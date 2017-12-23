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İTÜ Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açıldı

Ülkemizde oyun sektörüne artan ilgi sonucu pek çok akademik atılım gerçekleştirildi. Son olarak İTÜ Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açılışı yapıldı.
1 yıl
2,6b
1
19
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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İTÜ Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açıldı
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Ülkemizde oyun sektörüne artan ilgi sonucu akademik anlamda da bu yönde adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İTÜ Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Bahar yarıyılında öğrenci almaya başlıyor.
İTÜ’de Bilgisayar-Bilişim ve Mimarlık Fakültelerinin desteğiyle açılan Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Programında video oyunu, ciddi oyunlar, simülasyon ve dijital etkileşim alanında çalışmak isteyen öğrencilere yönelik; oyun tasarımının temelleri, etkileşim tasarımı ve programlama, video oyunu tasarlama ve geliştirme, arttırılmış ve sanal gerçeklik gibi konuları kapsayan bir eğitim verilecek.

Oyun tasarımı, oyun geliştirme, görsel modelleme, sanal gerçeklik, yapay zeka, etkileşim ve arayüz eğitimleri verilecek. Eğitim sonucunda küresel çapta uzmanlık bilgisine sahip yenilikçi bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Başvuru önkoşulları 

16 kişilik kontenjana sahip Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı için başvuru önkoşulları şöyle:

Kabul edilen programlar: Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak- Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı

Min. Lisans notu: 2,6 (100'lük Not: 67.33)

Min. ALES notu: 70


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TheLastNinja 1 yıl en beğenilen
neden 2,6 lisans ortalaması istiyorlar ki? Adamın yeteneği vardır yazılıma ama lisans notu daha düşük olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +11
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vamp 1 yıl
Oyun yapımı ile alakası olmayan herkes girebilir yani. Anladım ben sizi. Tabi. Bütün meslekleri yaktınız herkesi vasıflı işsiz yaptınız birde bunu becerin tam olsun. Kardeşim bu ne rezillik ya. Oyun yapımı beceri işidir. Diploma ile ne alakası var okul puanıyla alesle. Zaten bu konuda kendini yetiştirmiş birsürü insan var onlara devlet olarak bir studyo açsanıza. Adamda müthiş bilgi var 5000TL lik pc toplayacak parası yok. Piyasa bu adamlarla kaynıyor devlette bu potansiyeli yok sayıyor. Bunlarda oyundan bir haber olan birçok kimseyi bölüme davet ediyor. Kardeşim bir oyunda mimari olarak eksik birşey hissedilirse studyoya bir mimar çağırırsınız o da şöyle olsa daha iyi olur diye uyarır işi yapan adamda öyle çizer beraber projeyi bitirirler. Mimarları neden oyun yapımcısı yapıyorsunuz? İnsan bir ülkeden hergün biraz daha umut keser mi? YAa ben mimar değilim 3dsmaxte yaptığım çizimleri gerçekçiliği gören mimarlar yamulup kalıyor. Ben müzisyenim ya. Onunda eğitimini almadım ayrıca. Bu memleket her tarafından dökülüyor arkadaş.
Oyun yapımı ile alakası olmayan herkes girebilir yani. Anladım ben sizi. Tabi. Bütün meslekleri yaktınız herkesi vasıflı işsiz yaptınız birde bunu becerin tam o...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
INumber1OneI 1 yıl
bunun için sanırım 5 sene dersten başımızı kaldırmamamız gerekiyor
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DH Misafiri 1 yıl
Yüksek lisans programlarının amacı akademisyen ve piyasada Senior Developer ünvanıyla çalışabilecek insanlar yetiştirmektir. Indie oyun yapmak isteyen alaylılar daha başarılı olabilirler tabi ki, onların zaten yüksek lisansa ihtiyacı yoktur. Bu program İTÜ adından da belli olduğu üzere tek kişilik ordu türünden insanlar değil akademi ve sektörün ihtiyaç duyduğu high end beyaz yakalılar yetiştirmeyi hedeflediği için not ortalaması ve ALES istemeleri portfolyoya bakmamaları normal.
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DH Misafiri 1 yıl
2.6 zaten yüksek lisans ortalaması ve İTÜ için düşük bir ortalama, teorik falan diye ağlanmaya gerek yok bütün dünyada bilgisayar mühendisliği eğitimi böyle, beğenmiyorsan sen de üniversitede yüksek lisans yapmazsın.
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FoxyDogy 1 yıl
Bahçeşehir de LAB açıldı da ne oldu?
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl FoxyDogy
Öyle hakikaten
Benim şahsi düşüncem o community'nin başından hiç birşey olmadıpı yönünde idi.
Burada insanları küçümsemiyorum. Developer Odasını oraya amatörce koyup bırakana lafım.
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FoxyDogy 1 yıl
Bahçeşehir de LAB açıldı da ne oldu?
1 Yanıt Yanıtla +1
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FoxyDogy 1 yıl
Bahçeşehir de LAB açıldı da ne oldu?
1 Yanıt Yanıtla +1
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vamp 1 yıl
Oyun yapımı ile alakası olmayan herkes girebilir yani. Anladım ben sizi. Tabi. Bütün meslekleri yaktınız herkesi vasıflı işsiz yaptınız birde bunu becerin tam olsun. Kardeşim bu ne rezillik ya. Oyun yapımı beceri işidir. Diploma ile ne alakası var okul puanıyla alesle. Zaten bu konuda kendini yetiştirmiş birsürü insan var onlara devlet olarak bir studyo açsanıza. Adamda müthiş bilgi var 5000TL lik pc toplayacak parası yok. Piyasa bu adamlarla kaynıyor devlette bu potansiyeli yok sayıyor. Bunlarda oyundan bir haber olan birçok kimseyi bölüme davet ediyor. Kardeşim bir oyunda mimari olarak eksik birşey hissedilirse studyoya bir mimar çağırırsınız o da şöyle olsa daha iyi olur diye uyarır işi yapan adamda öyle çizer beraber projeyi bitirirler. Mimarları neden oyun yapımcısı yapıyorsunuz? İnsan bir ülkeden hergün biraz daha umut keser mi? YAa ben mimar değilim 3dsmaxte yaptığım çizimleri gerçekçiliği gören mimarlar yamulup kalıyor. Ben müzisyenim ya. Onunda eğitimini almadım ayrıca. Bu memleket her tarafından dökülüyor arkadaş.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl vamp
Hocam maksadı show ve kendi etkinliğini pr olarak göstermeye çalışan bir kurum'dan ne bekliyorsun ki?.
Stüdyo açıp içine hevesli gençleri, yetiştirilmeye uygun ve bunuda tecrübeli bir birey ile sağlamak yerine olayı allayıp budalıyorlar ve sonuç yine hiç birşey.
Planlama,uygulama ve sonuç aşamaları nedir nasıl yapılır daha bunu bile bilmiyorlar kaldı ki global çapta bir proje geliştirebilsinler.
Kendileri için tek önemli olan medya'ya şunu bunu yaptık demek. Başka hiç birşey değil
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TetraYazilim 1 yıl
Sadece teoride başarılı olanları seçin, sonra bi cacık olmasın.
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TheLastNinja 1 yıl
Çocukken Coomodore 64 ile 64'ler dergisiyle gelen (veya teleteknik, tam hatırlayamıyorum) ek dergiler ile BASIC örnek programlarını yazardık. Ufak tefek rakam, virgül gibi hatalarımız olurdu. Satır numaraları ile başlardık yazıya 10 (KODLAR).... 20 (KODLAR)... peek, poke ....
Sonrasında AMIGA 500 ile AMOS BASIC ile tanıştım. Grafik çizmeye çalışır (DELUXE PAINT 4 olmalı) sonra AMOS ile bir şeyler yapmaya çalışırdım. Sprite ları çizgi film gibi kare kare çizmek gerektiğini anlamıştım ama maalesef grafik yeteneğim pek yoktu. Oradan buradan edindiğim hatalarla dolu fotokopi kağıtları ile(beyaz A4) oluşturulmuş kitabımsı ile bir şeyler anlamaya çalışırdım ve başarılı da olmuştum. Hali hazırdaki grafikleri ekrana getirmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam ekranın solundan bir karakter sağa doğru yürüyordu (insan gibi ama tipi bir acayipti, fantazi bir karakterdi sanırım yada kafasında bir çeşit kukuleta vardı) sağından ise bir kuş (havada tabii ki) sağdan sola doğru uçuyordu ve belirli bir noktaya gelince adamın kafasına (kaka) yapıyor ve çarpışma sonucu patlama olan animasyon oynuyordu. Dediğim gibi bunların hepsi grafik olarak vardı fakat benim kendi kendime çözdüğüm (yani örnek dosyalar ile işin mantığını anladığım) kısmı ise, karakterlerin nasıl ekrana geldiği, hareket ettirme, hareket ederken yürüme animasyonunu aktif hale getirme, çarpışma sonucu ilgili karakterleri ekrandan silme ve o anda patlama animasyonunu oynatma. Şimdi düşünün ben muhtemelen 94 yılında 15 yaşında bunları kendi kendime öğrenmişim fakat Makine Mühendisliği okuyup ortalamam 2,44 gelmiş. Hiç bir şey bilmeden bütün bu anlattıklarımı yapabilmişken (yanlış anlaşılmasın, kibir değil benimki) 2,6 ortalamam olmadığı için bu programa katılma hakkını elde edemeyeceğim ama ezberi iyi olan birisi kabul görecek. Bizimkilerin idrak edemedikleri konu her zaman bu tarz şeyler oluyor maalesef. Bir de bunu yapanlar profesörler, normal halktan ne beklersiniz şimdi ?
Ayrıca ülkede sevdiğin şeyleri yapmana müsaade olmuyor. Toplumsal baskı mı dersin, başka bir şey mi bilemiyorum. Kendi yakınlarından başlayarak toplumun diğer halkaları nedense hep direniş gösterip " o da iş mi, adam gibi bir işe gir sigortan olsun, fazla konuşma alırım ayağımın altına, bizim ... efendinin oğlu bilmem ne çalgısı çalıyormuş çıkmış yoldan eşek sıpası...." tarzında davrandığı için hayattan zevk almayı da unutturuyorlar. Sonra da bu Dünya, bu ülke neden böyle ? Bırakın isteyen istediğine ulaşsın, merakı varsa zaten yeteneği de vardır. En fazla kendi zamanına yazık etmiş olur. Ondan da bir ders çıkarıp tecrübe etmiş olur. Ayrıca tecrübe deyince aklıma geldi; bizim insanımız tecrübeyi oturduğu yerden elde edebileceğini zannediyor. Yeni nesil bazı şeyleri yaşamadan nasıl tecrübe sahibi olacaksa bunu bir türlü akledemiyorlar. Tabii ki ne kendilerine ne de başka insanlara zarar verecek kötü bir şey yaşanmasın. Neyse fazla uzattım, saygılar
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TheLastNinja 1 yıl en beğenilen
neden 2,6 lisans ortalaması istiyorlar ki? Adamın yeteneği vardır yazılıma ama lisans notu daha düşük olabilir.
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FoxyDogy 1 yıl TheLastNinja
TheLastNinja

neden 2,6 lisans ortalaması istiyorlar ki? Adamın yeteneği vardır yazılıma ama lisans notu daha düşük olabilir.

Yazılım-matematik ile alakalı bir bölüm okuyup aynı zamanda ilgiside olup notunun 2.6 dan düşük olması pek mümkün değil
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Şehmistan 1 yıl
Elektrik elektronik niye yok onu anlamadım
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Mehmet_Ali61 1 yıl
Bracksoft adı altında o kadar oyun yapıyorum ediyorum tek başıma ne destek ne başka bir şey görüyoruz! play.google.com/...
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