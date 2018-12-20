iPhone Xs vs iPhone XR kamera özellikleri karşılaştırması

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iPhone Xs ile iPhone Xs Max’in kamera donanımları tamamen aynı. iPhone Xs ailesi ile iPhone XR’nin kameraları ise farklı özellikler barındırıyor. iPhone XR’de tek arka kamera bulunurken iPhone Xs ve iPhone Xs Max’de çift arka kamera bulunuyor.

İki telefonu kıyaslamaya arka kameradan başladığımızda iPhone Xs ve iPhone XR’nin ana arka kamera donanımlarının aynı teknik özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Ana kamera olarak 12 MP, f/1.8, 26 mm, 1/2.55", 1.4µm değerlerine sahip sensör kullanılıyor.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinde ana kameraya yardımcı bir arka kamera daha bulunuyor. Yardımcı kamera, 12 MP çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığı değerine sahip. Yardımcı kamera 2x optik zoom ve 10x dijital zoomlu çekimler yapabiliyor. iPhone Xr modelinde optik zoom yapılamıyor, 5x dijital yakınlaştırma yapılabiliyor.

Her iki telefonda da portre modunda çekim yapılabiliyor. İki arka kameradan dolayı iPhone Xs’nin portre çekimleri daha başarılı. Çekilen fotoğraftaki bokeh şiddetinin daha sonradan değiştirilebilmesine imkan tanıyan Derinlik Denetimi özellik her iki model de bulunuyor. Aynı şekilde Akıllı HDR özelliğinin de iki telefon tarafından desteklendiğini görüyoruz. Bu özellik sayesinde ışıklı ve karanlık alanların bulunduğu fotoğraflar daha zengin kontrast içeriyor.

Portre modu ve 2X optik zoom haricindeki çekimler benzer kalitede

iPhone XR ve iPhone Xs ile çekilen fotoğraflara ve videolara baktığımızda benzer kalitede çekim yaptığını görüyoruz. İki telefon da farklı ışık ve sahne koşullarında benzer sonucu veriyor.

Yakınlaştırma yapılarak kaydedilen fotoğraflarda ve portre modunda çekilen fotoğraflarda Phone Xs, iPhone XR'ye karşı üstünlük kuruyor. Genel fotoğraf ve video deneyimine baktığımızda iPhone Xs ile iPhone Xr'nin arasındaki farkın az olduğunun bir kez daha altını çizelim.

iPhone Xs ve iPhone XR’nin ön kamera özelliklerine baktığımızda aynı donanımın kullanıldığını görmekteyiz. 7 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip sensör kullanılıyor. Ön kamera ile HDR çekim yapılabiliyor. Çekilen fotoğrafları ve videoları incelediğimizde herhangi bir fark bulunmadığını görüyoruz.

iPhone Xr, fiyatına göre başarılı kamera deneyimi sunuyor. Tek arka kamerasına rağmen çoğu durumda iPhone Xs’i aratmıyor. iPhone Xs ise 2x optik zoom ve portre çekimlerde farkını hissettiriyor yapıyor. Eğer bu çekimlerde mükemmeli aramıyorsanız iPhone Xr, daha düşük fiyatlı olduğu için daha doğru tercih olacaktır. iPhone Xs, kamera donanımıyla değil tasarım özellikleri ve ekran kalitesi ile öne çıkıyor.

iPhone Xs ve iPhone XR ile çekilen fotoğraflara aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz: