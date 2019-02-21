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Samsung Galaxy S10'daki Bixby tuşuna farklı görev atanabiliyor

Samsung'un son telefonlarında yer alan fiziksel Bixby tuşuna farklı bir işlev atamak mümkün değildi. Galaxy S10'da bu tuş başka uygulamaları etkinleştirmek için kullanılabiliyor.
2 ay
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11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung en son çıkardığı telefonlarda, dijital asistan Bixby'yi başlatmaya yarayan bir fiziksel tuşa yer veriyor. Ancak birçok kullanıcı bu tuşa farklı görev atayamamaktan şikayetçi. Zira Güney Koreli şirketin sanal asistanı henüz rakiplerinin gerisinde ve çoğu kullanıcı Bixby'yi kullanmak istemiyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung CEO'su Galaxy Home'un çıkış tarihini açıkladı"
Başlangıçta bu tuşa farklı bir görev atamak mümkündü ancak daha sonra Samsung bunu engelledi. Ama bu konuda bazı iyi haberler var. The Verge internet sitesinin raporuna göre şirket Samsung Galaxy S10'u satın alan kullanıcılara bu ayrıcalığı sunuyor. Yani cihazı alanlar Bixby tuşunu başka uygulamaları etkinleştirmek için kullanabilecekler.

Bixby tuşu işe daha çok yarayacak

Örneğin Galaxy S10 sahipleri bu tuşa görev atayarak bir kez basınca Instagram veya Spotify gibi favori uygulamalarından birinin açılmasını sağlayabilecek. Bu durumda sanal asistan Bixby'yi etkinleştirmek için tuşa iki kez basılması gerekecek. Yani kısacası Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu satın alıp Bixby'yi kullanmayanlar için bu tuş bundan böyle atıl bir şekilde durmayacak.
https://www.theverge.com/2019/2/20/18233819/samsung-galaxy-s10-bixby-button-remap-reassign Yorum Yaz
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alaz1903 2 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şu Bixby'i zorla yedirme sevdaları tam olarak bitmese de olumlu gelişme. Ear buds kablosuz kulaklıklarını beğendim, başka marka da olsa telefonumda kullanırım dedim. Ama kulaklıkta Bixby görevi olduğunu okuyunca vazgeçtim.
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scorpion20 2 ay
severek izliyoruz
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veteriner69 2 ay
Çok mutluyum.
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BumberShoot 2 ay
İşte inovasyon
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Galatas4ray 2 ay
Bixy tuşu başlı başına aptallık zaten türkiyede çalışmayan bir sisteme tuş koymuş.Samsungun en sevmedigim yani her ülkeye aynı anda güncelleme getirmemesi apple gibi her ülkeye verse güncellemeyi ne güzel olacak.Note 9 kullanıyorum elim ses tuşu yerine bixy gidiyor deli oluyorum.
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ezimuse 2 ay
Aaa çok güzelmiş. S9 alan kullanıcılarını enayi yerine koymak budur sanırım.
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intel7mix 2 ay ezimuse
Nasıl enayi yerine koymuş. Her yıl yenisi çıkmıyor mu zaten. Enayilik durumu olduğunu sanmıyorum.
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CWaRRioR 2 ay ezimuse
Muhtemelen güncellemeyle gelir, zor bir şey değil.
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samsung, akıllı telefon ve
7 etiket daha cep telefonu bixby tuş galaxy s10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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