Fortnite Sevgililer Günü etkinliği başladı

Yaklaşan Sevgililer Günü münasebetiyle Fortnite de yeni bir etkinliğe başladı. Share The Love adıyla başlayan etkinlik Şubat ayı sonuna kadar devam edecek ve farklı modlarda temaya uygun hediyeler dağıtılacak.

Fortnite Share The Love neler sunuyor?

Adından da anlaşılacağı üzere etkinliğin ağırlığı pembe renkler ve kalp motifleri olacak. İlk olarak Creator kodu olanlar veya bir Creator destekleyenler için Cuddle Hearts kalpli kaplama mevcut. Oyuncular eşyalarını bununla kaplayabiliyor. Kaplama 22 Şubat tarihine kadar geçerli olacak.

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15-17 Şubat ve 22-24 Şubat tarihleri arasında ise iki kat daha fazla tecrübe puanı kazanma imkânı verilecek. Böylece oyuncular Battle Pass seviyelerini yükseltme şansına sahip olacaklar. Yine 12-22 Şubat tarihleri arasında da Featured Island Frenzy kapsamında belirli adaların günlük rotasyonu olacak.

Share The Love rekabet serisinde ise bu haftasonu da dahil olmak üzere liderlik tablolarında yer alma mücadeleleri yapılacak. Yüksek sıralarda kendilerine yer bulanlar 23-24 Şubat tarihlerindeki finallerde kapışacak. Ayrıca şampiyonlar bölümüne geçebilme şansı da olacak.

Battle Pass sahiplerinin Onesie, Trog ve Powder görünümleri için yeni stiller açabileceği etkinlikte Overtime Challenges mücadelelerini tamamlayan oyunculara Vines Contrail, Valentine Wrap gibi eşyalar hediye edilecek. Etkinlik 27 Şubat itibariyle sona erecek.