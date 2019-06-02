Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redmi K20 Pro sadece iki saatte 200 bin adet sattı

Dün satışa sunulan Redmi K20 Pro modeli iki saatten az bir süre içerisinde 200 bin adet satmayı başardı. Cihazın bir sonraki satışı 4 Haziran tarihinde gerçekleşecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4b
1
20
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Redmi K20 Pro sadece iki saatte 200 bin adet sattı
Tam Boyutta Gör
Redmi’nin amiral gemisi modeli 28 Mayıs tarihinde tanıtıldı. Satışlarına ise dün itibariyle başlandı. Cihaz, Çin’de satışa sunulduğu anda büyük bir ilgiye maruz kaldı. Xiaomi’nin Weibo hesabından paylaşılan postere göre Redmi K20 Pro, 1 saat 45 dakika içerisinde 200 bin adet satıldı.

Stoklar tükendi

İlk satış için toplam kaç cihaz bulunduğu bilinmese de şu an için cihazın stokları tükenmiş gözüküyor. Xiaomi bir sonraki satış günü için 4 Haziran tarihini işaret ediyor. Bu kadar ilgi varken satış rakamlarına yansıması zaten beklenen bir şeydi. Ancak saatler içerisinde yüz binlerce satması firmanın yüzünü güldürmüşe benziyor. Hatta bazı kullanıcılar 4 Haziran’daki yeni satış için ön siparişlerini bile vermiş.

Redmi K20 Pro’nun özelliklerini hatırlamak gerekirse Snapdragon 855 yonga seti, 8 GB’a kadar RAM, 6.39 inç Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekran, 48 MP + 13 MP + 8 MP arka kamera, 20 MP açılır kapanır mekanizmalı ön kamaera, 4000 mAh batarya, ekrandan parmak izi okuma vb. şeklinde sıralanabilir. Başlangıç modelinin fiyat etiketi 360 dolar olarak belirlendi.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı geride bıraktı"

Redmi K20 Pro’nun ülkemiz dahil diğer ülkelerdeki akıbeti nasıl olacak şimdilik bilinmiyor. Aynı model bazı ülkelerde Mi 9T Pro, bazı ülkelerde ise Poco F2 Pro şeklinde adlandırılacak. Redmi markasına ait modelleri ülkemizde görsek de cihazın Türkiye’ye Mi 9T Pro olarak gelme ihtimali biraz daha yüksek gözüküyor.


https://www.gsmarena.com/redmi_k20_pro_200000_units_first_flash_sale-news-37346.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ry4n 6 gün
tr de 15000tl den aşağı satılırsa almayı düşünüyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazkopat324 6 gün
Globalde mi 9t olarak satıp fiyatı yükselebilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cokbaska 6 gün
Bu tür x dakikada x saatte bilmem ne kadar sattı haberleri pr çalışmasıdır.Satılmadı demiyorum , kişiler satın almıyor! Çin’in eticaret siteleri gibi devler satın alıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 6 gün
Xiaomi candır....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 gün
AMOLED ekran, SD855 falan... 360 dolardan başlıyor?
Böyle bir şey nasıl olabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Subat 6 gün
Bu vergiler varken dolar başını almış gitmişken artık bu paralar telefona zor verilir.
Galaxy A70, Redmi Note 7, Redmi Note 6 pro.. en alınası telefonlar şu dakika itibariyle. Benim açımdan tabi ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 6 gün
pro olmayanı 2500 civarına gelirse düşünüyorum bir tane alıp, s6 edge plus dan geçmeyi, var mi başka tavsiyesi olan bu fiyat segmentinde ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ClassımDeğilsin 6 gün WmGMD
o civarda 2400e mi9 se var hocam yurtdışı cihazı. bi bakabilirsiniz güzel cihaz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spinata 1 hf.
Boşuna heveslenmeyin. Ülkemizde bir ürünün değeri alıcısının çokluğu ve diğer rakip ürünlere kıyasla kalitesiyle belirlenir. Yurt dışında fiyatı uygun olduğu için tavsiye edilen fiyat üzerinden (300 TL) satılıyor. Türkiye'de mümkün değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
werberus 1 hf.
Keşke burda da 360dolardan satılsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 1 hf.
Demek ki param olsa tam benlik telefon, ön kamera bende kesinlik bozulmaz... Çünkü selfie çekmeyi.sevmeyen birisiyim... Ama ois olmaması sıkıntı... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4038 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
telefon, xiaomi ve
11 etiket daha akıllı telefon satış rekor redmi redmi k20 pro redmi k20 mi 9t 200 bin adet Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 gün Lotus'un elektrikli hiper otomobili 16 Temmuz'da tanıtılacak 6 gün ABD'deki kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek düzeyinde 6 gün Facebook'tan garip savunma: Kullanıcıların gizlilik beklentisi yok 6 gün Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey 6 gün Oppo'dan yarım daire biçiminde dönerek açılan ön kamera tasarımı 6 gün Elektrikli Mini’yi bir Boeing 777 kargo uçağını çekerken izleyin 6 gün Apple, mağazalarındaki hırsızlıkları önleyecek yeni bir yöntem buldu 6 gün Yeni meme kanseri ilacı sağ kalma oranının %30 oranında artırıyor 6 gün Microsoft'tan önemli uyarı: 1 milyon bilgisayar tehlikede 6 gün Samsung Galaxy Note 10 45W hızlı şarj desteği ile gelebilir 6 gün ABD Adalet Bakanlığı'ndan Google'a antitröst soruşturması 6 gün Pokémon Go’nun Apple Watch uygulaması 1 Temmuz’da kapatılıyor 6 gün Bilimsel makale yayıncısı IEEE, Huawei’nin dökümanlara erişimini yasakladı 1 hf. Amerika vizesi başvurularında artık sosyal medya hesapları sorulacak 1 hf. LEGO’nun NASA temalı yeni setleri hazır 1 hf. Men in Black: Global Invasion zengin gerçeklik oyunu duyuruldu 1 hf. Lone Wolf oyun kitapları mobile geliyor 1 hf. Google uygulamasına AR hayvan modelleri eklendi 1 hf. Bu da oldu | RGB ışıklı oyuncu masası 1 hf. iTunes sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderiler silindi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Redmi K20 Pro sadece iki saatte 200 bin adet sattı Sonraki Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı geride bıraktı 1 hf. Terminator: Dark Fate, 18 yaş sınırıyla gelecek 1 hf. Plüton yüzeyinde bulunan amonyak, yeraltı suyuna işaret ediyor olabilir 1 hf. NASA çeşitli bütçe sorunlarıyla yüzleşiyor 1 hf. Audi e-tron GT'nin tasarımı sızdırıldı: Üretim versiyonu konsepte çok yakın olacak 1 hf. Outlook.com'a yerleşik çeviri desteği geldi 1 hf. Microsoft, E3 2019’a dersini çok iyi çalışmış olarak çıkacak 1 hf. Apple hücresel veri indirme sınırını 200 MB'a yükseltti 1 hf. Astrositler nöronları toksik etkenlere karşı koruyor 1 hf. Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700 1 hf. Yakında çıkacak Samsung Galaxy A10e'nin son durağı GeekBench oldu 1 hf. Bir Reddit kullanıcısının MacBook Pro'su bomba gibi patladı! 1 hf. Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u emekli edecek 1 hf. Samsung Internet Tarayıcı güncellemesi arayüzde köklü değişiklikler getirdi 1 hf. Çip üreticisi Micron da Huawei ile bağlarını kopardı 1 hf. Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey 1 hf. Samsung akıllı saatler Türkiye’de de One UI güncellemesini aldı 1 hf. AMD X570 için ADATA M.2 PCIe Gen4 SSD modeli duyuruldu 1 hf. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Casper VIA A3 var 1 hf. Kickstarter projesi Hamsterdam oyunu beta testlerine başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim