İddia : Google akıllı saat projesi üzerinde çalışıyor





Project Glass adında geçen yıl ilgi çeken yeni giyilebilir gözlük projesi bulunan ve Google X adı verilen laboratuvarlarda geleceğe yönelik projeler ürettiği belirtilen Google, farklı bir alana dikkatini vermiş olabilir.





Firmaya yakın kaynakların iddiasına göre Google aktif bir şekilde kendi akıllı gözlüğünü geliştirmek için planlar yapıyor. Planları ise özellikle cihazın nasıl pazarlanacağı konusuna odaklanıyor.





İddiaları destekleyen ise Google'ın Ekim ayında aldığı bir patent. Bu patent bir akıllı saat ile ilgili ve yukarı katlanır bir ekranı olan bu saatle talimat verebilme, eposta görüntüleyebilme ve ürün bilgileri elde etme gibi işlemler yapılabiliyor.





Ayrıca akıllı saat trendi bu yılı etkileyecek en önemli trendlerden birisi. Kickstarter üzerinde rekor kıran Pebble, I'm Watch, Cookoo gibi örnekler ve Apple'ın Bluetooth uyumlu akıllı saat hazırladığı iddiaları buna örnek olarak verilebilir. Bazı analiz uzmanları gelecekte akıllı telefonların yerini bu saatlerin alacağını ifade ediyor.





Google'ın akıllı gözlük projesini düşününce akıllı saat fikrinin gerçeğe çok yakın olabileceği kanısı uyanıyor. Firma bu trendi en iyi benimseyen firmalardan birisi olacaktır. Zira Android işletim sistemi bu tarz ürünler için biçilmiş kaftan gibi görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-actively-exploring-market-for-smartwatch-could-make-its-own_id39061