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iPhone 4'ün Retina ekranı gerçekten gözün sınırlarını aşıyor mu ?

Apple'ın iddia ettiği gibi iPhone 4'ün ekranı retinanın görebileceğinden daha fazla mı piksel sunuyor ?
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,8b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta WWDC 2010'la birlikte Apple, iPhone 4'ü gün yüzüne çıkardı. Bir senelik aranın ardından WWDC'de sahneyi Phil Schiller'den alan Steve Jobs, ortada 100'den fazla yeniliğin bulunduğunu ancak zaman sıkıntısından dolayıo bu yeniliklerden 8 tanesi üzerinde duracağını ifade etmişti. Neydi bu yenilikler kısaca hatırlayalım;

  • Yeni dizayn
  • Retina Ekran
  • A4 Yongası
  • Jiroskop Sensörü
  • Arka aydınlatmalı sensör destekli 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera
  • iOS 4
  • iBooks
  • iAd

iBooks, iAd, Kamera ve diğer yenilikler bir yana iPhone 4 en çok "Retina Ekranı"yla dikkatleri üzerine topluyor. Apple mühendisleri bir pikselin genişliğini 74 mikrometreye kadar azaltarak 3,5 inçe 4 kat daha fazla piksel sığdırmayı başarmışlar ve yeni iPhone'un inç başına 326 piksel yani 960x640 piksel çözünürlük sunmasının altına imza atmışlardı. Elbette iPhone 4'ün ekranında farklılık çözünürlüğünden ibaret değil. Yeni iPhone 4'de özellikle renklerde canlılık ve geniş görüş açısı sağlayan IPS panel kullanılmış, aydınlatma içinde LED teknolojisinden yararlanılmış.

iPhone 4'ün Retina ekranına kısaca değindikte sonra, retina ekranıyla iPhone 3Gs ve 3G'e kurduğu üstünlüğe görsellerle biraz daha yakından bakalım. İlk görselimiz, New York Times'ın sitesinin iPhone 4 ve iPhone 3Gs'in ekranlarında nasıl görüldüğünü gösteriyor;

iPhone 4'ün Retina ekranı gerçekten gözün sınırlarını aşıyor mu ?
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Üstte iPhone 4, altta iPhone 3Gs. Retina ekranıyla iPhone 4, iPhone 3Gs'e netlikte büyük üstünlük kurmayı başarıyor.

iPhone 4'ün Retina ekranı gerçekten gözün sınırlarını aşıyor mu ?
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iPhone 4'den alınani, 1:1 ölçülerindeki ekran görüntüsü. Apple mühendisleri bu çözünürlüğü 3,5 inçe sığdırmayı başarmışlar.

Peki Apple, iPhone 4'ün ekranını neden Retina Ekran diye isimlendirdi ? Bu sorunun cevabını Steve Jobs, yaklaşık 10-12 inç için yani portatif bir elektronik cihazının ideal kullanım uzaklığında retinanın maksimum 300ppi'i algılaması olarak vermişti. Yani Apple, iPhone 4'ün ekranıyla insan gözünün sınırlarını aştıklarını iddia ediyor. Fakat bu iddia yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda; İnsan gözünün kapasitesi...

Apple'ın iddiasına itiraz görüntüleme teknolojileri üzerindeki çalışmalarıyla bilinen ve eğitimini Princeton ile Columbia Üniversitelerinde tamamlayan bir mühendisten geldi. Yaklaşık 21 sene önce DisplayMate şirketini kuran ve bu zamana kadar şirketin başkanlığını yöneten, bu alandaki uzman isimlerden, Dr. Raymond Soneira; iPhone 4'ün ekranının önemli bir adım olduğunu ancak Apple'ın retina hakkında ortaya attığı iddia doğru olmadığı söylüyor. Soneira'a göre yaklaşık 10-12 inç uzaklıktaki bir ekran için retinanın algıladığı piksel sayısı inç başına 447 yani iPhone 4'ün sahip olduğu piksel sayısından yaklaşık %37 daha fazla. Soneira, Apple'ın iddiasındaki 300ppi limitinin ancak 18 inç yani bir elektronik cihazın tutulabileceği ideal konumda daha fazla uzaklıkta geçerli olduğunu belirtiyor. Ancak Soneira Apple'ın iddialarına karşı yaptığı bu açıklamanın iPhone 4'ün kötü bir elektronik cihaz olduğu anlamına gelmeyeceğinin altını çiziyor.

Soneira'nın bu açıklamaları sonrası kimi kesimler Apple'ın tüketiciyi yanlış bilgilendirdiğini ve önümüzdeki dönemde bununla ilgili tüketici dernekleri ile karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

Fakat Soneira'nın bu açıklamalarına rağmen iPhone 4 ile iPhone 3Gs'i kıyaslama fırsatı yakalayan MacWorld ekibi, Retina ekranın farkının aşikar olduğunu ve Apple'ın iddia ettiği gibi iPhone 4 üzerinde piksel farkedemediklerini belirtiyor ve ekranla ilgili şunları söylüyor;

"iPhone 3Gs'deki yazılar yeterince okunabilir ancak karelenmeler gözden kaçmıyor. Fakat iPhone 4'de pikselleri farketmek mümkün değil, yazılar aynı dergi okurken göründüğü gibi gözüküyor."

Macworld'ün açıklamalarını bir kenara bırakırsak özellikle Amerika'da Apple'ın yıllar önce iPod ile karşı karşıya kaldığı tüketici davalarını göz önüne alırsak, Soneira'nın açıklamaları sonrası Apple'ın Retina iddiasıyla ilgili başının ağrayabileceğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Ancak Soneira'nın dediği gibi bu davalar iPhone 4'ün ekranının kötü olduğu anlamına gelmediğini ve iPhone 4'ün ekranının görüntüleme açısından önemli bir adım olduğunu belirtmemizde fayda var.


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DH Misafiri 6 yıl
HORTLATTIK ÇATLATIYORUZ
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DH Misafiri 7 yıl
Bu retina ekranı yıllar önce Sharp firması ile JSR firması ortaklaşa ürettiler ancak zamanın koşullarına göre ihtiyaç duyulmaması ve maliyet yüksekliği nedeni ile üretimleri yapılmamıştır. Şimdilerde bunu Apple ele almış ve asıl ismi SHA (Super High Aperture)'super yüksek açıklık' iken bugün apple tarafından retina olarak adlandırılmaya çalışılıyor ancak insan retina sına oranla % 37 daha az çözünürlüğe sahiptir, gelecekte bu tanımlama ve pazarlama taktiği Apple ın başını ağrıtacaktır. Ayrıca kısa bir süre içinde HD diye satılan TV lerimiz bundan böyle yeni bir isim ve çözünürlük ile satılacaklar, ister retina ister SHA densin, çözünürlükleri minumum 2048 X 1536 olacaktır.
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legolas4121 7 yıl
Evde full HD televizyonun vAr ilgimi çekmiyor iphoneden izliyorum dizi film vs ah bide NBA tv yi açabilsem playoff lar ne izlenir 4s den :)
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BurakTirpanli 7 yıl
Çok iyi bir şey Retina Ekran... Şu Android fanları'da **k atmayı bırakın artık... Kedi ciğer meselesine benzediniz.
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cnryldz 7 yıl
adamlar yapmış
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clearsky 7 yıl BurakTirpanli
iMonster

Çok iyi bir şey Retina Ekran... Şu Android fanları'da **k atmayı bırakın artık... Kedi ciğer meselesine benzediniz.

2 yıl önceki konuyu hortlatma amacınız ne retina ekran tartışması mı kaldı 1280*720 ekranlar çıkmışken...
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DH Misafiri 9 yıl
Ekran daha iyi duruyor görünen o ki ekran için de birkaç değişiklik var.
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LeyLu 9 yıl
adamlar yapmış yine ya
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DH Misafiri 9 yıl
ARKADAŞLAR BÜTÜN YORUMLARI OKUDUM. SADECE ŞUNU ÖYLEMEKİÇİN YAZDIM. BEN 2 YIL MOTOROLA C113a KULLANDIM HANİ O KARŞIDAN SESİNİZİ TEKRAR DUYURAN RADYASYONDAN KULAKLARI YAKAN TELEFON. SONRA N97 YE UÇTUM BİR ANDA ANCAK EN FAZLA 2 AY DAYANABİLDİM ALLAHIM O NEYDİ ÖYLE BENİ KALPTEN GÖTÜRECEKTİ FLAŞI YAKINCA FOTONUN YARISINDA GÜNEŞ ÇIKIYORDU:)HELE SES KAYIT VE VİDEO KAYITTA SES Bİ GİDİYO Bİ GELİYO. DONMALARDAN BAHSETMEK BİLE İSTEMİYORUM O MERET Bİ DONDUMU ARKASINDAKİ BATARYAYI ÇIKARMAYANA KADAR GECMİYORDU SONRA BEKLE Kİ AÇILSIN CİHAZ.YA SONRA HEP ELEŞTİRDİĞİİM İPHONE BAKTIM ALMADIM AMA YAKLAŞIK BİR HAFTA KULLANDIM (3GS) ŞİMDİYE KADAR BEN SADECE İŞKENCE ÇEKTİRMİŞİM KENDİME DEDİM.SONUÇ OLARAK BU TAMAMEN ZEVK MESELESİ DEMİYORUM ÇÜNKÜ ADAMLARIM PRENSİBİ Bİ ÖZELLİK YETERİ KADAR KULLANIŞLI DEĞİLSE ADAMLAR KOYMUYO CİHAZA İYİ DE YAPIYOLAR N97 DE BİTON ÖZELLİK VARDI AMA TEL HAREKET ETMİYORDU YÜKÜNDEN. BENCE ARTIK ŞU NOKTADA KARAR VERMEK LAZIM EĞER SADECE TELEFON ALINACAKSA BENİM MOTORLA HER İŞİNİZİ GÖRÜR AMA YOK EĞER BEN BÜTÜN İŞİMİ TELEFONLA YAPMAK İSTİYORUM DENİLİYORSA KİMSE KUSURA BAKMASIN İPHONE KADAR HIZLI TASARIMI GÜZEL SAĞLAM VE KULLANIŞLI BİR DOKUNMATİĞE SAHİP VS ÖZELLİKLİ BAŞKA BİR TEL YOK. SEN DAHA İYİSİNİ YAP SENDEN ALALIM YAPAMIYORSAN SUS ADAMLAR YAPIYO BEN DE ALMAK İSTEMİYORUM AMA ŞUNU KABULLENMEK LAZIM EN İYİSİNİ ONLAR YAPIYOLAR..
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DH Misafiri 9 yıl

Apple teknolojiyi doğru metodlarla kullanışlı arayüzlerle insanlarla buluşturan firma.
Diğerleri kendi kendine teknoloji geliştiriyor.
...................................
:)) vay be Apple sen neymişssin böyle!..Apple ve diğerleri diyede ayırmış zuhaha...
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cemaziyeLahir 9 yıl
Apple'ın biri kuyuya bir taş atmış ..... :)
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ten_don 9 yıl
Benim midem bulandı artık iyice apple'dan da forumdan da(; Lg samsung vs. Teknoloji geliştirsin apple reklam yapsın, ,
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deagle100 9 yıl

ten_don
Benim midem bulandı artık iyice apple'dan da forumdan da(; Lg samsung vs. Teknoloji geliştirsin apple reklam yapsın, ,

Girmezsin kardeşim o zaman olur biter...;)
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Centauri 9 yıl

ten_don

Benim midem bulandı artık iyice apple'dan da forumdan da(; Lg samsung vs. Teknoloji geliştirsin apple reklam yapsın, ,


Apple teknolojiyi doğru metodlarla kullanışlı arayüzlerle insanlarla buluşturan firma.
Diğerleri kendi kendine teknoloji geliştiriyor.
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broodofqueen 9 yıl
ten_don

Benim midem bulandı artık iyice apple'dan da forumdan da(; Lg samsung vs. Teknoloji geliştirsin apple reklam yapsın, ,


Desteksiz sallamaya bir örnek daha. A4 işlemcisini, multitouch'ı, iOS4'ü kim geliştirdi biraderim? LG'mi yoksa Samsung'mu?
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