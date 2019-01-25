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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone XR son çeyrekte en çok satan iPhone modeli oldu

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları'nın (CIRP) yeni verileri satış grafiği iyi olmadığına dair haberler çıkan iPhone XR'ın Aralık ayında en çok satan iPhone modeli olduğunu ortaya koydu.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda iPhone XR satışlarının pek de iyi gitmediğine yönelik haberler çıkmıştı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Apple, sanılanın aksine iPhone XR'ın iyi sattığı söyledi. Ancak şirket her zamanki gibi telefonun kaç adet sattığı hakkında herhangi bir rakam paylaşmadı.
Ayrıca Bkz. "Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak"
Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları'nın (CIRP) yeni verileri son çeyrekteki iPhone satışlarının yüzde 39'unu iPhone XR'ın oluşturduğunu ortaya koydu. Yayınlanan rakamlar bu dönemde satılan her üç iPhone'dan birinin iPhone XR olduğunu gösteriyor.

iPhone XS'in ucuz versiyonu olarak çıktı

Akıllı telefonun bu kadar iyi bir satış grafiği yakalaması sürpriz değil. iPhone XS'in daha ucuz versiyonu olarak piyasaya sürülen cihaz genel anlamda aynı donanım ve özellikleri sunuyor.
Fiyatının düşük olması ise yalnızca ekran ve kamera özelliklerinin kırpılmış olmasından kaynaklanıyor. Görünüşe bakılırsa iPhone XR, sadece bu özellikler için yüzlerce dolar fazla para ödemek istemeyenlerin tercih ettiği cazip bir seçenek haline gelmiş durumda.

https://bgr.com/2019/01/24/iphone-xr-top-selling-model-december-quarter-2018/ Yorum Yaz
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MrKattchup 3 ay en beğenilen Coastr
Hocam hele beyaz renginin kasası soba borusuna benziyor, kırmızı felan biraz kurtarıyor da o kalınlık cidden can sıkıcı.
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Xiaomiseverim 3 ay
Çerçevesi çok kalın bunun yerine iPhone X alınır
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veteriner69 3 ay
Bu haberde sadece en çok XR modelinin sattığını görüyoruz ama iphone satışlarının azaldığını yalanlayan bir bilgi yok. Çok anlamsız bir haber.
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esmerbuyucu 3 ay
Olması gereken bu zaten. Seneye XR'ın devamı da aynı şekilde en çok satan model olur.
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Coastr 3 ay
Xr şuan hız performans olarak en iyi iphone modeli. Ancak telefon kalın üstüne birde korunaklı kılıf taksak çok kalın, kaba oluyor. İlk olarak xr alacaktım. İncelik ,1gb ram farkı, daha iyi kamera olduğunu için xs tercih ettim. Ekran farkını bahane etmiyorum. İkisininde ekranı çok çok yeterli ve güzel.
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MrKattchup 3 ay Coastr
Hocam hele beyaz renginin kasası soba borusuna benziyor, kırmızı felan biraz kurtarıyor da o kalınlık cidden can sıkıcı.
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tobepeople 3 ay
Diğer modellerini kaldırınca mecbur kalmışlardır kesin
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KoşanBalık 3 ay
Bim bitmiş
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