iPhone etkinliği canlı yayın sonuçları

Bu yıl sitemizde ilk defa önemli bir lansman esnasında haber atmak yerine "canlı blog" sistemini hayata geçirdik. Bu sistemi daha önceden Bolumsonucanavari.com adlı sitemizde E3 gibi önemli etkinlikler esnasında geçen sene kullanmıştık.

Şimdi ise DH'ye uyarlanmış versiyonunu yayına aldık. Hatta bir adım öteye gittik mobil sayfamız içinde bir uyarlama gerçekleştirdik.

Doğal olarak tasarımdaki eksiklikler veya özellik eksiklikleri nedeniyle başlarda bazı sıkıntılar çekildi ama anlık müdahalelerimiz sonucunda en azından lansmanın çoğunluğunda ortalamanın üstünde hizmet verebildiğimizi düşünüyorum.

Ancak tüm iyi niyete ve hazırlanmamıza karşın yayına geçtiğimiz anda taleb şaşırtıcı derecede yükseliverdi. Normal sitenin yayınının onlarca katı fazla trafik bizi tamamen alt üst etti. Önce optimizasyon için veritabanına ve sorgulara müdahale ettik fakat bir faydası olmadı hatta bir ara sistem tamamen çökünce sunucuyu baştan başlatmak zorunda kaldık.

Çaresizlik anlarında mobil versiyonun tüm bunlara rağmen düzgün şekilde çalıştığınnı fark edince, ana sayfayıda ona geçirelim dedik fakat onun da bir faydası dokunmadı. En nihayetinde yapmamız gerekeni bulduk ve gerçekleştirdik.

Sorun ana sayfada otomatik güncelleme olmasına rağmen insanların devamlı F5 yada güncelle tuşuna basması idi. Bu yüzden ana sayfada bir blog vermek yerine sistemi iç sayfaya yönlendirme yaptık. Bu şekilde sistem mobil sitedeki gibi daha rahatladı. Böylece ana sayfanın üzerinden yük gidince sitede az çok tepki verebilir hale geldi.

Fakat bu seferde iç sayfanın kendi kendini güncelleme scripti olmadığı için kullanıcılar devamlı F5'e basarak bizi felç etmeye devam ettiler bizde otomatik güncelleme sistemini ekledik ve yazıyla da belirttik.

Fakat trafiğin ve talebin yüksekliği canlı blog sisteminin problemlerinden ötürü değil. Sitemize gelen trafikten dolayı idi. Normalden çok çok yavaş hizmet verdiğimiz ve çoğu kullanıcıyı beklettiğimiz halde sitede normalin iki kat trafik yarattık yinede iki kat değil 10-20 katınada cevap verebilecek bir optimizasyona gitmemiz gerekiyor.

Bunlarla alakalı optimizasyonları en kısa zamanda gerçekleştirip, gelecekte artık önemli lansmanlarda daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız.

Merak edenler için lansman esnasında ben dahil ofiste hazır bulunan kişi şu şekilde ; Programcılar Ümit Çelik, Özgür Can Aydın, Burak Yavuzalp Tasarımcımız Numan Çebi, Editörler Erdi Özüağ, Ender Yıldız, Mustafa Çayırpınar ve video editörü Bahadır Bitirim.

Birazdan ise izlemeyi sevenlere videolu olarak editörlerimiz tarafından hazırlanan, teması bugün ki lansman olan "video haber" programını bulabileceksiniz. Sonrasında okumayı sevenlere ilgili iPhone 4S ile sonuçlanan lansmanın değerlendirmeside sitede yer alacak.