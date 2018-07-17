Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Max 3'ün resmi görselleri yayınlandı

Xiaomi'nin merakla beklenen akıllı telefon modeli Mi Max 3'ün 19 Temmuz'da tanıtılacağını duyurmuştuk. Şirket kurucusu lansman öncesinde cihazın resmi görsellerini paylaştı.
10 ay
5b
1
21
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Mi Max 3'ün resmi olarak tanıtılmasına sadece iki gün kaldı. Bugün Xiaomi kurucularından Lin Bin, 19 Temmuz'da lansmanı yapılacak olan cihazın resmi görsellerini paylaştı.

Xiaomi Mi Max 3, 19 Temmuz'da tanıtılacak

Yayınlanan görseller, önceki sızıntılarda duyurduğumuz tasarım hakkında en net bilgileri veriyorlar. Xiaomi Mi Max 3'ün 18:9 en boy oranlı 6.9 inçlik çentiksiz IPS ekranının, kalın çerçevelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin bu cihazı bütçe dostu bir fiyatla sunacağını düşünürsek bu normal karşılanabilir.
Cihazın arkası ise muhtemelen metal malzeme ile kaplı ve dikey olarak hizalanan kamera konumu, Redmi Note 5 Pro ve Redmi 6 Pro'nun tasarımına oldukça benziyor. Altın, mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelmesi beklenen cihazın, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 5.500 mAh batarya kapasitesi ile kutudan çıkması bekleniyor. Mi Max 3'ün işlemcisinin ne olacağı henüz açıklanmış olmasa da sızan bilgiler Snapdragon 636 olduğu yönünde.

https://www.gsmarena.com/xiaomis_founder_posts_official_renders_of_the_mi_max_3_ahead_of_launch-news-32250.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yeB tadeS 10 ay
Ekran kasa oranında daha agresif bir tasarım bekliyordum. Mi max/max 2 den daha büyük mü olacak acaba? Boyutlar belli mi ki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 10 ay
Süper Amoled olsaymış şahane olurmuş, Ayrıca Xiaomi'nin çok hızlı bir şeklide üretim kapasitesini artırması gerek, cihazlarını bulmakta zorlanıyoruz.
Mi 8 bir türlü gelemedi mesela.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 10 ay swat882
Sende mi8 yerine başka xiaomi modellerini al
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Intouchable 10 ay
geliyor gönlümün efendisi. ah bir de super amoled olsaydı o ekran tadından yenmezdi
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanandnexus 10 ay Intouchable
Evet hocam büyük ekranlarda amoled pil tüketimi açısından muhteşem oluyor. Ayrıca bu kadar büyük pilli bir telefon için de amoled tercihi kasayı inceltmek adına daha doğru olabilirdi. Xiaomi ürünlerinin yüzde 90'ında ips kullanıyor yapacak bişey yok maalesef..
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 10 ay Intouchable
1 sene sonra neden yanık var diye ağlarsınız
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4986 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lansman, render ve
6 etiket daha xiaomi mi max 3 resmi görsel Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Google'ın yenilikçi iki projesi şirket haline geliyor 10 ay WhatsApp uygulamasına çıkartma özelliği geliyor 10 ay MediaTek orta sınıf telefonlar için Helio A serisi yonga seti ailesini duyurdu 10 ay Atomik boyutlara sahip grafen filtre, gazları çok yüksek oranda birbirinden ayırabiliyor 10 ay Karşınızda Google’ın yeni uygulaması Seedbank 10 ay Atari VCS konsolu 8GB birleşik RAM ile gelecek 10 ay Yılın ilk yarısında 34 milyar dolar uygulama geliri 10 ay iOS 12 ile gelecek emojiler belli oldu: Nazar boncuğu ve 70 emoji daha 10 ay Gigabyte AORUS AC300W RGB Kasa İncelemesi 10 ay "İki teker üzerinde dünya rekoru" Range Rover Sport SVR ile kırıldı 10 ay Yeni iPhone'ların sızan ekran panelleri, modellerin boyut farkını ortaya koyuyor 10 ay Nike'ın yeni krampon modeli PhantomVSN ile tanışın 10 ay Rolls-Royce imzalı uçak motoruna sahip motosiklet: TMC Dumont 10 ay Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı 10 ay Lansmanı ertelenen Nokia X5, 18 Temmuz'da tanıtılacak 10 ay iPhone 9 Plus'ın tasarımı sızdı: İşte şimdiye kadarki en büyük iPhone 10 ay Porsche'nin en çok satan modeli yenilenmeye hazırlanıyor; işte 2019 Porsche Macan 10 ay 60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor 10 ay Elon Musk'ın ''pedofili'' suçlamasında bulunduğu dalgıç, Musk'a dava açmaya hazırlanıyor 10 ay Panama'daki bir grup maymun taş devrine girdi! 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi Max 3'ün resmi görselleri yayınlandı Sonraki Tarih öncesinde mutfak: dünyanın en yaşlı ekmeği bulundu! 10 ay Yükseklik korkunuz mu var? Sanal Gerçeklik Terapisi yardımcınız olabilir 10 ay Stabilite testi: AMD ve Nvidia sürücüleri karşı karşıya! 10 ay G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar 10 ay Ferrari'nin tasarımcısından 2 milyon dolarlık elektrikli hiper otomobil 10 ay Ethereum Classic birimi Koineks platformunda 10 ay Emporio Armani yeni nesil Connected akıllı saatini duyurdu 10 ay Alcatel 5V duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 10 ay Samsung Mobile'ın patronu DJ Koh, Galaxy Note 9 kullanırken görüntülendi 10 ay Alcatel 5 ülkemizde satışa sunuldu 10 ay Galaxy S10, Note 10 ve Galaxy A serisinde ultrasonik parmak izi tarayıcısı kullanılacak 10 ay GPU Turbo güncellemesi alacak Huawei cihazlar belli oldu! 10 ay Şehirden uzak, yeşil alanlarda yaşayanların beyinleri daha uzun süre sağlıklı kalıyor 10 ay Skype, 15 yıl sonra çağrı kayıt özelliğine kavuşuyor 10 ay Xiaomi Mi Band 3 mercek altında: "Kutu açılışı ve ilk bakış" 10 ay Antidepresanlar ne kadar işe yarıyor? 10 ay Putin: “Rusya Dünya Kupası sırasında 25 milyon siber saldırıya maruz kaldı.” 10 ay Defalarca takla atan Tesla Model 3, sağlamlığıyla güven verdi 10 ay Youtube'dan 25 milyon dolarlık "Dürüst Haber" hamlesi! 10 ay Microsoft, mobil cihazlara gelecek olan büyük Office güncellemesini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim