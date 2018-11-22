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iPhone XR satışları halen çok düşük, iPhone X geri gelebilir

Bu yıl patlama yapması beklenirken tahminleri bile yakalayamayan iPhone XR firmayı da zor durumda bıraktı. Satışları artıramayan Apple çareyi iPhone X planlarını yeniden gözden geçirmekte buldu.
6 ay
8,1b
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39
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPhone ailesinde daha uygun fiyatlı model olarak dikkat çeken ve asıl büyük satışları yapması beklenen iPhone XR hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. Satışları artırmanın yolunu bulamayan Apple, iPhone X üretimini yeniden başlatabilir.

Hayal kırıklığı

iPhone XR ilk satışa sunulduğunda ilgi nispeten büyüktü. Analizler ve haliyle Apple da iPhone XR satışlarının iPhone 8 serisinden daha fazla olacağını öngördü. Bu doğrultuda telefonun üretiminde artışa gidildi.

Ne var ki bir süre sonra ilgi düşmeye başladı ve iPhone XR stokları arttı. Apple da maliyetleri düşürmek adına üretimi azaltma yoluna gitti. Bekarlar Günü etkinliğinde bir miktar hareketlilik yaşansa da iPhone XR bir türlü istenen ivmeyi yakalayamadı. Uzmanlar bunun en büyük sebebini yüksek fiyat etiketine bağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Alcatel 5V satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Gelen yeni bilgilere göre Japonya gibi büyük pazarlarda da iPhone XR beklenen satışları yapamıyor. Hali hazırda en büyük rakibi iPhone 8 durumunda. Apple’ın Japon operatörlerle görüşerek finansal destek sunacağı ve böylece telefonda indirim yapılacağı ifade ediliyor.

Son analizlerde iPhone XR modelinin yıl sonuna kadar 32 milyon civarında satış yapacağı ön görülüyor. Diğer modellerin de 42 milyon satış yaparak toplamda 74 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Normalde ilk haftalarda tahminler 95 milyon akıllı telefon satışı civarındaydı.

Diğer bir önemli gelişme ise iPhone X modelinin raftan indirilmesi oldu. iPhone XS serisinin önünü açabilmek adına üretimi durdurulan iPhone X, yeniden üretime başlayabilir. Apple’ın belirli pazarlarda OLED ekranlı bu ilk modeli daha düşük bir fiyat etiketi ile satışa sunma planları yaptığı ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/apple-iphone-xr-trouble-more-regions-japan-china-more-production-cuts_id111266 Yorum Yaz
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1BilimAdamı 6 ay en beğenilen
10 yıl önce 600 dolara(1000 lira) inanılmaz şeyler vaad eden Apple şuan 1000 küsür dolara güzel bazı şeylerr vaad ediyor.
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The Balance 6 ay
Apple'ın son dönem stratejileri gerçekten berbatlaştı. Ne olacağını düşünüyordu acaba? Telefonları seleflerinden artık çok farklı değil. Ve buna rağmen fiyatlar artırılıyor. Hak ettiler bu durumu. Sözde yüksek maaliyet bahanelerinden vazgeçip gerçekleri kabullenip fiyatları %20-30 bandında düşürmeleri lazım. Bunu sadece iPhone için düşünüdüğümü sanmayın ha. Keza bu işin Mac,iPad tarafı da var. MacBook Air gereği yokken çıkarıldı. Üstelik önceki satılan fiyatttan daha pahalıya. 8gb ve 128 gb ssd'ye sahip bir laptoba 1200 dolar civarı bir ücret talep ediyor. Delilik! Kimse bana gelip bunun izahını "Hocam bunu alıyorum 10 sene kullanıyorum." diyerek yapmasın. Max 1000 dolar ederinde olan alet. Keza diğer Pro'larda da fiyatlar ateş pahası. Satışların düştüğü haberleri geldikçe imajları da düşüyor. Bu gidişle çok radikal kararlar vermeleri gerekecek. PR PR PR bir yere kadar. Bir defa olsun insanlar gerçekten düşünebildiklerini kanıtladılar. ALMAYIN. ALMADIKÇA tepkimizi koyuyoruz. Sen almışsın durumdan şikayet ediyorsun? Kimin umrunda! Jobs iPhone 4'ünü satmış,senin telefon çekmiyor niye umursasın ki?
Apple'ın son dönem stratejileri gerçekten berbatlaştı. Ne olacağını düşünüyordu acaba? Telefonları seleflerinden artık çok farklı değil. Ve buna rağmen fiyatlar...
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AskN0More 6 ay
“Yüksek inovasyon için müşterilerimiz daha fazla ücret ödemeye istekli” demişti Bay Tim Cook. Hani nerede şimdi?
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ramis78 1 ay
eski ışıltısını kaybetti.
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Azurewrath 1 ay
Pek hayal kırıklığı olmadı, düşük çözünürlük gözle pek görülemiyor. 21.5 inç widescreen 1080p monitörde 100 ppi nin biraz üzerinde ki değerde ekrana bakıyorsunuz. 150 ekran 1080 led tv leri saymıyorum bile 45 ppi var yada yok. 4K led tv bile 89 ppi civarı.
İPhone XR ise 323 ppi değere sahip ki bu inanın çok yüksek bir rakam.
Sözün kısası böyle bir cihaz yüksek pil ömrü için bile alınır bana göre tek dezavantajı aluminyum çerçeve. Xmax ile aynı işlemciyi kullanıyor
Asıl olay mobil oyuncular için. İPhone XR kesinlikle mobil oyunları için ideal. Düşük çözünürlük daha fazla fps demek.
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MrOguzhan 1 ay Azurewrath
Bu başlığın tam tersine şu ana kadar iphone xr satışları xs ve xs max satışlarını deli gibi düşürdüğü söyleniyor 2 aydır yani bu başlık iptal hocam ilk çıktığındaydı o... Bence iphone u şekil olsun diye kullanmıyorsak ki öyle kullanıyorsak bile siyah xr a bi siyah kılıf alırsım arkası zaten görünmüyor önü zaten xs ve xs maxle aynı, ama gerçekten güncel bi iphone kullanmak istiyorsak alüminyum çerçeve az çizilmesiye artı, ekran pil ve amoled yanığı olmaması konusunda artı ve arka tek kamera geniş açılı portrait olmasıyla artı gerisi bildiğimiz aynı kasa aynı cihaz, bence 3d touch, iki kamera ve hele amoled ekran diğer cihazlara 3-4000 tl fazla vermek yerine artılarına bakınca gayet gözardı edilebilir özellikler.
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medyxnet 2 ay
tam bir hayal kırıklığı olacağı içime doğmuştu
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pop-up 2 ay
yenisi olmadı siz eskisiyle devam mı demek istemişler :)
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astegon 2 ay
Tüm dünyada akıllı cihazlar konusunda son 2-3 yıldır bir bıkkınlık ve doygunluk yaşanmakta. "Yenisi bundan farklı ne yapıyor" diyerek bakıyordu. Hatırlarım, daha farklı teknolojiler, sensörler, özel işlemciler ve yazılımlar vardı.
Şimdi hemen hepsi birbirine benzedi. Son ittirmeyi çoklu kamera ile yaptılar. 5'i buldu kamera sayısı. En son da hybrid olarak katlanabilir form geldi. Beni heyecanlandıran şimdilik foldable cihazlar ne yalan söyleyeyim.
Ben Apple'ın yerinde olsam iPhone yapacağıma giyilebilir teknolojilere eğilirim. Apple Watch çeşitlendiririm.
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Luffy1907 2 ay
Apple’ın yapması gereken yeni serilerde sadece renk ve hafıza seçeneği , gerisi b.ka sarıyor net.
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abboww 2 ay
Çirkin kaba kalın çerçeveli kamera özelliklerinden bile kısılmış zira niyetliydim almaya elimde incelediğimde bune lan dedim fiyatı da düşünülürse vasat
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MrOguzhan 2 ay
Abura cubura 4000-4500 para verip 1 sene sonra telefon tanınamaz hale gelip 2 sene sonra güncelleme kesileceğine gidin 1 yıl garantili yurt dışı iphone xr alın en az 3 yıl aksın telefon sonra da çok değer kaybetmeden 1-2 üst modele geçersiniz.
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The.Mafia 2 ay
Xr kullanıyorum gayet memnunum satışın az olması şaşırtıcı
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Fashionality 5 ay
iPhone XR su ana kadar gordugum en cirkin iPhone modeli... yani iPhone X ya da XS ile kiyaslandiginda yandaki cerceveler daha bi goze batiyor, daha bi cirkin duruyor elde... iPhone X'de cerceveler hissedilmiyor ama XR'da kenardaki siyahliklar cok goze batiyor...
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