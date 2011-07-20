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İddia: Motorola, ''Dinara'' kod adlı bir süper telefon üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarında Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükselişe geçen Motorola firması, kısa bir süre önce ortaya çıkan son iddialara göre ''Dinara'' kod adlı bir model üzerinde çalışıyor.
125,9 x 66,9 x 13,3 mm ebatlarında ve 158 gram ağırlığında tasarlanan Droid Bionic'e kıyasla daha ince ve hafif tasarıma sahip olacağı söylenen Dinara'ya Texas Instruments imzasını taşıyan işlemci ile 1 GB RAM güç verecek.
HD çözünürlüğünde (1280 x 720 piksel?) dokunmatik ekrana yer verileceği rivayet edilen akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için, arka yüzünde ise anı yakalamak için kamera bulunacak; arka kısımdaki kamera 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek.
iPhone ile aynı şekilde dahili bataryayla gelmesi beklenen akıllı telefonun, Android 2.3 veya daha üzeri bir sürümle kış aylarından itibaren boy göstereceği ileri sürülüyor. Bakalım iddialar ne kadar tutarlı çıkacak?

http://www.droid-life.com/2011/07/19/motorola-dinara-to-follow-the-droid-bionic-may-be-one-of-the-first-android-super-phones/ Yorum Yaz
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arel.gr 8 yıl
Irak dinarina doner o cikana kadar........
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Klasör.:X:. 8 yıl
haberi anladıkda iphone ile aynı şekilde deme gereği neden duyuldu anlayamıyorum.Dahili batarya ile gelecek diyebilirdiniz.Neden arada iphone denen aleti hatırlatma gereği duyuyorsunuz?Bir amacınız mı var?başlıkla ilgili hiç bir alaka kuramadım ayrıca...Dahili bataryalı bir çok cihaz var neden referans noktası ayfon oluyor?Hani örnek vermek istediyseniz ayfon nokia n8 e7 gibi çeşitleri artırabilirdiniz.Zaten şu ara elma haberlerinden başka bişey göremiyorum bence mango güncellemeli wp7 li bir cihaz bulup inceleme yapın asıl milletin merak ettiği bu... ios ipad ayfon deil.
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Batuist 8 yıl
çözünürlükle beraber boyutta büyüyecekse mesela 5" gibi o telefondan çok tablet gibi durur. artık apple gibi yüksek çözünürlüklü ekran kullansınlar.. boyutu büyüteceklerine dpi değerini yükseltsinler..
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LaFleur- 8 yıl
android qHD telefonlara uygun uygulamaları yeni yeni ortaya çıkarırken HD ready ? 2.3 ile gelmesi bekleniyormuş bide. android bu çözünürlüğü destekler mi ?
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osooso148 8 yıl
haber tamam da haber için herhangi bir kaynak yok mu?
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