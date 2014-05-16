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iTunes 11.2 yayınlandı

5 yıl
517
1
5
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iTunes 11.2 yayınlandı

Apple, OS X 10.9.3’den sonra iTunes 11.2’yi Mac kullanıcıları için yayınladı.

Gelişmiş podcast tarama desteğine kavuşan iTunes 11.2, programın yanıt vermesine engel olan sorunu da gideriyor. Apple’ın yayınladığı resmi güncelleme notlarına göre iTunes 11.2, aşağıdaki iyileştirmeleri içeriyor:

  • Geliştirilmiş Podcast Tarama
  • Henüz dinlemediğiniz bölümleri yeni Dinlenmemiş sekmesinde çabucak bulun
  • İndirilebilecek veya duraksız yayımlanabilecek bölümleri Kaynak sekmesinde tarayın
  • Favori bölümlerinizi bilgisayarınızda tutmak için kaydedin
  • Bölümler artık dinlendikten veya izlendikten sonra otomatik olarak silinebilir
  • Bu güncelleme Genius güncellenirken iTunes’un yanıt vermez duruma gelmesine neden olan bir sorunu da giderir ve genel performansı ve kararlılığı artırır. Podcast bölümlerini eşzamanlamak için iOS için Podcast’ler 2.1 veya daha yenisi önerilir.

Mac kullanıcıları, iTunes 11.2’yi Mac App Store’daki “Güncellemeler” bölümünden indirilebilirler.


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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen adını nick koydum
adını nick koydum
Uzun zamandır yazılmıyor...


Didnt Read Lol

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Önce güldüm sonra bastım eksiyi
adını nick koydumUzun zamandır yazılmıyor...Didnt Read LolUzun zamandır yazılmıyor...Önce güldü...
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cntrl 4 yıl
gereksiz butun ozellikler var rahatca muzik resim atmak filan yok olmazda ne gerek var
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adını nick koydum 5 yıl
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mehmedaltair 5 yıl adını nick koydum
adını nick koydum
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Uzun zamandır yazılmıyor...

Önce güldüm sonra bastım eksiyi
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fenakesim 5 yıl adını nick koydum
adını nick koydum

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youtube.com/...

şimdi aksama kadar bunu dinliyeceğim [>:] tesekkurler kib bye
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