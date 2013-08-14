İddia : HTC, Windows Phone ekosisteminden uzaklaşıyor

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Robert Downey Jr. ile tarihinin en iddialı pazarlama kampanyasına başlayacak olan HTC'nin son dönemlerde Android ekosistemine ağırlık verdiği gözlerden kaçmıyor. Bu yıl alüminyum kasa, Ultra Pixel kamera, Boomsound, Blinkfeed gibi teknolojilerini Android tarafında kullanan HTC, Windows Phone tarafına ise Beats Audio teknolojisini aktardı.
Bu durum firmanın Windows Phone ekosisteminden uzaklaştığı yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Son gelen ekosistem analizleri de bunu doğrular nitelikte.
IDC tarafından yapılan analize göre yılın ikinci çeyreğinde Windows Phone ekosisteminde 7.1 milyon satışla Nokia yüzde 81 pazar payına sahip. Geçen yıl aynı dönemde 4.1 milyon satış yapan Nokia yıl bazında yüzde 73 artış kaydetti.
İkinci sırada olan Samsung ise 1 milyon satışla yüzde 11.5 pazar payı elde etti. Geçen yıl aynı dönemde 300 bin satış yapan Samsung satışlıar yüzde 230 artırdı. Üçüncü sırada yer alan HTC ise bu çeyreği 400 bin WP cihazı satışı ile kapattı. Geçen yıl aynı dönemde yine aynı satışı yapan HTC'nin pazar payı ise yüzde 4.6'ya geriledi.
Sektörden gelen yeni bilgilere göre ise HTC, Windows Phone ekosisteminden yavaş yavaş uzaklaşmaya ve Android ekosistemine yoğunlaşmaya karar verdi. Microsoft ile uzun yıllara dayalı ilişkisi bulunan HTC tamamen ekosistemden çekilmeyecek ancak bu alana yaptığı yatırımları biraz daha azaltacak. Gelecek yıl firmanın bir amiral gemi modeli piyasaya süreceği tahmin ediliyor.
HTC bu yıl One kalitesinde bir amiral gemi modeli WP ekosistemine sunmadı. Ancak Nokia tüm kozlarını bu ekosisteme oynuyor. Samsung'un da iddialı ATIV S modeli ile tüketici ilgisini çekerken, bu bakımdan HTC herhangi bir yükseliş yaşayamadı.
http://www.wpcentral.com/htc-drifting-away-windows-phone-market-share-dips Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Windows Vista başarısız
-Windows 8 de bazı dayatmalar ve çok büyük tepki çekti, bu yüzden o fosil yöneticiler geri adım attılar, yeni windows 8 geliyor.
-Xbox One lanse edildiğinde oyunculara düşman bir konsol olarak tanıtıldı. Saçma sapan dayatmalar vardı. Hepside Microsoft' un cebini dolduracak ama oyuncuları üzecek dayatmalardı. Sony bunların hiç birini yapmadı, yeni nesil konsol pazarına Microsoft rezil bir şekilde giriş yaptı ve yuhalandı.
-Yine Xbox One lansmanın da Microsoft' un, rakibinin ancak yarısı kadar güçlü donanıma sahip bir konsol ürettiğini gördük. 4-5 senedir üzerinde çalıştıkları emek boşa gitti. Saçma sapan bir donanımla piyasaya çıktılar ve şimdi geri adım atıp, donanım ilavesi yapmaya çalışıyorlar, bir takım kısıtlamaları kaldırdıklarını ilan ediyorlar.
-İyide çıkmasına 2-3 ay kala yapılan bu tür köklü değişiklikler sistem üzerinde kadar test edilip piyasaya sürülecek, yine ilk Xbox lar kırmızı ışık hatalarıyla oyuncuları üzebilir.
-Ben Windows Phone dan umutluydum, ne yazık ki oda başarısız oldu. Sebebi belli, marketi çok yetersiz. Bir mobil işletim sistemini işletim sistemi yapan onun marketinde ki uygulamaların, oyunların bolluğu ve kalitesidir. Ne yazık ki bu windows lu telefonlar da çok kötü, bom boş sayılır.
-Bing arama motoru, google' un en büyük rakibi olacaktı, hiç bir şey olmadı. Bing den sonra gelen Rus yandex bile Bing den daha iyi iş çıkardı ve çıkarmaya devam ediyor.
Microsoft resmen beyin tutulması yaşıyor. Her yaptığı iş başarısızlıkla sonuçlanıyor. Nasıl yazılım devi anlamak mümkün değil. Bir türlü çağa ayak uyduramıyorlar.
İlginç gerçekten çok ilginç