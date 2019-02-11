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iPhone değiştirme döngüsü 4 yıla yükseldi

Gerek yapılan batarya değişim programları gerekse çok yüksek seyreden iPhone fiyatları değişim döngüsünü 4 yıla çıkarmış durumda. Apple bundan olumsuz etkileniyor.
3 ay
7,8b
1
73
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda akıllı telefon pazarında değiştirme döngüsü uzamaya başladı. Gerek telefon donanımlarının uzun bir süre modern olarak kalabilmesi gerekse de global ekonomik daralma tüketicilerin daha seyrek telefon değiştirmelerine neden oluyor.

Süre çok arttı

Akıllı telefon pazarının şaha kalktığı dönemlerde değiştirme döngüsü 1-1.5 yıl arasında değişiyordu. Sonrasında ise 2 yıl ve 3 yıl şeklinde bir aralığa yerleşti. Hindistan ve Çin gibi büyük pazarlarda da tüketiciler 2 yıldan önce akıllı telefon değiştirmemeye başladı.

Ayrıca Bkz. "Fortnite Sevgililer Günü etkinliği başladı"

Döngünün uzaması Apple’ı da olumsuz etkiliyor. Yapılan analizlere göre tüketicilerin iPhone değiştirme döngüsü 4 yıl gibi rekor bir düzeye çıkmış durumda. Geçen yıl bu süre 3 yıl civarındaydı. Bunun anlamı iPhone 6s kullanıcılarının en erken iPhone 11 ile bir değişim yapabileceği demek oluyor.

Değiştirme döngüsünün uzaması Apple’ın son çeyrek raporlarında da net bir şekilde görülmüştü zira satışlar en çok sadık iPhone kullanıcılarından geliyordu. Analizler batarya değişim programı ve yüksek fiyatlar nedeniyle döngünün uzadığını belirtiyor. Tim Cook da önceki açıklamalarında döngünün uzamasının satışları etkilediğinden bahsetmişti.

 

https://9to5mac.com/2019/02/08/four-year-smartphone-upgrades/ Yorum Yaz
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joven 3 ay en beğenilen
Nihayetinde bir telefon abartmaya gerek yok ihtiyaçları
karşılasın yeter
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berkaykas28 3 ay
Hiçbir yeniliği olmayan telefona fahiş fiyat çekip, satamayınca da "batarya değişim programı " yüzünden oldu demek de Apple ve Ekrem71 klasında bir analiz olur. Apple kampüsünden kafanızı çıkarın ve dalga geçtiğiniz Çinli üreticilerin yaptıklarına bakın.
Hiçbir yeniliği olmayan telefona fahiş fiyat çekip, satamayınca da "batarya değişim programı " yüzünden oldu demek de Apple ve Ekrem71 klasında bir analiz olur....
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3 Yanıt Yanıtla +57
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sadrag 3 ay
Bu sadece iphone a has degil ki.. Ben s3 ü aldıktan iki sene sonra telefon kasmaya baslamisti. Note 5 aldim, 3 yıla yakın oluyor hala çok iyi. Cihazları o kadar hizli gelistirdiler ki birbirleriyle yarisacaklar diye, masaüstü bilgisayar gibi oldu hepsi. Ee uygulama yazanlarda hitap ettigi kitle genis olması icin ust perdeden ucamıyorlar.. Oh mis.. Olayın en temel sebebi bu bence..
Bu sadece iphone a has degil ki.. Ben s3 ü aldıktan iki sene sonra telefon kasmaya baslamisti. Note 5 aldim, 3 yıla yakın oluyor hala çok iyi. Cihazları o kadar...
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3 Yanıt Yanıtla +36
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TR_001 2 ay
Bu yalnızca iPhone değil, tüm telefonlar için değiştirme süresi uzadı.
Sebebi de ne yenilik olmaması, ne batarya değişim programları, ne insanların uyanması ve ne de fiyatların yükselmesi.
Gerçek sebep, tüm dünyayı etkisi altına yıllar önce almaya başlayan ekonomik kriz. Gitgide de hissedilir olması ve belki de birkaç seneye tüm insanları vurması beklenen asıl büyük buhran.
Satışların tekrar artması için model, batarya değişikliği ve başka da yeniliğe gerek yok aslında; devletlerin anlaşıp ekonomiyi açmaları (açabilirlerse) yeterli. Aksi halde bu tür ürün yenilemeler için “4 yıl” değişim haberleri, yakın gelecekte “6-8 yıl” arasına çıktı diye de tekrarlanabilir.
Edit : düzeltme.
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scorpion20 2 ay TR_001
her ülkenin ben dediği ortamda ortak hareket etmek çok zor
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DaRK_KniGHT_ 2 ay
Her sene yeni telefon mu alıcak millet paşa gönüllüleri memnun olsun, cepleri dolsun diye? Ne zaman bozulursa o zaman alırlar. Her sene bir önceki modelin aynısını piyasaya sürüyorlar zaten göstermelik bir iki etkisiz birkaç özellik ekleyip de
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RickCooL 2 ay
Bende 5s var garantisi bitecekken garantiden değişim yapıldı bir sorun yok şimdilik, apple’in kazanması stabilite dayanıyor eğer güncellemeyle yavaşlatırlarsa zaten androidden farkı kalmaz.
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uykuadam 3 ay
inekleri sağıyorlar
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zultaran 3 ay
Yazılım güncellemesi yapılmazsa uzun süre kullanılır,yavaşlatmıyoruz deselerde inanmak için hiçbir sebep yok.
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nightsoldier 3 ay zultaran
Atıl duran 4si yedek telefonum bozulduğu için dolaptan çıkartıp kullanmaya başladım. İos tabiki çok eski versiyonda , market anlamında da çoğu uygulama artık desteklenmiyor. Ama elbette uygulamanın eski versiyonu dahi olsa, bazı uygulamaları kurup kullanabiliyorsunuz. Üstelik cihaz kişiler, takvim ve not kısmında halen tatmin edici seviyede.
Ana cihaz olarak kullanılabilirliği pek kalmamış olsa da yedek cihaz olarak durum gayet iyi.
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DaRK_KniGHT_ 3 ay
Beter olun amk. Milleti bu fahiş fiyatlarla sonsuza kadar dolandırabileceğinizi düşünmüyordunuz herhalde
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fuckulteli 3 ay
Beyaz eşyayı, televizyonu, bilgisayarı 5-10 yıldan fazla kullanırken telefonların bu kadar hızla eskimesi zaten normal değildi. Şimdi normale geri dönmek şaşırtmamalı. Olması gerekene ulaşmalıyız.
İlk telefonum eski tuşlu Nokia telefonumda kullanım ömrü 7 yıl diye yazıyordu yanılmıyorsam. Şimdilerde yazılımlar yüzünden çok hızla ömrünü dolduruyor telefonlar.
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A.B.D(azimBora) 3 ay
benim gibi sık telefon değiştiren birisi bile ıphone 7 ile 2.yılı deviriyorsa artık telefonlarda sadece önemli fark kamera olmaktan öteye gitmemektedir.
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Nerevarine 3 ay
Benim iPhone 4S’de wifi sorunu vardı. Yani ne yaparsam yapayım wifi hiçbir şekilde devreye girmiyordu. Devreye girmeye çalışmasına rağmen cihaz alev topu gibi oluyordu. Lg G3 misali. E hal böyle olunca cihazın şarjı su gibi gidiyordu zaten 4g çalıştırmıyordu 3g de alevi köklüyordu. Bu tarz kronik sorundan dolayı üstüne biraz daha para ekleyip 6s aldım ama şuan sıfır sorun gibi gözüküyor.
Garanti bitti batarya değiştirildi, ilerde powerbank ile gezer dururum ta ki bütün uygulamalar iOS desteğini kesene kadar.
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darkmet86 3 ay
Hemen yavaşlatmalari lazım telefonları yeni bir program oluşturması lazım elmanın
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