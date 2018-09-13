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iPhone Xs Max vs. Galaxy Note 9 - Karşılaştırma

iPhone Xs Max ve Galaxy Note 9 karşılaştırması ile iki devin öne çıkan özelliklerini ele aldık. iPhone ailesinin en güçlüsü Xs Max, Galaxy Note 9'a karşı. iPhone Xs ve Galaxy Note 9 karşılaştırması:
8 ay
14,8b
1
125
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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iPhone Xs Max vs. Galaxy Note 9 - Karşılaştırma
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Apple bugün gerçekleştirdiği etkinlikte üç yeni iPhone modelini tanıttı. iPhone Xs Max, sahip olduğu özellikler ile firmanın en pahalı telefonu konumuna yerleşti. Android tarafındaki rakiplerine baktığımızda ilk olarak akla Samsung Galaxy Note 9 geliyor. iPhone Xs Max ve Galaxy Note 9 modellerinin özelliklerini bir araya getirdik. iPhone Xs Max, çok yeni bir telefon olduğu için kesin bir karşılaştırma yapmamız henüz mümkün değil. Bu nedenle yorumu sizlere bıraktık.


Tasarım ve ekran

Tasarımsal olarak iki telefon da önceki modellerinin tasarım çizgilerini devam ettiriyor. iPhone Xs Max, çentikli ekrana, Galaxy Note 9 ise çentiksiz ekrana sahip. iPhone Xs Max’te 6.5 inç boyutunda AMOLED ekran, Galaxy Note 9’da 6.4 inç boyutunda Super AMOLED ekran kullanılıyor.


Galaxy Note 9’un ekranı 516 ppi değeriyle iPhone Xs Max’in ekranını (458 ppi) geride bırakıyor. iPhone Xs Max’in ekranı ise 3D Touch, True-Tone ve 120 Hz dokunma hassasiyeti özellikleriyle öne çıkıyor. Galaxy Note 9’un camı Gorilla Glass 5 ile korunurken Apple’ın ifadesine göre iPhone Xs Max ekranında en güncel koruma yöntemi kullanılıyor. Yani Gorilla Glass 6 veya daha güçlü bir korumaya sahip.

Performans ve güvenlik

Apple’ın A12 işlemcisi, Galaxy Note 9’un Exynos 9810 işlemcisine üstünlük sağlamayı başarıyor. Zira Apple A11 bile Exynos 9810’a karşı üstünlük sağlayabiliyordu.

Galaxy Note 9’da 128 GB ve 512 GB depolama seçeneği; iPhone Xs Max’te 64 GB, 128 GB ve 512 GB depolama seçeneği bulunuyor. Galaxy Note 9’un hafızası microSD kart ile arttırılabiliyor.

 

iPhone Xs Max vs. Galaxy Note 9 - Karşılaştırma
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iPhone Xs Max, hızlandırılmış FaceID teknolojisine, Galaxy Note 9 ise parmak izi okuyucu, Retina tarayıcı ve yüz tanıma teknolojilerine sahip. Kıyaslama yapabilmek için hızlandırılmış FaceID’yi uzun süre test etmek gerekiyor.

Kamera

İki telefonda da çift arka kamera ve tek ön kamera bulunuyor. Galaxy Note 9’un kamerasını farklı koşullar altında test ettik ancak iPhone Xs Max için elimizde sadece Apple’ın çektiği fotoğraflar var. Bu fotoğraflar üzerinden çıkarımda bulunmak yanlış olur.

Galaxy Note 9 kamera özellikleri

  • Birinci kamera: 12 MP, f/1.5 – f/2.4 değişken diyafram açıklığı, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel odaklama, OIS, geniş açı, 4K 60 FPS, 1080p 240 FPS ağır çekim, 720p 960 FPS ağır çekim
  • Yardımcı kamera: 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1µm, OIS, 2x optik zoom
  • Ön kamera: 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm

iPhone Xs Max kamera özellikleri

  • Birinci kamera: 12 MP çözünürlük, f/1.8, 28mm, 1.4µm, Akıllı HDR, OIS, geniş açı, 4K 60 FPS, 1080p 240 FPS ağır çekim
  • Yardımcı kamera: 12 MP çözünürlük, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, 2x optik zoom
  • Ön kamera: 7 MP, f/2.2, 32mm

Batarya, bağlantı ve diğer özellikler

Samsung Galaxy Note 9’da 4000 mAh büyüklüğünde batarya bulunurken iPhone Xs Max’teki bataryanın kapasitesini bilmiyoruz. Apple bu telefonun iPhone X’a göre 1.5 saat daha fazla kullanım sunduğunu belirtiyor. iPhone X’da 2716 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. Galaxy Note 9’un kutusundan hızlı şarj adaptörü çıkarken iPhone Xs Max’ten çıkmıyor.

Galaxy Note 9’da 3.5mm girişi var, iPhone Xs Max’te yok. iPhone Xs Max’in kutusundan dönüştürücü de çıkmıyor. 3.5mm kulaklığı yeni iPhone’da kullanabilmeniz için 79 TL’lik dönüştürücüyü satın almak gerekiyor. İki modelde de Bluetooth 5.0 versiyonu kullanılıyor.

Akıllı asistan olarak Siri, ülkemize destek vermeyen Bixby’e göre ezici üstünlük kuruyor. Galaxy Note 9 ise gerçek kalem hissiyatı sunan S-Pen kalemi ile öne çıkıyor.

Yeni iPhone kutudan iOS 12 yüklü olarak çıkarken en yeni Android sürümü olan Android 9 Pie güncellenmesi Galaxy Note 9 için yayınlanmadı.

Fiyat

Samsung Galaxy Note 9 ülkemizde 7999 TL’ye satılıyor. iPhone Xs Max’in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi bilinmiyor. ABD’de 1099 dolara satılacak. Ülkemizdeki fiyatı ise 10 bin liranın üzerinde olacak.

İki telefonun birbirinden ayrışan özelliklerini ele aldık. Şuan için iPhone Xs Max hakkında yorumda bulunmak güç. iPhone Xs Max’i edindiğimizde, tüm detaylarıyla karşılaştırma videosunu sizlere aktaracağız.


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cumur 8 ay en beğenilen V4LKyR
evet su dökemez, biri telefon biri bilgisayar
5 Yanıt Yanıtla +51
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CWaRRioR 8 ay
Samsung Note 9 128GB 1000$ -Türkiye fiyatı 8 bin TL | Apple Xs Max 64GB 1100$ - Türkiye fiyatının bu oranla 10 bin TL'nin altında olması gerekirken 12-15 bin TL'ler konuşuluyor. Bunun Türk lirasının değer kaybetmesiyle ilgisi yok ama. Apple Türkiye'de fiyatları şişirdikçe şişiriyor. Umarım talep çok az olur da ellerinde patlar.
Samsung Note 9 128GB 1000$ -Türkiye fiyatı 8 bin TL | Apple Xs Max 64GB 1100$ - Türkiye fiyatının bu oranla 10 bin TL'nin altında olması gerekirken 12-15 bin TL...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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Guest-1F9BF2C01 8 ay
iOS varken androide o kadar para verilir mi? Verilmez.
1000’lik cihazdaki işletim sistemi ile 7000’lik cihazdaki aynı


9 Yanıt Yanıtla +34
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1 Avatar
catik 2 ay
note 9 ile bu cıhazı aynı anda kullanan varmı karsılastrırma konusunda cok vıdeo ızledım halen kararsızım
512gb-8gb ram modelımnı dusunuyoru 6000 i phone xs max 64gb 9.700 tl
note 9 kalem ve ıslevsellık olarak kesınlıkle benım menun edıcektır
ama xs max gorunumune de hayranım
ne yapcam bılemıyorum :)
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maho2306 2 ay catik
ben aynı anda kullandım ikisini de. Şu an max kullanıyorum tasarım olarak daha güzel kesinlikle ama işlevsellik olarak note 9 çok daha iyiydi. Çok basit bir örnek vereyim herhangi bir sitede mail doldurulması gereken bir yer olduğunda note 9 klavyesi direk anlıyordu(daha önceden 1 kere doldurduğum için hafızaya kaydediyor) ve üstte adsoyad ve @gmail tamlamasını getiriyordu tek tuşla dolduruyordun ama max de her seferinde 25 tuşla bunu yapmam gerekiyor benim en çok sinirimi bozan şey buydu benim ad soyad biraz uzunda :D bunun gibi basit ama günlük rutini kolaylaştıran çoğu şey ios da yok.
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naoghlm 7 ay
en son çıkan herzaman daha iyidir. şu an iphone max daha iyi.
bir sonraki note 10 veya s10 plus daha iyi olacak. daha sonra iphone modeli daha iyi olacak. böyle sürüp gidecek yoksa rekabet edemez firmalar.
s9 plus kullanıcısıyım.
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Tommy Shelby 8 ay
Bence 1000 note 9'cu 10000 Xs'ciyi yok eder
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Penah000000 8 ay
mamyakmisin ))
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210507 8 ay
Ülkemize geldiğinde ben apple a.gidip. Ayfon xs alacagım 14 gün sonra iade edeceğim 15. Gün tekrar alacağım. onuda 14. Gün iade edip 15. gün tekrar alacağım onuda 14. Gün iade edeceğim 15. Gün tekrar alacağım. onuda 14. Gün iade edip 15. gün tekrar alacağım böyle sürüp gidecek cidden bunu yapmayı düşünüyorum...
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Zampara1234 8 ay
Note 3, Note 5 ve şuanda da Note 7 kullanan biri olarak söylüyorum. Note 9 satış fiyatını haketmiyor.
Iphone hak ediyor. Adamların telefonu altın gibi 2.el de değer kaybetmiyor.
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Penah000000 7 ay Zampara1234
yazdıklarından hemen anlanıyor ki note kullancısı diyilsin la note 7 mi var şimdi piyasada hepsi patladığına göre piyasadan çekilmedimi bir yalanı da ben buldum millet ))
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pisst0n 8 ay
çöproidciler doluşmuş yine...
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silver1978 8 ay
iphone ve note serisini kullandım.iki cihazı karşılaştırma kesinlikle yanlış olur. aynı kulvarın cihazları değiller.
note serisi iş dünyasına özel üretilen bir cihaz. Tüm özelliklerini işimde kullanıyorum. Note serisindeki kalem iki cihazı tamamen birbirinden ayran bir özellik.
Standart bir kullanıcı iseniz aradaki farklar sizi pek etkilemez ama iş için kullanıyorsanız samsung note serisi çok kullanışlı.
Genel olarak standart kullanıcılar sosyal medya, fotoğraf ve oyun ve arama dışında pek bir şey kullanmadığı için amiral gemisi cihazlardan memnun kalmayacağınız bir durum olacağını zannetmem.
Ama
Ses kayıt, mail trafiği, teklif hazırlama, not alma vb... için kullanıyorsanız
note serisi daha uygun bir tercih olur.
Sonuçta ikisi de güzel cihazlar hangisini alırsanız alın pişman etmez.
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snakefatih 8 ay
Ben hep 1000tl lik telefon aldığım için dış güçler düşünsün.
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XanthiN 8 ay
Fiyatlar böyle oldukça üstüne konuşmak bile gereksiz...
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