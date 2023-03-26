IBM, sağlık araştırmaları için dünyanın ilk kuantum bilgisayarını kurdu

- Sağlık araştırmaları için dünyanın ilk kuantum bilgisayarı
- Projede IBM teknolojileri kullanılacak
- Yorumlar
Sağlık araştırmaları için dünyanın ilk kuantum bilgisayarı
Projede IBM teknolojileri kullanılacak
IBM aynı zamanda projeye gelişmiş yapay zeka teknolojileriyle de destek sağlayacak. IBM halihazırda kimyasal moleküllerin özelliklerini tahmin etmek için yapay zeka temelli MolFormer ve MolGPT modellerini oluşturmuş durumda. Bu araçlar ile ilaç keşfi ve malzeme tasarımının kolaylaştırılması hedefleniyor. Ayrıca yapay zeka ile ilaç geliştirme döngülerinin birkaç yıldan birkaç aya düşürülmesi hedeflenmekte. Cleveland Clinic'e göre, bir araştırma laboratuvarındaki bilimsel bir keşfin hastalar için onaylanmış bir test veya terapi haline gelmesi genellikle yaklaşık 17 yıl sürüyor. Cleveland Clinic'in bu alandaki başarılı araştırmaları tüm dünyaya fayda sağlayabilir.
Kısa süre önce IBM'in Mayıs 2022'de kendi bulut tabanlı yapay zeka süper bilgisayarını tasarladığı ve inşa ettiği ortaya çıktı. Bu işlem gücü de araştırma sürelerini kısaltmak, modelleri eğitmek ve simülasyonları yapmak için kullanılacak. Son olarak IBM Hybrid Cloud sayesinde saydığım üç teknolojinin tek platformda denetlenmesi sağlanacak.Kaynakça https://www.forbes.com/sites/moorinsights/2023/03/21/cleveland-clinic-and-ibm-launch-worlds-first-quantum-computer-dedicated-to-healthcare-research-and-biomedical-discoveries/?sh=2d87d7b0a843 https://newsroom.clevelandclinic.org/2023/03/20/cleveland-clinic-and-ibm-unveil-first-quantum-computer-dedicated-to-healthcare-research/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)