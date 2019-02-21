Samsung Galaxy S10'daki Bixby tuşuna farklı görev atanabiliyor

Samsung en son çıkardığı telefonlarda, dijital asistan Bixby'yi başlatmaya yarayan bir fiziksel tuşa yer veriyor. Ancak birçok kullanıcı bu tuşa farklı görev atayamamaktan şikayetçi. Zira Güney Koreli şirketin sanal asistanı henüz rakiplerinin gerisinde ve çoğu kullanıcı Bixby'yi kullanmak istemiyor.

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Başlangıçta bu tuşa farklı bir görev atamak mümkündü ancak daha sonra Samsung bunu engelledi. Ama bu konuda bazı iyi haberler var. The Verge internet sitesinin raporuna göre şirket Samsung Galaxy S10'u satın alan kullanıcılara bu ayrıcalığı sunuyor. Yani cihazı alanlar Bixby tuşunu başka uygulamaları etkinleştirmek için kullanabilecekler.

Bixby tuşu işe daha çok yarayacak

https://www.theverge.com/2019/2/20/18233819/samsung-galaxy-s10-bixby-button-remap-reassign

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Örneğin Galaxy S10 sahipleri bu tuşa görev atayarak bir kez basıncaveyagibi favori uygulamalarından birinin açılmasını sağlayabilecek. Bu durumda sanal asistan Bixby'yi etkinleştirmek için tuşabasılması gerekecek. Yani kısacası Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu satın alıp Bixby'yi kullanmayanlar için bu tuş bundan böyledurmayacak.