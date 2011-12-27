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İddia : Apple, iTV için üretime 2012 ilk çeyrekte başlayabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılı için en çok Apple'ın yeni iPad modeli merak edilirken firmanın kendi markasını taşıyan televizyon üretimine başlayacağı iddiaları da giderek artıyor. 

Asyalı elektronik cihaz endüstrisinin nabzını tutan DigiTimes sitesi Apple'ın yeni televizyonlarıyla ilgili yeni iddialarda bulundu. Sitenin endüstrideki kaynaklarına dayanarak aktardığı habere göre Apple'ın tedarik zincirindeki firmalar bileşenleri hazırlamaya 2012 yılı ilk çeyrekte başlayacak.

Yeni televizyonların piyasaya çıkış tarihi ise 2012 ikinci veya üçüncü çeyrek olarak öngörülüyor. Bu modeller set üstü kutu değil bizzat standart TV modelleri olacak. Boyutları ise 32 inç ve 37 inç olmak üzere iki versiyon halinde satılacak. 

Televizyonların yonga tedarikçisi Samsung. Firma Kasım ayında üretime başladı bile. Sharp ise yeni televizyonların ekran üretiminden sorumlu. 

Diğer bir kaynak ise Apple'ın Apple TV üretimine 2012 yılında da devam edeceğini belirtiyor. Buna sebep olarak ise Amazon üzerinde Apple TV ürünlerinin yüzde 9 oranında ucuzlaması gösteriliyor.

2012 yılı akıllı telefon ve tablet modelleri açısından oldukça hareketli geçecek. Apple'ın yeni hamlesi ise televizyon pazarına da büyük bir hareketlilik getirebilir. Özellikle Siri platformunun yeni televizyon modellerinde de kullanılacağı tahmin ediliyor.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
Her ne kadar günümüzde akıllı TVler olsada appleın bu hamlesi telefon dünyasında iphone ne yaptı ise televizyon dünyasında da iTV benzeri bir dönemin kapısını aralayabilir. Artık TVler eskisi gibi olmayacak demektir. Sırf TVler için bile özel uygulamalar ve yayın stadartları oluşabilir. Buda ancak apple'ın bu piyasaya girmesiyle olabilir diye düşünüyorum. tıpkı daha öncede telefonların var olduğu fakat iphone ile evrim geçirdikleri gibi..
Her ne kadar günümüzde akıllı TVler olsada appleın bu hamlesi telefon dünyasında iphone ne yaptı ise televizyon dünyasında da iTV benzeri bir dönemin kapısını a...
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veleciraptor 7 yıl
Apple'ın girdiği her alanda tanımları yeniden oluşturduğunu düşünecek olursak bildiğimiz televizyonda ne gibi farklılıklar yaratacağını açıkçası merak ediyorum.
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osooso148 7 yıl
En büyük avantajı iphone ve ipad sahiplerinin ellerindeki cihazları iTV ile eşleştirebilecek olmaları ve siri teknolojisi. Klasik kumanda ve akıllı kumandalarda evrim geçirmek zorunda kalacaklar. Umarım APPLE tv pazarına girer de TV anlayışı da evrim geçirir...
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Virtual Reality 7 yıl
Günümüz panel tv lerin de donanımsal değişiklik yapmak her firmanın yapabileceği iş değil. Apple illa ki bir yenilik getirecektir ama bu yenilik donanım yönün de değil yazılım yönün de olacaktır.
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tec 7 yıl
Şimdi siri nin tvde oldugunu düşünsenize mükemmel olacaktır tek başına bile yeterli sonuçta :) ama boyutlar biraz küçük olmuş... 55 ve üstü bekliyoruz çözünürlüktede 4xhd olabilir :) zaten pahalı olacak bari değereinin karşılığını versin telefonları tabletleri gibi...
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Her ne kadar günümüzde akıllı TVler olsada appleın bu hamlesi telefon dünyasında iphone ne yaptı ise televizyon dünyasında da iTV benzeri bir dönemin kapısını aralayabilir. Artık TVler eskisi gibi olmayacak demektir. Sırf TVler için bile özel uygulamalar ve yayın stadartları oluşabilir. Buda ancak apple'ın bu piyasaya girmesiyle olabilir diye düşünüyorum. tıpkı daha öncede telefonların var olduğu fakat iphone ile evrim geçirdikleri gibi..
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