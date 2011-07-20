İddia: Motorola, ''Dinara'' kod adlı bir süper telefon üzerinde çalışıyor

Akıllı telefonlarında Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükselişe geçen Motorola firması, kısa bir süre önce ortaya çıkan son iddialara göre ''Dinara'' kod adlı bir model üzerinde çalışıyor.

125,9 x 66,9 x 13,3 mm ebatlarında ve 158 gram ağırlığında tasarlanan Droid Bionic'e kıyasla daha ince ve hafif tasarıma sahip olacağı söylenen Dinara'ya Texas Instruments imzasını taşıyan işlemci ile 1 GB RAM güç verecek.

HD çözünürlüğünde (1280 x 720 piksel?) dokunmatik ekrana yer verileceği rivayet edilen akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için, arka yüzünde ise anı yakalamak için kamera bulunacak; arka kısımdaki kamera 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek.



iPhone ile aynı şekilde dahili bataryayla gelmesi beklenen akıllı telefonun, Android 2.3 veya daha üzeri bir sürümle kış aylarından itibaren boy göstereceği ileri sürülüyor. Bakalım iddialar ne kadar tutarlı çıkacak?



http://www.droid-life.com/2011/07/19/motorola-dinara-to-follow-the-droid-bionic-may-be-one-of-the-first-android-super-phones/