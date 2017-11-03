iPhone X'lar sipariş veren müşterilere beklenenden erken gönderilecek

iPhone X gönderim tarihleri İngiltere, Avustralya, Japonya, Çin gibi dünyanın bir çok ülkesinde daha erkene çekilmiş gibi görünüyor. MacRumors tarafından yayınlana rapora göre Avrupa, Asya Pasifik ve Ortadoğu'daki ülkeler için daha önce 5 ila 6 hafta olarak açıklanan tahmini gönderim tarihi, 3 ila 4 hafta arasında gönderilecek şekilde değişmiş durumda.

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Bahsi geçen ülkelerde bugün sipariş veren müşteriler Aralık ayının başlarında iPhone X'u ellerine alıp kullanabilecekler. Sipariş vermiş olanlar ise teslimat tarihinin daha erkene çekildiğini görmeye başlamış durumda. Satın alan birçok kişi iPhone X için tahmini gönderim süresinin kısaldığını söylüyor.

Yeni gönderim tarihleri, ön siparişlerin satılmasının ardından gördüğümüz 5 ila 6 haftalık tahmini gönderim süresinde bir iyileştirme olduğunu ortaya koymuş durumda. Ancak bu değişikliğin henüz Kuzey Amerika'yı kapsamadığını belirtelim. ABD'de hala gönderimler için 5 ila 6 haftalık süre geçerli ancak bu iyileştirmenin yakında diğer ülkeler için de geçerli olması bekleniyor.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/11/2/16598738/iphone-x-apple-shipping-improved-november-sooner-expected