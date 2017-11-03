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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone X'lar sipariş veren müşterilere beklenenden erken gönderilecek

Yayınlanan yeni bir rapora göre iPhone X siparişi veren müşteriler akıllı telefona beklenenden daha erken kavuşacak. Gönderim tarihleri bazı ülkeler için iyileştirilmiş durumda.
1 yıl
2,6b
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16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone X gönderim tarihleri İngiltere, Avustralya, Japonya, Çin gibi dünyanın bir çok ülkesinde daha erkene çekilmiş gibi görünüyor. MacRumors tarafından yayınlana rapora göre Avrupa, Asya Pasifik ve Ortadoğu'daki ülkeler için daha önce 5 ila 6 hafta olarak açıklanan tahmini gönderim tarihi, 3 ila 4 hafta arasında gönderilecek şekilde değişmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "iPhone X'da "L" şeklinde dizilmiş iki adet batarya kullanılıyor"
Bahsi geçen ülkelerde bugün sipariş veren müşteriler Aralık ayının başlarında iPhone X'u ellerine alıp kullanabilecekler. Sipariş vermiş olanlar ise teslimat tarihinin daha erkene çekildiğini görmeye başlamış durumda. Satın alan birçok kişi iPhone X için tahmini gönderim süresinin kısaldığını söylüyor.
iPhone X'lar sipariş veren müşterilere beklenenden erken gönderilecek
Yeni gönderim tarihleri, ön siparişlerin satılmasının ardından gördüğümüz 5 ila 6 haftalık tahmini gönderim süresinde bir iyileştirme olduğunu ortaya koymuş durumda. Ancak bu değişikliğin henüz Kuzey Amerika'yı kapsamadığını belirtelim. ABD'de hala gönderimler için 5 ila 6 haftalık süre geçerli ancak bu iyileştirmenin yakında diğer ülkeler için de geçerli olması bekleniyor.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/11/2/16598738/iphone-x-apple-shipping-improved-november-sooner-expected Yorum Yaz
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deoks 1 yıl en beğenilen
Millet apple haberlerine tepki gösterdikçe inadına daha fazlası yayınlanıyor :D Editörler bu işi biliyor valla. Ters psikolojiyle en çok okunan haberler apple haberleri oluyor.
Millet apple haberlerine tepki gösterdikçe inadına daha fazlası yayınlanıyor :D Editörler bu işi biliyor valla. Ters psikolojiyle en çok okunan haberler apple h...
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rCoder 1 yıl Guest-F8946C419
Catology

Birazdan alamayacağı için çamur atmaya çalışanlar gelir. Farketmiyor, adamlar sattıkça satıyor. Kaliteden anlayanlar ya iPhone alıyor ya da androidli cihazlardan huwaei modellerine bakıyor ;)

Saçma sapan yorum yapmasanız olmaz değil mi, paradan girip kaliteden çıkıyorsun.
Çok şükür iphone X alacak misli misli parayı çalışarak kazanıyorum.
Ama bana hiptap etmiyor, para verip dert çekemem.
En basitinden duvar kağıdı değiştirmek, melodi değiştirmek için saçam sapan bin takla atamam.

Hala anlamıyorsunuz değil mi mesele para değil :)
Anlasanız iphone almazsınız.
CatologyBirazdan alamayacağı için çamur atmaya çalışanlar gelir. Farketmiyor, adamlar sattıkça satıyor. Kaliteden anlayanlar ya iPhone a...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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ONY86 1 yıl
çok çılgın bi haber
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BekirTemel 1 yıl
e verelim ön siparişimizi öyleyse ama ülkeye gelmesi 5 ay sürer ak
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Kerim5100 1 yıl BekirTemel
BekirTemel
e verelim ön siparişimizi öyleyse ama ülkeye gelmesi 5 ay sürer ak

Aralık'ın ikinci haftası gibi gelecek. Arkadaşım aldı ondan biliyorum :D
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Kerim5100 1 yıl
Hani noldu yetişmeyecek haberleri? 2018'e sarkıyordu hani noldu?! Tipik keriz silkme operasyonu işte Ekrem Onur falan haberini yapar şu kedili iSheep de Çöpple'ı ÇöpOS'u över al sana sonsuz döngü :D
1 Yanıt Yanıtla +3
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transverse 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Hani noldu yetişmeyecek haberleri? 2018'e sarkıyordu hani noldu?! Tipik keriz silkme operasyonu işte Ekrem Onur falan haberini yapar şu kedili iSheep de Çöpple'ı ÇöpOS'u över al sana sonsuz döngü :D

Senin gibi iphone x için milletin kucagına oturacak tiplerin sabahtan aksama kadar apple konularını provoke etmesi ironinin kaçıncı seviyesi acaba.
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12 Angry Men 1 yıl
Bence Onur Seven (macromedia21), Ekrem71'in yan hesabı.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Birazdan alamayacağı için çamur atmaya çalışanlar gelir. Farketmiyor, adamlar sattıkça satıyor. Kaliteden anlayanlar ya iPhone alıyor ya da androidli cihazlardan huwaei modellerine bakıyor ;)
1 Yanıt Yanıtla +1
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rCoder 1 yıl Guest-F8946C419
Catology

Birazdan alamayacağı için çamur atmaya çalışanlar gelir. Farketmiyor, adamlar sattıkça satıyor. Kaliteden anlayanlar ya iPhone alıyor ya da androidli cihazlardan huwaei modellerine bakıyor ;)

Saçma sapan yorum yapmasanız olmaz değil mi, paradan girip kaliteden çıkıyorsun.
Çok şükür iphone X alacak misli misli parayı çalışarak kazanıyorum.
Ama bana hiptap etmiyor, para verip dert çekemem.
En basitinden duvar kağıdı değiştirmek, melodi değiştirmek için saçam sapan bin takla atamam.

Hala anlamıyorsunuz değil mi mesele para değil :)
Anlasanız iphone almazsınız.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Amd64x2 1 yıl
haber başlığı şaşırttı, normal de şunu beklerdik
"Seneye ismi iphone 11 veya iphone XI olacağı kesin olarak zannedilen telefonları, ön sipariş edenler büyük ihtimalle, ürünlerini daha erken alabileceklerine dair gerçeği yansıtmayan emarelere rastlanılan blog haberlerine göre net olarak alabiler"
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deoks 1 yıl en beğenilen
Millet apple haberlerine tepki gösterdikçe inadına daha fazlası yayınlanıyor :D Editörler bu işi biliyor valla. Ters psikolojiyle en çok okunan haberler apple haberleri oluyor.
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akıllı telefon, tarih ve
9 etiket daha teslimat cep telefonu sipariş iphone x gönderim erken Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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