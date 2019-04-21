Singapur Changi Havalimanı’nın yeni açılan Jewel terminalinde şelale bile var

Singapur Changi Havalimanı senelerdir yılın en iyi havalimanı seçiliyor. Havalimanına eklenen yeni terminal bu iddiasını sürdürmesine yardımcı olacak gibi. Nisan ayı itibariyle açılan Jewel terminali içerisinde barındırdığı yapay şelale ve ormanla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Yapımına 2014 yılında başlanan terminal 1.26 milyar dolar bütçeyle inşa edildi. 135.700 metrekare alana yayılan terminalin ortasında 40 metre uzunluğunda HSBC Rain Vortex isimli şelale bulunuyor. Bu şelale özel çatı tasarımı sayesinde yağmur suyundan besleniyor. Şelalenin etrafında binlerce ağaçtan oluşan bir orman bulunuyor. Toplanan yağmur suyu bu ormandaki ağaçların sulanması için de kullanılabiliyor. Ek olarak geceleri özel ışıklandırma şovları ile yapay şelaleye farklı bir hava katılıyor.

Alışveriş ve yemek alanları

Terminalin içerisi, gelen ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmesi için hazırlanmış. Beş katı yerin altında diğer beş katı ise yerin üstünde olan terminalde çeşitli restoranlar ve alışveriş yapabileceğiniz mağazalar yer alıyor. Bu mağazalardan biri de Japonya dışında ilk defa açılan Pokemon Center mağazası. Adından anlayabileceğiniz üzere kült çizgi film Pokemon ile ilgili her şeyi bu mağazada bulabiliyorsunuz. Terminal içerisindeki toplam mağaza sayısı 280’in üzerinde.

Yetkililerin açıklamalarına göre yeni terminal daha çok bir yaşam alanı odağında hazırlandı: “Yolcular bazen otellerinden gündüz ayrılmak zorunda kalabiliyorlar. Uçuşlarını beklerken de zaman geçirecek bir yere ihtiyaçları oluyor. Jewel’i bunu düşünerek inşa ettik. Uçuşunuza 5 saatten fazla varsa diğer terminallerden ayrılıp yeni terminali ziyaret etmenizi öneririz.” 1, 2 ve 3 numaralı terminallerden Terminal 4’e (Jewel'e) gelmek için shuttle kullanmanız gerekiyor. Ayrıca yeni terminalin içerisindeki 130 odalı otelde de konaklamanızı yapabilirsiniz.

Kısacası Singapur Changi Havalimanı’nın “mücevheri” olan 4 numaralı terminal, tüm yaşam alanlarının yanında yapay şelale ve ormanıyla birlikte ziyaretçilerini etkilemeyi başaracaktır. Şelale ve havalimanına ait tüm fotoğrafları sizler için oluşturduğumuz galeriden inceleyebilirsiniz.

https://www.businesstraveller.com/business-travel/2019/04/19/first-look-jewel-changi-airport/