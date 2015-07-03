İddia: Apple iPad Pro'nun ekranı Samsung ve Sharp tarafından üretilecek

Son günlerde Apple kanadından gelen dedikodular / sızıntılar artıyor. Apple Watch 2, iPod'a yeni renk seçenekleri ve iPhone 6s ile iPhone 6s Plus derken, ibre bu sefer yeniden iPad Pro'ya dönüyor.

Geçtiğimiz haftalarda geliştirici "Steve Troughton Smith" tarafından iOS 9 kodlarında bir sanal klavye bulunmuş ve bu klavyenin mevcut 9.7-inç'lik iPad'lere uymayacak bir genişlik taşımasıyla 12.9-inç'lik iPad Pro umutları artmıştı. Tayvan'dan gelen son bilgilere göreyse iPad Pro'nun ekran üretiminde ana sağlayıcı Sharp, ikinci sağlayıcı rolünü ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung üstelenecek.

Daha önce ortaya çıkan bazı sızıntılara göre 2732 x 2048 piksellik bir 264 ppi ekrana sahip olacağı ve ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplamayla (Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyetinin arttırılabileceğini hem de maliyetlerin düşürülülebileceğini söyleniyor) geleceği söylenen Apple iPad Pro, gücünü Apple Ap9X işlemcisinden alacak, 256GB dahili depolama seçeneği sunacak, Touch ID sensörüyle parmak izlerini okuyabilecek ve beraberinden gelişmiş bir stylus kalem getirecek.

Eylül ayında duyurulup 2016 yılı içerisinde satışa sunulması beklenen iPad Pro, iPad ailesinini üçlemek haricinde sektöre bir yenilik getirmeyecek gibi görünüyor.





Not: Görseller konsepttir.

http://www.gforgames.com/gadgets/ipad-pro-display-panels-suppliers-47706/