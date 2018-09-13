iPhone Xs Max vs. Galaxy Note 9 - Karşılaştırma

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Apple bugün gerçekleştirdiği etkinlikte üç yeni iPhone modelini tanıttı. iPhone Xs Max, sahip olduğu özellikler ile firmanın en pahalı telefonu konumuna yerleşti. Android tarafındaki rakiplerine baktığımızda ilk olarak akla Samsung Galaxy Note 9 geliyor. iPhone Xs Max ve Galaxy Note 9 modellerinin özelliklerini bir araya getirdik. iPhone Xs Max, çok yeni bir telefon olduğu için kesin bir karşılaştırma yapmamız henüz mümkün değil. Bu nedenle yorumu sizlere bıraktık.





Tasarım ve ekran

Tasarımsal olarak iki telefon da önceki modellerinin tasarım çizgilerini devam ettiriyor. iPhone Xs Max, çentikli ekrana, Galaxy Note 9 ise çentiksiz ekrana sahip. iPhone Xs Max’te 6.5 inç boyutunda AMOLED ekran, Galaxy Note 9’da 6.4 inç boyutunda Super AMOLED ekran kullanılıyor.

Galaxy Note 9’un ekranı 516 ppi değeriyle iPhone Xs Max’in ekranını (458 ppi) geride bırakıyor. iPhone Xs Max’in ekranı ise 3D Touch, True-Tone ve 120 Hz dokunma hassasiyeti özellikleriyle öne çıkıyor. Galaxy Note 9’un camı Gorilla Glass 5 ile korunurken Apple’ın ifadesine göre iPhone Xs Max ekranında en güncel koruma yöntemi kullanılıyor. Yani Gorilla Glass 6 veya daha güçlü bir korumaya sahip.

Performans ve güvenlik

Apple’ın A12 işlemcisi, Galaxy Note 9’un Exynos 9810 işlemcisine üstünlük sağlamayı başarıyor. Zira Apple A11 bile Exynos 9810’a karşı üstünlük sağlayabiliyordu.

Galaxy Note 9’da 128 GB ve 512 GB depolama seçeneği; iPhone Xs Max’te 64 GB, 128 GB ve 512 GB depolama seçeneği bulunuyor. Galaxy Note 9’un hafızası microSD kart ile arttırılabiliyor.

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iPhone Xs Max, hızlandırılmış FaceID teknolojisine, Galaxy Note 9 ise parmak izi okuyucu, Retina tarayıcı ve yüz tanıma teknolojilerine sahip. Kıyaslama yapabilmek için hızlandırılmış FaceID’yi uzun süre test etmek gerekiyor.

Kamera

İki telefonda da çift arka kamera ve tek ön kamera bulunuyor. Galaxy Note 9’un kamerasını farklı koşullar altında test ettik ancak iPhone Xs Max için elimizde sadece Apple’ın çektiği fotoğraflar var. Bu fotoğraflar üzerinden çıkarımda bulunmak yanlış olur.

Galaxy Note 9 kamera özellikleri

Birinci kamera: 12 MP, f/1.5 – f/2.4 değişken diyafram açıklığı, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel odaklama, OIS, geniş açı, 4K 60 FPS, 1080p 240 FPS ağır çekim, 720p 960 FPS ağır çekim

12 MP, f/1.5 – f/2.4 değişken diyafram açıklığı, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel odaklama, OIS, geniş açı, 4K 60 FPS, 1080p 240 FPS ağır çekim, 720p 960 FPS ağır çekim Yardımcı kamera: 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1µm, OIS, 2x optik zoom

12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1µm, OIS, 2x optik zoom Ön kamera: 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm

iPhone Xs Max kamera özellikleri

Birinci kamera: 12 MP çözünürlük, f/1.8, 28mm, 1.4µm, Akıllı HDR, OIS, geniş açı, 4K 60 FPS, 1080p 240 FPS ağır çekim

12 MP çözünürlük, f/1.8, 28mm, 1.4µm, Akıllı HDR, OIS, geniş açı, 4K 60 FPS, 1080p 240 FPS ağır çekim Yardımcı kamera: 12 MP çözünürlük, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, 2x optik zoom

12 MP çözünürlük, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, 2x optik zoom Ön kamera: 7 MP, f/2.2, 32mm

Batarya, bağlantı ve diğer özellikler

Samsung Galaxy Note 9’da 4000 mAh büyüklüğünde batarya bulunurken iPhone Xs Max’teki bataryanın kapasitesini bilmiyoruz. Apple bu telefonun iPhone X’a göre 1.5 saat daha fazla kullanım sunduğunu belirtiyor. iPhone X’da 2716 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. Galaxy Note 9’un kutusundan hızlı şarj adaptörü çıkarken iPhone Xs Max’ten çıkmıyor.

Galaxy Note 9’da 3.5mm girişi var, iPhone Xs Max’te yok. iPhone Xs Max’in kutusundan dönüştürücü de çıkmıyor. 3.5mm kulaklığı yeni iPhone’da kullanabilmeniz için 79 TL’lik dönüştürücüyü satın almak gerekiyor. İki modelde de Bluetooth 5.0 versiyonu kullanılıyor.

Akıllı asistan olarak Siri, ülkemize destek vermeyen Bixby’e göre ezici üstünlük kuruyor. Galaxy Note 9 ise gerçek kalem hissiyatı sunan S-Pen kalemi ile öne çıkıyor.

Yeni iPhone kutudan iOS 12 yüklü olarak çıkarken en yeni Android sürümü olan Android 9 Pie güncellenmesi Galaxy Note 9 için yayınlanmadı.

Fiyat

Samsung Galaxy Note 9 ülkemizde 7999 TL’ye satılıyor. iPhone Xs Max’in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi bilinmiyor. ABD’de 1099 dolara satılacak. Ülkemizdeki fiyatı ise 10 bin liranın üzerinde olacak.

İki telefonun birbirinden ayrışan özelliklerini ele aldık. Şuan için iPhone Xs Max hakkında yorumda bulunmak güç. iPhone Xs Max’i edindiğimizde, tüm detaylarıyla karşılaştırma videosunu sizlere aktaracağız.