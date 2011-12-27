İddia : Apple, iTV için üretime 2012 ilk çeyrekte başlayabilir

2012 yılı için en çok Apple'ın yeni iPad modeli merak edilirken firmanın kendi markasını taşıyan televizyon üretimine başlayacağı iddiaları da giderek artıyor.





Asyalı elektronik cihaz endüstrisinin nabzını tutan DigiTimes sitesi Apple'ın yeni televizyonlarıyla ilgili yeni iddialarda bulundu. Sitenin endüstrideki kaynaklarına dayanarak aktardığı habere göre Apple'ın tedarik zincirindeki firmalar bileşenleri hazırlamaya 2012 yılı ilk çeyrekte başlayacak.





Yeni televizyonların piyasaya çıkış tarihi ise 2012 ikinci veya üçüncü çeyrek olarak öngörülüyor. Bu modeller set üstü kutu değil bizzat standart TV modelleri olacak. Boyutları ise 32 inç ve 37 inç olmak üzere iki versiyon halinde satılacak.





Televizyonların yonga tedarikçisi Samsung. Firma Kasım ayında üretime başladı bile. Sharp ise yeni televizyonların ekran üretiminden sorumlu.





Diğer bir kaynak ise Apple'ın Apple TV üretimine 2012 yılında da devam edeceğini belirtiyor. Buna sebep olarak ise Amazon üzerinde Apple TV ürünlerinin yüzde 9 oranında ucuzlaması gösteriliyor.





2012 yılı akıllı telefon ve tablet modelleri açısından oldukça hareketli geçecek. Apple'ın yeni hamlesi ise televizyon pazarına da büyük bir hareketlilik getirebilir. Özellikle Siri platformunun yeni televizyon modellerinde de kullanılacağı tahmin ediliyor.