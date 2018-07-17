Xiaomi Mi Max 3'ün resmi görselleri yayınlandı

Teknoloji Editörü
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Mi Max 3'ün resmi olarak tanıtılmasına sadece iki gün kaldı. Bugün Xiaomi kurucularından Lin Bin, 19 Temmuz'da lansmanı yapılacak olan cihazın resmi görsellerini paylaştı.
Xiaomi Mi Max 3, 19 Temmuz'da tanıtılacak
Yayınlanan görseller, önceki sızıntılarda duyurduğumuz tasarım hakkında en net bilgileri veriyorlar. Xiaomi Mi Max 3'ün 18:9 en boy oranlı 6.9 inçlik çentiksiz IPS ekranının, kalın çerçevelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin bu cihazı bütçe dostu bir fiyatla sunacağını düşünürsek bu normal karşılanabilir.Cihazın arkası ise muhtemelen metal malzeme ile kaplı ve dikey olarak hizalanan kamera konumu, Redmi Note 5 Pro ve Redmi 6 Pro'nun tasarımına oldukça benziyor. Altın, mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelmesi beklenen cihazın, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 5.500 mAh batarya kapasitesi ile kutudan çıkması bekleniyor. Mi Max 3'ün işlemcisinin ne olacağı henüz açıklanmış olmasa da sızan bilgiler Snapdragon 636 olduğu yönünde.
https://www.gsmarena.com/xiaomis_founder_posts_official_renders_of_the_mi_max_3_ahead_of_launch-news-32250.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mi 8 bir türlü gelemedi mesela.