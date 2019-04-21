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Singapur Changi Havalimanı’nın yeni açılan Jewel terminalinde şelale bile var

Singapur Changi Havalimanı’na içerisinde barındırdığı şelale ve orman ile dikkatleri üzerine çeken yeni bir terminal açıldı. Jewel isimli terminal hakkında detaylar haberimizde.
1 ay
5b
2
28
havacılık
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Singapur Changi Havalimanı’nın yeni açılan Jewel terminalinde şelale bile var
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Singapur Changi Havalimanı senelerdir yılın en iyi havalimanı seçiliyor. Havalimanına eklenen yeni terminal bu iddiasını sürdürmesine yardımcı olacak gibi. Nisan ayı itibariyle açılan Jewel terminali içerisinde barındırdığı yapay şelale ve ormanla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Ayrıca Bkz. "Boeing'in 787 Dreamliner uçağında "üretim hatası" iddiası"

Yapımına 2014 yılında başlanan terminal 1.26 milyar dolar bütçeyle inşa edildi. 135.700 metrekare alana yayılan terminalin ortasında 40 metre uzunluğunda HSBC Rain Vortex isimli şelale bulunuyor. Bu şelale özel çatı tasarımı sayesinde yağmur suyundan besleniyor. Şelalenin etrafında binlerce ağaçtan oluşan bir orman bulunuyor. Toplanan yağmur suyu bu ormandaki ağaçların sulanması için de kullanılabiliyor. Ek olarak geceleri özel ışıklandırma şovları ile yapay şelaleye farklı bir hava katılıyor.

Alışveriş ve yemek alanları

Terminalin içerisi, gelen ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmesi için hazırlanmış. Beş katı yerin altında diğer beş katı ise yerin üstünde olan terminalde çeşitli restoranlar ve alışveriş yapabileceğiniz mağazalar yer alıyor. Bu mağazalardan biri de Japonya dışında ilk defa açılan Pokemon Center mağazası. Adından anlayabileceğiniz üzere kült çizgi film Pokemon ile ilgili her şeyi bu mağazada bulabiliyorsunuz. Terminal içerisindeki toplam mağaza sayısı 280’in üzerinde.

Singapur Changi Havalimanı’nın yeni açılan Jewel terminalinde şelale bile var
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Yetkililerin açıklamalarına göre yeni terminal daha çok bir yaşam alanı odağında hazırlandı: “Yolcular bazen otellerinden gündüz ayrılmak zorunda kalabiliyorlar. Uçuşlarını beklerken de zaman geçirecek bir yere ihtiyaçları oluyor. Jewel’i bunu düşünerek inşa ettik. Uçuşunuza 5 saatten fazla varsa diğer terminallerden ayrılıp yeni terminali ziyaret etmenizi öneririz.” 1, 2 ve 3 numaralı terminallerden Terminal 4’e (Jewel'e) gelmek için shuttle kullanmanız gerekiyor. Ayrıca yeni terminalin içerisindeki 130 odalı otelde de konaklamanızı yapabilirsiniz.

Singapur Changi Havalimanı’nın yeni açılan Jewel terminalinde şelale bile var
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Kısacası Singapur Changi Havalimanı’nın “mücevheri” olan 4 numaralı terminal, tüm yaşam alanlarının yanında yapay şelale ve ormanıyla birlikte ziyaretçilerini etkilemeyi başaracaktır. Şelale ve havalimanına ait tüm fotoğrafları sizler için oluşturduğumuz galeriden inceleyebilirsiniz.


https://www.businesstraveller.com/business-travel/2019/04/19/first-look-jewel-changi-airport/ Yorum Yaz
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Skylined 1 ay en beğenilen The Balance
Changi de de kılabilirsin kimse bir şey demez
Namazı kılana sende saygı duyarsan onların seviyesinde hoşgörü sahibi olabilirsin
O havalimanına da girmiş biriyim malezya Endonezya tayland a da gittim ama senin gibi anti kafa görmedim
Changi de de kılabilirsin kimse bir şey demezNamazı kılana sende saygı duyarsan onların seviyesinde hoşgörü sahibi olabilirsinO havalimanına da girm...
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Yanıtla +32
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The Balance 1 ay
Bizde de seccade var. Terminalde cuma namazı kılıyorlar.
4 Yanıt Yanıtla +28
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joven 1 ay
Dh üyeleri içerisinde bir kesim varki Allah’a ve onun
dinine nefret ve kin kusmayı adeta bir görev
edinmişlercesine don kişot misali yel değermenine
saldırıyorlar geberince geçte olsa gerçeği görmüş
olacaklar ama iş işten geçmiş olacak
Dh üyeleri içerisinde bir kesim varki Allah’a ve onundinine nefret ve kin kusmayı adeta bir görevedinmişlercesine don kişot misali yel değermenine
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2 Yanıt Yanıtla +21
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ChangeOrBeCrushed 1 ay
Singapur devletinin en iyi bildigi sey gosteris. Disi guzel ama ici bos ve yaraticiliktan uzak arastirma enstituleriyle dolu bir ulke. Halki tam bir ot veya otlastirilmis. Bir de icinde yasayanlara sorun. Tam bir polis devleti. Her noktada kameralar var, surekli izleniyorsunuz. 3 ay calistim orada. Daha ikinci haftamda, bir erkekle el ele dolasirken, 10 tane polis bir araya gelmis bizi izliyorlardi. Ayni gunun aksami eve geldikten bir muddet sonra polisler geldi caldi kapimi. Yeni biri oldugumdan rutin bir check oldugunu belirttiler, tabii ki yalan. Baskalarina da sordum, oyle bir olay yok. Beni nasil buldunuz diye sordugumda, kameralardan takip ettiklerini soylediler ve bir iphone ile fotografimi cekip gittiler. Bu sadece bir ornekti. Oranin yerli halki gunluk hayatlarinda hep bir tedirginlik icerisindeler. Sacma sapan kurallar, kanunlar, agir cezalar vs. Insanlarin kendini ozgur hissedebilecegi ucretsiz public alanlar yok.
Eger havalimanina selale yaptilar diye kiskancaksaniz, hic kiskanmaniza gerek yok. Ayni zihniyet bizim basimizda halihazirda var. Kiskanilacak bir sey varsa, mutevaziligi, medeniyeti, ozgurce vakit harcayabilecegin ve izlenmeyecegin public alanlariyla kuzey ve bati Avrupa ulkeleri olmalidir.
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Tendürek 1 ay
Singapur'a ve adı geçen havalimanına gittim. Çok güzel bir şehir devleti. İnsanlarında sevgi, güler yüz, saygı hakim. Sıcakkanlılar. Hoşgörülüler.
Ülkede müslümanlar ve diğer dinlerden oluşan bir yapı var. Herkes birbirine karşı hoşgörülü ve ülkede mükemmel bir ahenk var.
Yukarıda bir arkadaş bizdeki havalimanlarındaki seccadeden bahsetmiş -ki öyle bir şey olduğunu sanmıyorum - aklınca eleştirmiş.
Biz nasıl bu dereceye geldik, nasıl bu kadar kendi dinimizden olanlara karşı hoşgörüsüz olduk? "Gavur" dediğimiz adamlar bizdeki "müslümanım ama"cılardan daha müslüman. Hoşgörülüler, saygılılar. Mesela Singapur'da kimse size havalimanında namaz kıldınız diye aşağılık gözlerle bakmaz, sizi eleştirmez. Burada ise malumunuz...
Bu hoşgörüsüzlük, ilkellik, yobazlık eğitimle de son bulacak gibi değil. Beyni çoktan ölmüş birine insanların yaptığı ibadetin gayet doğal bir şey olduğunu nasıl açıklayacaksınız? Bu kişi herkesi kendisi ve çevresi gibi görmemesi gerektiğini nasıl idrak edebilecek?
Akıl ve fikir diliyorum.
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VirgilSollozzo 1 ay
Bu havaalaninin bir videosuna 9GAG ya da benzeri bi face grubunda denk gelmis, agzim acik izlemistim. Gercek bir saheser yapmis adamlar, sirf burayi gormek icin gidilir aslinda.
İster 35 milyar harcayin isterse 350; Zevk, kalite, estetik ve medeniyet gibi seyleri parayla alamiyorsunuz malesef.
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Bloodin 1 ay
Adamlar 1.26 milyar dolara bunu yapıyor, bizimkiler 35 milyar dolara 3. havalimanını...
Yorumsuz...
Tamam bu sadece bir terminal olabilir ama belli ki İstanbul havalimanının bütçesi bu adamlarda olsa tüm İstanbul havalimanını böyle yapabilir, üstüne de para bile arttırabilirlermiş...
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caneycaney 1 ay
taylanda gitmişmiş falan filan csb.
sen önce o kafanı bağcılardan çıkar.
gerçi kafanı çıkarsan bile kafa yapını çıkaramazsın.
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9600_G_T 1 ay
dıj gucler kıskanmıs bizi
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hsngencer 1 ay
bizim milletimize boylesi gitmez.hele hele cahil cuhala kesime hic gitmez.kimi kastettigimi anlarsınız.o cicekleri bahceleri koparip evlerine götürmek isterler.mustehak degil bize boylesi.gerek yok.yap betondan kaya gibi gec.
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Rachsuchtig 4 hf. hsngencer
Evine soğan alamayan adamlarin Uluslararası havalimanı terminalinde ne işi olabilir ki? Bir şey olmaz yani
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MrKattchup 1 ay
Tasarımsal olarak harika gözüküyor mimarlarını tebrik etmek lazım.
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elonardo 1 ay
1.26 milyar dolar bütçeyle inşa edildi.

1.26
1
.
26
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joven 1 ay
Dh üyeleri içerisinde bir kesim varki Allah’a ve onun
dinine nefret ve kin kusmayı adeta bir görev
edinmişlercesine don kişot misali yel değermenine
saldırıyorlar geberince geçte olsa gerçeği görmüş
olacaklar ama iş işten geçmiş olacak
2 Yanıt Yanıtla +21
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Gt95 1 ay joven
coğu da bunların kominist ülkeyi yılarca bir civi cakmamaış bir zihniyet Ak parti yapar bunlar ancak cak cak konuşur onların yaptığı tek şey büyük kücük 400 bin heykel o heykeller topla 3 türkiye eder
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OrQuN 4 hf. joven
Ya yoksa hiç düşündünüz mü?
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