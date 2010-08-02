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İddia: HTC ''Ace'' Desire HD, ''Vision'' ise Desire Z isimleriyle tüketicilerle buluşabilir

8 yıl
16,6b
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4
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk markalardan HTC'nin ''Ace'' ve ''Vision'' kod adlı yeni modeller üzerinde çalıştığı biliniyordu. Kısa bir süre önce Vision'ın Desire Z, Ace'nin de Desire HD isimleriyle tüketicilerle buluşacağına dair ekran görüntüsü yayınlandı.

HTC Desire'ın yeni varisi olması beklenen Desire HD'nin 1 GHz frekansında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alacağı ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 (Froyo) sürümünü kullanacağı; 4 GB kapasiteli dahili flash bellek, microSD kart desteği, 8 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 720p (HD) video kaydı, 4.3 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, SRS surround ses desteği ile geleceği ve ekim ayında tanıtılacağı öne sürülmekte. Vision kod adlı Desire Z'nin ise QWERTY klavye donanımına sahip olacağı ve Desire HD ile aynı çözünürlükte dokunmatik ekranı paylaşacağı söylentiler arasındaydı. HTC cephesinden gelişmeleri merakla bekliyoruz.


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Emre Kocakaya 8 yıl
Kim kızdırdı HTC'yi
.
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wentworthscofield 8 yıl
bence desire'ın 3.7" lik boyutu gayet yeterliydi
rakibi galaxy s'den hem daha kalın hem de daha geniş olması kullanıcıları bezdirebilir
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india_ipekyolu 8 yıl
Kamerası çok iyiymiş. Yalnız Htc bu sefer işe son noktayı koyacak. Apple a iyi bi cevap gibi.
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