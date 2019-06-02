Redmi K20 Pro sadece iki saatte 200 bin adet sattı

Redmi’nin amiral gemisi modeli 28 Mayıs tarihinde 1 saat 45 dakika içerisinde 200 bin adet satıldı. ’nin amiral gemisi modelitarihinde tanıtıldı . Satışlarına ise dün itibariyle başlandı. Cihaz, Çin’de satışa sunulduğu anda büyük bir ilgiye maruz kaldı. Xiaomi’nin Weibo hesabından paylaşılan postere göre Redmi K20 Pro,içerisindesatıldı.

Stoklar tükendi

İlk satış için toplam kaç cihaz bulunduğu bilinmese de şu an için cihazın stokları tükenmiş gözüküyor. Xiaomi bir sonraki satış günü için 4 Haziran tarihini işaret ediyor. Bu kadar ilgi varken satış rakamlarına yansıması zaten beklenen bir şeydi. Ancak saatler içerisinde yüz binlerce satması firmanın yüzünü güldürmüşe benziyor. Hatta bazı kullanıcılar 4 Haziran’daki yeni satış için ön siparişlerini bile vermiş.

Redmi K20 Pro’nun özelliklerini hatırlamak gerekirse Snapdragon 855 yonga seti, 8 GB’a kadar RAM, 6.39 inç Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekran, 48 MP + 13 MP + 8 MP arka kamera, 20 MP açılır kapanır mekanizmalı ön kamaera, 4000 mAh batarya, ekrandan parmak izi okuma vb. şeklinde sıralanabilir. Başlangıç modelinin fiyat etiketi 360 dolar olarak belirlendi.

Ayrıca Bkz.

"Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı geride bıraktı"

Redmi K20 Pro’nun ülkemiz dahil diğer ülkelerdeki akıbeti nasıl olacak şimdilik bilinmiyor. Aynı model bazı ülkelerde Mi 9T Pro, bazı ülkelerde ise Poco F2 Pro şeklinde adlandırılacak. Redmi markasına ait modelleri ülkemizde görsek de cihazın Türkiye’ye Mi 9T Pro olarak gelme ihtimali biraz daha yüksek gözüküyor.

https://www.gsmarena.com/redmi_k20_pro_200000_units_first_flash_sale-news-37346.php