iPhone'lar sadece üç yılda bir büyük yenilik ile gelecek

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone'un, 2014 versiyonu ile karşılaştırıldığına sadece bazı küçük iyileştirmelerle gelen geçen yılki iPhone'dan çok da farklı olması beklenmiyor. Ancak tüm bu benzerliklerin arkasında tamamiyle bir strateji yatıyor. Nikkei tarafından yayınlanan rapora göre Apple, iPhone modellerinin piyasaya sürülme döngüsünü, her üç yılda bir büyük yükseltmeler sunulacak şekilde değiştirmiş durumda.

Bu da yeni tasarım, ekran tipi veya önemli kamera yükseltmeleriyle büyük revizyondan geçmiş iPhone modellerini ancak üç yılda bir görebileceğimiz anlamına geliyor. Diğer tüm versiyonlar ise oldukça küçük iyileştirmelerle gelecek. İddialara göre 6/6S/7 yinelemesi üç yıl boyunca benzer tasarımla sunulan ilk cihazlar olacak ancak bu model, gelecekte de devam ettirilecek. Yani geçen yılki gibi görünen bir iPhone istemiyorsanız 2017 yılını beklemeniz gerekecek. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek modelin AMOLED ekrana sahip ilk iPhone modeli olacağı söyleniyor.

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Apple'ın sürüm döngüsünü değiştirme kararı satışların yavaşlaması ve mevcut piyasa koşullarıyla ilgili. Bir başka nedeni de şu anda iPhone'lara dahil edilmeye değer dünyayı sarsacak yeni bir teknolojinin olmayışı. Yani iPhone 7 ile bizleri su geçirmezlik özelliği, daha iyi bir kamera (Plus modelinde çift lens ile) belki daha büyük bir pil ve 3.5mm kulaklık jakının kaldırılmasından daha fazla şeyler beklemiyor.

Şirketler inovasyon konusunda birbirleriyle yarışırken ve özellikle de Samsung gibi rakipleri daha yenilikçi ürünler çıkarmayı sürdürürken Apple, son birkaç yıldır duraklama dönemine girmiş durumda. Örneğin Galaxy S7 su geçirmezlik, kablosuz ve hızlı şarj gibi henüz iPhone'larda mevcut olmayan özelliklerle birlikte geliyor. Apple üç yılda bir büyük yükseltmeler yapmayı beklerken rakipleri yeni özellikler sunmaya devam ederlerse, potansiyel iPhone alıcıları gemiden ayrılarak bir Android cihaz satın alabilirler. Bu nedenle karar aynı zamanda şirket için çok büyük bir risk teşkil ediyor.

http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Apple-to-extend-iPhone-s-product-cycle