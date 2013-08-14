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İddia : HTC, Windows Phone ekosisteminden uzaklaşıyor

5 yıl
1,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : HTC, Windows Phone ekosisteminden uzaklaşıyor


Robert Downey Jr. ile tarihinin en iddialı pazarlama kampanyasına başlayacak olan HTC'nin son dönemlerde Android ekosistemine ağırlık verdiği gözlerden kaçmıyor. Bu yıl alüminyum kasa, Ultra Pixel kamera, Boomsound, Blinkfeed gibi teknolojilerini Android tarafında kullanan HTC, Windows Phone tarafına ise Beats Audio teknolojisini aktardı. 

Bu durum firmanın Windows Phone ekosisteminden uzaklaştığı yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Son gelen ekosistem analizleri de bunu doğrular nitelikte.

IDC tarafından yapılan analize göre yılın ikinci çeyreğinde Windows Phone ekosisteminde 7.1 milyon satışla Nokia yüzde 81 pazar payına sahip. Geçen yıl aynı dönemde 4.1 milyon satış yapan Nokia yıl bazında yüzde 73 artış kaydetti. 

İkinci sırada olan Samsung ise 1 milyon satışla yüzde 11.5 pazar payı elde etti. Geçen yıl aynı dönemde 300 bin satış yapan Samsung satışlıar yüzde 230 artırdı. Üçüncü sırada yer alan HTC ise bu çeyreği 400 bin WP cihazı satışı ile kapattı. Geçen yıl aynı dönemde yine aynı satışı yapan HTC'nin pazar payı ise yüzde 4.6'ya geriledi.

Sektörden gelen yeni bilgilere göre ise HTC, Windows Phone ekosisteminden yavaş yavaş uzaklaşmaya ve Android ekosistemine yoğunlaşmaya karar verdi. Microsoft ile uzun yıllara dayalı ilişkisi bulunan HTC tamamen ekosistemden çekilmeyecek ancak bu alana yaptığı yatırımları biraz daha azaltacak. Gelecek yıl firmanın bir amiral gemi modeli piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

HTC bu yıl One kalitesinde bir amiral gemi modeli WP ekosistemine sunmadı. Ancak Nokia tüm kozlarını bu ekosisteme oynuyor. Samsung'un da iddialı ATIV S modeli ile tüketici ilgisini çekerken, bu bakımdan HTC herhangi bir yükseliş yaşayamadı.  

http://www.wpcentral.com/htc-drifting-away-windows-phone-market-share-dips Yorum Yaz
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Virtual Reality 5 yıl en beğenilen
Microsoft bir kaç yıldır beyin tutulması yaşıyor, fosilleşmiş yönetimi var, bunu defalarca yazdım. Bir zamanlar IBM' in yaşadıklarını şimdi Microsoft yaşıyor. Çünkü fosiller yönetiyor ve çağa ayak uyduramıyorlar ve diğer şirketlerin teknolojilerini yakalayamıyorlar.
-Windows Vista başarısız
-Windows 8 de bazı dayatmalar ve çok büyük tepki çekti, bu yüzden o fosil yöneticiler geri adım attılar, yeni windows 8 geliyor.
-Xbox One lanse edildiğinde oyunculara düşman bir konsol olarak tanıtıldı. Saçma sapan dayatmalar vardı. Hepside Microsoft' un cebini dolduracak ama oyuncuları üzecek dayatmalardı. Sony bunların hiç birini yapmadı, yeni nesil konsol pazarına Microsoft rezil bir şekilde giriş yaptı ve yuhalandı.
-Yine Xbox One lansmanın da Microsoft' un, rakibinin ancak yarısı kadar güçlü donanıma sahip bir konsol ürettiğini gördük. 4-5 senedir üzerinde çalıştıkları emek boşa gitti. Saçma sapan bir donanımla piyasaya çıktılar ve şimdi geri adım atıp, donanım ilavesi yapmaya çalışıyorlar, bir takım kısıtlamaları kaldırdıklarını ilan ediyorlar.
-İyide çıkmasına 2-3 ay kala yapılan bu tür köklü değişiklikler sistem üzerinde kadar test edilip piyasaya sürülecek, yine ilk Xbox lar kırmızı ışık hatalarıyla oyuncuları üzebilir.
-Ben Windows Phone dan umutluydum, ne yazık ki oda başarısız oldu. Sebebi belli, marketi çok yetersiz. Bir mobil işletim sistemini işletim sistemi yapan onun marketinde ki uygulamaların, oyunların bolluğu ve kalitesidir. Ne yazık ki bu windows lu telefonlar da çok kötü, bom boş sayılır.
-Bing arama motoru, google' un en büyük rakibi olacaktı, hiç bir şey olmadı. Bing den sonra gelen Rus yandex bile Bing den daha iyi iş çıkardı ve çıkarmaya devam ediyor.
Microsoft resmen beyin tutulması yaşıyor. Her yaptığı iş başarısızlıkla sonuçlanıyor. Nasıl yazılım devi anlamak mümkün değil. Bir türlü çağa ayak uyduramıyorlar.
İlginç gerçekten çok ilginç
Microsoft bir kaç yıldır beyin tutulması yaşıyor, fosilleşmiş yönetimi var, bunu defalarca yazdım. Bir zamanlar IBM' in yaşadıklarını şimdi Microsoft yaşıyor. Ç...
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***Respect*** 5 yıl
WP = Nokia
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wentworthscofield 5 yıl
htc windows phone'dan çekilirse hem htc hem windows phone hem de biz kaybederiz, nokia çok iyi ama samsung pek umursamıyor windows phone'u, üstelik ativ s ülkemize gelmedi yani tek alternatifimiz htc ve htc bu ekosisteme çok emek verdi titan, mozart gibi şahane tasarıma sahip telefonlar çıkardı ben kesinlikle böyle bir şeyin olmasını istemem
htc windows phone'dan çekilirse hem htc hem windows phone hem de biz kaybederiz, nokia çok iyi ama samsung pek umursamıyor windows phone'u, üstelik ativ s ülkem...
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mga93 5 yıl
Htc 8x dun 3 uncu güncellemesini yayınlandı.
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MentalGhetto 5 yıl
arkadaşlar ben yazılım uzmanı,telefon eksperi vs vs bi adam değilim...Düz bir vatandaşım ve her türk genci gibi telefona merakım var biraz
ama anlamadığım olay şu ki android kullanan insanların wp işletim sistemini kişiselleştirilemiyor,alan sunmuyor şeklinde eleştirmeleri...Bu insanlardan benim çevremdede var...'abiii iyi hoşta ya sadece gutuların rengi deişiyoo yaaaaağğ' şeklinde alay edici yorumları var (bu adamlar gm discovery falanda kullanmıyo note2,s4 xperia Z kullanan,rom root falan anlayan insanlar) ammaa tek yaptıkları şey widget ekleyip çıkarmak yer değiştirmek....Bu nedir abi ? Bence isteklerle ihtiyaçları bi karşılaştırın önce,Kişiselleştirilebiliyorda,abi ben yazılım uzmanımıyım,telefondan banka hesapları mı soyuyorum napıyorum laa ben !! diye kendine sorması lazım...Ama bunu kişiselleştirme özgürlüğünü savunan insanların yaptıkları tekşey instagramda filitre seçmek tek kişiselik bu..İyi forumlar arkadaşlar
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foreveriphone 5 yıl
ne microsofta ne nokiaya birşey olmaz ikiside büyümeye devam eder kapitalist düzen var dünyada 41 mp lumia yapıyor adamlar mutlaka ılgı cekeceklerdır microsoft da güncellemeyı basar yakında wp8 e bırkac kalıtelı fırmaylada ısbırlıgıne gıdıldımı oldu bıttı ıste
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okan_cehapelioglu 5 yıl
windows phone sistemi gelişir ve başarılı olursa bu sefer htc bi başarısızlık daha yaşar cünkü o zamana kadar insanların kafasında windowsphone diyince nokia düşüncesi kalıplaşacak
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LilTunechi 5 yıl
Akıllıca bir hamle olmuş.
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madgare 5 yıl
Arkadaş ne meraklıymışsınız, wp market yetersiz demeye... Sene 2010, exper'in tabletini alıştım. Froyo kullanıyordu. İğrenç bir marketi vardı. İpod 4g ile takas etmiştim. Android şimdi nerede? Hala iğrenç bir marketi olsa da çeşitlilik ve sayı inanılmaz arttı.
wp8'de de aynı şey olacak muhtemelen.

her şeyi geçtim, şu firmalara takım muamelesi yapmayın, sıktı artık. Htc wp te ağırlık vermiyorsa ya da vermeyecekse bunun planlamasını zaten yapmıştır. Koca koca şirket bunlar, bakkal dükkanı mantığıyla yaklaşmayın artık yeter yahu...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
fanatik kelimesini kullanmamdaki amaç 50 defa noki yayı batırmıştınız kelimesine istinaden idi.ev kullanıcıları gözardı etmek gibi durum sözkonusu değil.zaten pc sektörünü ayakta tutan şirketler vede pc oyuncuları.bir akıllı telefon pc deneyimi yaşatsada pc gibi olamaz orası kesin.eğer öyle olsa firmalar pc ile hiç uğraşmazdı.işletim sistemi üzerine uzmanlaşmış olan microsoft malesef mobilde çok yavaş ilerliyor.fakat apple baya bir yol aldı.2007 de iphone tanıtıldığı zaman onlarda biraz daha yoğunlaşabilirlerdi.google da elini çabuk tutup sisteme dahil oldu.yönetimlede konunun alakası var.xbox one ve windows 8 değişiklikler devam ediyor.zaten windows rt de pek hoşnut olan üreticide yok.microsoft un bunların arasında windows phone ada ağırlık vermesi lazımki birşeye benzesin.öncelik geliştiricileri cezbetmek ve uygulamalardaki artışın sağlanması ve fiyatın düşmeside eklenebilir.
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dockhanger 5 yıl
boşu boşne alıp zararla sattığım tek telefon kamera vasata işletim sistemi vasat androıd olsa daha iyi olurdu wp den cacık olmaz
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erkanberk 5 yıl
Windows Phone ile HTC' nin 8s modeli ile tanıştım. Tanışmaz olaydım. Şu 4 GB hafıza olayı mahvetti telefona olan sevgimi. Güncelleme ile hafıza kartına uygulama kurmak mümkün olur diye bekledik ama o da gelmedi. Kısacası sonuç hüsran. HTC wp piyasasından giderse fiyatlar olumsuz etkilenir. İşletim sisteminde ki bariz aptallıklar HTC yi deli etmese piyasadan çekilmezdi. Burda günah keçisi işletim sisteminin sahibi microsoft.
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kadirirdem 5 yıl
aydemir__black
Kısa vadede iyi uzun vadede kötü olacaktır. HTC ONE güzel bir telefon iyi satış rakamları kaydetti. Robert Downey Jr ile de anlaştı CEO işler yoluna gibi gözüktüğü için Windows Phone ARGE mühendislerini Androide kaydırmaya düşünüyor olabilirler. Bu kısa vadede iyi bir şey. Ama bir piyasadan çekildin mi girmek çok zor. Bunun en güzel örneği Microsoft Arm plartformuna geç girmesinin olur. Android çok aç bir sistem (Kendim kullanıyorum) Bugün 4gb bellekler konuşuluyor. Google Androidin donanım sömürme sorunu çözmezse Android telefon fiyaları artar. Bugün Android amiral telefonları 2000 bandını zorluyorlar. Telefonların 2000 TL bandından çıkması ciddi bir alım kararını etkiler. Kullanıcı tercihinin en önemli etkeni fiyattır. Android plartformun handikaplarının artması kullanıcıları başka plartfomlara kaçmasına sebep olabilir. Uzun vadede plarfomdan çıkmanın zorluğunu HTC yaşayabilir.

YORUMUNUZ ASLINDA DOĞRU ANDROİD ÇOK SİSTEM İSTİYOR AMA BU SORUNU ANDROİD 5.0 İLE ÇÖZCEKLER...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
+1 güzel bir yazı olmuş.hani bir söz vardır perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye.wp ninde bu yönden ne olacağı belli oldu.yanlış hatırlamıyorsam 6.5 ile çıktı.bir arkadaşın lumia920 sini kullandım biraz ama sistem tat vermedi.stabilite sorunu olsa bile android serbest piyasanın parlayan yıldızı o kesin.asıl nokia nında bir bilemedin 2 android cihaz çıkarmasını isterdim yıldızının parlaması için alternatif varken denemesi şart çünkü güzel cihazlar çıkarıyorlar.yarın birgün wp sona erse o zaman nokia nın durumu ne olacak.nokia nında tepedekiler bir acayip bunları bilmek için müneccim olmak gerekmez.başkasının ne düşündüğü umrumda değil ben 2011 dede wp yi sevmedim şimdide sevmiyorum.bana göre gelecek ifade etmiyor.ios ve android baya bir süre daha başı çekecekler görünen o.ayrıca dipnot zaten nokia nın yatırımcılarıda wp den pek memnun değildi eski haberleri takip edenler bilir.cihaz isterse pırlanta olsun işletim sistemi olmadan hiçbirşey.
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 5 yıl
Bunca kaynagina ve tekeline ragmen microsoft mobilde basarisiz olursa yonetiminden olur demistim zamaninda. Netekim oylede oluyor. Bulunduklari hemen her alanda sacmaliyorlar. Daha oncede kin one telefonundada benzer sacmaliklari yapmislardi. Acik bir sekilde microsoft tuketici tabanindan kopuk bir yknetime sahip. Piyasanin ve insanlarin ne istedigini anlamakdan acizler. Microsoft yakin zamanda kokden bir yonetim degisikligine girdi. Bakalim faydasi olacakmi.
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Bu konudaki yorumlar özeti

htc batacak ,nokıa batacak , android kötü , Wp yetersiz

Herşey iyi güzelde Kullanıcı kesimi neden bir markanın batmasını ister ki rekabet olmazsa fiyat artar bunuda iyi biliyor millet ama illa ki beğenmediği marka batsın istiyor Bu ilginç işte başka birşey degil.

Mesela;
XXX ürününü üreten sadece iki marka var. A markası batarsa B markası fiyat artırımı yaparak tekelleşir ve bu kullanıcıların cebine olumsuz yansır...Bunu bilerek A markası batsın demek ya fanboy işidir ya da rakip işi !!
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