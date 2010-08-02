İddia: HTC ''Ace'' Desire HD, ''Vision'' ise Desire Z isimleriyle tüketicilerle buluşabilir

Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk markalardan HTC'nin ''Ace'' ve ''Vision'' kod adlı yeni modeller üzerinde çalıştığı biliniyordu. Kısa bir süre önce Vision'ın Desire Z, Ace'nin de Desire HD isimleriyle tüketicilerle buluşacağına dair ekran görüntüsü yayınlandı.

HTC Desire'ın yeni varisi olması beklenen Desire HD'nin 1 GHz frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alacağı ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 (Froyo) sürümünü kullanacağı; 4 GB kapasiteli dahili flash bellek, microSD kart desteği, 8 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 720p (HD) video kaydı, 4.3 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, SRS surround ses desteği ile geleceği ve ekim ayında tanıtılacağı öne sürülmekte. Vision kod adlı Desire Z'nin ise QWERTY klavye donanımına sahip olacağı ve Desire HD ile aynı çözünürlükte dokunmatik ekranı paylaşacağı söylentiler arasındaydı. HTC cephesinden gelişmeleri merakla bekliyoruz.