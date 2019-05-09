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iPhone XR'ın halefi ortaya çıktı: Karşınızda çift arka kameralı iPhone XE

Apple geçen yıl piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı iPhone XR modelinin yenisi üzerinde çalışıyor. iPhone XE olarak adlandırılması beklenen telefonun tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple’ın yeni nesil iPhone serisi hakkındaki söylentiler bir süredir gündemi meşgul ediyor. iPhone XI ve iPhone XI Max modellerine ait olduğu iddia edilen birkaç görsel yayınlanmıştı. Şimdi ise iPhone XR’nin devamı niteliğinde piyasaya sürülecek modelin görselleri ve 360 derecelik videosu paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Şık tasarıma sahip Motorola One Vision yeni görselleri ile karşımızda"
Söylentilere göre iPhone XR'ın halefi iPhone XE olarak adlandırılacak. Akıllı telefonun iPhone XR ile benzer bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Cam arka panelinde çift kamera sensörünü barındıran büyük bir kare modül çıkıntısı var. Dikey olarak konumlandırılmış kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunuyor.

A13 Bionic'ten güç alacak

iPhone XE'nin ön tarafında Face ID bileşenlerine ev sahipliği yapan geniş bir çentik mevcut. OnLeaks, cihazın 1792 x 828 piksel çözünürlükte 6.1 inç LCD ekran ile geleceğini söylüyor. Gücünü ise 7 nm'lik A13 Bionic yonga setinden alacak.
Yeni nesil yonga setinin A12 Bionic'e kıyasla performansta önemli bir gelişme göstermesi bekleniyor. Apple, her zaman olduğu gibi yeni iPhone modellerini yıl sonuna doğru, büyük olasılıkla Eylül ayında tanıtacak.

https://pricebaba.com/blog/apple-iphone-xr-2019-renders-360-video-exclusive Yorum Yaz
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eP_362 1 hf. en beğenilen
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3 Yanıt Yanıtla +71
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12 Angry Men 1 hf.
Hayatımda gördüğüm en çirkin arka tasarım bu olabilir.
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WB 1 hf.
Cirkinlik abidesi


Bye bye Apple..
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seyidkutub 1 hf.
Motorola gibi
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ozansirinn 1 hf.
Ufak bir özellik koyup yüksek fiyat ile satmak zaten bizim ülkede vergiler saolsun almak zor orta seviye bir telefon alıp yola devam etmek en doğrusu derim
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FIRAT_G_ 1 hf.
Bionik mionik diyerek ne kitliyorlar. Helal olsun diyorum dünyayı sömürebilen en sağlam markalardan biri. Tek kelime tebrikler.
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Krone 1 hf.
Şu çentiği bir küçültemediler. Güya endüstriye yön veren şirket. Elin çinlisi korelisi full ekranla çıkıyor.
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uzish 1 hf.
Anaokulundaki bebelere ver daha iyi tasarim yaparlar
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huseyincarnege 1 hf.
la tuvaletdemi tasarladınız la bunu :)
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chngrn1905 1 hf.
Şakamı bu ya
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DH Misafiri 1 hf.
Bu nasıl bir kötü tasarımdır aga. Vallahi koskoca iphoneyi bitirdiniz. Sony'nin tasarım bölümüyle mi çalışmaya başladınız ne yaptınız bilimyorum ki. Hem o koskoca çentik iphone xslerde de çok kötüydü. Anlaşıldı bu yılda iphone 8 ile yola devam. Bu kadar dandik tasarım varken iphone alınmaz aga. 200 dolarlık çinli telefonların tasarımı efsane. Sizden isteğimiz şu kocaman çentik yerine damla çentik veya açılır kapanır bir kamera koymanız ve altta ve üstte boşluk olmaması telefonun. Bu kadar basit bi şeyi nasıl yapamıyorsunuz anlamıyorum ki.
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expressimo 1 hf.
Enteresan bir şekilde beğendim. :D Videodaki hali hariç.
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TearsForFears 1 hf.
Bu tasarım sahte. Gerçekten sırf led flashı koymak için kocaman alan bırakacaklarını mı düşünüyorsunuz?
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