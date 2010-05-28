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iRiver ve LG'nin buluşması: LG-LB4400 "DAP Phone"

8 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi LG ile multimedya çözümlerinin lider ismi iRiver'ın imzasını taşıyan LG-LB4400 gün yüzüne çıktı... LG'nin telefon pazarındaki deneyimiyle iRiver'ın sayısal müzik çalarlardaki deneyiminin buluştuğu LG-LB4400, "DAP Phone (Dijital Audio Player Phone)" olarak anılıyor...

2.8 inç büyüklüğünde 240x480 piksel görüntü sağlayan AMOLED dokunmatik ekrana sahip olan DAP Phone; bünyesinde uzakdoğuda gün yüzüne çıkan telefonlarda görmeye alıştığımız DMB TV alıcısını bulunduruyor. Klasik bir telefon olarak LG'nin imzasını taşıyan LB4400'de iRiver'ın etkileriyse sayısal müzik çalar özelliklerinde ortaya çıkıyor. Bir sayısal müzik çalar olarak LB4400, Mp3, WMA, OGG, WAV, APE, FLAC, AAC, AAC+ ses formatlarını ve Dolby Surround Mobile desteği sunuyor..

Kore pazarında ne zaman satışa sunulacağı açıklanmayan telefonun, diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı da şimdilik bilinmiyor..


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DH Misafiri 8 yıl
iriver cowondan sonra ses konusunda en iyi firma.türkiyede fazla bilinmiyor olması sadece marka bağımlılığımızdan. ipodu nimetten sayan çok kişi var.tamam animasyonları menüleri falan güzel ama minnacık t2 bileçok daha başarılı bir sese sahip. birde fiyatları biraz yüksek diye pek cazip gelmiyor ürünleri çok kişiye.ama cidden telefonda iyi ses diyorsanız dikkate alın bu seçeneği. yoksa o musicedition diye satılan telefonlardaki yetersiz kalitedeki sesi dinlemeye devam edin.
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jokerwill 8 yıl
mubarek mp3 gibi
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Batuist 8 yıl
1337
28.05.2010 Saat: 08:30
ilginç bi telefon basit görünümlü kimse almaz bunu tr den :)

bu kadar olur.. bende bunu buralarda alan kimse olmaz diye düşünüyordum ki aynını yazmışsın.. demek aklın yolu birdir diye boşuna dememişler..
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configsYs 8 yıl
flac desteği olması süper.
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Inalough 8 yıl
ilginç bi telefon basit görünümlü kimse almaz bunu tr den :)
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mcebi001 8 yıl
wwaaaaww...iriver hee..

ses eminim mükemmeldir ...ama şekli konusunda arkadaşa katılıyorum umarım lg ülkemize daha şık bir tasarımla bu kombinasyonu getirir....
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