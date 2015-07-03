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İddia: Apple iPad Pro'nun ekranı Samsung ve Sharp tarafından üretilecek

3 yıl
2,7b
1
15
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Apple iPad Pro'nun ekranı Samsung ve Sharp tarafından üretilecek
 
Son günlerde Apple kanadından gelen dedikodular / sızıntılar artıyor. Apple Watch 2, iPod'a yeni renk seçenekleri ve iPhone 6s ile iPhone 6s Plus derken, ibre bu sefer yeniden iPad Pro'ya dönüyor.
Geçtiğimiz haftalarda geliştirici "Steve Troughton Smith" tarafından iOS 9 kodlarında bir sanal klavye bulunmuş ve bu klavyenin mevcut 9.7-inç'lik iPad'lere uymayacak bir genişlik taşımasıyla 12.9-inç'lik iPad Pro umutları artmıştı. Tayvan'dan gelen son bilgilere göreyse iPad Pro'nun ekran üretiminde ana sağlayıcı Sharp, ikinci sağlayıcı rolünü ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung üstelenecek.
Daha önce ortaya çıkan bazı sızıntılara göre 2732 x 2048 piksellik bir 264 ppi ekrana sahip olacağı ve ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplamayla (Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyetinin arttırılabileceğini hem de maliyetlerin düşürülülebileceğini söyleniyor) geleceği söylenen Apple iPad Pro, gücünü Apple Ap9X işlemcisinden alacak, 256GB dahili depolama seçeneği sunacak, Touch ID sensörüyle parmak izlerini okuyabilecek ve beraberinden gelişmiş bir stylus kalem getirecek.
Eylül ayında duyurulup 2016 yılı içerisinde satışa sunulması beklenen iPad Pro, iPad ailesinini üçlemek haricinde sektöre bir yenilik getirmeyecek gibi görünüyor.

Not: Görseller konsepttir.
İddia: Apple iPad Pro'nun ekranı Samsung ve Sharp tarafından üretilecek
 

http://www.gforgames.com/gadgets/ipad-pro-display-panels-suppliers-47706/ Yorum Yaz
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validatedev 3 yıl en beğenilen
“Kim bir dokunmatik kalem ister ki?”

“Gidip bir tane edinmek zorundasınız, bir yerlere koymak zorundasınız, kaybedersiniz, iğrenç. Kimse dokunmatik kalem istemez."

“Dokunmatik kalemin olduğu an öldün demektir”

Steve Jobs
“Kim bir dokunmatik kalem ister ki?”“Gidip bir tane edinmek zorundasınız, bir yerlere koymak zorundasınız, kaybedersiniz, iğrenç. Kimse dokunm...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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slckaydemir 3 yıl
koyduğunuz fotoğraf pek apple tarzı bir ürüne benzemiyor
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slckaydemir 3 yıl
koyduğunuz fotoğraf pek apple tarzı bir ürüne benzemiyor
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InViSiBLePLaYeR 3 yıl
rahatlıkla Mac OS yükleyebilirler bunun içine şimdiki A8X işlemcisi bile Core M ile yarışabiliyor Eğer dokunmatik Mac OS yapmak isterlerse tablet için önlerinde hiçbir engel yok ama yapacaklarını hiç sanmıyorum.
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validatedev 3 yıl en beğenilen
“Kim bir dokunmatik kalem ister ki?”

“Gidip bir tane edinmek zorundasınız, bir yerlere koymak zorundasınız, kaybedersiniz, iğrenç. Kimse dokunmatik kalem istemez."

“Dokunmatik kalemin olduğu an öldün demektir”

Steve Jobs
1 Yanıt Yanıtla +10
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tugares 3 yıl validatedev
ValidatePro
“Kim bir dokunmatik kalem ister ki?”

“Gidip bir tane edinmek zorundasınız, bir yerlere koymak zorundasınız, kaybedersiniz, iğrenç. Kimse dokunmatik kalem istemez."

“Dokunmatik kalemin olduğu an öldün demektir”

Steve Jobs

Aynen katılıyorum. Apple kendi şirket politikasından fazlasıyla uzaklaştı daha doğrusu SJ nin anlayışından. Artık üreten değil tüketen bir şirket izlenimi veriyor bana. Haberin sonunda zaten gereken açıklama iyi yapılmış. Sektöre büyük bir yenilik getirmiyor
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error22 3 yıl
Prequel
Geniş ekran ve adam gibi bir işletim sistemi olmadıkça ağzıyla kuş tutsa boş.

Tablette 4.3 ekran 16.9 a göre daha iyi gerek tarayıcıda gerek uygulamalarda olsun . neden geniş olması lazımmış
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Prequel 3 yıl
Geniş ekran ve adam gibi bir işletim sistemi olmadıkça ağzıyla kuş tutsa boş.
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mkyb 3 yıl
Zaten üretiyordu. ?
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Ryso 3 yıl
264ppi'lık bi ekranla geleceğini zannetmiyorum, tabi tablet+mac os yapma ikilisini ihtimal dışında tutarak.. 326ppi olarak kabul ettikleri sınırın değerlerine yakın olacaktır.
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Ryso 3 yıl
264ppi'lık bi ekranla geleceğini zannetmiyorum, tabi tablet+mac os yapma ikilisini ihtimal dışında tutarak.. 326ppi olarak kabul ettikleri sınırın değerlerine yakın olacaktır.
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Ryso 3 yıl
264ppi'lık bi ekranla geleceğini zannetmiyorum, tabi tablet+mac os yapma ikilisini ihtimal dışında tutarak.. 326ppi olarak kabul ettikleri sınırın değerlerine yakın olacaktır.
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WmGMD 3 yıl
Bir ara Xperia z modeli de olduğu gibi şu seri şu panel bu seri bu panel gibi bir ayrım olmaz umarım.Tek elden alınması gerektiği düşüncesindeyim.
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ekuLoN 3 yıl
o resmi nerden bulup koydunuz allah aşkına
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Sylargray 3 yıl
Çerçeveler yukarıdaki konsept tasarımdaki gibi olmaz umarım.
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