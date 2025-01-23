Samsung Galaxy A56 ve Galaxy A36 modellerinden önemli haberler var

Samsung’un yeni A serisi akıllı telefonlarını tanıtmak için hazırlık yaptığına dair ipuçları ortaya çıktı. Şirket, genellikle Galaxy S serisi amiral gemisi telefonlarını duyurduktan kısa bir süre sonra A serisi modellerini piyasaya sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S25 serisini global çapta tanıtan Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de Galaxy A56 ve Galaxy A36 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre, her iki modelin de çıkış tarihi belli olmuş durumda.

Galaxy A56 ve Galaxy A36’nın Mart ayının ortasında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Özellikle Şubat ayından itibaren bu modellerle ilgili daha fazla bilgi ve tanıtım materyalinin paylaşılacağı öngörülüyor. Samsung’un bu cihazlarla orta segment akıllı telefon pazarında rekabet gücünü artırmayı hedeflediği düşünülüyor.

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Galaxy A36 modelinin teknik detayları henüz sınırlı olsa da cihazın bazı özellikleri netlik kazandı. Sızdırılan görseller, telefonun düz çerçeveleri ve sağ yanındaki tuş tasarımındaki hafif çıkıntıyı koruyacağını gösteriyor. Galaxy A36’nın 6.64 inçlik AMOLED Full HD+ ekranla geleceği, ekrana entegre parmak izi okuyucusu bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca, cihazın 12 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel ana kamerayla donatılması bekleniyor. Snapdragon 6 Gen 3 veya 7s Gen 2 işlemciden güç alacak olan model, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli bir kullanım sunmayı vaat ediyor.

Galaxy A56 modeline dair detaylar ise biraz daha net. Çin’in TENAA sertifikasyon platformunda ortaya çıkan bilgiler, cihazın tasarımını ve özelliklerini büyük ölçüde açığa çıkardı. Galaxy A56’nın 6.7 inç AMOLED Full HD+ ekranı, 120 Hz yenileme hızıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Exynos 1580 işlemci, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleriyle performansın üst düzeyde tutulacağı belirtiliyor. Depolama alanı olarak 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacağı ifade ediliyor. Fotoğraf özelliklerinde ise 12 megapiksel ön kamera ile 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro lensin yer alacağı belirtiliyor. Cihazın, 5.000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğiyle geleceği de gelen bilgiler arasında.

Samsung’un yeni A serisi modelleri, Android 15 işletim sistemiyle kullanıcı deneyimini güncel tutarken, donanım ve tasarım özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Bu cihazların, piyasaya sürüldükten sonra orta segment kullanıcılar arasında geniş bir ilgi görmesi bekleniyor.

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