Şık tasarıma sahip Motorola One Vision yeni görselleri ile karşımızda

Lenovo bünyesinde yer alan Motorola, 15 Mayıs'ta yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Şirketin yakında gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde Motorola One Vision modelini duyurması bekleniyor. Daha önce cihazın bazı görüntüleri internete düşmüştü. Şimdi ise Mobielkopen adlı internet sitesi yepyeni görseller yayınladı.

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"Delikli ekrana sahip Motorola One Vision, 15 Mayıs'ta tanıtılacak"

Sızdırılan son görseller akıllı telefonu bütün ihtişamıyla gözler önüne seriyor. Koyu mavi renkte ve degrade kaplamalı Motorola One Vision şık bir tasarıma sahip. Delikli ekran taşıyan cihazın ekran-gövde oranı da gayet iyi. Arka panelinde sol üst köşeye konumlandırılmış çift kamera var. Parmak izi tarayıcısı ise Motorola'nın yarasa kanadı logosuna yerleştirilmiş.

15 Mayıs tarihinde tanıtılacak

Görseller ayrıca cihazın arka kamera modülünde 48 megapiksel ana sensör olduğunu ortaya koydu. Şu ana kadar duyduğumuz kadarıyla Motorola One Vision, Full HD+ çözünürlükte 21:9 ekran ile gelecek. Gücünü ise Samsung Exynos 9610 yonga setinden alacağını belirtelim. Akıllı telefon aşağıda listelenen üç farklı konfigürasyonda sunulacak:

3 GB RAM + 32 GB depolama alanı

4 GB RAM + 64 GB depolama alanı

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı

Android One telefonlar arasında katılacak Motorola One Vision, kutudan saf Android işletim sistemiyle çıkacak. Ayrıca 3.500 mAh kapasiteli bir pil içereceği söyleniyor. Delikli ekran ile piyasada boy gösterecek cihaz 15 Mayıs'ta Sao Paulo’da resmiyet kazanacak.

https://www.mobielkopen.net/motorola-one-vision-blauw