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iQOO, 12 GB RAM ve Snapdragon 855'li canavarını 1 Mart'ta tanıtacak

Vivo'nun alt markası iQOO ilk akıllı telefonunu 1 Mart tarihinde duyuracağını gösteren bir poster yayınladı. Cihaz 12 GB RAM ve Snapdragon 855 yonga seti ile tam bir "canavar" olacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iQOO, 12 GB RAM ve Snapdragon 855'li canavarını 1 Mart'ta tanıtacak
Vivo’nun alt markası iQOO, 1 Mart tarihinde bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Tanıtım posteri tanıtılacak telefonun ismini göstermiyor. Ancak görünüşe bakılırsa ilk iQOO marka akıllı telefon üst düzey özelliklere sahip olacak. Zira posterde cihazın oldukça güçlü olacağına dair ifadeler bulunuyor.
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Şirket kısa süre önce akıllı telefonun temel özelliklerinden bazılarını bir poster aracılığıyla onaylamıştı. Cihaz, Snapdragon 855 yonga seti ve 12 GB RAM ile güçlendirilecek. Ayrıca Super HDR desteği ve 256 GB dahili depolama alanı ile geleceğini de belirtelim.

44W hızlı şarj desteği sunacak

İQOO'nun ilk akıllı telefonu, 44W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli pile sahip olacak. Model numarasının ise 1824A olduğu tahmin ediliyor. Aynı model numarası Geekbench'in yanı sıra Çinli benchmark platformu Master Lu'da ortaya çıktı. Master Lu aynı zamanda cihazın 8 GB'lık varyantının olacağını da iddia ediyor.
https://www.weibo.com/6960161079/Hhv7fcTwR?from=page_1006066960161079 Yorum Yaz
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tugares 2 ay
Kaptan Çin'i tanıtacaklar galiba 😄😝
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DH Misafiri 2 ay
marka ayiquuunmü
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hazarRS 2 ay
bu nasıl sunumdur, nasıl grafiktir, nasıl render'dır? Ekran kartı mı tanıtacaksınız yahu?
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foreveriphone 2 ay
Buraya 2098 de bile gelmeyecek cihazın neden reklamını yapıp sayfayı kirletiyorsunuz ki
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dodofran 2 ay
bu ne biçim marka ismi haqqaten çok mu aramışlar acaba iqoooooo
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Ussuz 2 ay
Bu ne arkadaş coin ismi gibi marka.
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