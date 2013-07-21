İddia : Lenovo, Full HD Windows Phone telefon hazırlığı içerisinde





Microsoft'un Windows Phone 8 ekosisteminde donanım çıtasını Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemciye yükseltmek için hazırlıkları devam ederken, şimdiye kadar herhangi bir üreticiden gelecek modellerle ilgili resmi açıklama gelmiş değil. Bununla ilgili zaman zaman sızıntılar gündeme geliyor.





Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre, Lenovo yılın sonlarına doğru Full HD ekrana sahip üst seviye bir Windows Phone 8 akıllı telefonu için hazırlık yapıyor. Daha önce gündeme gelen Lenovo Aupres ve Lenovo Snoopy kod adlarının üst seviye Windows Phone 8 cihazlarına ait olduğu belirtiliyor.





Lenovo'nun Full HD ekranlı modelinin 4 çekirdekli bir işlemci taşıyacağı belirtilirken, boyutu ise 4.7 inç veya 5 inç olacağı sanılıyor. Lenovo yeni akıllı telefonunu 490$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunacak.





Windows Phone 8 güncellemesi ile birlikte Çinli üreticilerin ekosistemi adeta hakimiyet altına alacağı görülüyor. Lenovo'nun yanında Oppo'nun Find 5 türevi bir cihazını yıl sonuna doğru satışa sunacağı gündeme gelmişti. Nokia'nın büyük egemenlik kurduğu Windows Phone ekosisteminde Çinli üreticilerin nasıl bir etki göstereceği merak konusu.

http://wmpoweruser.com/rumour-lenovo-will-release-a-quad-core-1080p-5-inch-windows-phone-this-year/