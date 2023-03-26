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    Anlık Bildirim

    IBM, sağlık araştırmaları için dünyanın ilk kuantum bilgisayarını kurdu

    IBM, kuantum bilgisayarları konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Teknoloji devi sağlık araştırmaları ve biyomedikal keşifler için dünyanın ilk kuantum bilgisayarını kurdu.
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    IBM, sağlık araştırmaları için ilk kuantum bilgisayarını kurdu Tam Boyutta Gör
    IBM ve Amerika’nın en iyi sağlık kurumlarından birisi olan Cleveland Clinic, uzun süredir devam eden ortaklıklarını IBM Quantum System One kuantum bilgisayarı ile taçlandırdığını duyurdu. IBM Quantum System One, sağlık araştırmaları ve biyomedikal keşifler için özel olarak tahsis edilen dünyadaki ilk kuantum bilgisayarı olacak.

    Sağlık araştırmaları için dünyanın ilk kuantum bilgisayarı

    IBM, sağlık araştırmaları için ilk kuantum bilgisayarını kurdu Tam Boyutta Gör
    IBM ve Cleveland Clinic, 2021 yılında Discovery Accelerator merkezini kurmuştu. Yaklaşık on yıllık bir iş birliği sonucunda kurulan bu merkez HPC, yapay zeka ve kuantum bilişim kullanımı yoluyla biyomedikal araştırmalar yapmayı hedefliyor. IBM Quantum System One kuantum bilgisayarı da Discovery Accelerator merkezinin bir parçası olacak. Cleveland Clinic CEO'su ve Başkanı Tom Mihaljevic, yaptığı açıklamada "Bu teknoloji, sağlık hizmetlerinde devrim yaratma ve hastalar için yeni bakım, tedavi ve çözümlere doğru ilerlemeyi hızlandırma konusunda muazzam bir umut vadediyor.” dedi.
    IBM, sağlık araştırmaları için ilk kuantum bilgisayarını kurdu Tam Boyutta Gör
    IBM ve Cleveland Clinic arasındaki bu yüksek teknoloji ortaklığıyla Alzheimer ve diğer hastalıkları olan hastalara yardımcı olabilecek etkili ilaçları bulmak isteniyor. Aynı zamanda tedavi veya cerrahi müdahale sonrası risklerin tahmin edilmesi gibi farklı biyomedikal alanlarda araştırmalar yapılacak.

    Projede IBM teknolojileri kullanılacak

    IBM, sağlık araştırmaları için ilk kuantum bilgisayarını kurdu Tam Boyutta Gör
    IBM'in dünya çapında System One tabanlı 20'den fazla kuantum sistemi bulunuyor. Quantum System One platformu üç farklı işlemciyi destekliyor: 27-qubit Falcon, 65-qubit Hummingbird ve 127-qubit Eagle. Cleveland Clinic kampüsündeki sistemde 127 kübitlik model kullanılmış. Birkaç yıl içinde hazır olduğunda 400 kübitlik IBM System Two’nun da kurulması planlanıyor.

    IBM aynı zamanda projeye gelişmiş yapay zeka teknolojileriyle de destek sağlayacak. IBM halihazırda kimyasal moleküllerin özelliklerini tahmin etmek için yapay zeka temelli MolFormer ve MolGPT modellerini oluşturmuş durumda. Bu araçlar ile ilaç keşfi ve malzeme tasarımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Ayrıca yapay zeka ile ilaç geliştirme döngülerinin birkaç yıldan birkaç aya düşürülmesi hedeflenmekte. Cleveland Clinic'e göre, bir araştırma laboratuvarındaki bilimsel bir keşfin hastalar için onaylanmış bir test veya terapi haline gelmesi genellikle yaklaşık 17 yıl sürüyor. Cleveland Clinic'in bu alandaki başarılı araştırmaları tüm dünyaya fayda sağlayabilir.

    Kısa süre önce IBM'in Mayıs 2022'de kendi bulut tabanlı yapay zeka süper bilgisayarını tasarladığı ve inşa ettiği ortaya çıktı. Bu işlem gücü de araştırma sürelerini kısaltmak, modelleri eğitmek ve simülasyonları yapmak için kullanılacak. Son olarak IBM Hybrid Cloud sayesinde saydığım üç teknolojinin tek platformda denetlenmesi sağlanacak.

    Kaynakça https://www.forbes.com/sites/moorinsights/2023/03/21/cleveland-clinic-and-ibm-launch-worlds-first-quantum-computer-dedicated-to-healthcare-research-and-biomedical-discoveries/?sh=2d87d7b0a843 https://newsroom.clevelandclinic.org/2023/03/20/cleveland-clinic-and-ibm-unveil-first-quantum-computer-dedicated-to-healthcare-research/
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 7 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 22 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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