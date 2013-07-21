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İddia : Lenovo, Full HD Windows Phone telefon hazırlığı içerisinde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Lenovo, Full HD Windows Phone telefon hazırlığı içerisinde

Microsoft'un Windows Phone 8 ekosisteminde donanım çıtasını Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemciye yükseltmek için hazırlıkları devam ederken, şimdiye kadar herhangi bir üreticiden gelecek modellerle ilgili resmi açıklama gelmiş değil. Bununla ilgili zaman zaman sızıntılar gündeme geliyor.

Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre, Lenovo yılın sonlarına doğru Full HD ekrana sahip üst seviye bir Windows Phone 8 akıllı telefonu için hazırlık yapıyor. Daha önce gündeme gelen Lenovo Aupres ve Lenovo Snoopy kod adlarının üst seviye Windows Phone 8 cihazlarına ait olduğu belirtiliyor.

Lenovo'nun Full HD ekranlı modelinin 4 çekirdekli bir işlemci taşıyacağı belirtilirken, boyutu ise 4.7 inç veya 5 inç olacağı sanılıyor. Lenovo yeni akıllı telefonunu 490$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunacak. 

Windows Phone 8 güncellemesi ile birlikte Çinli üreticilerin ekosistemi adeta hakimiyet altına alacağı görülüyor. Lenovo'nun yanında Oppo'nun Find 5 türevi bir cihazını yıl sonuna doğru satışa sunacağı gündeme gelmişti. Nokia'nın büyük egemenlik kurduğu Windows Phone ekosisteminde Çinli üreticilerin nasıl bir etki göstereceği merak konusu.

http://wmpoweruser.com/rumour-lenovo-will-release-a-quad-core-1080p-5-inch-windows-phone-this-year/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-1A72C1774 6 yıl
4k bile yapsa Windows phone telefon alınmaz
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marancı 6 yıl
Lenovo coşturur.
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Psydia 6 yıl
Ben lenovo'dan windows 8 pro'lu telefon bekliyorum aslinda.
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Ray Kurzweil 6 yıl
Lenovo demek dandik malzeme ile yüksek donanım demek.
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Srcn81 6 yıl
Lenovo'ya başarılar.
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..dEnZeL.. 6 yıl Ray Kurzweil
skidproof

Lenovo demek dandik malzeme ile yüksek donanım demek.

düşük miktarda para demek
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Psydia 6 yıl Ray Kurzweil
skidproof

Lenovo demek dandik malzeme ile yüksek donanım demek.

Thinkpad x1 carbon'a bakın derim bi hocam. böyle bir kalite işçilik yok. tam bir profesyonel bilgisayarı. trackpad muhteşem eliniz yağ gibi kayıyor ayrıca bir fare taşıma ihtiyacınız olmuyor, macbook'ların trackpadini çok beğenirdim ama bu ondan da iyi. keşke nasip olsa da 4000 lira verip alabilsem
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Efe S. 6 yıl
Lenovo ve WP sabırsızlıkla bekliyorum
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baysan240 6 yıl
lenovo z500 kullancısıyım ve cihazı donanımı baz alarak aldım ancak ömrümde bu kadar dandik ekran görmedim şimdi fhd deniyorya en dandik olanı hangisiyse onu kullanırlar.
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CAPTAİN.ATX 6 yıl
yanlış bir karar phone 8 ile giriş yapması bu zamanda bazı telefon üreticiler phone 8 ile henüz bir çıkış yakalayamamışken lenova yeni bir telefon üretici firması olarak zor
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etlik 6 yıl
Umarım laptoplardaki yaptıkları gibi kalın kasa kullanmazlar. İşlevsel özelliklerini üstte tutacaklarından eminim fakat dizayn ve estetikle birleştirirlerse çok güzel olur.
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Okisht 6 yıl
Umarım global pazarda satışa çıkar fullhd wp guzel olur bence.
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HAKANANKARA1975 6 yıl
Nokiaya rakip firma sayısının artması, daha güzel ve uygun fiyatlı ürünlerin çıkmasını sağlayacak.
Güzel bir haber.
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General. 6 yıl
Wp 8 emin adımlarla ilerliyor tüketici için güzel bir haber
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umut_baris 6 yıl
Lenovo yapıyorsa alınır o cihaz arkadaş.
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