iPhone XR son çeyrekte en çok satan iPhone modeli oldu

Geçtiğimiz haftalarda iPhone XR satışlarının pek de iyi gitmediğine yönelik haberler çıkmıştı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Apple, sanılanın aksine iPhone XR'ın iyi sattığı söyledi. Ancak şirket her zamanki gibi telefonun kaç adet sattığı hakkında herhangi bir rakam paylaşmadı.

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Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları'nın (CIRP) yeni verileri son çeyrekteki iPhone satışlarının yüzde 39'unu iPhone XR'ın oluşturduğunu ortaya koydu. Yayınlanan rakamlar bu dönemde satılan her üç iPhone'dan birinin iPhone XR olduğunu gösteriyor.

iPhone XS'in ucuz versiyonu olarak çıktı

Akıllı telefonun bu kadar iyi bir satış grafiği yakalaması sürpriz değil. iPhone XS'in daha ucuz versiyonu olarak piyasaya sürülen cihaz genel anlamda aynı donanım ve özellikleri sunuyor.

Fiyatının düşük olması ise yalnızca ekran ve kamera özelliklerinin kırpılmış olmasından kaynaklanıyor. Görünüşe bakılırsa iPhone XR, sadece bu özellikler için yüzlerce dolar fazla para ödemek istemeyenlerin tercih ettiği cazip bir seçenek haline gelmiş durumda.

https://bgr.com/2019/01/24/iphone-xr-top-selling-model-december-quarter-2018/