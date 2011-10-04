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iPhone etkinliği canlı yayın sonuçları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,3b
1
61
iPhone
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Bu yıl sitemizde ilk defa önemli bir lansman esnasında haber atmak yerine "canlı blog" sistemini hayata geçirdik. Bu sistemi daha önceden Bolumsonucanavari.com adlı sitemizde E3 gibi önemli etkinlikler esnasında geçen sene kullanmıştık.
Şimdi ise DH'ye uyarlanmış versiyonunu yayına aldık. Hatta bir adım öteye gittik mobil sayfamız içinde bir uyarlama gerçekleştirdik.
Doğal olarak tasarımdaki eksiklikler veya özellik eksiklikleri nedeniyle başlarda bazı sıkıntılar çekildi ama anlık müdahalelerimiz sonucunda en azından lansmanın çoğunluğunda ortalamanın üstünde hizmet verebildiğimizi düşünüyorum.
Ancak tüm iyi niyete ve hazırlanmamıza karşın yayına geçtiğimiz anda taleb şaşırtıcı derecede yükseliverdi. Normal sitenin yayınının onlarca katı fazla trafik bizi tamamen alt üst etti. Önce optimizasyon için veritabanına ve sorgulara müdahale ettik fakat bir faydası olmadı hatta bir ara sistem tamamen çökünce sunucuyu baştan başlatmak zorunda kaldık.
Çaresizlik anlarında mobil versiyonun tüm bunlara rağmen düzgün şekilde çalıştığınnı fark edince, ana sayfayıda ona geçirelim dedik fakat onun da bir faydası dokunmadı. En nihayetinde yapmamız gerekeni bulduk ve gerçekleştirdik. 
Sorun ana sayfada otomatik güncelleme olmasına rağmen insanların devamlı F5 yada güncelle tuşuna basması idi. Bu yüzden ana sayfada bir blog vermek yerine sistemi iç sayfaya yönlendirme yaptık. Bu şekilde sistem mobil sitedeki gibi daha rahatladı. Böylece ana sayfanın üzerinden yük gidince sitede az çok tepki verebilir hale geldi. 
Fakat bu seferde iç sayfanın kendi kendini güncelleme scripti olmadığı için kullanıcılar devamlı F5'e basarak bizi felç etmeye devam ettiler bizde otomatik güncelleme sistemini ekledik ve yazıyla da belirttik. 
Fakat trafiğin ve talebin yüksekliği canlı blog sisteminin problemlerinden ötürü değil. Sitemize gelen trafikten dolayı idi. Normalden çok çok yavaş hizmet verdiğimiz ve çoğu kullanıcıyı beklettiğimiz halde sitede normalin iki kat trafik yarattık yinede iki kat değil 10-20 katınada cevap verebilecek bir optimizasyona gitmemiz gerekiyor.
Bunlarla alakalı optimizasyonları en kısa zamanda gerçekleştirip, gelecekte artık önemli lansmanlarda daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız.  
Merak edenler için lansman esnasında ben dahil ofiste hazır bulunan kişi şu şekilde ; Programcılar Ümit Çelik, Özgür Can Aydın, Burak Yavuzalp Tasarımcımız Numan Çebi, Editörler Erdi Özüağ, Ender Yıldız, Mustafa Çayırpınar ve video editörü Bahadır Bitirim. 
Birazdan ise izlemeyi sevenlere videolu olarak editörlerimiz tarafından hazırlanan, teması bugün ki lansman olan "video haber" programını bulabileceksiniz. Sonrasında okumayı sevenlere ilgili iPhone 4S ile sonuçlanan lansmanın değerlendirmeside sitede yer alacak.  

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m.t.y. 8 yıl en beğenilen
zaten şu an şoktayım.

apple ın neden kendi dibine dinamit koyduğunu düşünüyorum...

ilk defa apple ın çaresiz , rakiplerinden daha geride bir teknolojiyle ortaya çıktığına şahit oluyorum.

hep devrimlerin öncüsü firmaya bu yeni elbise yakışmadı.

olmadı apple.
zaten şu an şoktayım.apple ın neden kendi dibine dinamit koyduğunu düşünüyorum...ilk defa apple ın çaresiz , rakiplerinden daha geride bir...
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OverClocK1ng 8 yıl
Steve Jobs: "Müşteri sadakati konusunda ipin ucunu kaçırmış olabiliriz..."
Apple firmasının kurucu ortağı ve CEO'su Steve Jobs, Kaliforniya'daki şirket merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile piyasaya sürdükleri yeni ürünleri Iphone 4 ve müşteri sadakati konularında çarpıcı açıklamalarda bulundu. En baştan beri Iphone'a gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Steve Jobs, "Her şey iyi güzel de müşteri sadakati yaratma konusunda ipin ucunu biraz kaçırdık sanırım. Iphone'un yaratıcısı olarak ben bile bazı kullanıcılarımız kadar markayı sahiplenemediğimi, şu elimdeki aletle onlar kadar gurur duyamadığımı itiraf etmek zorundayım..." diyerek, ilginç mesajlar verdi.
"Beklentiler bizi de strese sokuyor"
Müşteri sadakatinin her firma gibi kendileri için de arzulanan bir durum olduğunu belirten Jobs, "Çok şükür bugüne kadar bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Yarın bir gün tuvalet kağıdı çıkarıp rulosuna 150$ fiyat biçsek onu almak için bile mağaza önlerinde sabahlayacak hatırı sayılır bir kitlemiz var."
"Pahalandıkça daha çok kıymete biniyor"
Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan usta CEO, bir muhabirin "Apple'ın yüksek fiyat politikasının da bu müşteri sadakatinde bir etkisi var mı?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Muhakkak yani, bir şey için ne kadar çok bedel ödüyorsanız o kadar çok bağlanırsınız. Misal bu Iphone'u biz 200 $'dan da az bir fiyata mal ediyoruz... Yani tamam, şöyle ele alınca benim de hoşuma gidiyor Allah için, güzel alet yaptık ama bir yandan olayın biraz da fiyatta bittiğini de itiraf etmek gerek. Iphone'u 300-400 dolara sattığımız ülkelerde nispeten daha sağlıklı bir müşteri profili görüyoruz mesela. Ama bunu 1000 küsur dolara sattığımız ülkeler de var (gülüşmeler)... ki yani o parayı da vermek için mağaza mağaza dolanıp sıra bekliyorlar (daha şiddetli gülüşmeler)... Oralarda durum iyice kontrolden çıkmış halde... ahahaha... sinirim bozuldu pardon..."
Alıntıdır...
Steve Jobs: "Müşteri sadakati konusunda ipin ucunu kaçırmış olabiliriz..."Apple firmasının kurucu ortağı ve CEO'su Steve Jobs, Kaliforniya'daki şirke...
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OverClocK1ng 8 yıl
Kısacası özelliklere bakıyorum.

Ekran aynı.
Kamera: Dehşet olsa ne olur ki. Kamera işte. İyi çekebilir. Samsung 16Mpixel i duyurdu.
1Gb Ram : Piyasada standart zaten. Çoğu telefonda var.
İşlemci: 1Ghz Çift Çekirdekli işlemci. Amerika'yı yeniden fethetmeye gerek yok. Standartların altında bile kalmış.
GPU: Bir tek o iyi. Ama bunun rakibi Galaxy S2 den %50 daha hızlı GPU su olan Samsung Exynos işlemcisi duyuruldu bile. Üstelik 1.5Ghz...
1080p video kayıt: Bu da ahım şahım bir şey değil. Birkaç telefonda var bile.
Siri Asistan: Güzel bir şey ama sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde olacak. Yani en değer katan özelliği de bizim işimize yaramıyor.

Yemişim o zaman iPhone4S i. Bu millet bunun için mi bu kadar bekledi, bunun için mi bu kadar yırtındı ?
Bu tantana bunun için miydi?
Kısacası özelliklere bakıyorum.Ekran aynı.Kamera: Dehşet olsa ne olur ki. Kamera işte. İyi çekebilir. Samsung 16Mpixel i duyurdu.1Gb Ram :...
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proyuris 8 yıl
İphone 5 çıkartmak kolay mı? İphone 5 çıkar 6 için beklentiler ayyuka çıkar. Öyle kolay değil bu işler. Siz HTC Samsung gibi firmalarla karşılaştırıyorsunuz ama şu an bir apple cephesine bakın birde diğerlerine. Biri yılda bir tane çıkarırken diğerleri herkese ulaşacam diye elli çeşit model sunup insanları seçim yapmaya zorluyorlar insanların kafasını karıştırıyorlar yahu acaba bu kadar para verdik tam karşılığını aldık mı diye düşündürüyor. hanginiz tam kapasite telefonun işlemcisini kullanıyor? Cep telefonuyla 3D modelleme mi yapacaksınız? Samsung un 1,5 ghz değil 2 ghz işlemcisi olsa ne olacak? Ne için kullanacaksınız? Yazılım geliştiriciler bu işlemcilere destek vermediği sürece samsung 4 ghz işlemci çıkarsa sanıyormusunuz ki tam kapasite kullanabileceksiniz? Android herşeye sahip olmak isteyen bir sistem. Kalkıpta samsung un veya diğer üreticilerin özel kapasitedeki işlemcilerine ayrıca destek sunmaz. Android için önemli olan stabil bir yapı. Niye riske girsin ki? Apple yazılım şirketi arkadaşlar. Apple ile sağlayacağınız faydaları ancak neye ihtiyacınız olduğuna karar verebilirseniz anlayabilirsiniz. Sadece sms telefon kullanan biriyseniz zaten apple almanız saçma olur. Yazılım tarafında apple çok güçlü kimse birbirini kandırmasın. Yazılım olmadan 5 ghz işlemcinin sadece turşusunu kurarsınız :-)
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sinuhe.s 8 yıl
Sorun degil reis buyutulecek bisey olmadi aksam

Yalniz dikkatimi ceken sey apple in insanlar nezdinde cok buyuk beklentilere sebeb olmasi

Yigilma ve kalabalik sadece meraktan kaynaklanmiyordu

Adamlar cazibe merkezi olmayi cok iyi beceriyorlar

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sportifsan 8 yıl
Adamların yapmasıda gerekmiyordu ki ? Samsung nokia kaç senedir bu piyasaya sürekli yenileyerek telefon soktular. Apple'da artık bir ürününü belkide birkaçını böyle yapmalıydı. Heleki şu patent davaları zamanında... bence çok güzel yaptılar iyi bir strateji. İphone 5 için meraklar dahada artacaktır. Reklamınıda çok iyi yaptı kaç senedir. Böyle bile gitse apple apple'dır aga
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CodeMachine 8 yıl
sportifsan
Bu bir strateji. Bence bazı patentleri almadan artık telefon yayınlamak istemiyorlar çok belli. Ürünü yükseltip pusuya yattılar bakalım samsung ve diğerleri bizsiz ne yapacak diye. İphone 5 ise yeni patentlerle çok güzel hal alacağını düşünüyorum.

Bu olmadı bir daha bahara diyorsun. sen beklemeye devam et.
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eozenir 8 yıl
Kagnaroos
eozenirya kim takar kilosu ucuz elmayı kaliteli mango varken.
Ayynen oyle. :) Secenkler Titan ve Nexus Primea indi.

ya elma elma diye millet gözünü verecek :) anlayan anladı.
iphonede andoridde kullandık yani. kafadan sallamıyoruz. andorid bana göre beter yani iphone işte ekranıyla uygulamalarıyla biraz iyi. ama lg yi vodafoneda gördüm windows 7 yüklüydü. gerçi mobile ie9 u test edemedim güncelleme daha yüklenmemişti. ama sonunda wp7 nin menüsünü yakından görünce işte aradığım bu dedim. ama arkadaşlar iphone almaya devam etsin. iphone 4s çıktı eskisini getirene 200 dolara geri alıyolarmış :) iyi kar yaptılar ama. benim yeteneksiz (iniz) halkım
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eozenir 8 yıl
ya kim takar kilosu ucuz elmayı kaliteli mango varken.
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Kagnaroos 8 yıl eozenir
eozenir
ya kim takar kilosu ucuz elmayı kaliteli mango varken.

Ayynen oyle. :) Secenkler Titan ve Nexus Prime'a indi.
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Xagdas 8 yıl
İyiki borsada Apple kağıdı almamışım, 4S öyle bi patlama yapmıcak kanaatimce. 4'ün arkasında kalır, kesin... Ama yılbaşında iPhone 5 duyurucaklarsa, o başka...
O kadar iPhone 5 kapağı haberi, toptan patladı. Bu da sana kapak olsun DH. Siteyi çakma Apple haberleriyle doldurma artık. :) :) :) :) :)
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SystemApps 8 yıl
Donanım haber kusura bakmayın ama bu kadar çöken bu kadar kısıtlamalı bir forum görmedim.Belki kalabalık olduğundandır ama sizin yaptığınız 1 ekmeğin içine 1 tane köfte koymak gibi birşey oluyor.Ne kadar ekmek o kadar köfte çalışmlarınıza başlamanızı temenni ediyorum.ayrıca siteyi o sunucudan bu sunucuya taşımızsınız ama bölümsonucanavarını kullanamazmıydınız ki?yada belli bir kısmını?sonuçta forum olarak entegrasyonu yapmışsınız oyun.donanımhaber.com gibi...
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OverClocK1ng 8 yıl
Ben esas su damlası şeklinde iPhone5 kılıfları üreten firmalara yanarım. Kaç tanesi batar şimdi...
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South Korean 8 yıl
hiç yoktan birşeyler yapmaya çalıştınız en azından
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knnkpln 8 yıl
Haberin şişirme olduğu zaten 1-2 gün evvel belli oldu.Apple gazetecilere davetiye yollayıp gelin tanıtım var demiş.
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Vipracing 8 yıl
Donanımhaber kendine yakışanı bir parça geçte olsa yaptı tebrikler&emeği geçenlere teşekkürler.

ip4s konusu hakkında : Arkadaşlar adamların elinde kendi değımleri ile çok sağlam bir tasarım&halen tedariğinde ara ara problem yaşanan bir cihaz mevcut.Bu cihaz kendinen önce çıkan iphoneların x misli kadar satmış bundan sonra da deli gibi satacaktır.Dolayısı ile ne Apple nede bir başkası 'sonuna kadar sağmadan' bu tasarımdan vaz geçmez.Bundan sonra gelicek olan model belki daha radikal yenlikler getirebilir.
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1megabayt 8 yıl
Başta Sylargray olmak üzere, tanıtımı takip etmemi sağlayan herkese teşekkür ederim.
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