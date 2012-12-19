İddia : Foxconn, Amazon'dan 5 milyon adetlik akıllı telefon siparişi aldı

Haber Editörü
Kindle Fire ile tablet pazarına hızlı bir giriş yapan ve 7 inçlik tablet pazarının yıldızının parlamasına neden olan Amazon, bu yıl yeni Kindle modelleri ile seriyi genişletmişti. E-kitap okuyucu ve tablet modellerinin yanında firmanın bir akıllı telefon hazırlığı içerisinde olduğu iddialaır sık sık gündeme geliyordu.
Tayvan Economic News tarafından dile getirilen yeni bir iddiaya göre de Amazon, Foxconn firmasın 5 milyon adetlik ilk parti akıllı telefonun üretimi için sipariş vermiş durumda. Amazon üretim planlarını sızmalara karşı sıkı tedbirlerle korumadığı için pek çok modelin bilgisi önceden internete sızmıştı. Bu nedenle akıllı telefon üretimi iddialarının da aslının olabileceği düşünülüyor. Modelin üretim maliyeti ise 100$-200$ arasında.
Ancak Amazon, servislerini kısıtlı bir bölgede sunan bir firma. ABD, Japonya, Çin, İngiltere gibi belirli sayıda ülkede servislere erişim sağlanıyor. Android mağazası Amazon App Store da bunlardan bir tanesi. Amazon marka akıllı telefonların bu bakımdan dünyanın bir bölümüne hitap etmesi çok zor. Amazon hızlı bir hamleyle diğer ülkelere de servislerini açarsa, bu mümkün olabilir.
Amazon'un 5 milyonluk siparişi hangi dönem için verdiği bilinmiyor. Ancak otoriteler muhtemel bir akıllı telefonun gelecek yılın ikinci yarısından sonra pazara sunulabileceğini belirtiyor.
http://www.androidauthority.com/amazon-smartphone-140608/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O zaman eski firmaların sadece telefon üretmesi lazım Nokia, Ericsson, Motorola vs yani Apple, Samsung, HTC filan üretmemeli.
Amazon Kindle Fire'ın en çok satan tabletlerden olduğunu bilmiyorsun galiba. Demek bal gibi üretip satabiliyormuş.
Apple'dan amazon üzerinden bir kitap veya bir dergi satın alındığında direkt %30 komisyon kesiyor bunu kabül etmek istemiyor Amazon da tabi masum değil e-book piyasası onun elinde ve bunu kırmak için Steve Jobs yayınevlerine fiyatı siz belirleyin apple üzerinden satılsın %30 komisyon alayım diyor vs vs ayrıntısı aşağıdaki linkte newyorker.com/...
Bir kitap için hangi firma olursa olsun Amazon veya Apple ne güzel %30 direkt cep'e bu kar oranı hangi sektörde var? Hemde hiçbir risk almadan yatırım yapmadan alınabilecekken.
Yani firmalar yok olmamak için yada daha fazla kar için başka alanlara yöneliyorlar.
Yani öyle ne haddine demekle olmuyormuş değilmi?
taseron uretime neden ozeniyorsunuz anlayamadim. bu taseron sistem yuzunden amerika elektronik urutemeyecek duruma geldi. gecenlerde google nexus q yu amerikada uretmeyi denediginde amerikanin elektronikde ne durumlara dustugu ifsa oldu. gecenlerde en modern askeri sistemlerinde, savas jetlerinde bile cin mali parcalarin kullanildigi ortaya cikti. oda ayri bir skandal. modern elektronigin pek cok temel parcasini gelistiren amerika bu hale gelmisken niye biz bu modele ozenelim. ayrica turkiyede bu modelle urun satan bir suru firmada mevcut. belki direk foxcondan gelmiyor olabilir ama general mobile, trident, piranha urunleri nasil uretiliyor saniyorsunuz. hele general mobile isi bir adim ileri tasiyip cinden parca halinde getirtdigi telefonlari turkiyede montaj ederek made in turkey logosuyla satiyor.
sende çıkar yahu elinden mi tuttular
Buradan şunu görebiliyoruz ki akıllı telefon veya tablet üretmek öyle aşırı zor değil, Amazon donanım üreticisi değil ama telefon üretebiliyor, ürettiriyor daha doğrusu. Ülkemizden de birileri çıksa da Foxconn'a sipariş verdi şeklinde haberini okusak, telefon ürettirip satsa da en sonunda biz de yapabildik desek keşke.
Bu yüzden çapulcu doldu piyasa
Haklısınız. Çocuk bakmayı bilmediği halde çocuk sahibi olanlar da var.