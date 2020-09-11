Uygun fiyatlı Apple Watch SE önümüzdeki hafta tanıtılacak

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Apple, 15 Eylül tarihinde yeni ürünlerini tanıtacağı bir lansman düzenleyecek. Apple normalde Eylül ayındaki lansmanda yeni iPhone’u tanıtır ve lansmanın yıldızı bu modeller olurdu. Bu seneki lansmanda iPhone tanıtımı yapılmayacak. Tanıtılacak ürünlerden birisinin uygun fiyatlı Apple Watch modelinin olduğu ortaya çıktı.

15 Eylül’deki lansman hakkında çok sayıda bilgi paylaşan teknoloji analisti Jon Prosser, uygun fiyatlı Apple Watch modelinin tanıtılacağını duyurdu. Tahminlere göre bu saatin ismi Apple Watch SE olacak. Başka bir tahmine göre uygun fiyatlı model "Apple Watch", Series 6'nın olarak beklenen yeni model ise "Apple Watch Pro" olarak isimlendirilebilir.

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Apple Watch SE özellikleri

Apple Watch SE, 40mm ve 44mm olarak iki farklı boyut seçeneğiyle satılacak. LTE’li ve LTE’siz iki versiyonu bulunacak. Tasarım olarak Apple Watch Series 4 ile aynı tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

5. nesilde bulunan her zaman açık ekran özelliği bu modelde bulunmayacak. EKG çekme özelliği yok. Eski nesil Apple cihazlarda kullanılan M9 hareket sensörü çipi bulunacak.

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ABD'de uygun fiyatlı olarak ifade edilen Apple Watch SE, kur farkından dolayı bizim için pek de uygun fiyatlı olmayabilir. Apple Watch SE’nin fiyatının Apple Watch Series 3 modelinden ucuz olup olmayacağı merak konusu. Apple Watch Series 3, Apple mağazalarında 1749 TL’ye satılıyor.

15 Eylül'de neler tanıtılacak?

Apple Watch SE’nin yanı sıra 6. nesil Apple Watch modeli tanıtılacak. Yeni OLED ekran, güncellenmiş işlemci ve gelişmiş sağlık özellikleri ile gelecek. Kandaki oksijen seviyesini ölçebileceği söyleniyor. Ayrıca iPad Pro görünümlü ancak daha düşük donanımlı 4. nesil iPad Air tanıtılacak. Bunlara ek olarak AirPods Studio kafa üstü kulaklık ve eşya takip aksesuarı AirTags’in duyurulması bekleniyor. Apple lansmanı 15 Eylül 2020 saat 20.00'de başlayacak.

https://twitter.com/jon_prosser/status/1304414658816815105

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