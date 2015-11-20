İçerik paylaşımı için yeni uygulama: Hightail Spaces

Mobil cihazlar için ortak dosya paylaşımına ve çalışmasına dayalı birçok uygulama bulunuyor. iOS ve Android için yeni yayınlanan Hightail Spaces ise farklı bir yapı üzerine kuruluyor.

Hightail Spaces ile diğer uygulamaların aksine ortak dosya paylaşım süreci basit yorumlardan dışarıya çıkartılabiliyor. Modern arayüzlü uygulama ile kişiler ortak çalışma alanları planlayabiliyor ve farklı görseller ya da dokümanlar üzerinden daha interaktif şekilde çalışma gösterebiliyor.

Uygulama, kişilerin paylaşılan fotoğraf ya da dokümanlar üzerinde işaretleme yapmasına imkan tanıyor ve böylece direkt olarak dosya içerisinde yeni bir konu başlatılabiliyor ve konu hakkında hızlı geri bildirimler alınabiliyor. Yani uygulama dışına çıkılıp yeni düzenlemeler ile geri dönülmesine gerek kalmıyor ve bu da çalışmaların daha hızlı şekilde geliştirilmesini sağlayabiliyor.

Hem iOS hem de Android tarafında ücretsiz olan Hightail Spaces uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Mevcut planda iki adet çalışma alanı sunan uygulama, aylık 15$ ödemeyle bu alanı sınırsız hale getirebiliyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/11/19/hightails-new-app-offers-google-docs-style-commenting-on-photos-and-video/