iPhone değiştirme döngüsü 4 yıla yükseldi

Son yıllarda akıllı telefon pazarında değiştirme döngüsü uzamaya başladı. Gerek telefon donanımlarının uzun bir süre modern olarak kalabilmesi gerekse de global ekonomik daralma tüketicilerin daha seyrek telefon değiştirmelerine neden oluyor.

Süre çok arttı

Akıllı telefon pazarının şaha kalktığı dönemlerde değiştirme döngüsü 1-1.5 yıl arasında değişiyordu. Sonrasında ise 2 yıl ve 3 yıl şeklinde bir aralığa yerleşti. Hindistan ve Çin gibi büyük pazarlarda da tüketiciler 2 yıldan önce akıllı telefon değiştirmemeye başladı.

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Döngünün uzaması Apple’ı da olumsuz etkiliyor. Yapılan analizlere göre tüketicilerin iPhone değiştirme döngüsü 4 yıl gibi rekor bir düzeye çıkmış durumda. Geçen yıl bu süre 3 yıl civarındaydı. Bunun anlamı iPhone 6s kullanıcılarının en erken iPhone 11 ile bir değişim yapabileceği demek oluyor.

Değiştirme döngüsünün uzaması Apple’ın son çeyrek raporlarında da net bir şekilde görülmüştü zira satışlar en çok sadık iPhone kullanıcılarından geliyordu. Analizler batarya değişim programı ve yüksek fiyatlar nedeniyle döngünün uzadığını belirtiyor. Tim Cook da önceki açıklamalarında döngünün uzamasının satışları etkilediğinden bahsetmişti.