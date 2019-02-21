iQOO, 12 GB RAM ve Snapdragon 855'li canavarını 1 Mart'ta tanıtacak

Vivo’nun alt markası iQOO, 1 Mart tarihinde bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Tanıtım posteri tanıtılacak telefonun ismini göstermiyor. Ancak görünüşe bakılırsa ilk iQOO marka akıllı telefon üst düzey özelliklere sahip olacak. Zira posterde cihazın oldukça güçlü olacağına dair ifadeler bulunuyor.

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Şirket kısa süre önce akıllı telefonun temel özelliklerinden bazılarını bir poster aracılığıyla onaylamıştı. Cihaz, Snapdragon 855 yonga seti ve 12 GB RAM ile güçlendirilecek. Ayrıca Super HDR desteği ve 256 GB dahili depolama alanı ile geleceğini de belirtelim.

44W hızlı şarj desteği sunacak

https://www.weibo.com/6960161079/Hhv7fcTwR?from=page_1006066960161079

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İQOO'nun ilk akıllı telefonu,desteklikapasiteli pile sahip olacak. Model numarasının iseolduğu tahmin ediliyor. Aynı model numarası'in yanı sıra Çinli benchmark platformu'da ortaya çıktı. Master Lu aynı zamanda cihazın'lık varyantının olacağını da iddia ediyor.