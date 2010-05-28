iRiver ve LG'nin buluşması: LG-LB4400 "DAP Phone"

Dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi LG ile multimedya çözümlerinin lider ismi iRiver'ın imzasını taşıyan LG-LB4400 gün yüzüne çıktı... LG'nin telefon pazarındaki deneyimiyle iRiver'ın sayısal müzik çalarlardaki deneyiminin buluştuğu LG-LB4400, "DAP Phone (Dijital Audio Player Phone)" olarak anılıyor...

2.8 inç büyüklüğünde 240x480 piksel görüntü sağlayan AMOLED dokunmatik ekrana sahip olan DAP Phone; bünyesinde uzakdoğuda gün yüzüne çıkan telefonlarda görmeye alıştığımız DMB TV alıcısını bulunduruyor. Klasik bir telefon olarak LG'nin imzasını taşıyan LB4400'de iRiver'ın etkileriyse sayısal müzik çalar özelliklerinde ortaya çıkıyor. Bir sayısal müzik çalar olarak LB4400, Mp3, WMA, OGG, WAV, APE, FLAC, AAC, AAC+ ses formatlarını ve Dolby Surround Mobile desteği sunuyor..

Kore pazarında ne zaman satışa sunulacağı açıklanmayan telefonun, diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı da şimdilik bilinmiyor..