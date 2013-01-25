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İddia : Google akıllı saat projesi üzerinde çalışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Google akıllı saat projesi üzerinde çalışıyor

Project Glass adında geçen yıl ilgi çeken yeni giyilebilir gözlük projesi bulunan ve Google X adı verilen laboratuvarlarda geleceğe yönelik projeler ürettiği belirtilen Google, farklı bir alana dikkatini vermiş olabilir.

Firmaya yakın kaynakların iddiasına göre Google aktif bir şekilde kendi akıllı gözlüğünü geliştirmek için planlar yapıyor. Planları ise özellikle cihazın nasıl pazarlanacağı konusuna odaklanıyor.

İddiaları destekleyen ise Google'ın Ekim ayında aldığı bir patent. Bu patent bir akıllı saat ile ilgili ve yukarı katlanır bir ekranı olan bu saatle talimat verebilme, eposta görüntüleyebilme ve ürün bilgileri elde etme gibi işlemler yapılabiliyor.

Ayrıca akıllı saat trendi bu yılı etkileyecek en önemli trendlerden birisi. Kickstarter üzerinde rekor kıran Pebble, I'm Watch, Cookoo gibi örnekler ve Apple'ın Bluetooth uyumlu akıllı saat hazırladığı iddiaları buna örnek olarak verilebilir. Bazı analiz uzmanları gelecekte akıllı telefonların yerini bu saatlerin alacağını ifade ediyor.

Google'ın akıllı gözlük projesini düşününce akıllı saat fikrinin gerçeğe çok yakın olabileceği kanısı uyanıyor. Firma bu trendi en iyi benimseyen firmalardan birisi olacaktır. Zira Android işletim sistemi bu tarz ürünler için biçilmiş kaftan gibi görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-actively-exploring-market-for-smartwatch-could-make-its-own_id39061 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar bende akıllı saatlerden ıkı tane var biri cookoo watch biride wimm one diy ebi saat ikiside cok güzel v e kullanışlı ama wimm saati hergun sarja takmak gerekiyo diğeri bi sene gidiyo sarji
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Behaviour 6 yıl
e bayda mevcut çok satılacağını sanmıyorum
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Profes07sional 6 yıl
Google gozluk cok muthis olacak
Nede Olsa Sergey Brin var Projenin Basinda
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DH Misafiri 6 yıl
Bu sefer Google'dan Apple'ın Yönetim Kurulu'nda kimse yok. Nasıl kopyacılık yapacaklar ki ? Eric Schmidt iPhone'un geliştirildiği dönemdeki gibi Apple'ın Yönetim Kurulu'nda olsaydı Google saat konusunda da bir şeyler öğrenebilirdi yapabilirdi ;)
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freedow 6 yıl
fena fikir sayilmaz ama... uzerinde cok ama cok calisilmali...
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emmrree1990 6 yıl
Project Glass ve bu saatler birlikte calissa ne guzel olur
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kımyasal 6 yıl
eve geliceksin telefonu şarja koy,saati şarja koy,bluetooth kulaklığı şarja koy uhh
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atroce 6 yıl
sony nin var zaten kullananlarda genelde memnun
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vamp 6 yıl
Şarj? Bi de hergün saati şarja takmayalım. Hangi birini takip edeceğiz ?
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ShafakCool 6 yıl
Pebbles gibi ürünler yerine Google'ın destek verdiği bir ürünü almayı tercih ederim.
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Provisional 6 yıl
PlayMakers
Bu akilli saatlerin 2 senedir haberi yapiliyor forumda. Birakin iyi satmasini , daha satin alinabilcek dogru durust bir yer yok , dogru durust bir video incelemesi yok. Bence ölü bir segment.

Sony Center'larda Android işletim sistemli Sony SmartWatch var.
249 liradan satılıyor. Oldukça kullanışlı.
E incelemesi de DH'ye kalıyor.
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FERFEROS 6 yıl
Google Now'u entegre ederlerse harika olur.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Bu akilli saatlerin 2 senedir haberi yapiliyor forumda. Birakin iyi satmasini , daha satin alinabilcek dogru durust bir yer yok , dogru durust bir video incelemesi yok.

Bence ölü bir segment.
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