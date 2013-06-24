İddia : Apple ve TSMC, yongaseti üretimi için el sıkıştı





Uzun yıllardır A serisi işlemcilerini Samsung'a ürettiren Apple'ın, sözleşmenin sona erdiği 2014 yılı itibariyle üretimi TSMC'ye kaydırmak istediğine dair iddialar gündeme gelmekteydi. Apple tarafından resmi bir açıklama olmasa da bilgiler genelde endüstri kaynaklarından geliyor.





Yeni bilgilere göre Apple ve TSMC üç yıllık üretim ortaklığı konusunda anlaşmaya vardı. Ortaklık süresince TSMC, 20nm fabrikasyon sürecinden başlayarak, 16nm ve 10nm'ye giden süreçlerde A serisi işlemcilerin üretimini yapacak. TSMC'nin test üretimini başarıyla geçtiğine dair iddialar daha önce gündeme gelmişti.





Bununla birlikte A7 serisi işlemcilerin bir müddet Samsung tarafından üretileceği tahmin ediliyor. Zira TSMC anlaşma gereği Temmuz ayında küçük miktarlarda A8 işlemci üretimine başlayacak ve 20nm fabrikasyon sürecinde büyük partiler Aralık ayında üretim bandına girecek. Gelecek yılın ilk çeyreğinde TSMC 50 000 plaka işleyebilen yeni 20nm ekipmanını da kurmuş olacak. Beklentiler A8 işlemcilerinin gelecek yılın ilk yarısında piyasaya çıkacak yeni nesil iPhone modelinde kullanılacağı yönünde.





2014 üçüncü çeyreğe geldiğimizde 16nm fabrikasyon sürecine sahip A9 ve A9X işlemciler Apple için üretilmeye başlayacak. Apple'ın bu süreçte ek bir üreticiyi listeye ekleyip eklemeyeceği bilinmiyor. TSMC, Apple için A serisi işlemcileri Tayvan'daki fabrikalarında üretecek.

http://www.phonearena.com/news/Report-Apple-shakes-hand-with-TSMC-on-chip-supply-deal_id44417