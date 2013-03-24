İddia : Dell'in satışı için büyük bir rekabet var





Yıllarca PC pazarının liderliğini elinde tutan Dell, pazardaki gelişmelere ayak uyduramayınca yavaş yavaş gerilemeye başlamıştı. Yine de 3. sıraya tutunan Dell, kurucusu Michael Dell ve Silver Lake ortaklığında 24.4 milyar dolar karşılığında hisseleri satın alınmış ve borsadan çekilmişti.





Reuters tarafından verilen habere göre Dell'in satışı için bazı sermaye firmaları mücadele ediyor. Bunlardan birisi olan Blackstone, borsadan çekilme onay süresi dolmadan Dell'in farklı opsiyonları değerlendirmesi için teklif sunmuş durumda.





Milyarder yatırımcı Carl Icahn da Dell için bir teklif yaptı. Icahn, önemli yatırımlarla Dell'de küçük bir hisseye sahip.





Kaynaklar tekliflerin hisse başına 13.65$-15$ arasında olacağını tahmin ediyor. Ayrıca Blackstone firmasının CEO Michael Dell'in yerine başka birisinin atanması yönünde de lobi yaptığı konuşuluyor.





Şimdilik taraflardan resmi bir açıklama yok. Ancak Michael Dell'in kişisel PC bölümünü satarak kurumsal sektöre ve yazılım servisleri sektörüne odaklanacağı bir süredir dile getiriliyordu. Bu bakımdan firmanın satılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.





http://uk.reuters.com/article/2013/03/23/uk-blackstone-dell-idUKBRE92M08320130323