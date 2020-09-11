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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Apple Watch SE önümüzdeki hafta tanıtılacak

    Apple Watch'un uygun fiyatlı versiyonu Apple Watch SE'nin 15 Eylül'deki Apple lansmanında tanıtılacağı iddia edildi. Apple Watch SE, tasarım olarak Series 4 ile aynı olacak.
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    Apple Watch
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Uygun fiyatlı Apple Watch SE önümüzdeki hafta tanıtılacak
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    Apple, 15 Eylül tarihinde yeni ürünlerini tanıtacağı bir lansman düzenleyecek. Apple normalde Eylül ayındaki lansmanda yeni iPhone’u tanıtır ve lansmanın yıldızı bu modeller olurdu. Bu seneki lansmanda iPhone tanıtımı yapılmayacak. Tanıtılacak ürünlerden birisinin uygun fiyatlı Apple Watch modelinin olduğu ortaya çıktı.

    15 Eylül’deki lansman hakkında çok sayıda bilgi paylaşan teknoloji analisti Jon Prosser, uygun fiyatlı Apple Watch modelinin tanıtılacağını duyurdu. Tahminlere göre bu saatin ismi Apple Watch SE olacak. Başka bir tahmine göre uygun fiyatlı model "Apple Watch", Series 6'nın olarak beklenen yeni model ise "Apple Watch Pro" olarak isimlendirilebilir.

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    Apple Watch SE özellikleri

    Apple Watch SE, 40mm ve 44mm olarak iki farklı boyut seçeneğiyle satılacak. LTE’li ve LTE’siz iki versiyonu bulunacak. Tasarım olarak Apple Watch Series 4 ile aynı tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

    5. nesilde bulunan her zaman açık ekran özelliği bu modelde bulunmayacak. EKG çekme özelliği yok. Eski nesil Apple cihazlarda kullanılan M9 hareket sensörü çipi bulunacak.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 bekleyenleri üzecek iddia: 15 Eylül'de tanıtılmayacak"

    ABD'de uygun fiyatlı olarak ifade edilen Apple Watch SE, kur farkından dolayı bizim için pek de uygun fiyatlı olmayabilir. Apple Watch SE’nin fiyatının Apple Watch Series 3 modelinden ucuz olup olmayacağı merak konusu. Apple Watch Series 3, Apple mağazalarında 1749 TL’ye satılıyor.

    15 Eylül'de neler tanıtılacak?

    Apple Watch SE’nin yanı sıra 6. nesil Apple Watch modeli tanıtılacak. Yeni OLED ekran, güncellenmiş işlemci ve gelişmiş sağlık özellikleri  ile gelecek. Kandaki oksijen seviyesini ölçebileceği söyleniyor. Ayrıca iPad Pro görünümlü ancak daha düşük donanımlı 4. nesil iPad Air tanıtılacak. Bunlara ek olarak AirPods Studio kafa üstü kulaklık ve eşya takip aksesuarı AirTags’in duyurulması bekleniyor. Apple lansmanı 15 Eylül 2020 saat 20.00'de başlayacak.



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1304414658816815105 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 7 dk.
    Bence saat için SE modeli çıkarmaları gereksiz bir hamle.
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    34Tarik (Tarık ) 6 dk.
    Napsak watch 3leri elden cikarsak mi acaba? Fiyat duyumu olan var mi?
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    Ussuz (mehmet ) 13 dk.
    Boşver akıllı saati klasik saat yap 200 dolares de fanboylar yine alır
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    SEO19 (EEEE 55555) 28 dk.
    sadece üzerinde yanıp sönen bir ışık olsun :D
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