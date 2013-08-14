İddia : HTC, Windows Phone ekosisteminden uzaklaşıyor









Robert Downey Jr. ile tarihinin en iddialı pazarlama kampanyasına başlayacak olan HTC'nin son dönemlerde Android ekosistemine ağırlık verdiği gözlerden kaçmıyor. Bu yıl alüminyum kasa, Ultra Pixel kamera, Boomsound, Blinkfeed gibi teknolojilerini Android tarafında kullanan HTC, Windows Phone tarafına ise Beats Audio teknolojisini aktardı.





Bu durum firmanın Windows Phone ekosisteminden uzaklaştığı yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Son gelen ekosistem analizleri de bunu doğrular nitelikte.





IDC tarafından yapılan analize göre yılın ikinci çeyreğinde Windows Phone ekosisteminde 7.1 milyon satışla Nokia yüzde 81 pazar payına sahip. Geçen yıl aynı dönemde 4.1 milyon satış yapan Nokia yıl bazında yüzde 73 artış kaydetti.





İkinci sırada olan Samsung ise 1 milyon satışla yüzde 11.5 pazar payı elde etti. Geçen yıl aynı dönemde 300 bin satış yapan Samsung satışlıar yüzde 230 artırdı. Üçüncü sırada yer alan HTC ise bu çeyreği 400 bin WP cihazı satışı ile kapattı. Geçen yıl aynı dönemde yine aynı satışı yapan HTC'nin pazar payı ise yüzde 4.6'ya geriledi.





Sektörden gelen yeni bilgilere göre ise HTC, Windows Phone ekosisteminden yavaş yavaş uzaklaşmaya ve Android ekosistemine yoğunlaşmaya karar verdi. Microsoft ile uzun yıllara dayalı ilişkisi bulunan HTC tamamen ekosistemden çekilmeyecek ancak bu alana yaptığı yatırımları biraz daha azaltacak. Gelecek yıl firmanın bir amiral gemi modeli piyasaya süreceği tahmin ediliyor.





HTC bu yıl One kalitesinde bir amiral gemi modeli WP ekosistemine sunmadı. Ancak Nokia tüm kozlarını bu ekosisteme oynuyor. Samsung'un da iddialı ATIV S modeli ile tüketici ilgisini çekerken, bu bakımdan HTC herhangi bir yükseliş yaşayamadı.

http://www.wpcentral.com/htc-drifting-away-windows-phone-market-share-dips