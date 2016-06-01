iPhone'lar sadece üç yılda bir büyük yenilik ile gelecek

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Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone'un, 2014 versiyonu ile karşılaştırıldığına sadece bazı küçük iyileştirmelerle gelen geçen yılki iPhone'dan çok da farklı olması beklenmiyor. Ancak tüm bu benzerliklerin arkasında tamamiyle bir strateji yatıyor. Nikkei tarafından yayınlanan rapora göre Apple, iPhone modellerinin piyasaya sürülme döngüsünü, her üç yılda bir büyük yükseltmeler sunulacak şekilde değiştirmiş durumda.
Bu da yeni tasarım, ekran tipi veya önemli kamera yükseltmeleriyle büyük revizyondan geçmiş iPhone modellerini ancak üç yılda bir görebileceğimiz anlamına geliyor. Diğer tüm versiyonlar ise oldukça küçük iyileştirmelerle gelecek. İddialara göre 6/6S/7 yinelemesi üç yıl boyunca benzer tasarımla sunulan ilk cihazlar olacak ancak bu model, gelecekte de devam ettirilecek. Yani geçen yılki gibi görünen bir iPhone istemiyorsanız 2017 yılını beklemeniz gerekecek. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek modelin AMOLED ekrana sahip ilk iPhone modeli olacağı söyleniyor.Ayrıca Bkz. "iPhone'larda 16GB seçeneği kalkıyor başlangıç modeli 32GB oluyor iddiası"
Apple'ın sürüm döngüsünü değiştirme kararı satışların yavaşlaması ve mevcut piyasa koşullarıyla ilgili. Bir başka nedeni de şu anda iPhone'lara dahil edilmeye değer dünyayı sarsacak yeni bir teknolojinin olmayışı. Yani iPhone 7 ile bizleri su geçirmezlik özelliği, daha iyi bir kamera (Plus modelinde çift lens ile) belki daha büyük bir pil ve 3.5mm kulaklık jakının kaldırılmasından daha fazla şeyler beklemiyor.
Şirketler inovasyon konusunda birbirleriyle yarışırken ve özellikle de Samsung gibi rakipleri daha yenilikçi ürünler çıkarmayı sürdürürken Apple, son birkaç yıldır duraklama dönemine girmiş durumda. Örneğin Galaxy S7 su geçirmezlik, kablosuz ve hızlı şarj gibi henüz iPhone'larda mevcut olmayan özelliklerle birlikte geliyor. Apple üç yılda bir büyük yükseltmeler yapmayı beklerken rakipleri yeni özellikler sunmaya devam ederlerse, potansiyel iPhone alıcıları gemiden ayrılarak bir Android cihaz satın alabilirler. Bu nedenle karar aynı zamanda şirket için çok büyük bir risk teşkil ediyor.
http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Apple-to-extend-iPhone-s-product-cycle Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslında Olması gereken söylenmiş. İşletim sistemi (OS) güncellemeleri ile bilinçli olarak yavaşlatılmasa, normalde 1 telefon 3 yıl kullanılmalı. 1 yada 2 yıl telefon değiştirmek için çok erken bir süre. 1 yılda nasıl bir teknoloji gelişiyor ki geçen sene aldığın telefonu değiştirmek istesin insan.
Tabi insanların kendi iç dünyalarındaki çelişkiler adamların ekmeğine yağ sürüyor ve birbirinden teknoloji olarak hiç bir farkı olmayan cihazlar ile bir firma ( apple) 40 Milyar Dolar kar sağlayacak satış rakamlarına ulaşıyorlar.
israfın boyutları ortada...
Üstad derdi ki...
israf, insanın içerisindeki alçaklık duygusunu örtme çabasıdır.
Sevgiyle Kalın.
Telefon görüntü olarak çevresindekilerinkinden geri kalmasın, şekli bozulmasında 3000 lira fiyatla 3310 özelliklerine sahip olsa da olur. Apple'a bu kullanıcı kitlesiyle hiçbirşey olmaz.
walla hi bıktım zırt pırt ayarlara girmekten, yok su geçirmezmiş hızlı şarjmış hikaye bana bunu yapsınlar yeter yaw
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