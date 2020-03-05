Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix, Mart ayında tam 55 orijinal film ve dizi yayınlayacak: İşte tam liste

    Netflix'i diğer tüm yayın servislerinden ayıran önemli bir özelliği var: İçerik üretme hızı. Şirket, Mart ayında kullanıcılarına yine rekor seviyede orijinal içerik servisi yapacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    10,5b
    1
    29
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix, Mart ayında tam 55 orijinal film ve dizi yayınlayacak: İşte tam liste
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük dijital yayın servisi olan Netflix, orijinal içerik sayısını hızla artırmaya devam ediyor. Streaming sektöründeki yeni rakiplerine alan bırakmak istemeyen şirket, özellikle de son dönemlerde adeta gaza bazmış durumda. Bu ay (Martrekor seviyede yeni orijinal içerik yayınlanacak.

    Netflix, geride bıraktığımız Şubat ayında Locke & KeyNarcos: Mexico Sezon 2 ve Altered Carbon Sezon 2 gibi popüler içerik yayınlamıştı. Bu ay ise yine film, dizi, anime ve belgesel gibi farklı kategorilerde dikkat çeken yeni içerikler var. Listede Hakan: Muhafız'ın yeni sezonu da yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Batman filminin 'Batmobil'i resmen ortaya çıktı"

    Film tarafında Marh Wahlberg'in yüksek bütçeli yeni aksiyon filmi Spenser Confidential özellikle dikkat çekiyor.  Dizilere baktığımızda ise sevilen yapımlar Kingdom ve Ozark'ın yeni sezonlarının bu ay yayınlanacağını görüyoruz. Anime tarafında da Castlevania Sezon 3 yine dikkat çeken yapımlardan.

    Netflix, 2020 yılında içerikler için tam 17,3 milyar dolarlık rekor bir bütçe ayırmıştı. Bir önceki yılın 15 milyar dolarlık bütçesine göre epey bir artış var. Bu artışın elbette gayet doğal olduğunu söyleyebiliriz zira streaming sektöründe özellikle de ABD'de rekabet ciddi anlamda kızışmaya başladı. Kasım ayında Disney Plus ve Apple TV+ yayın hayatına başlamıştı; şimdi önümüzdeki Mayıs ayında da HBO Max resmi çıkışını gerçekleştirecek. WarnerMedia'nın tüm gücünü arkasına alan HBO Max, Netflix'in en büyük rakibi olarak görülüyor. 

    Anime

    Komedi

    Belgesel

    Aile

    Film

    Dizi



    https://bgr.com/2020/03/02/netflix-is-releasing-55-new-original-movies-and-tv-series-in-march-heres-the-complete-list/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Gişe rekorları kıran Sonic filmi erkenden internete geliyor
    8 sa.
    SpaceX'in yeni Starlink görevinde Falcon 9 roketi okyanusa çakıldı
    21 sa.
    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Batw0 (Ali Çetinkaya) 1 hf.
    Toplanan oy 80.000i geçti umarım Solo Leveling anime olarak görebiliriz :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kjkszpjmr2 (resul bayrambey) 2 hf.
    The Last kingdom 4. Sezon gelecek mi acaba var mı bilgi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Frobisher (Orhan ) 2 hf.
    Uygun fiyatla diğer platformlar gelirse bi güzelde onları kardeşlik yöntemiyle bölüşürüz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 hf.
    HBO Max Türkiyeye gelene kadar mecbur netflix kullanıcaz..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    punkek 2 hf.
    pokemon arapca altyazi mevcut fakat turkce altyaziyi hala getirmediler 😁 neden ulan
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Spavdez (Cihan L.) 2 hf.
    Beklenen bir cok yeni sezon var ama bu listede cogu yok. Sezonu gelmeyen yarim yamalak bir diziye baslayinca vaktimiz bosa gidiyor. Bu yuzden simdilik final yapmis dizilere yoneliyorum
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 2 hf.
    One Piece dizisi gelecekti bu sene ertelendi o zaman.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    batkent (utku deniz) 2 hf.
    Valla ne kadar fazla dizi film çekerse malesef netflix o kadar kalitesiz ve saçma şeyler ortaya çıkarıyor. Marvell yaptıklarının çoğu da buna dahil. Küçük bir alanda aynı oyuncularla sürekli aynı konular üstüne dönen bir tekrara düşüyor. Kimi zaman aynı konuyu tekrar tekrar canlandırıyorlar(riverdale).

    Elits'in 3. Sezonu gelicek onu merakla bekliyorum sadece.

    Suit ne zaman gelir bilen var mı ?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    10453 kez okundu.
    19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    netflix, dizi ve
    2 etiket daha film Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. La Casa de Papel 4. Kısım fragmanı nihayet yayınlandı 2 hf. İstanbul Maltepe’ye Mi Store açılıyor 2 hf. Realme 6 serisi tanıtıldı: İlk kez Snapdragon 720G yonga seti ve uygun fiyat 2 hf. Realme Band satışa çıkıyor: İşte fiyatı 2 hf. Öğrencilerle firmaları buluşturan CreaTech+ etkinliği, 10-11 Mart'ta İzmir'de düzenleniyor 2 hf. AMD Zen 4 çekirdeği şimdiden bir süper bilgisayar ihalesi kazandı 2 hf. Mobil RTX Super ailesinin performans slaytı sızdı 2 hf. IBM tüm ulusal iş seyahatlerini koronavirüs sebebiyle durdurdu 2 hf. Apple, mağazalarına değişim cihazlarında düşük stok uyarısı yaptı 2 hf. Curiosity'den tam 1,8 milyar piksellik müthiş Mars panoraması 2 hf. Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe Türkiye fiyatı açıklandı: Ne zaman satılacak? 2 hf. Coronavirüs mutasyon geçirdi 2 hf. Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde sona doğru: Finalistlerin sayısı 3'e indirildi 2 hf. Koronavirüs bir filmi daha vurdu: No Time To Die yıl sonuna ertelendi 2 hf. Araştırmacılar, depreme dayanıklı bükülebilir beton geliştirdi 2 hf. Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak 2 hf. Samsung Galaxy A21'in ilk görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri 2 hf. Koronavirüs 22 dakikalığına Türkiye’ye geldi 2 hf. Realme’de Kadınlar Günü indirimleri başladı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Netflix, Mart ayında tam 55 orijinal film ve dizi yayınlayacak: İşte tam liste Sonraki Taşınabilir projeksiyon Acer C250i inceleme 2 hf. Monster'da Bu Hafta - FIFA 20 2 hf. Twitter hikayeler geliyor 2 hf. Sağlık Bakanı'ndan İranlılara: "Skype'tan görüşelim" 2 hf. Huawei P40 Lite E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. NASA, 10 'kentilyon' dolar değerindeki gök taşını ilk kez ziyaret edecek 2 hf. Oppo, Find X2 Pro'nun periskop kamerasıyla ilgili yeni görsel paylaştı 2 hf. Moto G8 Power Lite modelinin render görüntüleri sızdı 2 hf. 2022’de Ford’dan tam elektrikli Transit geliyor 2 hf. OnePlus 8 Lite'ın işlemcisi belli oldu: MediaTek Dimensity 1000 2 hf. Nubia CEO'su yaklaşan Red Magic 5G modeliyle çekilmiş fotoğrafları paylaştı 2 hf. Facebook, kripto para birimi Libra hakkındaki planlarını değiştiriyor 2 hf. Yeni Batman filminin 'Batmobil'i resmen ortaya çıktı 2 hf. HMD Global, yeni Nokia akıllı telefonlarını19 Mart'ta tanıtacağını duyurdu 2 hf. İklim değişikliği ve fosil yakıt ticareti, kutup ayılarını yamyamlığa zorluyor 2 hf. Microsoft'un orijinal oyunu 'Halo: Combat Evolved Anniversary' artık PC'lerde 2 hf. Google Hangouts Meet konferans özellikleri yaza kadar ücretsiz oldu 2 hf. Yerli otomobilin tasarımcısı Pininfarina, ilk SUV modeliyle ilgili ipuçları paylaştı 2 hf. MSI'da profesyonel çözüm "Prestige PRESTIGE PE130 inceleme" 2 hf. BlackShark 3 için sıfır dereceye inebilen soğutucu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim