iPhone XR satışları halen çok düşük, iPhone X geri gelebilir

Yeni iPhone ailesinde daha uygun fiyatlı model olarak dikkat çeken ve asıl büyük satışları yapması beklenen iPhone XR hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. Satışları artırmanın yolunu bulamayan Apple, iPhone X üretimini yeniden başlatabilir.

Hayal kırıklığı

iPhone XR ilk satışa sunulduğunda ilgi nispeten büyüktü. Analizler ve haliyle Apple da iPhone XR satışlarının iPhone 8 serisinden daha fazla olacağını öngördü. Bu doğrultuda telefonun üretiminde artışa gidildi.

Ne var ki bir süre sonra ilgi düşmeye başladı ve iPhone XR stokları arttı. Apple da maliyetleri düşürmek adına üretimi azaltma yoluna gitti. Bekarlar Günü etkinliğinde bir miktar hareketlilik yaşansa da iPhone XR bir türlü istenen ivmeyi yakalayamadı. Uzmanlar bunun en büyük sebebini yüksek fiyat etiketine bağlıyor.

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Gelen yeni bilgilere göre Japonya gibi büyük pazarlarda da iPhone XR beklenen satışları yapamıyor. Hali hazırda en büyük rakibi iPhone 8 durumunda. Apple’ın Japon operatörlerle görüşerek finansal destek sunacağı ve böylece telefonda indirim yapılacağı ifade ediliyor.

Son analizlerde iPhone XR modelinin yıl sonuna kadar 32 milyon civarında satış yapacağı ön görülüyor. Diğer modellerin de 42 milyon satış yaparak toplamda 74 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Normalde ilk haftalarda tahminler 95 milyon akıllı telefon satışı civarındaydı.

Diğer bir önemli gelişme ise iPhone X modelinin raftan indirilmesi oldu. iPhone XS serisinin önünü açabilmek adına üretimi durdurulan iPhone X, yeniden üretime başlayabilir. Apple’ın belirli pazarlarda OLED ekranlı bu ilk modeli daha düşük bir fiyat etiketi ile satışa sunma planları yaptığı ifade ediliyor.