İddia : Foxconn, Amazon'dan 5 milyon adetlik akıllı telefon siparişi aldı





Kindle Fire ile tablet pazarına hızlı bir giriş yapan ve 7 inçlik tablet pazarının yıldızının parlamasına neden olan Amazon, bu yıl yeni Kindle modelleri ile seriyi genişletmişti. E-kitap okuyucu ve tablet modellerinin yanında firmanın bir akıllı telefon hazırlığı içerisinde olduğu iddialaır sık sık gündeme geliyordu.





Tayvan Economic News tarafından dile getirilen yeni bir iddiaya göre de Amazon, Foxconn firmasın 5 milyon adetlik ilk parti akıllı telefonun üretimi için sipariş vermiş durumda. Amazon üretim planlarını sızmalara karşı sıkı tedbirlerle korumadığı için pek çok modelin bilgisi önceden internete sızmıştı. Bu nedenle akıllı telefon üretimi iddialarının da aslının olabileceği düşünülüyor. Modelin üretim maliyeti ise 100$-200$ arasında.





Ancak Amazon, servislerini kısıtlı bir bölgede sunan bir firma. ABD, Japonya, Çin, İngiltere gibi belirli sayıda ülkede servislere erişim sağlanıyor. Android mağazası Amazon App Store da bunlardan bir tanesi. Amazon marka akıllı telefonların bu bakımdan dünyanın bir bölümüne hitap etmesi çok zor. Amazon hızlı bir hamleyle diğer ülkelere de servislerini açarsa, bu mümkün olabilir.





Amazon'un 5 milyonluk siparişi hangi dönem için verdiği bilinmiyor. Ancak otoriteler muhtemel bir akıllı telefonun gelecek yılın ikinci yarısından sonra pazara sunulabileceğini belirtiyor.

http://www.androidauthority.com/amazon-smartphone-140608/