İTÜ Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açıldı

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Ülkemizde oyun sektörüne artan ilgi sonucu akademik anlamda da bu yönde adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İTÜ Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Bahar yarıyılında öğrenci almaya başlıyor.

İTÜ’de Bilgisayar-Bilişim ve Mimarlık Fakültelerinin desteğiyle açılan Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Programında video oyunu, ciddi oyunlar, simülasyon ve dijital etkileşim alanında çalışmak isteyen öğrencilere yönelik; oyun tasarımının temelleri, etkileşim tasarımı ve programlama, video oyunu tasarlama ve geliştirme, arttırılmış ve sanal gerçeklik gibi konuları kapsayan bir eğitim verilecek.

Oyun tasarımı, oyun geliştirme, görsel modelleme, sanal gerçeklik, yapay zeka, etkileşim ve arayüz eğitimleri verilecek. Eğitim sonucunda küresel çapta uzmanlık bilgisine sahip yenilikçi bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Başvuru önkoşulları

16 kişilik kontenjana sahip Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı için başvuru önkoşulları şöyle:

Kabul edilen programlar: Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak- Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı

Min. Lisans notu: 2,6 (100'lük Not: 67.33)

Min. ALES notu: 70