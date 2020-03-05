IBM tüm ulusal iş seyahatlerini koronavirüs sebebiyle durdurdu

Tam Boyutta Gör

IBM tarafından yapılan açıklamaya göre firma, Amerika içerisindeki tüm seyahatlerini herhangi bir tarih vermeksizin durdurdu. Uluslararası seyahatleri de ciddi ölçüde azaltan IBM, ayrıca 1000’den fazla katılımcısı olan dış etkinliklere katılımı da yasakladı. Bu yasaklamalar Mart ayının sonuna kadar devam edecek.

İlginizi Çekebilir

Alibaba eş kurucusu Jack Ma, Amerika’ya koronavirüs test kitleri ve maske bağışladı

IBM Think 2020 geliştirici konferansını da yaptığı açıklamayla “öncelikle dijital” formata dönüştüren firma, konferansı yine 5-7 Mayıs arasında gerçekleştirecek. Müşterilerle görüşme amacıyla ülke içi seyahate izin veriliyor fakat firma, çalışanlarına mümkün olduğu sürece dijital görüşmeler yapmalarını öneriyor.

Konferansları iptal etmek, sanal hâle getirmek gibi hamleler, kalabalıkların oluşmasını engelleyerek virüsün yayılmasını yavaşlatmayı hedefliyor. IBM’in kısıtlamaları, diğer firmaların da hareketlerine de oldukça benziyor. Google, iki büyük konferansı iptal edip çalışanlarının seyahatlerini kısıtlamıştı. Facebook, aynı şekilde firmalara ziyaretleri kısıtladı, Twitter ise çalışanlarına şiddetle evden çalışmalarını tavsiye ediyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix, Mart ayında tam 55 orijinal film ve dizi yayınlayacak: İşte tam liste"

IBM’in koyduğu son zorunluluk ise eğer bir çalışan kısıtlanmış ülkelerden birisine, yani İtalya, İran ya da Çin’e seyahat ederse, döndüğünde kendisini 14 gün boyunca karantina altında, yani evinde tutması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.