iTunes 11.2 yayınlandı

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Apple, OS X 10.9.3’den sonra iTunes 11.2’yi Mac kullanıcıları için yayınladı.
Gelişmiş podcast tarama desteğine kavuşan iTunes 11.2, programın yanıt vermesine engel olan sorunu da gideriyor. Apple’ın yayınladığı resmi güncelleme notlarına göre iTunes 11.2, aşağıdaki iyileştirmeleri içeriyor:
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Geliştirilmiş Podcast Tarama
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Henüz dinlemediğiniz bölümleri yeni Dinlenmemiş sekmesinde çabucak bulun
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İndirilebilecek veya duraksız yayımlanabilecek bölümleri Kaynak sekmesinde tarayın
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Favori bölümlerinizi bilgisayarınızda tutmak için kaydedin
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Bölümler artık dinlendikten veya izlendikten sonra otomatik olarak silinebilir
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Bu güncelleme Genius güncellenirken iTunes’un yanıt vermez duruma gelmesine neden olan bir sorunu da giderir ve genel performansı ve kararlılığı artırır. Podcast bölümlerini eşzamanlamak için iOS için Podcast’ler 2.1 veya daha yenisi önerilir.
Mac kullanıcıları, iTunes 11.2’yi Mac App Store’daki “Güncellemeler” bölümünden indirilebilirler.
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