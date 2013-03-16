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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : LG, 5.2 inçlik ekrana sahip Nexus 5 modelini hazırlıyor

6 yıl
2,2b
1
131
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : LG, 5.2 inçlik ekrana sahip Nexus 5 modelini hazırlıyor

LG'nin geçen yıl ki Google işbirliği ile piyasaya sürdüğü Nexus 4 akıllı telefonu sonrasında firmanın ikinci bir Nexus cihazı için işbirliğini devam ettireceği farklı kaynaklardan gündeme gelmişti.

Bugün ortaya çıkan bir görsele göre LG'nin Nexus 5 akıllı telefonu için hazırlık yaptığı iddia ediliyor. LG, Nexus 4 modelini asıl olarak Optimus G modelini biraz makyajlayarak elde etmişti. Ancak bu kez LG, Nexus cihazı için orijinal bir tasarım yapıyor.

Nexus 5 modelinde iddialara göre 5.2 inçlik Full HD OLED ekran, 2.3GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 Krait 400 çekirdekli Snapdragon 800 MSM8974 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 3GB LPDDR3 RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüke OmniVision üretimi arka kamera, ön tarafta çift hoparlör, 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı, optik imaj sabitleme, HDR video, yeni nesil arka aydınlatmalı sensör, 3300mAh batarya, 3G/4G desteği şeklinde özellikler bulunacak. LG'nin modelinin kod adı ise Megalodon. 

Özelliklere bakıldığında LG ve Google'ın geçmişten dersler çıkardığı görülüyor. Full HD çözünürlüğü gerçek anlamda kaldırabilecek Qualcomm çözümü olduğu belirtilen Snapdragon 800, 4K çözünürlüğe destek verebilen yeni nesil kamera sensörü ve daha geniş depolama seçenekleri ile LG, geçmişi unutturacak gibi görünüyor.

Görselin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak Ekim ayında satışa çıkacağı belirtilen modelin Google I/O 2013 etkinliğinde tanıtılması beklenmiyor. 

http://www.androidauthority.com/5-2-inch-lg-nexus-5-leaks-172878/ Yorum Yaz
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The Witcher 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Samsung Galaxy gibi kendini her kategoride kanıtlamış bir seri varken HTC, Apple, LG, Sony gibi markalara para saçan cahil, bağnaz, koyun sürülerine acıyorum. Yol yakınken dönün.

Nasıl bir insansın sen?
DH MisafiriSamsung Galaxy gibi kendini her kategoride kanıtlamış bir seri varken HTC, Apple, LG, Sony gibi markalara para saçan cahil, bağnaz, ...
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Haşin_ErKeK 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Samsung Galaxy gibi kendini her kategoride kanıtlamış bir seri varken HTC, Apple, LG, Sony gibi markalara para saçan cahil, bağnaz, koyun sürülerine acıyorum. Yol yakınken dönün.

Misafir üyelerin yorum yapmasına izin verirsen böyle olur
DH MisafiriSamsung Galaxy gibi kendini her kategoride kanıtlamış bir seri varken HTC, Apple, LG, Sony gibi markalara para saçan cahil, bağnaz,...
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Ulan yeter millet telefon alamiyor sizin yuzunuzden
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1 Avatar
erkan4577 6 yıl
tuncay altuntoprak
g s4 gibi kasa büyümeden ekran büyürse çok satabilir. kasa büyürde note 2 gibi olursa gerek yok

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PsychicPower 6 yıl
Haber doğru çıkar ve bu cihaz ses, malzeme kalitesi konularında beklentilerimi karşılarsa hiç beklemeden alırım
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tuncay altuntoprak 6 yıl
g s4 gibi kasa büyümeden ekran büyürse çok satabilir. kasa büyürde note 2 gibi olursa gerek yok
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umutaltdag 6 yıl
Yanlış bilgi bence.. elinde motorola gibi değerli bir marka varken lg'ye neden nexus 5 i yaptırıyor eğer nexus 5 olarak motorola dan bir telefon gelirse reklam gibi olur
... Ama Yazılımsal sorunları...
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headcoach 6 yıl
Bu telefoncular da abarttılar ya herkeste Lebron James kadar eller var sanıyorlar.Çoluğumuz çocuğumuz 8 inc cep telefonu kullanacaklar galiba.Yada biz mutanta dönüşüyoruz haberimiz yok.
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strathmorea 6 yıl
xvolkapx
Dark Shade
denizci535
Dark Shade bu cep telefonlarının boyutu nereye kadar gidecek Allah aşkına. apple 3.5 inç ten açtı kapıyı htc sayesinde 4.3 inçlere kadar çıktı bu ekranlar. oysaki 4.3 inç yeterliydi fakat git gide daha da büyüttüler şu ekranları anlamıyorum gerçekten. her yıl 0,3 inç büyütüyolar şu ekranları sonu nereye kadar gidecek acaba. nereye sokucak insanlar bu kadar büyük ekranlı telefonları. çevrede telefonla konuşan insanlar görüyorum ama öyle devasa telefon kullanıyolar ki kafaları gözükmüyor artık yemin ediyorum. herkezin elinde hayvani boyutlu telefonlar. nedir bu büyük merakı anlamıyorum ki.
Kullan anlarsin.
4.3 inç lik 2 yıllık s2 kullanımım sonunda iphone 4s e geçiş yaptım. 3.5 inç e geçiş yaptıktan sonra anladım ki en kullanışlı ve ideal boyut 3.5 inç. steve jobs un bir bildiği varmış.
bence en ideali 4 yada 4.3 3.5 çok küçük benim neo v bile 3.7

Neo v yi 1 yıl kullandım, ekranı yeterliydi, şimdi 5 aydır One X kullanıyorum 4.7'' ekranı var tek elle kullanmak zor ki ellerimde küçük değil, insan alışınca daha küçük ekran kullanamıyor. Fakat kesinlikle 5'' den fazla büyüklükte ekranlı telefon almam, çünkü çok salakça geliyor, git tablet al daha iyi, hiç bir kullanım kolaylığı yok ve gerçekten mantıksızca, endişem ise moda haline geldiği için amiral gemilerinin sürekli büyüyen ekranı, 4.7'' de kalsa ve ortaklaşa bir kararla belli büyüklükten yukarı çıkmasalarya, böyle giderse ileride tüm üst seviye telefonlar dana kadar olacak, (en çokta minnacık hanım hanımcık bayanların küçücük elinde tepsi kadar note 2 leri görünce gülesim geliyor. bide çantasınada koymuyor elinde tutuyor görünsün diye :P )
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huseyincarnege 6 yıl
LG samsunga rakip belkide gecicek bir model cıkarıyor hadi bkalım bu rekabet bize yarar işalla :)
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DH Misafiri 6 yıl
LG = İşleri iyce ciddi almaya başlamış hadi hayırlısı.,Bide android güncellemesini rakibleriyle aynı yapsa iyi olur
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DH Misafiri 6 yıl
Bi bu eksikti. Tamda s4 almak icin karar vermiştim.
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DH Misafiri 6 yıl
Daha önce bu tarz kavisli telefon kullandınız mi bilmiyorum ama bence tasarım kesinlikle dikdörtgen seklinde olmalı.
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