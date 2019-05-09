iPhone XR'ın halefi ortaya çıktı: Karşınızda çift arka kameralı iPhone XE

Apple’ın yeni nesil iPhone serisi hakkındaki söylentiler bir süredir gündemi meşgul ediyor. iPhone XI ve iPhone XI Max modellerine ait olduğu iddia edilen birkaç görsel yayınlanmıştı. Şimdi ise iPhone XR’nin devamı niteliğinde piyasaya sürülecek modelin görselleri ve 360 derecelik videosu paylaşıldı.

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Söylentilere göre iPhone XR'ın halefi iPhone XE olarak adlandırılacak. Akıllı telefonun iPhone XR ile benzer bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Cam arka panelinde çift kamera sensörünü barındıran büyük bir kare modül çıkıntısı var. Dikey olarak konumlandırılmış kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunuyor.

A13 Bionic'ten güç alacak

iPhone XE'nin ön tarafında Face ID bileşenlerine ev sahipliği yapan geniş bir çentik mevcut. OnLeaks, cihazın 1792 x 828 piksel çözünürlükte 6.1 inç LCD ekran ile geleceğini söylüyor. Gücünü ise 7 nm'lik A13 Bionic yonga setinden alacak.

Yeni nesil yonga setinin A12 Bionic'e kıyasla performansta önemli bir gelişme göstermesi bekleniyor. Apple, her zaman olduğu gibi yeni iPhone modellerini yıl sonuna doğru, büyük olasılıkla Eylül ayında tanıtacak.

https://pricebaba.com/blog/apple-iphone-xr-2019-renders-360-video-exclusive