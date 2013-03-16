İddia : LG, 5.2 inçlik ekrana sahip Nexus 5 modelini hazırlıyor





LG'nin geçen yıl ki Google işbirliği ile piyasaya sürdüğü Nexus 4 akıllı telefonu sonrasında firmanın ikinci bir Nexus cihazı için işbirliğini devam ettireceği farklı kaynaklardan gündeme gelmişti.





Bugün ortaya çıkan bir görsele göre LG'nin Nexus 5 akıllı telefonu için hazırlık yaptığı iddia ediliyor. LG, Nexus 4 modelini asıl olarak Optimus G modelini biraz makyajlayarak elde etmişti. Ancak bu kez LG, Nexus cihazı için orijinal bir tasarım yapıyor.





Nexus 5 modelinde iddialara göre 5.2 inçlik Full HD OLED ekran, 2.3GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 Krait 400 çekirdekli Snapdragon 800 MSM8974 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 3GB LPDDR3 RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüke OmniVision üretimi arka kamera, ön tarafta çift hoparlör, 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı, optik imaj sabitleme, HDR video, yeni nesil arka aydınlatmalı sensör, 3300mAh batarya, 3G/4G desteği şeklinde özellikler bulunacak. LG'nin modelinin kod adı ise Megalodon.





Özelliklere bakıldığında LG ve Google'ın geçmişten dersler çıkardığı görülüyor. Full HD çözünürlüğü gerçek anlamda kaldırabilecek Qualcomm çözümü olduğu belirtilen Snapdragon 800, 4K çözünürlüğe destek verebilen yeni nesil kamera sensörü ve daha geniş depolama seçenekleri ile LG, geçmişi unutturacak gibi görünüyor.





Görselin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak Ekim ayında satışa çıkacağı belirtilen modelin Google I/O 2013 etkinliğinde tanıtılması beklenmiyor.

http://www.androidauthority.com/5-2-inch-lg-nexus-5-leaks-172878/