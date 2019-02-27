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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone fiyatlarında indirim için ilk adım atıldı

Apple CEO'su Türkiye’de iPhone fiyatlarının düşeceğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından indirim için ilk adım atıldı. Servis fiyatlarında indirime gidildi.
2 ay
17,7b
1
61
iPhone
Yusuf Akbaş
Yazar
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Apple CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz Kasım ayında verdiği röportajda Türkiye’deki iPhone satışlarının düşük olmasından yakınmış Ocak ayında verdiği röportajda ise Türkiye’de iPhone fiyatlarının düşeceğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından indirim için ilk adım atıldı. Servis fiyatlarında indirime gidildi.

‘Diğer Hasar’ olarak adlandırılan onarım fiyatlarında indirime gidildi. Ekran ve pil değişim ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. En büyük fiyat değişimi iPhone Xs Max’te yaşandı. Servis ücreti 700 TL düştü. iPhone XS Max’in Ardından 500 TL indirim ile iPhone 8 ve iPhone 7 Plus’ın servis ücretlerinde önemli bir düşüş yaşandığını görüyoruz.

Tim Cook, Ocak ayında indirimin müjdesini vermiş ancak fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. iPhone Xs ve XR ailesinin en büyük rakibi olarak Samsung Galaxy S10 ailesi ülkemizde satışa sunuldu. iPhone XR’ye rakip olan Galaxy S10e modeli 5500 TL’ye, iPhone Xs Max’e rakip olan Galaxy S10+ ise 7500 TL’ye satılıyor.

Satış fiyatlarında henüz indirime gitmeyen Apple, 2016 yılında piyasaya sürülen iPhone 7 Plus 128 GB’ı 6599 TL’ye yani geçtiğimiz hafta satışa çıkan Galaxy S10 ile aynı fiyata satıyor. Galaxy S10 fiyatları karşında Apple’ın ciddi ölçüde indirime gitmesi gerekecek.



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Kusadasi76 2 ay en beğenilen
Ağam bizimle eğleniy
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Led Zeppelin 2 ay
S10+ hediyeleri ile birlikte 7500 tl, başka da sözüm yok.
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emre0102 2 ay
Hala uçuk, 1 yıl önceki fiyatlar bile çok geliyordu. Onlar dahi artık hayal oldu.
Şu kılıfın fiyatını atıyorum, başka diyeceğim bişey yoktur.
apple.com/...
Hala uçuk, 1 yıl önceki fiyatlar bile çok geliyordu. Onlar dahi artık hayal oldu.Şu kılıfın fiyatını atıyorum, başka diyeceğim bişey yoktur.apple...
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ayıp oluyor beyler 1 ay
İndirim yalan oldu.
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seyhmus21 1 ay ayıp oluyor beyler
İndirim beklemeyin Tim cook yapsa bile bizimkiler ötv ya da başka bir vergi daha ekleyerek bindirim yapar almak isteyen beklemesin
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Uçan_Kuş 1 ay yeni yorumcu
Yalaaaannnnn
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cedric... 2 ay
Apple ile ne alakası var s10 7500 tl piyasa fırladı kafanız çalışsın azcık.
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scorpion20 2 ay
sudan ucuz
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Gravaze 2 ay
Xr ve airpods için aylardır indirim bekliyordum bu haberler de almamı engelliyor açıkçası. Apple indirim yapmayacaksa bu haberlerle ayağına sıkıyor haberi yok.
Dolar çıktı bindirdiler, dolar düştü gram indirim olmadı. Tim Kuk çıktı satıştan memnun değiliz dedi indirim gelecek diye haber çıktı bekleye bekleye telefonlar eskidi, alacak olsam bile almayacağım bu gidişle. Beter olsunlar, vergisi falan neyse de adamlar vergisiz bile fazla fiyattan satıyor. Apple'ın 1000 dolar'lık telefonu 9900 tl Samsung'un 1000 dolar'lık telefonu 7500 tl. Aradaki 2400 tl nereye gidiyor?
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Paetzold 2 ay
Tam bir komedi
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El_domingo 2 ay
Altı ustu telefon yapacagı iş belli..
Neredeyse 5 senedir lg g2 kullanıyorum hala tum ihtiyaclarımı görüyor.
Bugun ise Orta seviye cihazlarda genel olarak tum ihtiyaclarınızı fazlasıyla görecektir..15 yasındaki cocuguma aldıgım 1500tl lik xiaomi a2 oyun dahil tum işini tamamiyle gördü orneğin..
Neye nekadar ihtiyacınız varı anlayıp, ihtiyacalarınız doğrultusunda zaten kıt olan kaynagınızı o yonde kullanmak bence en doğrusu.
gelinen noktada apple yenilikçi yada farklı hiçbirsey vaad etmiyor.stabilite program çeşitliliğ ve belli standartlarda cihaz kalitesini çin malı uygun fiyatlı markalar yakaladı hatta geçtiği cok nokta var...
Bu saatten sonra bu tur cihazlar yuksek meblalağlar odemek cok da makul gözükmüyor..apple cihaz satışlarıda bu durumun habercisi.
aşağıdaki mesajı 2012 yılında atmısım hala aynı durum gecerli.. forum.donanimhaber.com/...
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felixamor 2 ay
iPhone X kullanıyorum Allah korusun camı kırılsa ayvayı yedik! Bunlar nasıl fiyatlar böyle? (4.800 TL’ye almıştım yurtdışından)
Sanırım iyiden iyiye ulaşılmaz oldu iPhone fiyatları. iPhone X kullanılmaz hale gelince el mahkum bir Xiaomi amiral gemisi alacağım artık.
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Askaparta 2 ay
İndirim diğerlerine olmuş. Diğerin değeri ne belli olmaz.
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darkmet86 2 ay
Xiaomi hepsini tokatlicak
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