iPhone 4'ün Retina ekranı gerçekten gözün sınırlarını aşıyor mu ?

Geçtiğimiz hafta WWDC 2010'la birlikte Apple, iPhone 4'ü gün yüzüne çıkardı. Bir senelik aranın ardından WWDC'de sahneyi Phil Schiller'den alan Steve Jobs, ortada 100'den fazla yeniliğin bulunduğunu ancak zaman sıkıntısından dolayıo bu yeniliklerden 8 tanesi üzerinde duracağını ifade etmişti. Neydi bu yenilikler kısaca hatırlayalım;

Yeni dizayn

Retina Ekran

A4 Yongası

Jiroskop Sensörü

Arka aydınlatmalı sensör destekli 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera

iOS 4

iBooks

iAd

iBooks, iAd, Kamera ve diğer yenilikler bir yana iPhone 4 en çok "Retina Ekranı"yla dikkatleri üzerine topluyor. Apple mühendisleri bir pikselin genişliğini 74 mikrometreye kadar azaltarak 3,5 inçe 4 kat daha fazla piksel sığdırmayı başarmışlar ve yeni iPhone'un inç başına 326 piksel yani 960x640 piksel çözünürlük sunmasının altına imza atmışlardı. Elbette iPhone 4'ün ekranında farklılık çözünürlüğünden ibaret değil. Yeni iPhone 4'de özellikle renklerde canlılık ve geniş görüş açısı sağlayan IPS panel kullanılmış, aydınlatma içinde LED teknolojisinden yararlanılmış.

iPhone 4'ün Retina ekranına kısaca değindikte sonra, retina ekranıyla iPhone 3Gs ve 3G'e kurduğu üstünlüğe görsellerle biraz daha yakından bakalım. İlk görselimiz, New York Times'ın sitesinin iPhone 4 ve iPhone 3Gs'in ekranlarında nasıl görüldüğünü gösteriyor;

Üstte iPhone 4, altta iPhone 3Gs. Retina ekranıyla iPhone 4, iPhone 3Gs'e netlikte büyük üstünlük kurmayı başarıyor.

iPhone 4'den alınani, 1:1 ölçülerindeki ekran görüntüsü. Apple mühendisleri bu çözünürlüğü 3,5 inçe sığdırmayı başarmışlar.

Peki Apple, iPhone 4'ün ekranını neden Retina Ekran diye isimlendirdi ? Bu sorunun cevabını Steve Jobs, yaklaşık 10-12 inç için yani portatif bir elektronik cihazının ideal kullanım uzaklığında retinanın maksimum 300ppi'i algılaması olarak vermişti. Yani Apple, iPhone 4'ün ekranıyla insan gözünün sınırlarını aştıklarını iddia ediyor. Fakat bu iddia yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda; İnsan gözünün kapasitesi...

Apple'ın iddiasına itiraz görüntüleme teknolojileri üzerindeki çalışmalarıyla bilinen ve eğitimini Princeton ile Columbia Üniversitelerinde tamamlayan bir mühendisten geldi. Yaklaşık 21 sene önce DisplayMate şirketini kuran ve bu zamana kadar şirketin başkanlığını yöneten, bu alandaki uzman isimlerden, Dr. Raymond Soneira; iPhone 4'ün ekranının önemli bir adım olduğunu ancak Apple'ın retina hakkında ortaya attığı iddia doğru olmadığı söylüyor. Soneira'a göre yaklaşık 10-12 inç uzaklıktaki bir ekran için retinanın algıladığı piksel sayısı inç başına 447 yani iPhone 4'ün sahip olduğu piksel sayısından yaklaşık %37 daha fazla. Soneira, Apple'ın iddiasındaki 300ppi limitinin ancak 18 inç yani bir elektronik cihazın tutulabileceği ideal konumda daha fazla uzaklıkta geçerli olduğunu belirtiyor. Ancak Soneira Apple'ın iddialarına karşı yaptığı bu açıklamanın iPhone 4'ün kötü bir elektronik cihaz olduğu anlamına gelmeyeceğinin altını çiziyor.

Soneira'nın bu açıklamaları sonrası kimi kesimler Apple'ın tüketiciyi yanlış bilgilendirdiğini ve önümüzdeki dönemde bununla ilgili tüketici dernekleri ile karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

Fakat Soneira'nın bu açıklamalarına rağmen iPhone 4 ile iPhone 3Gs'i kıyaslama fırsatı yakalayan MacWorld ekibi, Retina ekranın farkının aşikar olduğunu ve Apple'ın iddia ettiği gibi iPhone 4 üzerinde piksel farkedemediklerini belirtiyor ve ekranla ilgili şunları söylüyor;

"iPhone 3Gs'deki yazılar yeterince okunabilir ancak karelenmeler gözden kaçmıyor. Fakat iPhone 4'de pikselleri farketmek mümkün değil, yazılar aynı dergi okurken göründüğü gibi gözüküyor."

Macworld'ün açıklamalarını bir kenara bırakırsak özellikle Amerika'da Apple'ın yıllar önce iPod ile karşı karşıya kaldığı tüketici davalarını göz önüne alırsak, Soneira'nın açıklamaları sonrası Apple'ın Retina iddiasıyla ilgili başının ağrayabileceğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Ancak Soneira'nın dediği gibi bu davalar iPhone 4'ün ekranının kötü olduğu anlamına gelmediğini ve iPhone 4'ün ekranının görüntüleme açısından önemli bir adım olduğunu belirtmemizde fayda var.