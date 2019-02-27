iPhone fiyatlarında indirim için ilk adım atıldı

Apple CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz Kasım ayında verdiği röportajda Türkiye’deki iPhone satışlarının düşük olmasından yakınmış Ocak ayında verdiği röportajda ise Türkiye’de iPhone fiyatlarının düşeceğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından indirim için ilk adım atıldı. Servis fiyatlarında indirime gidildi.

‘Diğer Hasar’ olarak adlandırılan onarım fiyatlarında indirime gidildi. Ekran ve pil değişim ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. En büyük fiyat değişimi iPhone Xs Max’te yaşandı. Servis ücreti 700 TL düştü. iPhone XS Max’in Ardından 500 TL indirim ile iPhone 8 ve iPhone 7 Plus’ın servis ücretlerinde önemli bir düşüş yaşandığını görüyoruz.

Tim Cook, Ocak ayında indirimin müjdesini vermiş ancak fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. iPhone Xs ve XR ailesinin en büyük rakibi olarak Samsung Galaxy S10 ailesi ülkemizde satışa sunuldu. iPhone XR’ye rakip olan Galaxy S10e modeli 5500 TL’ye, iPhone Xs Max’e rakip olan Galaxy S10+ ise 7500 TL’ye satılıyor.

Satış fiyatlarında henüz indirime gitmeyen Apple, 2016 yılında piyasaya sürülen iPhone 7 Plus 128 GB’ı 6599 TL’ye yani geçtiğimiz hafta satışa çıkan Galaxy S10 ile aynı fiyata satıyor. Galaxy S10 fiyatları karşında Apple’ın ciddi ölçüde indirime gitmesi gerekecek.