gözleriniz bayram edecek.Gazeteci;Efendim, zamanında 3....
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darkdiva 10 ay
Çok farklıymış
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ergunx 10 ay
Tasarımcıyı torpille mi işe aldınız
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HEG Official 10 ay
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karson 47 10 ay
12.000 tl ile bütün rekorları parçalayacak.
Haydi İPHONE beni herkese mahcup etme ve abart... abart...abart.
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drjacob 10 ay
X'in tasarımı beğendiğim gibi bunu da beğeniyorum ama fiyat ne olacak ?
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veysel_lowe 10 ay
Aşırı saçma fiyatıyla gelecektir yine apple gerçekten sacmaliyor artık
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Feint-TR 10 ay veysel_lowe
Apple ne alaka onu anlamadım, telefonun yurtdışı fiyatları belli. Bu kadar ağlayana kadar bu ülkeden telefon falan almayın olsun bitsin.
s9 plus 64 gb - 840 usd
8 plus 64 gb - 800 usd
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m.can123 10 ay
Ekran bu kadar büyük olacaksa ortadaki çentik görsellerdeki kadar geniş olamaz. Yada öne 2. bir kamera falan eklemeleri lazım :)
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MaSSive 10 ay
Şöyle en fazla 4.5 inç ekranlı amiral gemisi sınıfı donanıma sahip bir tane adam akıllı telefon yok piyasa da artık.
Sony nin compact sınıfı vardı.O da mağlum kasa ekran oranı berbat olan XZ compact modelini dahi TR ye getirme zahmetin de bile bulunmadı.
Eskiden 5.5 inch lik plus dediğimiz modelin + Plus nı çıkararak herşey de olduğu gibi hep daha fazlası ,daha büyüğünü tüketiciye dayatarak satış yapmaya çalışıyorlar.
Eskiden kamera nın megapixel oranına odaklı ,küçük boyutlu cep telefonları ile tüketiciyi tavlarlardı.Hep derdik megapixel in fazla olması değil,önemli olan camera nın merceği,diafram oranıdır diye.Millet sidik yarıştırır gibi megapixel yarıştırırdı.
Şimdi ise kasa ekran oranı,çentikli,çentiksiz ekran derken,her yeni çıkardıkları modelde müşteriyi cezbedecek yenilik olmayınca, kalmayınca ,phonetablet modeller ile insanlara satış yapmaya çalışıyorlar.
Koydukları batarya ise gün geçtikçe ,donanıma göre iyileşeceğine yetersizleşmeye devam ediyor.
Ancak bir süre sonra piyasa bukadar büyük ekranlı akıllı cihazlara da doyacak artık.
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aycibin 10 ay
10" yapın arkadaş telefonu 6.5" çok ufak
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secrecy 10 ay
Ya bu renk ne
Rengi çok güzel
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BERK BEY 10 ay
Mükemmel değişim
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