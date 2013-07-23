iPhone için fotoğraf filtre uygulaması: Pic Noir

iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile çektiği fotoğrafları düzenlemekten hoşlanan kullanıcılar için geliştirilen en son fotoğraf filtre uygulamalarından Pic Noir, ortaya oldukça değişik sonuçlar çıkartabiliyor.

Fotoğrafları meşhur "Sin City" filminin atmosferine büründürebilen Pic Noir uygulaması, ayrıca farklı ışık düzenleme seçeneklerine ve efektlerine, renk ayarlamalarına ve fotoğraflar için birçok farklı çerçeve seçeneğine sahip. Hazırlanan fotoğrafların Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar üzerinde paylaşılmasına imkan veren uygulama, farklı ara yüz tasarımıyla da dikkat çekiyor.

5,49 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Pic Noir uygulamasına Apple App Store üzerinde ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id667216217?mt=8