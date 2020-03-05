Netflix, Mart ayında tam 55 orijinal film ve dizi yayınlayacak: İşte tam liste

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük dijital yayın servisi olan Netflix, orijinal içerik sayısını hızla artırmaya devam ediyor. Streaming sektöründeki yeni rakiplerine alan bırakmak istemeyen şirket, özellikle de son dönemlerde adeta gaza bazmış durumda. Bu ay (Mart) rekor seviyede yeni orijinal içerik yayınlanacak.

Netflix, geride bıraktığımız Şubat ayında Locke & Key, Narcos: Mexico Sezon 2 ve Altered Carbon Sezon 2 gibi popüler içerik yayınlamıştı. Bu ay ise yine film, dizi, anime ve belgesel gibi farklı kategorilerde dikkat çeken yeni içerikler var. Listede Hakan: Muhafız'ın yeni sezonu da yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Batman filminin 'Batmobil'i resmen ortaya çıktı"

Film tarafında Marh Wahlberg'in yüksek bütçeli yeni aksiyon filmi Spenser Confidential özellikle dikkat çekiyor. Dizilere baktığımızda ise sevilen yapımlar Kingdom ve Ozark'ın yeni sezonlarının bu ay yayınlanacağını görüyoruz. Anime tarafında da Castlevania Sezon 3 yine dikkat çeken yapımlardan.

Netflix, 2020 yılında içerikler için tam 17,3 milyar dolarlık rekor bir bütçe ayırmıştı. Bir önceki yılın 15 milyar dolarlık bütçesine göre epey bir artış var. Bu artışın elbette gayet doğal olduğunu söyleyebiliriz zira streaming sektöründe özellikle de ABD'de rekabet ciddi anlamda kızışmaya başladı. Kasım ayında Disney Plus ve Apple TV+ yayın hayatına başlamıştı; şimdi önümüzdeki Mayıs ayında da HBO Max resmi çıkışını gerçekleştirecek. WarnerMedia'nın tüm gücünü arkasına alan HBO Max, Netflix'in en büyük rakibi olarak görülüyor.

Anime

Komedi

Belgesel

Aile

Film

Dizi

https://bgr.com/2020/03/02/netflix-is-releasing-55-new-original-movies-and-tv-series-in-march-heres-the-complete-list/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.