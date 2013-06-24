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İddia : Apple ve TSMC, yongaseti üretimi için el sıkıştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Apple ve TSMC, yongaseti üretimi için el sıkıştı

Uzun yıllardır A serisi işlemcilerini Samsung'a ürettiren Apple'ın, sözleşmenin sona erdiği 2014 yılı itibariyle üretimi TSMC'ye kaydırmak istediğine dair iddialar gündeme gelmekteydi. Apple tarafından resmi bir açıklama olmasa da bilgiler genelde endüstri kaynaklarından geliyor. 

Yeni bilgilere göre Apple ve TSMC üç yıllık üretim ortaklığı konusunda anlaşmaya vardı. Ortaklık süresince TSMC, 20nm fabrikasyon sürecinden başlayarak, 16nm ve 10nm'ye giden süreçlerde A serisi işlemcilerin üretimini yapacak. TSMC'nin test üretimini başarıyla geçtiğine dair iddialar daha önce gündeme gelmişti.

Bununla birlikte A7 serisi işlemcilerin bir müddet Samsung tarafından üretileceği tahmin ediliyor. Zira TSMC anlaşma gereği Temmuz ayında küçük miktarlarda A8 işlemci üretimine başlayacak ve 20nm fabrikasyon sürecinde büyük partiler Aralık ayında üretim bandına girecek. Gelecek yılın ilk çeyreğinde TSMC 50 000 plaka işleyebilen yeni 20nm ekipmanını da kurmuş olacak. Beklentiler A8 işlemcilerinin gelecek yılın ilk yarısında piyasaya çıkacak yeni nesil iPhone modelinde kullanılacağı yönünde.

2014 üçüncü çeyreğe geldiğimizde 16nm fabrikasyon sürecine sahip A9 ve A9X işlemciler Apple için üretilmeye başlayacak. Apple'ın bu süreçte ek bir üreticiyi listeye ekleyip eklemeyeceği bilinmiyor. TSMC, Apple için A serisi işlemcileri Tayvan'daki fabrikalarında üretecek. 

http://www.phonearena.com/news/Report-Apple-shakes-hand-with-TSMC-on-chip-supply-deal_id44417 Yorum Yaz
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multiTYRT 6 yıl en beğenilen
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PsychicPower 6 yıl
arman atilgan

Bismillah 2013deyiz A7 işlemcisi piyassada yok. 2014 üçüncü çeyrek için A9 A9X üretilecek deniliyor. Bana pek mantıklı gelmedi. 2013de 7inci nesil iphone (iphone 5s) ve ipad 5 çıkacak A7 ve A7X ile. 2014de 8inci nesil iphone (iphone 6) ve ipad 6 çıkacak A8 ve A8X ile. A9 ve A9X e noluyor anlamadım. :D


Hocam işlemci üretimi cihazdan çok çok daha önce başlıyor, işlemciyi üretmeden cihazı nasıl üretsinler ki

En basitinden günümüzde kullanılan grafik birimleri ne zaman tanıtılmış bir bakın, örneğin PowerVR;[/link] en.wikipedia.org/...
Bu arada A7 ve A7X üretimi başlayalı da aylar oldu hocam


Edit: 2 kez yapıştırmışım mesajımı
2. edit, ekleme yaptım
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Hasan07-36 6 yıl
arman atilgan
multiTYRTVerildi. Konu kilit+Üye ban.

Bu yorum çok + almış ama ben bu yorumu anlamadım. Birisi bana açıklayabilir mi?

Ne yalan söyleyeyim ben de anlayamadım. Birisi açıklarsa iyi olur.
Millet yakında 20 nm'ye geçecek, Intel 14nm denemelerine başladı ama AMD hala 32nm, 28nm değerlerinde sürünüyor. Apple, Samsung vs'nin ne yaptıkları umurumda değil zaten.
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arman atilgan 6 yıl
multiTYRT
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Bu yorum çok + almış ama ben bu yorumu anlamadım. Birisi bana açıklayabilir mi?
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Oziko 6 yıl arman atilgan
arman atilgan

multiTYRT

Verildi. Konu kilit+Üye ban.



Bu yorum çok + almış ama ben bu yorumu anlamadım. Birisi bana açıklayabilir mi?

Devlet kendi kendini yönetiyor yani
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arman atilgan 6 yıl
Bismillah 2013deyiz A7 işlemcisi piyassada yok. 2014 üçüncü çeyrek için A9 A9X üretilecek deniliyor. Bana pek mantıklı gelmedi. 2013de 7inci nesil iphone (iphone 5s) ve ipad 5 çıkacak A7 ve A7X ile. 2014de 8inci nesil iphone (iphone 6) ve ipad 6 çıkacak A8 ve A8X ile. A9 ve A9X e noluyor anlamadım. :D
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multiTYRT 6 yıl en beğenilen
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Gukama 6 yıl multiTYRT
multiTYRT
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